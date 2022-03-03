Kyocera - Kyoto Ceramic Company

Kyocera МA/PA2000: инструмент экономии для современной печати ! Кроме того, такие принтеры в силу возраста оказываются не очень надежными: у них изрядно выработанный ресурс, да и на офисную печать они не рассчитаны — современные нагрузки для них слишком высоки. Kyocera: два направления развития Офисные принтеры и многофункциональные устройства Kyocera знакомы уже многим, они популярны в корпорациях и в небольших компаниях, их можно увидеть в ба

Kyocera: все для документооборота — от софта до принтеров казывает влияние на финансовые показатели всей компании! Иногда влияние настолько сильно, что оптимизацию docflow рассматривают как «цифровую трансформацию». Одной из первых тренд распознала компания Kyocera. Широко известный топовый производитель принтеров и многофункциональных устройств (МФУ) для корпоративного сектора даже сменил позиционирование, теперь официальное наименование — «Ky

Kyocera запустила две ЦПМ Taskalfa Pro 15000c в УФПС Тюменской области Kyocera Document Solutions Russia запустила две новые ЦПМ TASKalfa Pro 15000c на базе технологии струйной печати в Управлении Федеральной Почтовой Связи Тюменской области. Kyocera Document Solutions Russia совместно с компанией «Север» выиграла тендер на установку двух единиц печатных машин профессионального класса в УФПС Тюменской области для печати больших объе

Kyocera: все самое необходимое для docflow – от МФУ до KSIM компания представила в 2007 году. Появление Managed Document Services (MDS) предвосхитило последующие тренды рынка. Направление показало свою актуальность и теперь полное название компании звучит как Kyocera Document Solutions, что подчеркивает ориентацию на обеспечение всесторонней работы с документами. За время, прошедшее с нулевых годов, вендор развивал и продукты, и собственную эксперти

Kyocera PA/MA 2000: корпоративная надежность в домашних условиях анятости, средняя нагрузка за один месяц составляет несколько сотен страниц – остальное работники печатают все же на корпоративных принтерах. В больших офисах распространены принтеры/МФУ производства Kyocera, которые популярны, благодаря своей надежности, удобству и функциональности, поэтому и для дома многие ищут устройства этой японской компании. До некоторых пор, для домашнего использова

Kyocera представляет новую линейку интеллектуальных МФУ – TASKalfa 3554ci и TASKalfa 2554ci Компания Kyocera Document Solutions Russia (KDRU) выпустила две новые модели цветных мультифункциональных устройств формата A3 с функцией искусственного интеллекта — TASKalfa 3554ci и TASKalfa 2554ci. Н

Переход на цифровизацию с KYOCERA: как упростить и оптимизировать электронный документооборот Японская компания KYOCERA Document Solutions уже свыше 60 лет помогает организациям и компаниям решать проблемы, связанные с документацией. Компания, ставшая известной как производитель печатной техники, в насто

Kyocera Net Manager На рынке в большом количестве представлены инструменты для её решения – системы MPS (Managed Print Services, «Система управления печатью») и сервисные планы MDS (Managed Document Services). Компания Kyocera Document Solutions разработала собственную концепцию MDS (Managed Document Services) ещё в 2007 году и с тех пор успешно продвигает её на рынке, взяв на себя разработку конкретной схемы

Kyocera и Docsvision представили решение для перехода к безбумажному документообороту и электронному архиву кам в едином цифровом пространстве. Электронный документооборот требует оперативной обработки входящих, исходящих и внутренних документов, а затем организации хранения в системе. Техника производства Kyocera позволяет отсканировать и передать в СЭД любые офисные документы во всех ныне используемых форматах – pdf, xls, doc, jpg и другие. Также МФУ Kyocera позволяют совершить первонача

Kyocera рассказала о полностью восстановленной работоспособности Kyocera Document Solutions Russia предприняла ряд мер по обеспечению бесперебойной работы компании. На сегодняшний день все бизнес-процессы Kyocera Document Solutions Russia сохранены в полном объеме и могут полностью обеспечить спрос рынка на печатающую технику, говорится в обращении компании от лица Тарика Альхаурани, исполнитель

Kyocera Net Manager На рынке в большом количестве представлены инструменты для её решения – системы MPS (Managed Print Services, «Система управления печатью») и сервисные планы MDS (Managed Document Services). Компания Kyocera Document Solutions разработала собственную концепцию MDS (Managed Document Services) ещё в 2007 году и с тех пор успешно продвигает её на рынке, взяв на себя разработку конкретной схемы

Kyocera TASKalfa PRO 15000c атов и баннеров, визиток, билетов, этикеток и упаковочных материалов… К 2018 году полноцветные машины цифровой печати уже предлагало сразу несколько производителей. Присоединиться к их числу решила и Kyocera – тем более, что развитие концепции MDS/MPS давно уже стало для неё одним из ключевых пунктов производства новой печатающей техники. Куда приводит экономика процессов печати? Дебют K

Kyocera вышла на рынок промышленной струйной печати Solutions Russia объявила о расширении присутствия в бизнес-сегментах рынка с запуском цветной печатной машины TASKalfa Pro 15000c. Запуск является следующим шагом в диверсификации бизнеса корпорации Kyocera, опираясь на богатый опыт собственного производства струйных печатающих головок. Kyocera использует свой многолетний опыт и знания в области производства печатных устройств, где

Тонер Kyocera и аналоги: сравниваем качество, безопасность и стоимость з особого труда найти аналоги расходных материалов (картриджи и тонер) практически для любых принтеров и МФУ любой марки. Безусловно, есть они и для офисной техники, производимой японской корпорацией Kyocera. Если мы говорим о лазерных принтерах и МФУ Kyocera, то речь пойдёт о тонере – красящем веществе в виде порошка. В настоящее время тонер для печатающей лазерной техники Kyocer

Исследование Kyocera и IDC: объем российского рынка устройств печати вырос до $630 миллионов линейку МФУ серии TASKalfa. Российский рынок устройств печати в 2018 г. показал положительную динамику, начав постепенное восстановление несмотря на сложную ситуацию в отрасли. По итогу года выручка Kyocera Document Solutions Russia (KDRU) составила $103,74 млн, а доля рынка по отношению к предыдущему году выросла на 1,5%, что на 1,7% больше, чем у лидера отрасли. Компания заняла ведущие п

KYOCERA анализирует и анонсирует будущее ocument Solutions подвела итоги года, представила видение дальнейшего развития российского рынка офисной печати и анонсировала новую линейку МФУ серии TASKalfa. Учикура Масаказу, генеральный менеджер KYOCERA Document Solutions Russiaотметил: «Российский рынок является приоритетным для нас, положительная динамика ушедшего года продемонстрировала рост, это позволило нам нарастить свое присутс

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ KYOCERA сть, надёжность и низкие финансовые затраты. Данная система готова к внедрению в компаниях с любой офисной техникой, однако, наилучшие результаты она показывает при использовании печатающих устройств KYOCERA и программного обеспечения, специально разработанного KYOCERA Document Solutions. Работа KYOCERA Document Solutions с клиентом по программе Managed Document Services начин

«Первый БИТ» автоматизировал российское представительство Kyocera «Первый БИТ» интегрировал «1С:Предприятие 8» с системой SAP в российском представительстве Kyocera. С самого открытия московский офис одного из крупнейших производителей офисной техники Kyocera работал в зарубежной информационной системе SAP. Однако при ведении управленческого

Kyocera Document Solutions Russia выходит на рынок Казахстана в Казахстане в рамках стратегии масштабирования бизнеса и расширения географии присутствия. Работа KDRU на рынке Казахстана позволит ускорить процессы и улучшить качество поддержки партнеров. Сейчас Kyocera Document Solutions Russia работает на рынках Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Молдовы, Узбекистана и России и осуществляет непрерывную поддержку заказчиков Kyocera в эт

Оригинальный тонер KYOCERA для лазерных принтеров Теоретиком концепции ECOSYS, впервые сформулировавшим её составляющие, стал сам основатель KYOCERA Казуо Инамори. Согласно его идее, базовыми ценностями ECOSYS стали: экономия (ECOnomy), экология (ECOlogy) и системность (SYStem). Последнее как раз и обозначало сквозное следование выс

«KYO Сервис» защитит технику KYOCERA Пользователям принтеров и МФУ производства KYOCERA становится доступна услуга расширения гарантийных обязательств «KYO Сервис +». Покупка сервисного продукта «KYO Сервис» обеспечивает пользователям принтеров и МФУ KYOCERA бесплат

Оригинальный тонер KYOCERA для лазерных принтеров Теоретиком концепции ECOSYS, впервые сформулировавшим её составляющие, стал сам основатель KYOCERA Казуо Инамори. Согласно его идее, базовыми ценностями ECOSYS стали: экономия (ECOnomy), экология (ECOlogy) и системность (SYStem). Последнее как раз и обозначало сквозное следование выс

Kyocera лидирует в отчётах IDC Компания KYOCERA Document Solutions Russia и аналитическое агентство IDC провели совместную пресс-конференцию, посвящённую результатам исследования российского рынка услуг печати. По данным IDC, Россия

Программное обеспечение KYOCERA: документооборот под полным контролем аказчика индивидуально выстроенной под него системы документооборота, сочетающей высокую эффективность, надёжность и низкие финансовые затраты. Благодаря широкому спектру направлений работы компании, KYOCERA Document Solutions использует для выполнения заказов в рамках MDS собственные линейки офисной печной техники, помощь авторизированных специалистов по наладке, обслуживанию и администрир

Программное обеспечение KYOCERA: документооборот под полным контролем аказчика индивидуально выстроенной под него системы документооборота, сочетающей высокую эффективность, надёжность и низкие финансовые затраты. Благодаря широкому спектру направлений работы компании, KYOCERA Document Solutions использует для выполнения заказов в рамках MDS собственные линейки офисной печной техники, помощь авторизированных специалистов по наладке, обслуживанию и администрир

Kyocera выпустила новую линейку устройств Ecosys формата А3 10 с у монохромных моделей и до 16 с у цветных. Благодаря новому сенсорному дисплею с интуитивно понятной навигацией работа с документами стала не только быстрее, но и приятнее.Специальное приложение Kyocera MyPanel предоставляет пользователям простой доступ к управлению устройствами со своих смартфонов. Новые модели Kyocera в полной мере поддерживают функции мобильной (Mobile Print)

Тонер KYOCERA . В результате пользователь часто вынужден как-то комбинировать офисную технику различных марок, искать аналоги, пользоваться «совместимыми» расходниками. Концепция ECOSYS – связующее звено продукции KYOCERA Document Solutions Как яркий пример компании, не просто скрупулезно отслеживающей качество производимой техники и расходных материалов, но и имеющей в основе всех производственных проце

Тонер KYOCERA кать аналоги, пользоваться «совместимыми» расходниками.Концепция ECOSYS – связующее звено продукции KYOCERA Document Solutions Как яркий пример компании, не просто скрупулезно отслеживающей кач

Kyocera Document Solutions представила новое печатное оборудование тов многофункциональных устройств (МФУ) TASKalfa 7052ci и TASKalfa 8052ci. Оборудование обеспечивает скоростную печать документов и рассчитано на эксплуатацию в офисах крупных компаний.Новые продукты Kyocera выполнены на долговечных компонентах, которые продлевают срок службы оборудования и гарантируют его надежную, эффективную и экологичную работу.В новую серию МФУ вошли две модели Kyoc

Принтеры и МФУ производства KYOCERA Document Solutions Все аппараты производства KYOCERA создаются на основе концепции ECOSYS = ECOnomy (ЭКОномия) + ECOlogy (ЭКОлогия) + SYSt

Принтеры и МФУ производства KYOCERA Document Solutions Все аппараты производства KYOCERA создаются на основе концепции ECOSYS = ECOnomy (ЭКОномия) + ECOlogy (ЭКОлогия) + SYStem (СИСтемность), которой в этом году исполняется уже 25 лет. Именно 25 лет назад основатель корпора

Kyocera Document Solutions представила в России новые лазерные устройства Ecosys ли CNews в компании, новые устройства отвечают высоким требованиям современного офиса, их высокая производительность и компактные габариты подходят для средних и малых рабочих групп. На новых моделях Kyocera установлены компоненты с увеличенным сроком службы, отвечая общей концепции замены лишь тонера, а не барабана и блока проявки ранее заданного срока. Это обеспечивает ресурс устройства д

Kyocera выпустила новые модели МФУ TASKalfa Компания Kyocera Document Solutions объявила о запуске новых многофункциональных устройств, предоставляющих печать на формате от A6R до SRA3 со скоростью печати до 60 страниц в минуту. Как рассказали CN

От лавины документов защитят башни KYOCERA Даже самый жёсткий режим документооборота не станет серьёзым испытанием для новых МФУ KYOCERA TASKalfa 356 ci и KYOCERA TASKalfa 406 ci. Эти новые МФУ с напольной установкой разработаны для средних и больших рабочих групп и полностью покрывают потребности любого бизнеса,

Kyocera представила новую линейку МФУ и принтеров формата А4 Компания Kyocera Document Solutions Russia представила новую линейку цветных высокопроизводительных МФУ и принтеров формата А4. Как сообщили CNews в Kyocera, новую линейку МФУ и принтеров компани

Kyocera представила новую линейку МФУ формата A3 Компания Kyocera Document Solutions представила линейку МФУ формата A3 начального уровня для небольших офисов. Четыре новые модели: TASKalfa 1800, TASKalfa 2200, TASKalfa 1801 и TASKalfa 2201 пришли на

Новинки KYOCERA для российского рынка Компания KYOCERA представила на российском рынке линейку цветных принтеров ECOSYS и шесть новых цветных МФУ формата А3. Линейка принтеров ECOSYS расширена моделями P6021cdn, P6026cdn, P6030cdn и P7035cd

Green IT: как сэкономить на печати ы и оптимизировать их в части и затрат, и энергии, вернул к жизни дебаты о целесообразности "зеленых" ИТ не только в масштабных производствах, но и в небольших компаниях. Например, создатель компании Kyocera Кацуо Инамори отталкивался от идеи, что в погоне за коммерческим успехом нельзя закрывать глаза на определенные факторы, важные для потребителей. Поэтому философия компании состояла в т

Ударопрочная "раскладушка" от Kyocera Компания Kyocera представила на рынке сотовый телефон в противоударном водостойком корпусе DuraPro. Особенность Kyocera DuraPro в том, что телефон сделан в форм-факторе «раскладушки», что несколь