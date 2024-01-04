Принтер Картридж Тонер-картридж Cartridge

Россия переходит на «левые» картриджи для принтеров Canon и HP «Левые» картриджи на замену оригинальным К середине IV квартала 2023 г. продажи оригинальных картридж

Sprint предложит рынку картриджи для принтеров под собственным брендом ая и Индии. Они отличаются повышенной ресурсоемкостью и минимальной стоимостью печати одного листа. Картриджи Sprint производятся для оборудования таких брендов, как HP, Xerox, Canon, Kyocera,

HP удаленно блокирует принтеры в качестве мести за «неродные» картриджи. Как уберечься тера включена опция автообновления. В этом случае те, кто предпочитает так называемые «совместимые» картриджи оригинальным, однажды могут столкнуться с неприятным сюрпризом. Все ради безопаснос

HP удаленно заблокировала в своих принтерах сторонние картриджи. Пользователям придется платить за оригинальные пользователями. Компания, в принципе, известна своей нелюбовью к тем, кто выпускает неоригинальные картриджи для ее техники, и регулярно, не без помощи силовиков, устраивает рейды на склады, г

В России почти закончились картриджи для принтеров По информации издания, многие офлайновые сети распространения в настоящее время не могут предложить картриджи для принтеров большинства крупных брендов, в особенности Canon. В онлайн-рознице си

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В Москве пресечена крупномасштабная торговля контрафактными картриджами elivery Inspections) у ряда клиентов. CDI позволяет выявить контрафактную продукцию HP и поддельные картриджи марки Samsung. 96% клиентов заявляют, что данная процедура является эффективным мех

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Treolan стал официальным дистрибьютором Pantum группу «Ланит»), и Pantum, производитель лазерных многофункциональных устройств (МФУ), принтеров и тонер-картриджей, подписали соглашение о сотрудничестве. В статусе официального дистрибьютора

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HP объявила о конфискации более 4,5 миллионов контрафактных продуктов и комплектующих для печати за 2020 год е EMEA в 2020 году. Усовершенствовать методы контроля и отслеживания незаконной продукции. Лазерные картриджи по-прежнему занимают самую большую долю среди подделок и составляют свыше 75% от ст

Обзор линейки цветных МФУ для дома «Фабрика печати» Epson: просто добавь чернил ые принтеры и МФУ быстро становятся отдельной статьей домашних расходов и источником головной боли: картриджи заканчиваются, чернила в них засыхают, а новые расходники редко обладают доступной

Технология Epson Heat-Free — конкурент лазерной печати? выдает готовый отпечаток за несколько минут. Чернила в струйных принтерах заканчивались быстро (или картриджи пересыхали), а цветная печать и вовсе была невыгодна из-за цены расходников и нерав

Контрафактные расходники: деньги в песок ради мнимой экономии В непростые времена бизнес стремится урезать непрофильные расходы, в том числе на картриджи. Чем может обернуться для заказчика такая «экономия»? П.А.: Для начала я хотел бы ч

Контрафактные расходники: деньги в песок ради мнимой экономии В непростые времена бизнес стремится урезать непрофильные расходы, в том числе на картриджи. Чем может обернуться для заказчика такая «экономия»? П.А.: Для начала я хотел бы ч

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Печать без лишних расходов: обзор МФУ HP Neverstop Laser MFP 1200w ез картриджей? Линейка HP Neverstop Laser – первые в мире принтеры и МФУ, в которых не используются картриджи. Вместо этого в них применяется новый принцип непрерывной подачи тонера – он похож

HP Neverstop Laser: чем выгодны принтеры без картриджей ти на 11 000 дороже. И это только стартовый набор на 5000 страниц, без учета дальнейших расходов на картриджи.Кому подойдут устройства HP Neverstop Laser Устройства из линейки HP Neverstop Lase

Как отличить поддельные картриджи от оригинальных: советы ZOOM ожалуй, первое, что нужно сделать – всегда обращать внимание на поставщика, у которого вы покупаете картриджи, и выбирать только проверенных продавцов, в продукции которых вы не сомневаетесь. Л

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HP обновила линейку принтеров без картриджа HP Neverstop Laser. Цены ономия ощутима при каждой перезаправке – заправочный комплект тонера стоит дешевле, чем стандартные картриджи, рассчитанные только на 1000 страниц. Таким образом, в процессе эксплуатации количе

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Цена экономии: какие проблемы неизбежны при использовании неоригинальных картриджей оговая стоимость отпечатка оказывается гораздо выше запланированной. Однако дополнительные траты на картриджи и бумагу – не самая большая статья расходов, которая возникнет при выборе совместим

Цена экономии: какие проблемы неизбежны при использовании неоригинальных картриджей оговая стоимость отпечатка оказывается гораздо выше запланированной. Однако дополнительные траты на картриджи и бумагу — не самая большая статья расходов, которая возникнет при выборе совместим

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5 мифов о неоригинальных картриджах , которые могут привести к отказам в работе или вовсе стать причиной неустранимой поломки принтера. Миф 3: совместимые картриджи обеспечивают такое же качество печати, как и оригинальные Многие

5 мифов о неоригинальных картриджах , которые могут привести к отказам в работе или вовсе стать причиной неустранимой поломки принтера. Миф 3: совместимые картриджи обеспечивают такое же качество печати, как и оригинальные Многие

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Как оригинальные картриджи помогают экономить учили полученные данные, чтобы дать ответ на главный вопрос – выгоднее ли использовать оригинальные картриджи по сравнению с доступными «клонами». Меньше затрат на сервисное обслуживание Соглас

Как оригинальные картриджи помогают экономить учили полученные данные, чтобы дать ответ на главный вопрос – выгоднее ли использовать оригинальные картриджи по сравнению с доступными «клонами». Меньше затрат на сервисное обслуживание Соглас

Скорость вместо картриджа и простота в использовании. Благодаря беcкартриджной системе, позволяющей самостоятельно заправлять тонер прямо в принтер за считанные секунды, HP Neverstop Laser дает возможность пользователям

HP выпустила в России первый в мире лазерный принтер без картриджа а в использовании принтера. Благодаря беcкартриджной системе, позволяющей самостоятельно заправлять тонер прямо в принтер за считанные секунды, HP Neverstop Laser дает возможность пользователям

HP объявил о выпуске первого в мире лазерного принтера без картриджа. Фото ателям свести к минимуму простои в работе. Благодаря беcкартриджной системе, позволяющей заправлять тонер прямо в принтер, HP Neverstop Laser предоставляет владельцам малых и средних компаний в

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В Татарстане запущен завод по производству тонера и картриджей ершением первого этапа пуско-наладочных работ на заводе «Ростонер» – первом российском производстве тонеров и картриджей для копировально-множительной техники. Директор завода Иван Ветряк предс