Kyocera запустила две ЦПМ Taskalfa Pro 15000c в УФПС Тюменской области

Kyocera Document Solutions Russia запустила две новые ЦПМ TASKalfa Pro 15000c на базе технологии струйной печати в Управлении Федеральной Почтовой Связи Тюменской области.

Kyocera Document Solutions Russia совместно с компанией «Север» выиграла тендер на установку двух единиц печатных машин профессионального класса в УФПС Тюменской области для печати больших объемов документов в информационно-выплатном центре УФПС в рамках проектов ПФР/Социальная защита для печати квитанций по договору с «Газпромэнергосбытом» и печати в рамках проекта «Электронное заказное письмо» (квитанции и постановления ГИБДД, судебных приставов и др.).



«На момент принятия решения износ оборудования, на котором работал филиал в рамках централизованного договора, составлял 70%. Частые поломки, полная остановка парка оборудования влекли за собой существенные риски срыва исполнения обязательств филиала по договорам коммерческой печати. При этом объемы коммерческой печати ежемесячно росли, к тому же почти каждый месяц бизнесу необходимо было размещать рекламную информацию на обороте выплатных документов ПФР, что подразумевает двустороннюю печать, — сказал директор филиала УФПС Тюменской области Сергей Симайченков. — Выбор пал на Kyocera Taskalfa Pro 15000c по нескольким причинам: Высокая скорость печати; низкая стоимость отпечатка; конфигурация для биллинговой печати (так как на ИВЦ большой объем именно дуплексной печати); низкое энергопотребление (ранее сталкивались с проблемой перегрузки электрической сети в связи с высоким энергопотреблением от имеющегося оборудования); экологичность оборудования (очень остро стоял вопрос о выбросах в воздух вредных веществ от лазерных принтеров ввиду отсутствия на ИВЦ необходимой вентиляционной системы); внешний контроллер. Эта опция позволяет в разы быстрее обрабатывать и ставить задания на печать в памяти принтера. Это существенно экономит время печати и, соответственно, постпечатной обработки, а именно квитанций и постановлений ГИБДД и судебных приставов (на старом оборудовании этот процесс занимал в два раза больше времени); полноценная цветная печать, как перспектива развития для бизнес-проектов и определение дополнительного конкурентного преимущества филиала при оказании услуг коммерческой печати. К тому же, так как Kyocera Taskalfa Pro — это печать струйная, соответственно, нет нагрева оборудования и выбросы в воздух отсутствуют. Чернила на водной основе не токсичны и не нанесут вреда ни человеку, ни природе при утилизации».

Машина Taskalfa Pro 15000c представляет собой устройство, состоящее из набора блоков, которые можно собрать в производственную линию. Общая длина самой полной конфигурации машины может достигать 8,1 м.

Taskalfa Pro 15000c отличается высокой производительностью благодаря малому времени прогрева, который составляет менее 120 секунд, и выходу первой страницы за срок менее 5,5 секунды. В сочетании с простой интеграцией в существующие рабочие процессы, данное печатающее устройство позволит любому заказчику уложиться в строго отведенные сроки без потери качества печати и увеличения затрат.

10 простых шагов: как эффективно внедрить ИИ в бизнес Искусственный интеллект

Печатный блок, блок сушки и первичной подачи, а также блок финишной обработки являются продуктами собственного изготовления компании Kyocera; остальные блоки, в том числе блок вакуумной подачи бумаги, являются OEM-разработками. Все комплектующие блоки поставляются в составе единого комплекта машины Taskalfa Pro 15000c и технически обслуживаются службой поддержки японской компании.

«Запуск двух Taskalfa Pro 15000c обеспечит филиалу «Почты России» в Тюменской области быструю окупаемость инвестиций, благодаря скорости печати до 150 страниц в минуту и высокой надежности», — отметил Тарик Альхаурани, исполнительный директор Kyocera Document Solutions Russia.

Другие технические характеристики Taskalfa Pro 15000c: объем печати: до 1 млн отпечатков в месяц в формате A4; высокая масштабируемость: благодаря модульной конструкции, предусмотрены различные варианты компоновки; максимальная емкость блоков хранения бумаги — до 14150 листов A4; скорость печати: 150 копий/мин формата А4; разрешение: 600x600 dpi; готовность к печати: время прогрева из режима ожидания 60 сек; время до первой печати — 5,5 сек; универсальность: допускается применение бумаги в самых широких диапазонах; формат бумаги от A6 до SRA3; плотность материала печати: от 52 до 360 г/м2; вакуумная подача листа в лотках большой емкости; оптимизация обслуживания: Пользователи могут самостоятельно заменять детали, это устраняет необходимость в регулярном техническом обслуживании со стороны инженерной сервисной службы компании; низкое влияние на окружающую среду: низкое потребление электроэнергии до 1,5 кВт для стандартной конфигурации, что подтверждается многими сертификатами, в частности Energy Star, EPEAT, RoHS и EcoMark; интервал технического обслуживания: 1 млн копий (600 тыс. копий при механической подаче); потребляемая мощность: 1,5 кВт в стандартной комплектации.