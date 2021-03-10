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Kyocera и Docsvision представили решение для перехода к безбумажному документообороту и электронному архиву

Документооборот

Kyocera и Docsvision представили комплексное решение для работы в системе электронного документооборота и организации электронного архива внутри организаций. Совместная разработка поможет компаниям перейти от бумажного документооборота к безбумажному, решить задачу работы с документами распределенным сотрудникам в едином цифровом пространстве.

Электронный документооборот требует оперативной обработки входящих, исходящих и внутренних документов, а затем организации хранения в системе. Техника производства Kyocera позволяет отсканировать и передать в СЭД любые офисные документы во всех ныне используемых форматах – pdf, xls, doc, jpg и другие. Также МФУ Kyocera позволяют совершить первоначальную обработку документов при сканировании и добавить в скан необходимую информацию, например, QR-код.

Электронный архив на платформе Docsvision хранит все документы вместе с реквизитами контрагентов: вид документа, дата, наименование, ИНН поставщика и другие. В системе аккумулируются бумажные экземпляры, поступившие в организацию по почте или курьером, точнее, их скан-копии, и электронные документы, переданные через операторов ЭДО. Таким образом, в одном месте собираются все документы от контрагентов, что позволяет сотрудникам из распределенных филиалов по клику в системе получить доступ к любому документу для работы. Например, бухгалтеру ответить на запрос контролирующих органов, сотруднику контакт-центра проверить детали договора с клиентом и оказать поддержку.

«Клиенты Kyocera уже используют современное оборудование для оцифровки бумажных документов и печати электронных документов, а теперь у них появляется возможность организовать удобный электронный архив этих документов и автоматизировать процессы их обработки, все это уже реализовано в нашей платформе Docsvision», – сказал Алексей Рождественский, менеджер по развитию продукта Docsvision.

«Мы рады тому, что смогли заключить прекрасный и полезный обеим сторонам договор. Наша совместная работа с компанией «Доксвижн» будет полезна уже существующим у нас клиентам, так как мы сможем предложить им новый продукт для внедрения в их систему. А также мы уверены, что новые клиенты, которые будут обращаться к нам, смогут получить от нас прекрасное кастомизированное предложение, которое быстро и «безболезненно» поможет им перейти на электронный документооборот и сделает их работу с документами качественной и легкой», – сказал Тарик Альхаурани, исполнительный директор компании Kyocera.

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