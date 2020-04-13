Kyocera рассказала о полностью восстановленной работоспособности

Kyocera Document Solutions Russia предприняла ряд мер по обеспечению бесперебойной работы компании. На сегодняшний день все бизнес-процессы Kyocera Document Solutions Russia сохранены в полном объеме и могут полностью обеспечить спрос рынка на печатающую технику, говорится в обращении компании от лица Тарика Альхаурани, исполнительного директора Kyocera Document Solutions Russia.

Все сотрудники Kyocera Document Solutions Russia были переведены на удаленную работу из дома. Все заводы компании, находящиеся в разных странах мира и производящие печатающее оборудование и расходные материалы, восстановили свою работоспособность на 100%. В рамках поддержки авторизованных партнеров компания продлила срок действия сертификатов партнеров до конца апреля 2020 года.

Все зафиксированные до апреля 2020 года условия поддержки проектов остаются в силе без изменения условий. Выполняя обязательства перед партнерами и заказчиками, Kyocera Document Solutions Russia запустила ряд семинаров, проводимых сотрудниками компании, в онлайн, направленных на обучение сотрудников авторизованных партнеров особенностям техники Kyocera и по бизнес-решениям.

В рамках поддержки и расширения сервисной сети партнеров Kyocera Document Solutions Russia запущены технические консультационные семинары онлайн для сервисных инженеров. Благодаря этой программе, даже удаленно сервисные партнеры смогут поддерживать и повышать свои компетенции.

Для клиентов компании предлагается оптимизация парка оборудования в рамках бизнес-решений, создаваемых для каждого заказчика индивидуально.

Kyocera также расширила портфолио программных продуктов и уже смогла помочь нескольким постоянным клиентам обеспечить бесперебойную делегированную и удаленную печать, таким образом поддержав их внутренние процессы документооборота и сократив время пребывания их сотрудников в офисе.