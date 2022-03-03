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Kyocera Kyoto Ceramic Company

Kyocera - Kyoto Ceramic Company

УПОМИНАНИЯ


03.03.2022 Kyocera МA/PA2000: инструмент экономии для современной печати

! Кроме того, такие принтеры в силу возраста оказываются не очень надежными: у них изрядно выработанный ресурс, да и на офисную печать они не рассчитаны — современные нагрузки для них слишком высоки. Kyocera: два направления развития Офисные принтеры и многофункциональные устройства Kyocera знакомы уже многим, они популярны в корпорациях и в небольших компаниях, их можно увидеть в ба
11.02.2022 Kyocera: все для документооборота — от софта до принтеров

казывает влияние на финансовые показатели всей компании! Иногда влияние настолько сильно, что оптимизацию docflow рассматривают как «цифровую трансформацию». Одной из первых тренд распознала компания Kyocera. Широко известный топовый производитель принтеров и многофункциональных устройств (МФУ) для корпоративного сектора даже сменил позиционирование, теперь официальное наименование — «Ky
10.02.2022 Kyocera запустила две ЦПМ Taskalfa Pro 15000c в УФПС Тюменской области

Kyocera Document Solutions Russia запустила две новые ЦПМ TASKalfa Pro 15000c на базе технологии струйной печати в Управлении Федеральной Почтовой Связи Тюменской области. Kyocera Document Solutions Russia совместно с компанией «Север» выиграла тендер на установку двух единиц печатных машин профессионального класса в УФПС Тюменской области для печати больших объе
13.12.2021 Kyocera: все самое необходимое для docflow – от МФУ до KSIM

компания представила в 2007 году. Появление Managed Document Services (MDS) предвосхитило последующие тренды рынка. Направление показало свою актуальность и теперь полное название компании звучит как Kyocera Document Solutions, что подчеркивает ориентацию на обеспечение всесторонней работы с документами. За время, прошедшее с нулевых годов, вендор развивал и продукты, и собственную эксперти
30.09.2021 Kyocera PA/MA 2000: корпоративная надежность в домашних условиях

анятости, средняя нагрузка за один месяц составляет несколько сотен страниц – остальное работники печатают все же на корпоративных принтерах. В больших офисах распространены принтеры/МФУ производства Kyocera, которые популярны, благодаря своей надежности, удобству и функциональности, поэтому и для дома многие ищут устройства этой японской компании. До некоторых пор, для домашнего использова
21.09.2021 Kyocera представляет новую линейку интеллектуальных МФУ – TASKalfa 3554ci и TASKalfa 2554ci

Компания Kyocera Document Solutions Russia (KDRU) выпустила две новые модели цветных мультифункциональных устройств формата A3 с функцией искусственного интеллекта — TASKalfa 3554ci и TASKalfa 2554ci. Н
25.03.2021 Переход на цифровизацию с KYOCERA: как упростить и оптимизировать электронный документооборот

Японская компания KYOCERA Document Solutions уже свыше 60 лет помогает организациям и компаниям решать проблемы, связанные с документацией. Компания, ставшая известной как производитель печатной техники, в насто
25.03.2021 Kyocera Net Manager

На рынке в большом количестве представлены инструменты для её решения – системы MPS (Managed Print Services, «Система управления печатью») и сервисные планы MDS (Managed Document Services). Компания Kyocera Document Solutions разработала собственную концепцию MDS (Managed Document Services) ещё в 2007 году и с тех пор успешно продвигает её на рынке, взяв на себя разработку конкретной схемы
10.03.2021 Kyocera и Docsvision представили решение для перехода к безбумажному документообороту и электронному архиву

кам в едином цифровом пространстве. Электронный документооборот требует оперативной обработки входящих, исходящих и внутренних документов, а затем организации хранения в системе. Техника производства Kyocera позволяет отсканировать и передать в СЭД любые офисные документы во всех ныне используемых форматах – pdf, xls, doc, jpg и другие. Также МФУ Kyocera позволяют совершить первонача
13.04.2020 Kyocera рассказала о полностью восстановленной работоспособности

Kyocera Document Solutions Russia предприняла ряд мер по обеспечению бесперебойной работы компании. На сегодняшний день все бизнес-процессы Kyocera Document Solutions Russia сохранены в полном объеме и могут полностью обеспечить спрос рынка на печатающую технику, говорится в обращении компании от лица Тарика Альхаурани, исполнитель
12.02.2020 Kyocera Net Manager

На рынке в большом количестве представлены инструменты для её решения – системы MPS (Managed Print Services, «Система управления печатью») и сервисные планы MDS (Managed Document Services). Компания Kyocera Document Solutions разработала собственную концепцию MDS (Managed Document Services) ещё в 2007 году и с тех пор успешно продвигает её на рынке, взяв на себя разработку конкретной схемы
03.02.2020 Kyocera TASKalfa PRO 15000c

атов и баннеров, визиток, билетов, этикеток и упаковочных материалов… К 2018 году полноцветные машины цифровой печати уже предлагало сразу несколько производителей. Присоединиться к их числу решила и Kyocera – тем более, что развитие концепции MDS/MPS давно уже стало для неё одним из ключевых пунктов производства новой печатающей техники. Куда приводит экономика процессов печати? Дебют K
08.11.2019 Kyocera вышла на рынок промышленной струйной печати

Solutions Russia объявила о расширении присутствия в бизнес-сегментах рынка с запуском цветной печатной машины TASKalfa Pro 15000c. Запуск является следующим шагом в диверсификации бизнеса корпорации Kyocera, опираясь на богатый опыт собственного производства струйных печатающих головок. Kyocera использует свой многолетний опыт и знания в области производства печатных устройств, где

14.10.2019 Тонер Kyocera и аналоги: сравниваем качество, безопасность и стоимость

з особого труда найти аналоги расходных материалов (картриджи и тонер) практически для любых принтеров и МФУ любой марки. Безусловно, есть они и для офисной техники, производимой японской корпорацией Kyocera. Если мы говорим о лазерных принтерах и МФУ Kyocera, то речь пойдёт о тонере – красящем веществе в виде порошка. В настоящее время тонер для печатающей лазерной техники Kyocer
19.02.2019 Исследование Kyocera и IDC: объем российского рынка устройств печати вырос до $630 миллионов

линейку МФУ серии TASKalfa. Российский рынок устройств печати в 2018 г. показал положительную динамику, начав постепенное восстановление несмотря на сложную ситуацию в отрасли. По итогу года выручка Kyocera Document Solutions Russia (KDRU) составила $103,74 млн, а доля рынка по отношению к предыдущему году выросла на 1,5%, что на 1,7% больше, чем у лидера отрасли. Компания заняла ведущие п
19.02.2019 KYOCERA анализирует и анонсирует будущее

ocument Solutions подвела итоги года, представила видение дальнейшего развития российского рынка офисной печати и анонсировала новую линейку МФУ серии TASKalfa. Учикура Масаказу, генеральный менеджер KYOCERA Document Solutions Russiaотметил: «Российский рынок является приоритетным для нас, положительная динамика ушедшего года продемонстрировала рост, это позволило нам нарастить свое присутс
18.02.2019 ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ KYOCERA

сть, надёжность и низкие финансовые затраты. Данная система готова к внедрению в компаниях с любой офисной техникой, однако, наилучшие результаты она показывает при использовании печатающих устройств KYOCERA и программного обеспечения, специально разработанного KYOCERA Document Solutions. Работа KYOCERA Document Solutions с клиентом по программе Managed Document Services начин
25.01.2019 «Первый БИТ» автоматизировал российское представительство Kyocera

«Первый БИТ» интегрировал «1С:Предприятие 8» с системой SAP в российском представительстве Kyocera. С самого открытия московский офис одного из крупнейших производителей офисной техники Kyocera работал в зарубежной информационной системе SAP. Однако при ведении управленческого
15.11.2018 Kyocera Document Solutions Russia выходит на рынок Казахстана

в Казахстане в рамках стратегии масштабирования бизнеса и расширения географии присутствия. Работа KDRU на рынке Казахстана позволит ускорить процессы и улучшить качество поддержки партнеров. Сейчас Kyocera Document Solutions Russia работает на рынках Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Молдовы, Узбекистана и России и осуществляет непрерывную поддержку заказчиков Kyocera в эт
17.09.2018 Оригинальный тонер KYOCERA для лазерных принтеров

Теоретиком концепции ECOSYS, впервые сформулировавшим её составляющие, стал сам основатель KYOCERA Казуо Инамори. Согласно его идее, базовыми ценностями ECOSYS стали: экономия (ECOnomy), экология (ECOlogy) и системность (SYStem). Последнее как раз и обозначало сквозное следование выс
06.09.2018 «KYO Сервис» защитит технику KYOCERA

Пользователям принтеров и МФУ производства KYOCERA становится доступна услуга расширения гарантийных обязательств «KYO Сервис +». Покупка сервисного продукта «KYO Сервис» обеспечивает пользователям принтеров и МФУ KYOCERA бесплат
02.08.2018 Оригинальный тонер KYOCERA для лазерных принтеров

Теоретиком концепции ECOSYS, впервые сформулировавшим её составляющие, стал сам основатель KYOCERA Казуо Инамори. Согласно его идее, базовыми ценностями ECOSYS стали: экономия (ECOnomy), экология (ECOlogy) и системность (SYStem). Последнее как раз и обозначало сквозное следование выс
16.02.2018 Kyocera лидирует в отчётах IDC

Компания KYOCERA Document Solutions Russia и аналитическое агентство IDC провели совместную пресс-конференцию, посвящённую результатам исследования российского рынка услуг печати. По данным IDC, Россия

14.02.2018 Программное обеспечение KYOCERA: документооборот под полным контролем

аказчика индивидуально выстроенной под него системы документооборота, сочетающей высокую эффективность, надёжность и низкие финансовые затраты. Благодаря широкому спектру направлений работы компании, KYOCERA Document Solutions использует для выполнения заказов в рамках MDS собственные линейки офисной печной техники, помощь авторизированных специалистов по наладке, обслуживанию и администрир
31.01.2018 Программное обеспечение KYOCERA: документооборот под полным контролем

аказчика индивидуально выстроенной под него системы документооборота, сочетающей высокую эффективность, надёжность и низкие финансовые затраты. Благодаря широкому спектру направлений работы компании, KYOCERA Document Solutions использует для выполнения заказов в рамках MDS собственные линейки офисной печной техники, помощь авторизированных специалистов по наладке, обслуживанию и администрир
11.01.2018 Kyocera выпустила новую линейку устройств Ecosys формата А3

10 с у монохромных моделей и до 16 с у цветных. Благодаря новому сенсорному дисплею с интуитивно понятной навигацией работа с документами стала не только быстрее, но и приятнее.Специальное приложение Kyocera MyPanel предоставляет пользователям простой доступ к управлению устройствами со своих смартфонов. Новые модели Kyocera в полной мере поддерживают функции мобильной (Mobile Print)
15.11.2017 Тонер KYOCERA

. В результате пользователь часто вынужден как-то комбинировать офисную технику различных марок, искать аналоги, пользоваться «совместимыми» расходниками. Концепция ECOSYS – связующее звено продукции KYOCERA Document Solutions Как яркий пример компании, не просто скрупулезно отслеживающей качество производимой техники и расходных материалов, но и имеющей в основе всех производственных проце
06.11.2017 Тонер KYOCERA

кать аналоги, пользоваться «совместимыми» расходниками.Концепция ECOSYS – связующее звено продукции KYOCERA Document Solutions Как яркий пример компании, не просто скрупулезно отслеживающей кач
12.10.2017 Kyocera Document Solutions представила новое печатное оборудование

тов многофункциональных устройств (МФУ) TASKalfa 7052ci и TASKalfa 8052ci. Оборудование обеспечивает скоростную печать документов и рассчитано на эксплуатацию в офисах крупных компаний.Новые продукты Kyocera выполнены на долговечных компонентах, которые продлевают срок службы оборудования и гарантируют его надежную, эффективную и экологичную работу.В новую серию МФУ вошли две модели Kyoc
31.03.2017 Принтеры и МФУ производства KYOCERA Document Solutions

Все аппараты производства KYOCERA создаются на основе концепции ECOSYS = ECOnomy (ЭКОномия) + ECOlogy (ЭКОлогия) + SYSt
23.03.2017 Принтеры и МФУ производства KYOCERA Document Solutions

Все аппараты производства KYOCERA создаются на основе концепции ECOSYS = ECOnomy (ЭКОномия) + ECOlogy (ЭКОлогия) + SYStem (СИСтемность), которой в этом году исполняется уже 25 лет. Именно 25 лет назад основатель корпора
27.01.2017 Kyocera Document Solutions представила в России новые лазерные устройства Ecosys

ли CNews в компании, новые устройства отвечают высоким требованиям современного офиса, их высокая производительность и компактные габариты подходят для средних и малых рабочих групп. На новых моделях Kyocera установлены компоненты с увеличенным сроком службы, отвечая общей концепции замены лишь тонера, а не барабана и блока проявки ранее заданного срока. Это обеспечивает ресурс устройства д
03.11.2016 Kyocera выпустила новые модели МФУ TASKalfa

Компания Kyocera Document Solutions объявила о запуске новых многофункциональных устройств, предоставляющих печать на формате от A6R до SRA3 со скоростью печати до 60 страниц в минуту. Как рассказали CN
28.03.2016 От лавины документов защитят башни KYOCERA

Даже самый жёсткий режим документооборота не станет серьёзым испытанием для новых МФУ KYOCERA TASKalfa 356 ci и KYOCERA TASKalfa 406 ci. Эти новые МФУ с напольной установкой разработаны для средних и больших рабочих групп и полностью покрывают потребности любого бизнеса,

10.08.2015 Kyocera представила новую линейку МФУ и принтеров формата А4

Компания Kyocera Document Solutions Russia представила новую линейку цветных высокопроизводительных МФУ и принтеров формата А4. Как сообщили CNews в Kyocera, новую линейку МФУ и принтеров компани
13.03.2014 Kyocera представила новую линейку МФУ формата A3

Компания Kyocera Document Solutions представила линейку МФУ формата A3 начального уровня для небольших офисов. Четыре новые модели: TASKalfa 1800, TASKalfa 2200, TASKalfa 1801 и TASKalfa 2201 пришли на

12.02.2014 Новинки KYOCERA для российского рынка

Компания KYOCERA представила на российском рынке линейку цветных принтеров ECOSYS и шесть новых цветных МФУ формата А3. Линейка принтеров ECOSYS расширена моделями P6021cdn, P6026cdn, P6030cdn и P7035cd
04.03.2013 Green IT: как сэкономить на печати

ы и оптимизировать их в части и затрат, и энергии, вернул к жизни дебаты о целесообразности "зеленых" ИТ не только в масштабных производствах, но и в небольших компаниях. Например, создатель компании Kyocera Кацуо Инамори отталкивался от идеи, что в погоне за коммерческим успехом нельзя закрывать глаза на определенные факторы, важные для потребителей. Поэтому философия компании состояла в т
26.02.2013 Ударопрочная "раскладушка" от Kyocera

Компания Kyocera представила на рынке сотовый телефон в противоударном водостойком корпусе DuraPro. Особенность Kyocera DuraPro в том, что телефон сделан в форм-факторе «раскладушки», что несколь
10.01.2013 Kyocera переходит на Infor M3

Компания Kyocera Fineceramics — мировой производитель промышленной и тонкой керамики для различных отраслей — переводит все свои европейские офисы с устаревшей системы Movex на новое ERP-решение Infor M

Публикаций - 245, упоминаний - 266

Kyocera и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10386 56
Kyocera Document Solutions - Kyocera Mita 73 48
HP Inc. 5718 43
LG Electronics 3640 35
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Apple Inc 12287 26
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3013 24
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 23
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5705 22
Huawei 4033 21
Xerox 1144 21
ZTE Corporation 754 20
HTC Corporation 1501 20
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JEITA - Japan Electronics and Information Technology Industries Association - EIAJ - Electronic Industries Association of Japan - JEIDA - Japanese Electronic Industry Development Association - Японская ассоциация производителей электроники и ИТ 51 3
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1453 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 77 1
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АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 699 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5976 86
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Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28309 56
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Принтер лазерный - Лазерная печать - ISO 19752 - стандарт оценки ресурса монохромных лазерных картриджей 604 37
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21177 34
Оцифровка - Digitization 4717 28
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30661 25
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Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24917 23
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16385 22
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26088 21
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21237 20
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6138 20
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10273 20
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13848 19
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10132 18
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6483 18
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21901 18
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8395 17
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20911 17
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1339 17
Копир - копировальный аппарат - копировально-множительный аппарат - электрографический станок 431 17
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9881 15
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12420 15
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6547 15
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14643 14
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8903 14
Принтер струйный - Inkjet printer 728 14
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6104 13
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10711 13
Kyocera TASKalfa МФУ 29 29
Kyocera ECOSYS 33 29
Google Android 14300 17
Rakuten Viber 632 17
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2097 17
Microsoft Windows 15927 16
Apple iOS 7983 15
Kyocera Net Manager - KNM - Многофункциональное серверное приложение печати данных 10 10
Apple Mac - Apple Macintosh 3001 10
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2116 9
Kyocera Mobile Print 7 7
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 7
VideoMost MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 57 7
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5045 7
Apple iPhone 6 4863 7
Kyocera FS МФУ 12 7
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 799 6
Microsoft Windows Vista Longhorn 1782 6
Kyocera HyPAS - Kyocera Hybrid Plаtform fоr Advаnced Sоlutions 6 6
Kyocera KYOanalyser 6 6
Linux OS 10271 6
ACCESS PalmSource - Garnet OS - Palm OS 468 6
Kyocera Cloud Direct 5 5
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1639 5
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 475 5
Oracle Java - язык программирования 3144 5
Microsoft Outlook 1410 5
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1521 5
Apple iPad 3886 5
Microsoft Windows 2000 8663 5
Google Cloud Print - Виртуальный принтер 69 4
Apple AirPrint 114 4
Microsoft Windows 10 1809 4
Brother DCP - Brother DCP Inkbenefit - серия МФУ 59 4
Kyocera Net Admin 4 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7183 4
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 318 4
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1070 4
HP LaserJet - серия лазерных принтеров 177 4
Spirit TeamSpirit IM - мессенджер 36 4
Alhourani Tariq - Алхурани Тарик 23 12
Свириденко Андрей 98 9
Inamori Kazuo - Инамори Кадзуо - Инамори Казуо 6 6
Masakazu Uchikura - Масаказу Учикура 6 5
Буров Олег 25 4
Макаренков Константин 41 3
Андреева Мария 5 3
Попов Константин 16 2
Демидов Михаил 133 2
Ермолаев Артем 378 2
Юнов Константин 45 2
Тюркин Михаил 45 2
Бескоровайный Андрей 49 2
Васин Владислав 16 2
Пиотровский Александр 9 2
Свириденко Владимир 8 2
Pandey Shailendra - Пэнди Шайлендра 6 2
Lukovic Zoran - Лукович Зоран 20 2
Яровая Ирина 71 1
Озеров Виктор 29 1
Эббенхост Марсель 1 1
Поликарпов Иван 8 1
Беляков Алексей 30 1
Яцевский Алексей 1 1
Богатов Антон 79 1
Щеголев Игорь 698 1
Володин Вячеслав 90 1
Манджиков Очир 56 1
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 171 1
Уваров Алексей 12 1
Абрамов Сергей 73 1
Кочетков Владислав 248 1
Чернов Александр 15 1
Нестеров Александр 32 1
Попов Алексей 336 1
Рождественский Алексей 11 1
Мацюк Владимир 3 1
Мацкевич Дмитрий 20 1
Пестерева Ольга 34 1
Меднов Сергей 124 1
Россия - РФ - Российская федерация 149593 91
Япония 13378 77
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52628 55
Европа 24405 22
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17511 21
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44306 17
Азия - Азиатский регион 5624 16
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14268 13
Южная Корея - Республика 6738 12
Германия - Федеративная Республика 12791 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17890 9
США - Калифорния 4681 9
Солнце - звезда Солнечной системы 5259 9
Франция - Французская Республика 7905 8
Финляндия - Финляндская Республика 3628 8
Китай - Тайвань 4051 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13415 7
Индия - Bharat 5546 6
Америка Латинская 1845 5
Америка - Американский регион 2175 4
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1145 4
Европа Восточная 3109 4
Индонезия - Республика 975 4
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 828 4
Африка - Африканский регион 3523 4
Ближний Восток 2987 4
Швеция - Королевство 3646 4
Япония - Токио 997 4
Европа Западная 1484 3
США - Нью-Йорк 3106 3
Америка Северная - Североамериканский регион 3352 3
Сингапур - Республика 1871 3
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1756 3
США - Колумбия - Вашингтон 1409 3
США - Техас 994 3
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1017 3
Китай - Шанхай 792 3
США - Пенсильвания - Филадельфия 127 3
Чехия - Чешская Республика 1319 3
Беларусь - Белоруссия 5850 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49349 37
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52775 29
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4147 22
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Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10210 14
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Кремний - Silicium - химический элемент 1622 11
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30297 10
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6460 9
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Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3099 8
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1514 7
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5034 7
Йена - денежная единица Японии 497 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14184 6
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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