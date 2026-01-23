Т плюс - ЭнергосбыТ Плюс

Получите все материалы CNews по ключевому слову
АО «ЭнергосбыТ Плюс» – объединенная энергосбытовая компания группы «Т Плюс» с филиальной сетью в 14 регионах РФ. Кроме Свердловской области она присутствует в ряде областей Поволжья, включая Нижний Новгород, Пензу, Самару, Саратов и другие крупные города, обслуживая 7 млн домохозяйств и около 180 тыс. юридических лиц. Всего в зонах обслуживания компании проживает около 16 млн человек.
|23.01.2026
|
«Норбит» внедрил CRM для «ЭнергосбыТ Плюс»
«Норбит» помог крупнейшей российской энергосбытовой компании «ЭнергосбыТ Плюс» перейти на современную CRM-систему на базе отечественной low-code платформы BPMSoft. Проект позволил автоматизировать 3,5 тыс. рабочих мест и создать единое информационное прос
|28.02.2025
|
АО «Газпром энергосбыт Тюмень» наращивает форматы цифрового взаимодействия с клиентами
О и Тюменской области внедряет новые цифровые форматы взаимодействия с физическими лицами. Пилотный проект реализуется в Ханты-Мансийском автономном округе. В центре обслуживания клиентов АО «Газпром энергосбыт Тюмень» в Югорске энергетики организовали для населения зону самообслуживания, установив информационные киоски. Это первый подобный опыт в истории компании. Об этом CNews сообщили пр
|05.07.2024
|
Интеллектуальный учет на базе российского ПО «Пирамида 2.0» помогает дистанционно контролировать и управлять энергоснабжением Владимирского региона
сов на базе отечественного ПО «Пирамида 2.0» для гарантирующего поставщика Владимирского региона – «ЭнергосбыТ Плюс». Об этом CNews сообщили представители ГК «Системы и Технологии». Развитие ци
|22.05.2024
|
«Эдит Про» доработает биллинговую систему «ЭнергосбыТ Плюс»
биллинговой системы на платформе «1С:Энергобиллинг» в Свердловском филиале энергетической компании «ЭнергосбыТ Плюс». Согласно информации «ЕИС Закупки», Свердловский филиал энергетической компа
|14.09.2023
|
АО «Газпром энергосбыт Тюмень» разработало ПО для компаний в сфере энергетики и ЖКХ
ральный рынок цифровых решений в сфере энергетики и ЖКХ. «Торум» относится к классу биллинговых систем и является облачным решением на платформе «1С». Об этом CNews сообщили представители АО «Газпром энергосбыт Тюмень». АО «Газпром энергосбыт Тюмень» является разработчиком и пользователем ПО, которое имеет модульную структуру и может интегрироваться частями в зависимости от запросов
|14.02.2020
|
«Энергосбыт плюс» внедрил «Базу знаний» на платформе Amber
ке и внедрению программного комплекса «База знаний» на платформе Amber для энергосбытовой компании «Энергосбыт плюс». Основной целью проекта являлось создание единого информационного пространст
|20.05.2019
|
Контакт-центр «Энергосбыт плюс» мигрировал с Avaya на российскую платформу Naumen Contact Center
российский разработчик интеллектуальных систем и сервисов, и объединенная энергосбытовая компания «Энергосбыт плюс» (входит в группу «Т плюс») завершили проект внедрения коммуникационной платф
|10.04.2019
|
Qlever Solutions разработала систему сбора и консолидации данных на базе Qlikview для «Энергосбыт плюс»
Qlever Solutions, российский разработчик решений в области бизнес-аналитики, объявил о том, что в «Энергосбыт плюс» запущена в эксплуатацию система сбора и консолидации корпоративных данных о
|26.05.2015
|
«Крок» модернизировал контакт-центр «Энергосбыт Плюс»
Компания «Крок», системный интегратор, помогла компании «Энергосбыт Плюс» решить задачу оптимизации внутренних коммуникаций и взаимодействия с клиента
|18.10.2012
|
«Ростелеком» обеспечил услугами связи «Оренбургэнергосбыт»
елекома» по результатам электронного аукциона получил право на обеспечение услугами связи компании «Оренбургэнергосбыт». На сегодняшний день с предприятием уже заключено дополнительное соглашен
|27.03.2012
|
«КЭС-Холдинг» оптимизирует обслуживание клиентов с помощью «Астерос Консалтинг» и Oracle
роэнергии в России готовится к переходу в эру высокой конкуренции. В преддверии этого компания «КЭС-Энергосбыт» (входит в «КЭС-Холдинг») пересматривает подходы к обслуживанию потребителей и вне
|05.10.2011
|
«Астерос» построила контакт-центр для «Оренбургэнергосбыта»
Компания «Астерос» объявила о создании контакт-центра для поставщика электроэнергии «Оренбургэнергосбыт». Широкие функциональные возможности контакт-центра позволили вывести связ
|23.05.2008
|
«Свердловэнергосбыт» автоматизировал учет на базе «1С:Бухгалтерии 8»
Проект автоматизации бухгалтерского и налогового учета на базе «1С:Бухгалтерии 8» в ОАО «Свердловэнергосбыт», крупнейшем оптовом поставщике электроэнергии Свердловской области, завер
|02.08.2007
|
«ФИНЭКС Качество» внедрила СЭД Directum в «Свердловэнергосбыте»
ие системы электронного документооборота и управления взаимодействием (СЭД) Directum в предприятии «Свердловэнергосбыт». Изначально руководство «Свердловэнергосбыт» ставило следующие зад
|01.06.2007
|
«Свердловэнергосбыт» работает с документами в СЭД Directum
дание единого информационного пространства для всех подразделений предприятия. Внедрение системы в «Свердловэнергосбыте» стартовало в январе 2007 года. На сегодняшний день в СЭД Directum работа
|27.02.2007
|
Global-Energy помогает управлять энергосбытом на Удмуртской ЭСК
Компания «Бизнес Технологии» завершила внедрение системы коммерческого учета энергоресурсов Global-Energy на Удмуртской ЭСК (УЭСК). Система стала верхнеуровневой надстройкой в автоматизированной информационно-измерительной системе коммерческого учета электроэнергии. По итогам внедрения системы Global-
|16.02.2007
|
В Удмуртской энергосбытовой компании внедрили систему Global Energy
Петербургская компания «Бизнес-технологии» внедрила в Удмуртской энергосбытовой компании систему управления энергосбытом Global Energy собственной разработки. Global Energy является системой управления энергосбытовой деятельностью, которая предназ
