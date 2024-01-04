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Принтер Картридж Тонер-картридж Cartridge



04.01.2024 Россия переходит на «левые» картриджи для принтеров Canon и HP

«Левые» картриджи на замену оригинальным К середине IV квартала 2023 г. продажи оригинальных картридж
31.10.2023 Sprint предложит рынку картриджи для принтеров под собственным брендом

ая и Индии. Они отличаются повышенной ресурсоемкостью и минимальной стоимостью печати одного листа. Картриджи Sprint производятся для оборудования таких брендов, как HP, Xerox, Canon, Kyocera,

15.05.2023 HP удаленно блокирует принтеры в качестве мести за «неродные» картриджи. Как уберечься

тера включена опция автообновления. В этом случае те, кто предпочитает так называемые «совместимые» картриджи оригинальным, однажды могут столкнуться с неприятным сюрпризом. Все ради безопаснос
10.03.2023 HP удаленно заблокировала в своих принтерах сторонние картриджи. Пользователям придется платить за оригинальные

пользователями. Компания, в принципе, известна своей нелюбовью к тем, кто выпускает неоригинальные картриджи для ее техники, и регулярно, не без помощи силовиков, устраивает рейды на склады, г
19.01.2023 В России почти закончились картриджи для принтеров

По информации издания, многие офлайновые сети распространения в настоящее время не могут предложить картриджи для принтеров большинства крупных брендов, в особенности Canon. В онлайн-рознице си
07.11.2022 Как сократить расходы на печать до 70%?

ому что процессы производства и утилизации отслуживших свое картриджей не экологичны. И, в-третьих, тонер сам по себе не полезен для человека, тем более при повторной заправке картриджей в усло
22.02.2022 В Москве пресечена крупномасштабная торговля контрафактными картриджами

elivery Inspections) у ряда клиентов. CDI позволяет выявить контрафактную продукцию HP и поддельные картриджи марки Samsung. 96% клиентов заявляют, что данная процедура является эффективным мех
31.01.2022 Оригинал VS Клон: как грамотно экономить на расходниках

ия и опросы пользователей принтеров и МФУ, сервисных центров и независимых лабораторий. Совместимые картриджи быстрее заканчиваются Покупая более доступные по цене клоны (здесь и далее мы назыв
22.07.2021 Treolan стал официальным дистрибьютором Pantum

группу «Ланит»), и Pantum, производитель лазерных многофункциональных устройств (МФУ), принтеров и тонер-картриджей, подписали соглашение о сотрудничестве. В статусе официального дистрибьютора
29.04.2021 Оригинальные картриджи Pantum – оптимальный выбор для печати

м материалам: Pantum предоставляет пользователям лучший выбор оригинальных картриджей. Оригинальные картриджи Pantum обеспечивают отличную печать с четкой и тонкой типографией. Благодаря исполь
09.04.2021 HP начала мировую войну с поддельными картриджами для принтеров. Она изымает их миллионами

и струйных принтеров компании в интернете. По словам сотрудников HP, чаще всего подделывают именно картриджи для лазерных принтеров. За 2020 финансовый год их доля превысила 75% от стоимости к
07.04.2021 HP объявила о конфискации более 4,5 миллионов контрафактных продуктов и комплектующих для печати за 2020 год

е EMEA в 2020 году. Усовершенствовать методы контроля и отслеживания незаконной продукции. Лазерные картриджи по-прежнему занимают самую большую долю среди подделок и составляют свыше 75% от ст
03.03.2021 Обзор линейки цветных МФУ для дома «Фабрика печати» Epson: просто добавь чернил

ые принтеры и МФУ быстро становятся отдельной статьей домашних расходов и источником головной боли: картриджи заканчиваются, чернила в них засыхают, а новые расходники редко обладают доступной

23.02.2021 Технология Epson Heat-Free — конкурент лазерной печати?

выдает готовый отпечаток за несколько минут. Чернила в струйных принтерах заканчивались быстро (или картриджи пересыхали), а цветная печать и вовсе была невыгодна из-за цены расходников и нерав
21.01.2021 Контрафактные расходники: деньги в песок ради мнимой экономии

В непростые времена бизнес стремится урезать непрофильные расходы, в том числе на картриджи. Чем может обернуться для заказчика такая «экономия»? П.А.: Для начала я хотел бы ч
21.01.2021 Контрафактные расходники: деньги в песок ради мнимой экономии

В непростые времена бизнес стремится урезать непрофильные расходы, в том числе на картриджи. Чем может обернуться для заказчика такая «экономия»? П.А.: Для начала я хотел бы ч
19.10.2020 Почему совместимые картриджи вытесняют с рынка оригинальные

Как появились совместимые картриджи В 80-90-х годах принтеры и многофункциональные устройства для печати были уже практ
05.10.2020 Нигерийский хакер украл у правительства США картриджи на миллион долларов

использовалась для того, чтобы заказывать с почтовых адресов жертв различные офисные принадлежности у поставщиков, с которым сотрудничают госведомства США. В основном Огунреми заказывал таким образом картриджи для струйных принтеров, которые затем доставлялись подставным лицам на территории США, затем в другие страны и, наконец, в Нигерию. Через местного посредника Огунреми и его подельники
31.08.2020 Печать без лишних расходов: обзор МФУ HP Neverstop Laser MFP 1200w

ез картриджей? Линейка HP Neverstop Laser – первые в мире принтеры и МФУ, в которых не используются картриджи. Вместо этого в них применяется новый принцип непрерывной подачи тонера – он похож

11.08.2020 HP Neverstop Laser: чем выгодны принтеры без картриджей

ти на 11 000 дороже. И это только стартовый набор на 5000 страниц, без учета дальнейших расходов на картриджи.Кому подойдут устройства HP Neverstop Laser Устройства из линейки HP Neverstop Lase
12.05.2020 Как отличить поддельные картриджи от оригинальных: советы ZOOM

ожалуй, первое, что нужно сделать – всегда обращать внимание на поставщика, у которого вы покупаете картриджи, и выбирать только проверенных продавцов, в продукции которых вы не сомневаетесь. Л
16.04.2020 Как распознать поддельные картриджи и защитить себя от контрафакта

Незнание и ответственность В случае с частными пользователями, которые устанавливают поддельные картриджи в домашние принтеры, риск сводится к потере гарантии на одну конкретную машину или

06.04.2020 HP обновила линейку принтеров без картриджа HP Neverstop Laser. Цены

ономия ощутима при каждой перезаправке – заправочный комплект тонера стоит дешевле, чем стандартные картриджи, рассчитанные только на 1000 страниц. Таким образом, в процессе эксплуатации количе
21.01.2020 HP удаленно блокирует принтеры за отказ пользователей платить ей дань

анах мира, в России этот сервис не работает. Участие в программе позволяет использовать в принтерах картриджи, не поддерживающие Instant Ink, но абонентская плата за пользование сервисом будет

23.10.2019 Цена экономии: какие проблемы неизбежны при использовании неоригинальных картриджей

оговая стоимость отпечатка оказывается гораздо выше запланированной. Однако дополнительные траты на картриджи и бумагу – не самая большая статья расходов, которая возникнет при выборе совместим
16.10.2019 Цена экономии: какие проблемы неизбежны при использовании неоригинальных картриджей

оговая стоимость отпечатка оказывается гораздо выше запланированной. Однако дополнительные траты на картриджи и бумагу — не самая большая статья расходов, которая возникнет при выборе совместим
14.10.2019 Тонер Kyocera и аналоги: сравниваем качество, безопасность и стоимость

Сегодня на рынке можно без особого труда найти аналоги расходных материалов (картриджи и тонер) практически для любых принтеров и МФУ любой марки. Безусловно, есть они и

29.08.2019 5 мифов о неоригинальных картриджах

, которые могут привести к отказам в работе или вовсе стать причиной неустранимой поломки принтера. Миф 3: совместимые картриджи обеспечивают такое же качество печати, как и оригинальные Многие
29.08.2019 5 мифов о неоригинальных картриджах

, которые могут привести к отказам в работе или вовсе стать причиной неустранимой поломки принтера. Миф 3: совместимые картриджи обеспечивают такое же качество печати, как и оригинальные Многие
16.08.2019 На российском рынке появились совместимые картриджи для лазерных принтеров Static Control

ля и предвосхищать их. В компании уверяют, что по качеству отпечатка и величине ресурса совместимые картриджи Static Control соответствуют оригинальной продукции производителей офисной техники,
02.08.2019 Как оригинальные картриджи помогают экономить

учили полученные данные, чтобы дать ответ на главный вопрос – выгоднее ли использовать оригинальные картриджи по сравнению с доступными «клонами». Меньше затрат на сервисное обслуживание Соглас
29.07.2019 Как оригинальные картриджи помогают экономить

учили полученные данные, чтобы дать ответ на главный вопрос – выгоднее ли использовать оригинальные картриджи по сравнению с доступными «клонами». Меньше затрат на сервисное обслуживание Соглас
24.06.2019 Скорость вместо картриджа

и простота в использовании. Благодаря беcкартриджной системе, позволяющей самостоятельно заправлять тонер прямо в принтер за считанные секунды, HP Neverstop Laser дает возможность пользователям
19.06.2019 HP выпустила в России первый в мире лазерный принтер без картриджа

а в использовании принтера. Благодаря беcкартриджной системе, позволяющей самостоятельно заправлять тонер прямо в принтер за считанные секунды, HP Neverstop Laser дает возможность пользователям
30.05.2019 HP объявил о выпуске первого в мире лазерного принтера без картриджа. Фото

ателям свести к минимуму простои в работе. Благодаря беcкартриджной системе, позволяющей заправлять тонер прямо в принтер, HP Neverstop Laser предоставляет владельцам малых и средних компаний в
10.01.2019 МФУ и принтеры: лучшие решения для дома и офиса

не экономите на качестве Одного стандартного тонера хватает на 3100 страниц, также можно приобрести картриджи с тройным запасом чернил. МФУ умеет работать сразу с пачками документов до 50 листо
17.09.2018 Оригинальный тонер KYOCERA для лазерных принтеров

ифты. Те же проблемы укажут на поддельный тонер, если внимательно рассмотреть сопровождающую тубы и картриджи KYOCERA документацию. Она не должна быть напечатана на бумаге из вторсырья, шрифты

07.09.2018 «Эльдорадо» запускает trade-in струйных картриджей

кой программы «Утилизация» и начале приема струйных картриджей. Покупатели могут сдать отработанные картриджи и получить скидку 25% на новые оригинальные расходные материалы от HP, Epson, Canon
22.08.2018 В Татарстане запущен завод по производству тонера и картриджей

ершением первого этапа пуско-наладочных работ на заводе «Ростонер» – первом российском производстве тонеров и картриджей для копировально-множительной техники. Директор завода Иван Ветряк предс
02.08.2018 Оригинальный тонер KYOCERA для лазерных принтеров

ифты. Те же проблемы укажут на поддельный тонер, если внимательно рассмотреть сопровождающую тубы и картриджи KYOCERA документацию. Она не должна быть напечатана на бумаге из вторсырья, шрифты


Публикаций - 1295, упоминаний - 2420

Принтер и организации, системы, технологии, персоны:

HP Inc. 5614 262
Seiko Epson Corporation 891 213
Canon 1383 161
Xerox 1131 150
HP - Hewlett-Packard 3614 106
Samsung Electronics 9941 98
Lexmark Int 290 90
Brother 191 75
Sony 6480 49
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2627 45
Kyocera 236 45
Ricoh - Riken Kankoshi - Ricoh Rus - Рико Рус 242 40
Konica Minolta 398 39
Apple Inc 11599 35
Toshiba Corporation 2905 33
IBM - International Business Machines Corp 9326 30
OKI - ОКИ Системс Рус 169 29
Microsoft Corporation 23991 26
Техноэволаб - Xerox Russia - Ксерокс Россия - Xerox CIS - Xerox СНГ - Xerox Eurasia - Ксерокс Евразия 189 24
Dell EMC 4970 24
Zoom Int - Zoom Video Communications 1376 21
Fujifilm - Fuji Photo Film 326 21
Pantum 30 20
Hitachi - Хитачи 1454 20
Eastman Kodak - Кодак 491 18
Intel Corporation 11865 18
Dropbox 469 17
Kyocera Document Solutions - Kyocera Mita 49 17
Элемент ГК - Микрон - Micron 1338 17
LG Electronics 3565 16
Цифра ГК 2257 16
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Philips 2034 16
Xiaomi 1484 14
Meta Platforms - Facebook 4366 14
Fujitsu 2027 14
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1756 14
Sharp Corporation 1036 13
Lenovo Motorola 3489 13
Seagate Technology 724 12
Лента - Сеть розничной торговли 1884 73
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6754 56
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 51
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 624 24
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Открытие ФК - Банк Открытие 523 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6444 7
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 243 7
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Dyson 115 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2005 6
Май - Майский чай - российская торговая компания 1097 5
Почта России ПАО 1989 5
Braun 75 5
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 473 4
НСПК - Национальная система платежных карт 706 4
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 922 4
eBay Inc 1605 4
Volvo Cars 251 4
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Canon PIXMA - серия принтеров и МФУ 74 48
HP PhotoSmart 113 44
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 37
Apple iPhone 6 4861 34
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 559 34
PostScript - Язык программирования 82 33
Seiko Epson DURABrite 36 32
Xerox WC - Xerox WorkCentre - серия МФУ 98 31
Google Cloud Print - Виртуальный принтер 61 30
HP DeskJet 66 30
Canon i-SENSYS - МФУ 39 30
Brother DCP Inkbenefit - серия МФУ 48 27
Apple Mac - Apple Macintosh 2913 27
HP OfficeJet МФУ 61 25
Apple macOS 1865 25
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3004 22
Toshiba SmartMEDIA Media Card Drive 158 21
Microsoft Office 3571 21
Seiko Epson Micro Piezo 30 21
Olympus xD-Picture Card 110 20
Apple iPhone - серия смартфонов 6839 19
Seiko Epson PictureMate 22 19
Kyocera ECOSYS 32 19
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1298 18
Seiko Epson Claria 19 18
Seiko Epson WorkForce - серия принтеров 30 17
Xerox Color - Xerox Colour - ЦПМ - цифровая печатная машина 50 17
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 310 16
Hitachi MicroDrive - IBM MicroDrive 98 16
HP Smart App 31 16
Лаптева Марина 114 26
Буров Олег 25 22
Адров Дмитрий 34 16
Принцевская Людмила 34 6
Галкин Андрей 19 6
Хохлов Илья 8 6
Lores Enrique - Лорес Энрике 11 5
Анохин Павел 14 5
Елисеев Александр 7 5
Антонов Андрей 21 5
Степанов Антон 62 5
Ратникова Оксана 6 4
Гималиев Наиль 11 4
Кулешов Алексей 29 4
Газаров Артур 77 4
Кукин Александр 5 4
Рубцов Кирилл 4 4
Орлов Сергей 25 3
Арзуманян Екатерина 5 3
Alhourani Tariq - Алхурани Тарик 23 3
Шевченко Владимир 144 3
Аншина Марина 78 3
Макаров Станислав 117 3
Михеев Владимир 14 3
Александров Александр 51 3
Кузин Вадим 35 2
Макаренков Константин 41 2
Демидов Михаил 133 2
Четвертнев Илья 6 2
Логинов Игорь 3 2
Корнетов Игорь 9 2
Weisler Dion - Вайслер Дион 15 2
Каменнова Мария 44 2
Ипатов Вадим 84 2
Галухин Роман 5 2
Левиков Антон 68 2
Кубликова Ирина 28 2
Бейдер Александр 75 2
Островский Владимир 25 2
Кадыков Роман 15 2
Россия - РФ - Российская федерация 131529 535
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40316 140
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50823 131
Япония 13098 118
Европа 21308 93
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13645 63
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13816 61
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15932 55
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15993 41
Германия - Федеративная Республика 12357 34
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13094 27
Южная Корея - Республика 6435 24
Солнце - звезда Солнечной системы 4978 23
Земля - планета Солнечной системы 10096 18
Азия - Азиатский регион 5272 17
Африка - Африканский регион 3365 16
Франция - Французская Республика 7674 16
Россия - УФО - Екатеринбург 3567 15
Ближний Восток 2833 14
Америка 2062 14
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6750 14
Россия - СФО - Новосибирск 3913 12
США - Калифорния 4548 12
Европа Западная 1418 12
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 327 11
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2735 10
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1342 10
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1863 9
Канада 4769 9
Швеция - Королевство 3570 8
Нидерланды 3386 8
Европа Восточная 3018 8
США - Кентукки 76 8
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2426 8
Китай - Тайвань 3842 7
Америка Северная 3133 7
Беларусь - Белоруссия 5033 7
Израиль 2661 7
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2155 7
Украина 7428 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10115 124
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 22052 101
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4487 87
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 46847 86
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 44675 80
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6430 79
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 12161 75
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3683 73
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5028 63
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2018 54
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 26107 53
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3626 53
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10292 52
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11913 50
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 7719 49
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4593 43
CMYK - Cyan, Magenta, Yellow, Key или Black - четырёхцветная автотипия 77 42
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 16568 41
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 5255 39
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Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1226 33
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8882 33
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива 1509 31
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4675 30
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4990 28
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5220 27
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Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 857 24
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 2840 23
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MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2558 21
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Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1368 19
Электроэнергетика - Электроснабжение - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1828 19
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 6963 18
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5081 18
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The Register 1490 7
New Scientist 1447 6
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