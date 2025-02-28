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Газпром энергосбыт

Газпром энергосбыт


28.02.2025 АО «Газпром энергосбыт Тюмень» наращивает форматы цифрового взаимодействия с клиентами 3
14.09.2023 АО «Газпром энергосбыт Тюмень» разработало ПО для компаний в сфере энергетики и ЖКХ 5
10.02.2022 Kyocera запустила две ЦПМ Taskalfa Pro 15000c в УФПС Тюменской области 1
28.07.2021 «Эр-телеком холдинг» объявил о начале строительства интеллектуальных систем учета электроэнергии на Среднем Поволжье 1
16.08.2013 Услугу «Автоплатеж ЖКХ» подключили свыше 4 тыс. клиентов «Сбербанка» в Ишиме 1
19.07.2012 Оплатить счета «Тюменской энергосбытовой компании» за электроэнергию теперь можно через сервисы Qiwi 2
17.12.2009 Как "железно" защитить периметр сети? 2
14.10.2009 «Тюменская энергосбытовая компания» выбрала решение Panda Security для защиты от ИТ-угроз 2
26.02.2009 Энергетики делают выбор между ИТ-аутсорсингом и инсорсингом 1
04.10.2007 «Verysell Проекты» строит АСУДО для «Тюменской энергосбытовой компании» 1

Публикаций - 10, упоминаний - 19

Газпром энергосбыт и организации, системы, технологии, персоны:

8280 2
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 496 2
Verysell - Верисел 317 2
Verysell IT Projects - Верисел Проекты 107 2
Ростелеком 9768 1
SAP SE 5289 1
Softline - Софтлайн 2855 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 834 1
Oracle Corporation 6714 1
Kyocera 241 1
Kyocera Document Solutions - Kyocera Mita 50 1
AOL Inc - America Online 1868 1
OpenText 209 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1267 1
Kyocera Document Solutions Russia - KDRU - Киосера Документ Солюшенз 16 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Sciener - Сайнер 29 1
Grokster 39 1
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 780 1
СО ЕЭС ОДУ - Объединенное диспетчерское управление энергосистемы - СО ЕЭС ЦДУ - Центральное диспетчерское управление Единой энергетической системы 28 1
OpenText - Hummingbird 50 1
Газпром ПАО 1346 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7395 1
Почта России ПАО 2120 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 267 1
NanduQ - Qiwi 996 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 264 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 481 1
Мосэнерго ПАО 128 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 339 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 275 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - МЭС Центра 193 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 87 1
Газпром межрегионгаз - Газпром МРГ 87 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 1
Восток - Энергосбытовая компания - Тюменьэнергосбыт 6 1
НЭСК - Нижегородская электросетевая компания - Нижегородская Эксплуатационная Сетевая Компания 4 1
УГМК - Уральская горно-металлургическая компания 55 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 590 1
Т плюс - ЭнергосбыТ Плюс 52 1
ОГК-2 - ОГК-6 - Красноярская ГРЭС-2 - Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Рязанская ГРЭС - Псковская ГРЭС - Новомичуринская ГРЭС - Новочеркасская ГРЭС - Сургутская ГРЭС 1 - Череповецкая ГРЭС, ЧГРЭС - Ставропольская ГРЭС - Киришск 55 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1666 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4996 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1385 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 235 1
Почта России УФПС - Управления федеральной почтовой связи 106 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51120 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10314 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31018 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19691 3
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1114 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27887 2
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2233 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66887 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12608 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7451 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12736 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21333 2
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3973 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11692 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12827 2
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 702 2
Коллективный интеллект - Коллективный разум - Распределенный интеллект - Роевой интеллект - Collective Intelligence - Swarm intelligence - Swarm intelligent technique - интеллект роя, стаи, толпы 91 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20774 2
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1961 2
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1838 2
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Content-control software - web filtering software - контентная фильтрация - программа ограничения веб-контента 110 2
Кибербезопасность - SCM - Secure (Security) Content Management - Управление безопасностью контента - CSP - Content Security Policy - Политика защиты контента - SCAP - Security Content Automation Protocol - Протокол автоматизации управления данными безопас 56 2
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 606 2
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами (контентом) 765 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8518 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8632 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9451 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5769 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11136 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6756 1
Оцифровка - Digitization 4587 1
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 474 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8219 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 857 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5096 1
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 941 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6153 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2726 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8104 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7480 1
Panda GateDefender Performa - Panda GateDefender Integra 29 2
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 769 1
Microsoft Windows XP 2402 1
Kyocera TASKalfa МФУ 29 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 560 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2091 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 876 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 145 1
NanduQ - Qiwi Wallet - Qiwi Кошелек 323 1
Google Talk - Google Chat 159 1
NanduQ - Qiwi Терминалы - Qiwi Аренда - Qiwi Маркет - Qiwi Касса - Qiwi Кассир 115 1
eDonkey - eD2k 30 1
Fujitsu FlexFrame 21 1
Rhapsody Napster - New artist program - файлообменная пиринговая сеть 446 1
Microsoft Skype - Microsoft Windows Live Messenger - MSN Messenger 288 1
KaZaA Media Desktop клиент файлообменной сети FastTrack 133 1
Nullsoft - Gnutella - децентрализованная файлообменная сеть 60 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Sasser - Вредоносное ПО - сетевой червь 39 1
Yahoo! IM - Yahoo! Instant Messenger - Yahoo! Messenger 117 1
BMC Atrium CMDB - BMC Atrium Dashboards and Analytics - Atrium Configuration Management Database 8 1
Intel Amber Lake 53 1
BitComet Development Group - BitComet - SimpleBT client 11 1
Casbos 1 1
Limewire - P2P-сеть 20 1
ЭЗП - Сервис электронных заказных писем 10 1
Мандалака Сергей 3 2
Эйгес Павел 97 1
Лифшиц Евгений 11 1
Сечин Игорь 35 1
Ершова Элеонора 67 1
Моничев Андрей 2 1
Агаков Александр 22 1
Alhourani Tariq - Алхурани Тарик 23 1
Лесниченко Максим 11 1
Внедорожный Петр 20 1
Дятлов Сергей 18 1
Стрелкова Елена 5 1
Симайченков Сергей 9 1
Бычкова Татьяна 1 1
Катков Антон 2 1
Кривоносов Евгений 13 1
Куропатов Леонид 4 1
Гришин Николай 2 1
Хайдаршин Анвар 3 1
Титаренко Александр 2 1
Грязнов Валентин 5 1
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Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут - Сургутская агломерация 323 1
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