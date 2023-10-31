Sprint предложит рынку картриджи для принтеров под собственным брендом

Российская компания Sprint, специализирующаяся на услугах по аутсорсингу печати, начинает продажу совместимых расходных материалов для печатной техники под собственным брендом. Ранее они были доступны только для клиентов в рамках покопийных контрактов. Об этом CNews сообщили представители Sprint.

Исследования, проведенные специалистами компании Sprint, показали, что большинство совместимых картриджей, представленных сейчас на российском рынке, печатают на 50-70% меньше страниц, чем оригинальные. В связи с этим возникла необходимость подбора качественных расходных материалов, которые будут отвечать требованиям заказчиков по цене и эффективности.

«Аутсорсинг является основным направлением нашей деятельности и для нас важно поставлять клиентам только качественную продукцию. Протестировав различные бренды, мы приняли решение выпускать совместимые расходные материалы под собственной маркой. Фабрики производят их исключительно под заказ и поставляют на наши склады в России. Мы постоянно контролируем качество картриджей и гарантируем, что они обеспечивают заявленный ресурс печати», — сказал основатель и коммерческий директор Sprint Кирилл Рубцов.

Совместимые расходные материалы под брендом Sprint поставляются в Россию с фабрик Китая и Индии. Они отличаются повышенной ресурсоемкостью и минимальной стоимостью печати одного листа. Картриджи Sprint производятся для оборудования таких брендов, как HP, Xerox, Canon, Kyocera, Brother, Ricoh, Konica Minolta.

Поставщики прошли тщательный отбор, а картриджи регулярно тестируются на качество и соответствие заявленному ресурсу печати. Расходные материалы также отбираются по принципу наиболее выгодной стоимости печати одной страницы, а не самой коробки.

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Sprint — российская ИТ-компания с 13-летним опытом, которая специализируется на услугах по аутсорсингу офисной печати, включая аренду оборудования, и реализует длительные контракты для крупных компаний. Sprint поставляет в Россию печатные устройства и расходные материалы для них, предоставляет гарантийное обслуживание техники по всей стране за счет собственной сети сервисных центров. Sprint внедряет программные решения любой сложности для организации безопасной и управляемой печати в компаниях.