АИС «Торум» обеспечивает точность расчетов 1,5 млн потребителей ЖКУ

Проверенные алгоритмы работы с населением в сфере ЖКХ, реализованные на базе программного комплекса компании «Газпром энергосбыт Тюмень», позволили добиться увеличения показателя собираемости платежей за потребленную электроэнергию практически до 100%. На сегодняшний день собственная разработка является одним из преимуществ компании на рынке услуг расчетно-кассового обслуживания (РКО).

Цифровая экосистема на базе ПО АИС «Торум» позволяет обеспечивать полный цикл работы с потребителями электроэнергии и иных коммунальных услуг: автоматизацию расчетов за ЖКУ, ведение учета и распределение платежей, абонентское обслуживание потребителей, досудебное взыскание, судебное истребование задолженности. Также программный комплекс формирует единое информационное пространство, которое объединяет дистанционные сервисы для всех категорий клиентов, включая физических лиц и заказчиков РКО.

«Наш программный продукт имеет модульную структуру и может адаптироваться под разные запросы и потребности заказчика. Автоматизация расчетов с гражданами, работы с должниками, очного и заочного абонентского обслуживания… Надежные алгоритмы ПО позволяют минимизировать влияние человеческого фактора, – сказал заместитель генерального директора – директор филиала компании «Газпром энергосбыт Тюмень» Александр Левченко. – Кроме того, автоматизация позволяет оперативно обрабатывать большое количество данных, в нашем случае – это обеспечение точности расчетов для полутора миллионов потребителей электрической энергии и иных коммунальных услуг в ХМАО-Югре, ЯНАО, Тюменской области и в Брянской области – для компании, операционной деятельностью которой управляет АО «Газпром энергосбыт Тюмень».