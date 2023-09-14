АО «Газпром энергосбыт Тюмень» разработало ПО для компаний в сфере энергетики и ЖКХ

Новый продукт продвигается под собственным зарегистрированным брендом «Автоматизированная информационная система «Торум». В 2022 г. проведены мероприятия по выводу программного комплекса для ведения расчетов с потребителями коммунальных и иных услуг на федеральный рынок цифровых решений в сфере энергетики и ЖКХ. «Торум» относится к классу биллинговых систем и является облачным решением на платформе «1С». Об этом CNews сообщили представители АО «Газпром энергосбыт Тюмень».

АО «Газпром энергосбыт Тюмень» является разработчиком и пользователем ПО, которое имеет модульную структуру и может интегрироваться частями в зависимости от запросов и потребностей заказчика. Система предоставляет пользователю новые возможности для работы и оптимизации трудовых ресурсов. Алгоритмы комплекса позволяют минимизировать влияние человеческого фактора при ведении расчетов, а значит — избежать возможных жалоб потребителей услуг, предписаний и штрафов надзорных органов. Интеграция «Торума» с программными комплексами сетевых организаций и платежных агентов обеспечивает своевременную передачу актуальных данных по платежам и показаниям приборов учета, увеличивает скорость расчетов и повышает точность биллинга.

Создав единое информационное пространство, АО «Газпром энергосбыт Тюмень» получило рабочий инструмент для ведения расчетов за коммунальные и иные услуги с интегрированными сервисами очного и заочного обслуживания с населением и сегодня готово предложить его всем заинтересованным представителям бизнес-сообщества.

«Сегодня актуальными являются вопросы цифровизации городского хозяйства, политики импортозамещения, финансирования предприятий сферы ЖКХ, повышения качества жизни населения, поэтому наш продукт имеет большой потенциал. С одной стороны, он позволяет улучшить финансовое состояние предприятий коммунальной сферы за счет своевременного перечисления денежных средств поставщикам услуг, а с другой — повысить качество принимаемых управленческих решений в этой отрасли за счет консолидации информации о состоянии расчетов с населением. Есть свои плюсы и для населения: наш сервис «Личный кабинет клиента» по типу виртуального офиса и другие цифровые каналы коммуникаций позволяют организовать комфортное заочное обслуживание населения без посещения офиса управляющей компании», — сказал заместитель генерального директора по энергосбытовой деятельности и управлению проектами АО «Газпром энергосбыт Тюмень» Александр Титаренко.

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АО «Газпром энергосбыт Тюмень» ведет свою историю с 2005 г. С 2018 г. предприятие работает под брендом российского газового холдинга. Общество обслуживает более 811 тыс. лицевых счетов потребителей — физических лиц и создает условия для развития бизнеса порядка 21 тыс. предприятий в Югре, на Ямале и Тюменской области. Предприятие развивает и другие виды деятельности. Работает в качестве энергосервисной компании, рассчетно-кассового центра и независимого сбыта.