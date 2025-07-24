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Kyocera TASKalfa МФУ


УПОМИНАНИЯ


24.07.2025 Состоялся релиз стабильной версии «РОСА Хром 12.7» 1
10.02.2022 Kyocera запустила две ЦПМ Taskalfa Pro 15000c в УФПС Тюменской области 5
21.09.2021 Kyocera представляет новую линейку интеллектуальных МФУ – TASKalfa 3554ci и TASKalfa 2554ci 2
25.03.2021 Kyocera Net Manager 2
10.03.2021 Kyocera и Docsvision представили решение для перехода к безбумажному документообороту и электронному архиву 1
09.07.2020 X-Com масштабировала информационную систему одного из крупнейших медицинских вузов России и Европы 1
10.03.2020 Дорогие принтеры спасли от краха российский рынок печатающих устройств 1
12.02.2020 Kyocera Net Manager 2
03.02.2020 Kyocera TASKalfa PRO 15000c 7
08.11.2019 Kyocera вышла на рынок промышленной струйной печати 3
14.10.2019 Тонер Kyocera и аналоги: сравниваем качество, безопасность и стоимость 1
19.02.2019 Исследование Kyocera и IDC: объем российского рынка устройств печати вырос до $630 миллионов 11
19.02.2019 KYOCERA анализирует и анонсирует будущее 10
15.11.2018 Kyocera Document Solutions Russia выходит на рынок Казахстана 1
17.09.2018 Оригинальный тонер KYOCERA для лазерных принтеров 1
06.09.2018 «KYO Сервис» защитит технику KYOCERA 1
02.08.2018 Оригинальный тонер KYOCERA для лазерных принтеров 1
14.02.2018 Программное обеспечение KYOCERA: документооборот под полным контролем 2
31.01.2018 Программное обеспечение KYOCERA: документооборот под полным контролем 2
12.10.2017 Kyocera Document Solutions представила новое печатное оборудование 4
04.09.2017 Как остановить информационное цунами в офисе? Всё о системе KYOСERA Managed Document Services 2
15.08.2017 Как остановить информационное цунами в офисе? Всё о системе KYOСERA Managed Document Services 2
31.03.2017 Принтеры и МФУ производства KYOCERA Document Solutions 1
23.03.2017 Принтеры и МФУ производства KYOCERA Document Solutions 1
27.01.2017 Kyocera Document Solutions представила в России новые лазерные устройства Ecosys 1
03.11.2016 Kyocera выпустила новые модели МФУ TASKalfa 7
28.03.2016 От лавины документов защитят башни KYOCERA 3
13.03.2014 Kyocera представила новую линейку МФУ формата A3 2
12.02.2014 Новинки KYOCERA для российского рынка 2
18.12.2012 Новые МФУ Kyocera - компактные и экономичные 1

Публикаций - 30, упоминаний - 81

Kyocera TASKalfa МФУ и организации, системы, технологии, персоны:

Kyocera - Kyoto Ceramic Company 246 29
Kyocera Document Solutions - Kyocera Mita 73 21
Kyocera Document Solutions Russia - KDRU - Киосера Документ Солюшенз 16 10
Dropbox 504 4
Системы документооборота 501 4
Элемент ГК - Микрон - Micron 1527 3
Microsoft Corporation 24962 2
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 339 2
Telefonica - O2 UK - Telefonica UK Ltd - BT Cellnet - mmO2 363 2
Docsvision - ДоксВижн 1018 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1044 1
X-Com - Икс ком 152 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 264 3
Volvo Cars 253 2
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 127 2
Адамас ЮГ - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 70 2
РЕСО-Гарантия СК 47 2
Почта России ПАО 2190 1
Газпром энергосбыт 10 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1947 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1672 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1423 1
Почта России УФПС - Управления федеральной почтовой связи 108 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1461 1
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1205 24
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5997 23
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12981 16
Принтер - Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1347 14
Оцифровка - Digitization 4766 13
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25192 9
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6174 9
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14081 9
Принтер - скорость печати 586 9
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1350 8
Принтер лазерный - Лазерная печать - ISO 19752 - стандарт оценки ресурса монохромных лазерных картриджей 604 8
Принтер - MPS - Managed Print Services - Система управления печатью - Аутсорсинг печати - Офисная полиграфия 283 7
MDS - Managed Document Services - Система управления документооборотом 13 7
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1326 6
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1117 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54186 6
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1721 5
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5127 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30963 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10891 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32508 5
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12712 5
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3422 5
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10175 4
TIFF - Tagged Image File Format - формат хранения растровых графических изображений 288 4
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1640 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11756 4
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг -Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1171 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26337 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22154 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14124 4
Монохромное изображение - Monochrome image 630 4
Принтер струйный - Inkjet printer 728 4
Копир - копировальный аппарат - копировально-множительный аппарат - электрографический станок 431 4
Принтер виртуальный 7 4
ЦПМ - Промышленные Цифровые Печатные Машины - Industrial Digital Printing Machines 147 3
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3358 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14717 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69550 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24931 3
Kyocera ECOSYS 33 14
Kyocera Net Manager - KNM - Многофункциональное серверное приложение печати данных 10 7
Apple iOS 8032 7
Microsoft Windows 16033 6
Kyocera Mobile Print 7 6
Google Android 14392 5
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2148 5
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 806 4
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1641 4
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 479 4
Microsoft Windows Vista Longhorn 1784 4
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1521 4
Kyocera HyPAS - Kyocera Hybrid Plаtform fоr Advаnced Sоlutions 6 4
Kyocera KYOanalyser 6 4
Kyocera Cloud Direct 5 4
Oracle Java - язык программирования 3261 3
Kyocera MyPanel 4 3
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1422 2
Microsoft Windows 10 1824 2
Microsoft Windows 7 1988 2
Microsoft Office 365 962 2
Microsoft Outlook 1425 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1425 2
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 334 2
Adobe Photoshop 784 2
Microsoft Windows Server 2008 479 2
Kyocera Helpdesk Assistant 3 2
Kyocera ScannerVison 3 2
Kyocera SmartScan 9 2
Adobe Acrobat - Adobe Acrobat Reader - Adobe Acrobat Connect - Adobe Acrobat Forms API - AcroForm 355 2
Kyocera Mail2Me 3 2
Kyocera QuickPrint 3 2
Kyocera KyoEasyPrint 3 2
Kyocera PanelPlus 3 2
Kyocera KYOroute Server 3 2
Kyocera Net Admin 4 2
Bending Spoons - Evernote 196 2
Mopria Alliance - Mopria - Сервис печати со смартфонов и планшетов под управлением Android 48 2
Google Cloud Print - Виртуальный принтер 69 2
Apple AirPrint 114 2
Alhourani Tariq - Алхурани Тарик 23 5
Masakazu Uchikura - Масаказу Учикура 6 4
Inamori Kazuo - Инамори Кадзуо - Инамори Казуо 6 4
Макаренков Константин 41 3
Андреева Мария 5 3
Попов Константин 17 2
Эббенхост Марсель 1 1
Рождественский Алексей 12 1
Симайченков Сергей 9 1
Козаченко Игорь 2 1
Ушаков Кирилл 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 151231 11
Япония 13403 7
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1152 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44606 3
Солнце - звезда Солнечной системы 5286 2
Азия - Азиатский регион 5647 2
Чехия - Чешская Республика 1320 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17665 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52791 1
Россия - УФО - Тюменская область 1217 1
Узбекистан - Республика 1811 1
Казахстан - Республика 5697 1
Армения - Республика 2342 1
Беларусь - Белоруссия 5903 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14316 1
Грузия 1265 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1055 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 611 1
Молдавия - Республика Молдова 715 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4191 11
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9239 8
Кремний - Silicium - химический элемент 1637 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49803 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11388 5
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7113 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30687 4
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 525 4
Ergonomics - Эргономика 1640 3
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1619 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5103 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5151 2
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1288 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53316 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6581 2
Паспорт - Паспортные данные 2631 2
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1377 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2847 2
Здравоохранение - Аллергия - Allergy - Аллергология - Allergology - Аллергологическое тестирование - Allergological testing 206 2
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 634 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10320 2
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 904 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2842 2
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1111 2
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2112 2
Евросоюз - RoHS - Restriction of Hazardous Substances Directive - директива Совета Европы по экологической безопасности, ограничивающая содержание вредных веществ 77 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4802 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1521 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3682 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6066 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6212 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3118 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1308 1
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 818 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1871 1
Философия - Philosophy 467 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4200 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1933 1
Ртуть - Hydrargyrum - химический элемент 91 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 719 1
IDC - International Data Corporation 4925 6
IDC Russia - IDC Россия 160 3
Photizo Group 9 2
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова - Пироговский Университет 40 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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