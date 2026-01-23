Разделы

Т плюс ЭнергосбыТ Плюс

Т плюс - ЭнергосбыТ Плюс

АО «ЭнергосбыТ Плюс» – объединенная энергосбытовая компания группы «Т Плюс» с филиальной сетью в 14 регионах РФ. Кроме Свердловской области она присутствует в ряде областей Поволжья, включая Нижний Новгород, Пензу, Самару, Саратов и другие крупные города, обслуживая 7 млн домохозяйств и около 180 тыс. юридических лиц. Всего в зонах обслуживания компании проживает около 16 млн человек.

 

23.01.2026 «Норбит» внедрил CRM для «ЭнергосбыТ Плюс»

«Норбит» помог крупнейшей российской энергосбытовой компании «ЭнергосбыТ Плюс» перейти на современную CRM-систему на базе отечественной low-code платформы BPMSoft. Проект позволил автоматизировать 3,5 тыс. рабочих мест и создать единое информационное прос
28.02.2025 АО «Газпром энергосбыт Тюмень» наращивает форматы цифрового взаимодействия с клиентами

О и Тюменской области внедряет новые цифровые форматы взаимодействия с физическими лицами. Пилотный проект реализуется в Ханты-Мансийском автономном округе. В центре обслуживания клиентов АО «Газпром энергосбыт Тюмень» в Югорске энергетики организовали для населения зону самообслуживания, установив информационные киоски. Это первый подобный опыт в истории компании. Об этом CNews сообщили пр
05.07.2024 Интеллектуальный учет на базе российского ПО «Пирамида 2.0» помогает дистанционно контролировать и управлять энергоснабжением Владимирского региона

сов на базе отечественного ПО «Пирамида 2.0» для гарантирующего поставщика Владимирского региона – «ЭнергосбыТ Плюс». Об этом CNews сообщили представители ГК «Системы и Технологии». Развитие ци
22.05.2024 «Эдит Про» доработает биллинговую систему «ЭнергосбыТ Плюс»

биллинговой системы на платформе «1С:Энергобиллинг» в Свердловском филиале энергетической компании «ЭнергосбыТ Плюс». Согласно информации «ЕИС Закупки», Свердловский филиал энергетической компа
14.09.2023 АО «Газпром энергосбыт Тюмень» разработало ПО для компаний в сфере энергетики и ЖКХ

ральный рынок цифровых решений в сфере энергетики и ЖКХ. «Торум» относится к классу биллинговых систем и является облачным решением на платформе «1С». Об этом CNews сообщили представители АО «Газпром энергосбыт Тюмень». АО «Газпром энергосбыт Тюмень» является разработчиком и пользователем ПО, которое имеет модульную структуру и может интегрироваться частями в зависимости от запросов

14.02.2020 «Энергосбыт плюс» внедрил «Базу знаний» на платформе Amber

ке и внедрению программного комплекса «База знаний» на платформе Amber для энергосбытовой компании «Энергосбыт плюс». Основной целью проекта являлось создание единого информационного пространст
20.05.2019 Контакт-центр «Энергосбыт плюс» мигрировал с Avaya на российскую платформу Naumen Contact Center

российский разработчик интеллектуальных систем и сервисов, и объединенная энергосбытовая компания «Энергосбыт плюс» (входит в группу «Т плюс») завершили проект внедрения коммуникационной платф
10.04.2019 Qlever Solutions разработала систему сбора и консолидации данных на базе Qlikview для «Энергосбыт плюс»

Qlever Solutions, российский разработчик решений в области бизнес-аналитики, объявил о том, что в «Энергосбыт плюс» запущена в эксплуатацию система сбора и консолидации корпоративных данных о

26.05.2015 «Крок» модернизировал контакт-центр «Энергосбыт Плюс»

Компания «Крок», системный интегратор, помогла компании «Энергосбыт Плюс» решить задачу оптимизации внутренних коммуникаций и взаимодействия с клиента
18.10.2012 «Ростелеком» обеспечил услугами связи «Оренбургэнергосбыт»

елекома» по результатам электронного аукциона получил право на обеспечение услугами связи компании «Оренбургэнергосбыт». На сегодняшний день с предприятием уже заключено дополнительное соглашен
27.03.2012 «КЭС-Холдинг» оптимизирует обслуживание клиентов с помощью «Астерос Консалтинг» и Oracle

роэнергии в России готовится к переходу в эру высокой конкуренции. В преддверии этого компания «КЭС-Энергосбыт» (входит в «КЭС-Холдинг») пересматривает подходы к обслуживанию потребителей и вне
05.10.2011 «Астерос» построила контакт-центр для «Оренбургэнергосбыта»

Компания «Астерос» объявила о создании контакт-центра для поставщика электроэнергии «Оренбургэнергосбыт». Широкие функциональные возможности контакт-центра позволили вывести связ
23.05.2008 «Свердловэнергосбыт» автоматизировал учет на базе «1С:Бухгалтерии 8»

Проект автоматизации бухгалтерского и налогового учета на базе «1С:Бухгалтерии 8» в ОАО «Свердловэнергосбыт», крупнейшем оптовом поставщике электроэнергии Свердловской области, завер
02.08.2007 «ФИНЭКС Качество» внедрила СЭД Directum в «Свердловэнергосбыте»

ие системы электронного документооборота и управления взаимодействием (СЭД) Directum в предприятии «Свердловэнергосбыт». Изначально руководство «Свердловэнергосбыт» ставило следующие зад
01.06.2007 «Свердловэнергосбыт» работает с документами в СЭД Directum

дание единого информационного пространства для всех подразделений предприятия. Внедрение системы в «Свердловэнергосбыте» стартовало в январе 2007 года. На сегодняшний день в СЭД Directum работа
27.02.2007 Global-Energy помогает управлять энергосбытом на Удмуртской ЭСК

Компания «Бизнес Технологии» завершила внедрение системы коммерческого учета энергоресурсов Global-Energy на Удмуртской ЭСК (УЭСК). Система стала верхнеуровневой надстройкой в автоматизированной информационно-измерительной системе коммерческого учета электроэнергии. По итогам внедрения системы Global-
16.02.2007 В Удмуртской энергосбытовой компании внедрили систему Global Energy

Петербургская компания «Бизнес-технологии» внедрила в Удмуртской энергосбытовой компании систему управления энергосбытом Global Energy собственной разработки. Global Energy является системой управления энергосбытовой деятельностью, которая предназ

Публикаций - 55, упоминаний - 90

Т плюс и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9222 8
9070 5
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 801 5
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 321 4
SAP SE 5450 4
Oracle Corporation 6890 4
Directum - Директум 1178 4
РАО ЕЭС России ПАО - ГВЦ Энергетики - Центр регионального развития и структурирования ИТ 68 3
ФИНЭКС качество 18 3
Ростелеком 10381 3
МегаФон 10019 3
Microsoft Corporation 25298 3
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1083 3
Cisco Systems 5230 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14468 2
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 167 2
ЭОС - Электронные офисные системы 1187 2
Naumen - Наумен 689 2
Максима ГК - МТ-Интеграция - GMCS 366 2
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 534 2
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1080 2
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 235 2
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 641 2
Insyte Electronics - Инсайт Электроникс 7 2
Qlever Solutions - Клевер Солюшнс 6 1
Открытые технологии 716 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 898 1
Астерос Консалтинг 65 1
РАО ЕЭС России ПАО - ГВЦ Энергетики - IT Energy - Айти Энерджи Сервис 22 1
Axelot - Акселот - Axelot Logistics - Axelot Consult - Axelot Tech 194 1
Системы и Технологии ГК 114 1
Hawk House Integration - Хок Хаус Интегрэйшн - Эмбер - Amber 34 1
Газпром межрегионгаз - Газпром МРГ 96 1
Voxys - Телеком-Экспресс - аутсорсинговый call-центр 28 1
Инталев - Intalev 275 1
Forus - Форус - Форус Консалтинг 28 1
ПМСофт 60 1
Huawei-3Com - H-3C 8 1
ВымпелКом - Билайн Уральский регион 29 1
Optimacros - Оптимакрос 85 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 210 12
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 322 6
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - ТГК-9 - Территориальная генерирующая компания №9 - ВоТГК, Волжская ТГК - Волжская территориальная генерирующая компания 33 5
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 657 5
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 152 5
Газпром ПАО 1423 4
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 318 4
Интер РАО ЕЭС ПАО 356 4
Газпром энергосбыт 11 3
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 46 3
Бизнес кар СП 20 3
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 179 3
Альфа-Групп 731 3
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 211 3
Согласие СК - Согласие-Вита 43 3
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 107 3
Камчатскэнерго ПАО - Паужетская ГеоЭС - Мутновская ГеоЭС - геотермальная электростанция 21 3
Российские коммунальные системы - РКС 16 2
Росатом - АтомЭнергоСбыт - Колэнергосбыт - Колэнергосбыт - Смоленскэнергосбыт 15 2
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 2
РАО ЭС Востока - РАО Энергетические системы Востока 38 2
АйМаниБанк - iMoneyBank - Алтайэнергобанк 34 2
Россети МРСК Волга - Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги - Чувашэнерго - Оренбургэнерго - ОрТГК, Оренбургская ТГК, Оренбургская теплогенерирующая компания - Оренбургские тепловые сети - Пензаэнерго - МЭС Волги 37 2
Россети МРСК Северо-Запада - Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада - Карелэнерго - Колэнерго - Вологдаэнерго - Новгородэнерго - Псковэнерго - Боровичские, Валдайские, Старорусские, Ильменские, Великоустюгские электрические 67 2
ВТБ - ВТБ24 - Гута Банк - Тверь АКБ 85 2
Транснефть Телеком - Связьтранснефть 28 2
Автомир ГК 43 2
УЭСК - Уренгойская электросетевая компания - УГЭС - Уренгойгорэлектросеть 4 2
МКБ - Московский кредитный банк 618 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 569 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1390 2
Deutsche Post DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 125 2
Альфа-Банк 1880 2
РусГидро ПАО - ГидроОГК 350 2
Роснефть НК - нефтяная компания 531 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 447 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 508 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 567 2
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго - Хакасэнерго - Омскэнерго - МЭС Сибири 93 2
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 136 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 735 4
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 214 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12969 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3471 3
Правительство Республики Коми - органы государственной власти 92 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5777 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3398 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 357 2
Минэнерго РФ - Департамент государственной энергетической политики и энергоэффективности Министерства энергетики РФ 12 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 184 1
Правительство РФ - ФРТ - Фонд развития территорий - Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства - Фонд развития территорий муниципальных образований 8 1
Президент Узбекистана - Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti 87 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5292 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4995 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1092 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3489 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6320 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3560 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 391 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2014 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5268 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2191 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3268 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 740 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 309 1
Госкомсвязь РФ - Государственный комитет России по связи и информатизации 56 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 186 1
ФСВТС России - Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству 19 1
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 136 1
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству - Госкомрыболовство - Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству 78 1
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 23 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 317 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34034 24
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73607 18
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57451 14
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2056 11
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4296 11
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7643 10
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11474 9
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13375 9
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12358 8
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9392 7
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12395 6
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7317 6
КИПиА - АСКУЭ - АИИС КУЭ - АИИСКУЭ - Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии - ИСУЭЭ, Интеллектуальная система учета (умные счетчики, смартсчетчик) ЭЭ - ИПУЭ, Интеллектуальные приборы учета ЭЭ 393 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13079 5
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1958 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22002 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25553 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18489 5
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3189 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28944 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13327 5
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4046 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 4
Управляемость - Manageability 1955 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10137 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6922 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7431 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4849 4
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3553 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9786 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23212 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5286 4
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 994 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26100 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11325 4
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2461 4
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3410 4
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2256 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11591 3
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4691 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2455 4
Oracle Utilities 38 3
Системы и Технологии ГК - Астэк - Пирамида 2 - Пирамида-Сети 13 2
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 695 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 568 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 928 2
ЭОС Дело-web 209 2
EMS Insyte 3 2
Directum СЭД - ECM-система 297 2
OSIsoft PI System 15 1
МТС Снежинка 21 1
Мобильный обходчик 25 1
SAP PI - SAP Process Integration - SAP NetWeaver PI - SAP NetWeaver Process Integration 28 1
Инталев Бюджетное управление 6 1
Directum Storage Services 25 1
Росатом РИР - Цифровой водоканал 26 1
Цифра ГК - ЦИП - Zyfra IIoT Platform - Zyfra Industrial IoT Platform - Zyfra Industrial Internet of Things Platform - ZIIoT 55 1
Unicorn - Ujin - MySmartFlat и Sapfir - Цифровая инфраструктура экосистемы жилого комплекса 66 1
OpenAI - ChatGPT 557 1
Юнидата DQ - Юнидата Data Quality - Юнидата Качество Данных 3 1
Bitmain - Antminer - серия ASIC-майнеров 8 1
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 205 1
Ctrl2Go SmartDiagnostics 14 1
3V services - SimInTech - Simulation In Technic 9 1
Бизнес Технологии - Global-Energy 1 1
Schneider Electric - Aveva PriSM Predictive Analytics 4 1
Siemens FiberSIM 5 1
Дом.РФ - Цифровой контроль строительства - Дом.РФ ТИМ/BIM - Центр компетенций по ТИМ и цифровизации в жилищном строительстве Дом.РФ 27 1
CDO Global - DeepTalk 3 1
Кортрос ГК - Цифровой омбудсмен жителя 2 1
Сигма.Биллинг 2 1
Лаборатория Наносемантика - DialogOS ИИ-платформа - Dialog Operating System 7 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut BSS - Bercut Business Support System - Bercut IN@Voice 23 1
Promobot Cyber Cafe 2 1
РАО ЕЭС России ПАО - ОРЭМ - Оптовый рынок электроэнергии и мощности России - ФОРЭМ - Федеральный (общероссийский) оптовый рынок электроэнергии и мощности 17 1
Кредо-Диалог - ТИМ КРЕДО - Технологии Информационного Моделирования КРЕДО 5 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 396 1
Microsoft Office 3976 1
Нанософт - nanoCAD 116 1
Microsoft Windows 16400 1
Вайнизихер Борис 6 5
Слободин Михаил 56 5
Гайзер Вячеслав 13 5
Зайцев Николай 32 3
Захарченко Дмитрий 5 3
Курбакова Людмила 5 3
Анохина Евгения 6 3
Ольховник Евгений 4 3
Батарова Мария 5 3
Атясова Светлана 5 3
Клатова Ольга 3 3
Усевич Мария 6 2
Баукова Наталья 10 2
Буланкин Сергей 12 2
Николаев Константин 15 2
Краснова Анна 6 2
Скляров Евгений 7 2
Бирюков Павел 2 2
Докина Надежда 2 2
Ольховик Евгений 3 2
Даньшина Елена 4 2
Титаренко Александр 3 2
Дымова Лилия 2 2
Чубайс Анатолий 217 2
Бочаров Олег 28 2
Kjell Morten-Johnsen - Шелль Мортен-Йонсен 40 2
Сорокин Алексей 16 2
Герасимов Андрей 25 2
Грибанов Сергей 6 2
Попова Мария 141 2
Ершова Элеонора 67 2
Соколюк Валерий 31 1
Аветисян Армен 47 1
Саушкин Олег 31 1
Коптяков Сергей 1 1
Тимашов Алексей 13 1
Катаев Алексей 5 1
Ивакин Александр 2 1
Левченко Александр 15 1
Зарубин Александр 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 157877 33
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45984 9
Россия - СЗФО - Республика Коми 808 7
Россия - УФО - Свердловская область 1775 6
Европа 24660 5
Франция - Французская Республика 7988 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14525 5
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 888 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3199 3
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 955 3
Россия - УФО - Тюменская область 1277 3
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 665 3
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1326 3
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 964 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18319 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53532 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3054 2
Норвегия - Королевство 1833 2
Финляндия - Финляндская Республика 3659 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18730 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4310 2
Украина 7803 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2690 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1607 2
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 982 2
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1029 2
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 470 2
Россия - СЗФО - Республика Коми - Сыктывкар 224 2
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1000 2
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 346 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Югорск 25 1
Россия - СФО - Иркутская область - Усть-Илимск 47 1
Казахстан - Республика 5825 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1092 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13574 1
Земля - планета Солнечной системы 10684 1
Беларусь - Белоруссия 6059 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1370 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 636 1
Германия - Федеративная Республика 12950 1
Энергетика - Energy - Energetically 5528 25
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4378 17
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55056 13
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 11
Логистика сбытовая - Сбыт 2501 9
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2017 9
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3789 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 9
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6272 8
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8241 7
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7594 6
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6680 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11776 6
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6337 5
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 664 5
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 5
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 993 5
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1359 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15206 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6132 4
Торговля оптовая - Wholesale trade 1232 4
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3243 4
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2384 4
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1323 4
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3037 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10390 4
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2966 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 4
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6785 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8543 3
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2184 3
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3713 3
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2328 3
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2796 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5890 3
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2802 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2590 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1090 3
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1153 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11429 2
АиФ - Аргументы и факты 50 1
Известия ИД 714 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8405 6
Gartner - Гартнер 3616 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 124 1
Skyeng - Skypro - онлайн-университет 19 1
ВНИРО ФГБНУ - Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии 3 1
КГНЦ ФГУП - Крыловский ГНЦ - Крыловский государственный научный центр - Федеральное государственное унитарное предприятие 17 1
Роскосмос - Центр Келдыша ГНЦ - Исследовательский центр имени М.В. Келдыша 12 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 228 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 527 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1110 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 194 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 338 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 67 1
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 57 1
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 1
