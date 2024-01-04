Принтер Картридж Тонер-картридж Cartridge
|04.01.2024
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Россия переходит на «левые» картриджи для принтеров Canon и HP
«Левые» картриджи на замену оригинальным К середине IV квартала 2023 г. продажи оригинальных картридж
|31.10.2023
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Sprint предложит рынку картриджи для принтеров под собственным брендом
ая и Индии. Они отличаются повышенной ресурсоемкостью и минимальной стоимостью печати одного листа. Картриджи Sprint производятся для оборудования таких брендов, как HP, Xerox, Canon, Kyocera,
|15.05.2023
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HP удаленно блокирует принтеры в качестве мести за «неродные» картриджи. Как уберечься
тера включена опция автообновления. В этом случае те, кто предпочитает так называемые «совместимые» картриджи оригинальным, однажды могут столкнуться с неприятным сюрпризом. Все ради безопаснос
|10.03.2023
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HP удаленно заблокировала в своих принтерах сторонние картриджи. Пользователям придется платить за оригинальные
пользователями. Компания, в принципе, известна своей нелюбовью к тем, кто выпускает неоригинальные картриджи для ее техники, и регулярно, не без помощи силовиков, устраивает рейды на склады, г
|19.01.2023
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В России почти закончились картриджи для принтеров
По информации издания, многие офлайновые сети распространения в настоящее время не могут предложить картриджи для принтеров большинства крупных брендов, в особенности Canon. В онлайн-рознице си
|07.11.2022
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Как сократить расходы на печать до 70%?
ому что процессы производства и утилизации отслуживших свое картриджей не экологичны. И, в-третьих, тонер сам по себе не полезен для человека, тем более при повторной заправке картриджей в усло
|22.02.2022
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В Москве пресечена крупномасштабная торговля контрафактными картриджами
elivery Inspections) у ряда клиентов. CDI позволяет выявить контрафактную продукцию HP и поддельные картриджи марки Samsung. 96% клиентов заявляют, что данная процедура является эффективным мех
|31.01.2022
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Оригинал VS Клон: как грамотно экономить на расходниках
ия и опросы пользователей принтеров и МФУ, сервисных центров и независимых лабораторий. Совместимые картриджи быстрее заканчиваются Покупая более доступные по цене клоны (здесь и далее мы назыв
|22.07.2021
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Treolan стал официальным дистрибьютором Pantum
группу «Ланит»), и Pantum, производитель лазерных многофункциональных устройств (МФУ), принтеров и тонер-картриджей, подписали соглашение о сотрудничестве. В статусе официального дистрибьютора
|29.04.2021
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Оригинальные картриджи Pantum – оптимальный выбор для печати
м материалам: Pantum предоставляет пользователям лучший выбор оригинальных картриджей. Оригинальные картриджи Pantum обеспечивают отличную печать с четкой и тонкой типографией. Благодаря исполь
|09.04.2021
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HP начала мировую войну с поддельными картриджами для принтеров. Она изымает их миллионами
и струйных принтеров компании в интернете. По словам сотрудников HP, чаще всего подделывают именно картриджи для лазерных принтеров. За 2020 финансовый год их доля превысила 75% от стоимости к
|07.04.2021
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HP объявила о конфискации более 4,5 миллионов контрафактных продуктов и комплектующих для печати за 2020 год
е EMEA в 2020 году. Усовершенствовать методы контроля и отслеживания незаконной продукции. Лазерные картриджи по-прежнему занимают самую большую долю среди подделок и составляют свыше 75% от ст
|03.03.2021
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Обзор линейки цветных МФУ для дома «Фабрика печати» Epson: просто добавь чернил
ые принтеры и МФУ быстро становятся отдельной статьей домашних расходов и источником головной боли: картриджи заканчиваются, чернила в них засыхают, а новые расходники редко обладают доступной
|23.02.2021
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Технология Epson Heat-Free — конкурент лазерной печати?
выдает готовый отпечаток за несколько минут. Чернила в струйных принтерах заканчивались быстро (или картриджи пересыхали), а цветная печать и вовсе была невыгодна из-за цены расходников и нерав
|21.01.2021
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Контрафактные расходники: деньги в песок ради мнимой экономии
В непростые времена бизнес стремится урезать непрофильные расходы, в том числе на картриджи. Чем может обернуться для заказчика такая «экономия»? П.А.: Для начала я хотел бы ч
|21.01.2021
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Контрафактные расходники: деньги в песок ради мнимой экономии
В непростые времена бизнес стремится урезать непрофильные расходы, в том числе на картриджи. Чем может обернуться для заказчика такая «экономия»? П.А.: Для начала я хотел бы ч
|19.10.2020
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Почему совместимые картриджи вытесняют с рынка оригинальные
Как появились совместимые картриджи В 80-90-х годах принтеры и многофункциональные устройства для печати были уже практ
|05.10.2020
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Нигерийский хакер украл у правительства США картриджи на миллион долларов
использовалась для того, чтобы заказывать с почтовых адресов жертв различные офисные принадлежности у поставщиков, с которым сотрудничают госведомства США. В основном Огунреми заказывал таким образом картриджи для струйных принтеров, которые затем доставлялись подставным лицам на территории США, затем в другие страны и, наконец, в Нигерию. Через местного посредника Огунреми и его подельники
|31.08.2020
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Печать без лишних расходов: обзор МФУ HP Neverstop Laser MFP 1200w
ез картриджей? Линейка HP Neverstop Laser – первые в мире принтеры и МФУ, в которых не используются картриджи. Вместо этого в них применяется новый принцип непрерывной подачи тонера – он похож
|11.08.2020
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HP Neverstop Laser: чем выгодны принтеры без картриджей
ти на 11 000 дороже. И это только стартовый набор на 5000 страниц, без учета дальнейших расходов на картриджи.Кому подойдут устройства HP Neverstop Laser Устройства из линейки HP Neverstop Lase
|12.05.2020
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Как отличить поддельные картриджи от оригинальных: советы ZOOM
ожалуй, первое, что нужно сделать – всегда обращать внимание на поставщика, у которого вы покупаете картриджи, и выбирать только проверенных продавцов, в продукции которых вы не сомневаетесь. Л
|16.04.2020
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Как распознать поддельные картриджи и защитить себя от контрафакта
Незнание и ответственность В случае с частными пользователями, которые устанавливают поддельные картриджи в домашние принтеры, риск сводится к потере гарантии на одну конкретную машину или
|06.04.2020
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HP обновила линейку принтеров без картриджа HP Neverstop Laser. Цены
ономия ощутима при каждой перезаправке – заправочный комплект тонера стоит дешевле, чем стандартные картриджи, рассчитанные только на 1000 страниц. Таким образом, в процессе эксплуатации количе
|21.01.2020
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HP удаленно блокирует принтеры за отказ пользователей платить ей дань
анах мира, в России этот сервис не работает. Участие в программе позволяет использовать в принтерах картриджи, не поддерживающие Instant Ink, но абонентская плата за пользование сервисом будет
|23.10.2019
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Цена экономии: какие проблемы неизбежны при использовании неоригинальных картриджей
оговая стоимость отпечатка оказывается гораздо выше запланированной. Однако дополнительные траты на картриджи и бумагу – не самая большая статья расходов, которая возникнет при выборе совместим
|16.10.2019
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Цена экономии: какие проблемы неизбежны при использовании неоригинальных картриджей
оговая стоимость отпечатка оказывается гораздо выше запланированной. Однако дополнительные траты на картриджи и бумагу — не самая большая статья расходов, которая возникнет при выборе совместим
|14.10.2019
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Тонер Kyocera и аналоги: сравниваем качество, безопасность и стоимость
Сегодня на рынке можно без особого труда найти аналоги расходных материалов (картриджи и тонер) практически для любых принтеров и МФУ любой марки. Безусловно, есть они и
|29.08.2019
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5 мифов о неоригинальных картриджах
, которые могут привести к отказам в работе или вовсе стать причиной неустранимой поломки принтера. Миф 3: совместимые картриджи обеспечивают такое же качество печати, как и оригинальные Многие
|29.08.2019
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5 мифов о неоригинальных картриджах
, которые могут привести к отказам в работе или вовсе стать причиной неустранимой поломки принтера. Миф 3: совместимые картриджи обеспечивают такое же качество печати, как и оригинальные Многие
|16.08.2019
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На российском рынке появились совместимые картриджи для лазерных принтеров Static Control
ля и предвосхищать их. В компании уверяют, что по качеству отпечатка и величине ресурса совместимые картриджи Static Control соответствуют оригинальной продукции производителей офисной техники,
|02.08.2019
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Как оригинальные картриджи помогают экономить
учили полученные данные, чтобы дать ответ на главный вопрос – выгоднее ли использовать оригинальные картриджи по сравнению с доступными «клонами». Меньше затрат на сервисное обслуживание Соглас
|29.07.2019
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Как оригинальные картриджи помогают экономить
учили полученные данные, чтобы дать ответ на главный вопрос – выгоднее ли использовать оригинальные картриджи по сравнению с доступными «клонами». Меньше затрат на сервисное обслуживание Соглас
|24.06.2019
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Скорость вместо картриджа
и простота в использовании. Благодаря беcкартриджной системе, позволяющей самостоятельно заправлять тонер прямо в принтер за считанные секунды, HP Neverstop Laser дает возможность пользователям
|19.06.2019
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HP выпустила в России первый в мире лазерный принтер без картриджа
а в использовании принтера. Благодаря беcкартриджной системе, позволяющей самостоятельно заправлять тонер прямо в принтер за считанные секунды, HP Neverstop Laser дает возможность пользователям
|30.05.2019
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HP объявил о выпуске первого в мире лазерного принтера без картриджа. Фото
ателям свести к минимуму простои в работе. Благодаря беcкартриджной системе, позволяющей заправлять тонер прямо в принтер, HP Neverstop Laser предоставляет владельцам малых и средних компаний в
|10.01.2019
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МФУ и принтеры: лучшие решения для дома и офиса
не экономите на качестве Одного стандартного тонера хватает на 3100 страниц, также можно приобрести картриджи с тройным запасом чернил. МФУ умеет работать сразу с пачками документов до 50 листо
|17.09.2018
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Оригинальный тонер KYOCERA для лазерных принтеров
ифты. Те же проблемы укажут на поддельный тонер, если внимательно рассмотреть сопровождающую тубы и картриджи KYOCERA документацию. Она не должна быть напечатана на бумаге из вторсырья, шрифты
|07.09.2018
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«Эльдорадо» запускает trade-in струйных картриджей
кой программы «Утилизация» и начале приема струйных картриджей. Покупатели могут сдать отработанные картриджи и получить скидку 25% на новые оригинальные расходные материалы от HP, Epson, Canon
|22.08.2018
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В Татарстане запущен завод по производству тонера и картриджей
ершением первого этапа пуско-наладочных работ на заводе «Ростонер» – первом российском производстве тонеров и картриджей для копировально-множительной техники. Директор завода Иван Ветряк предс
|02.08.2018
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Оригинальный тонер KYOCERA для лазерных принтеров
ифты. Те же проблемы укажут на поддельный тонер, если внимательно рассмотреть сопровождающую тубы и картриджи KYOCERA документацию. Она не должна быть напечатана на бумаге из вторсырья, шрифты
Принтер и организации, системы, технологии, персоны:
|Лаптева Марина 114 26
|Буров Олег 25 22
|Адров Дмитрий 34 16
|Принцевская Людмила 34 6
|Галкин Андрей 19 6
|Хохлов Илья 8 6
|Lores Enrique - Лорес Энрике 11 5
|Анохин Павел 14 5
|Елисеев Александр 7 5
|Антонов Андрей 21 5
|Степанов Антон 62 5
|Ратникова Оксана 6 4
|Гималиев Наиль 11 4
|Кулешов Алексей 29 4
|Газаров Артур 77 4
|Кукин Александр 5 4
|Рубцов Кирилл 4 4
|Орлов Сергей 25 3
|Арзуманян Екатерина 5 3
|Alhourani Tariq - Алхурани Тарик 23 3
|Шевченко Владимир 144 3
|Аншина Марина 78 3
|Макаров Станислав 117 3
|Михеев Владимир 14 3
|Александров Александр 51 3
|Кузин Вадим 35 2
|Макаренков Константин 41 2
|Демидов Михаил 133 2
|Четвертнев Илья 6 2
|Логинов Игорь 3 2
|Корнетов Игорь 9 2
|Weisler Dion - Вайслер Дион 15 2
|Каменнова Мария 44 2
|Ипатов Вадим 84 2
|Галухин Роман 5 2
|Левиков Антон 68 2
|Кубликова Ирина 28 2
|Бейдер Александр 75 2
|Островский Владимир 25 2
|Кадыков Роман 15 2
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