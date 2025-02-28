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Титаренко Александр



28.02.2025 АО «Газпром энергосбыт Тюмень» наращивает форматы цифрового взаимодействия с клиентами 1
14.09.2023 АО «Газпром энергосбыт Тюмень» разработало ПО для компаний в сфере энергетики и ЖКХ 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Титаренко Александр и организации, системы, технологии, персоны:

8280 1
Газпром энергосбыт 10 1
Т плюс - ЭнергосбыТ Плюс 52 1
Газпром ПАО 1346 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19691 1
Virtual office - Виртуальный офис 179 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1060 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1961 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21333 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51120 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1212 2
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 860 1
Россия - УФО - Тюменская область 1168 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 868 1
Россия - РФ - Российская федерация 145653 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1343913, в очереди разбора - 765995.
Создано именных указателей - 169908.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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