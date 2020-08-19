Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Слободин Михаил
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 55, упоминаний - 101
Слободин Михаил упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Facebook Instagram - Инстаграм 569 1
|WhatsApp Messenger 654 1
|Apple iPhone 7 246 1
|Apple iPhone 6 547 1
|Apple iPhone - Серия смартфонов 5141 1
|VK - Mail.ru Одноклассники 858 1
|Google Android 10751 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2192 1
|Ведомости 259 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
|CNews Analytics 1991 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766385, в очереди разбора - 670070.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766385, в очереди разбора - 670070.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru