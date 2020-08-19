Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Слободин Михаил


19.08.2020 Президентом «Билайна» стал бывший замминистра связи 2
16.04.2020 Экс-замминистра связи может стать президентом «Билайна» 2
17.02.2020 Начальником «Билайна» назначен главный юрист компании 1
02.12.2019 Совладелец «Билайна» через суд требует признать подделкой письма экс-директоров оператора 2
29.10.2019 Хозяином «Билайна» будут управлять выходцы из Facebook и Turkcell 1
14.06.2019 Гендиректором российской Nokia стал солидный ветеран «Мегафона» и «Билайна» 1
28.11.2017 Гендиректором «Билайна» стал ветеран МТС, выходец с Украины 1
09.08.2017 Nokia сманила экс-топ-менеджера «Мегафона» и «Билайна» 1
05.06.2017 «Билайн» переманил главного маркетолога МТС 1
15.03.2017 Бежавший из России экс-глава «Билайна»: Мне не было смысла давать взятки 4
14.03.2017 Пропавший экс-глава «Билайна» нашелся и назвал журналистов «моральными уродами» 4
29.12.2016 Главные провалы российской ИКТ-отрасли в 2016 г. Опрос 3
16.12.2016 «Билайн» призвал отменить роуминг 1
21.10.2016 Экс-глава ликвидированного Минкомсвязи Коми стал руководителем администрации Республики 1
16.09.2016 Почему экс-главу «Билайна» не посадили за взятки 3
12.09.2016 «Альфа-групп» ищет «Билайну» нового директора 2
12.09.2016 Старейший инвестор «Билайна» избавляется от его акций на $1,55 млрд 1
12.09.2016 Арестован полковник МВД, спасший главу «Билайна» от тюрьмы 2
06.09.2016 Смена гендиректора в «Билайне»: Топ-блогера заменил «ненавистник» «Альфа-групп» 7
06.09.2016 Гендиректор «Билайна» стремительно ушел в отставку 8
01.09.2016 «Билайн» переманил топ-менеджера у собственного акционера 1
28.04.2016 «Билайн» оказал телекоммуникационную поддержку космодрому «Восточный» 1
16.03.2016 «Билайн» «почти безденежно» получил стартап основателя Qiwi 2
02.03.2016 «Билайн» скрестил фиксированную и мобильную связь 1
19.02.2016 «Билайн» запустил проект «Большая Ставка» 2
17.02.2016 Массовое увольнение сотрудников будет стоить «Билайну» 1,4 млрд 2
03.02.2016 Сотовикам разрешат переходить с 3G на 4G 1
18.12.2015 МТС и «ВымпелКом» ускорят мобильный интернет за счет объединения радиочастот LTE в 20 регионах России 1
09.11.2015 Арташес Сивков назначен вице-президентом по развитию корпоративного бизнеса «ВымпелКома» 1
25.09.2015 «Билайн» объявил старт конкурса Eurasia Mobile Challenge 1
24.09.2015 Законодательство для телекома: кардинальные перемены в отрасли 1
16.09.2015 «Билайн» призвал своих поставщиков покаяться в коррупции 3
15.09.2015 «Билайн» сократит тысячи сотрудников 2
15.09.2015 «ВымпелКом» совершенствует региональную структуру компании 1
24.06.2015 Главу «Билайна» не допустили к гостайне 5
24.06.2015 Акционеры «Билайна» утвердили новую редакцию устава компании 2
20.04.2015 «ВымпелКом» внедряет новую региональную структуру в европейской части России 1
19.03.2015 Экс-босс «Билайна» осужден на 2,5 года реального заключения 1
25.02.2015 «Билайн» заработал на падении рубля 1
22.12.2014 «ВымпелКом» сменил директора Приволжского региона 1

Публикаций - 55, упоминаний - 101

Слободин Михаил упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 55
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 17
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 5
Nokia Corporation 2447 3
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 3
Apple Inc - Эппл Рус 7724 2
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 134 2
ДЦОА - Данные Центр обработки и автоматизации 7 2
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 445 2
Turkcell 182 2
Facebook 3767 2
Huawei 2732 2
МТТ AIVA mobile - виртуальный оператор мобильной связи (MVNO) 12 1
Funbox - ФБ Групп 7 1
Siemens Communications 7 1
Nokia Siemens Network Russia 4 1
Nokia Siemens 29 1
VK - Mail.ru Group 2485 1
Сим Телеком 4 1
IBM 3551 1
Microsoft Corporation 11127 1
NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 102 1
Samsung Electronics 5702 1
ZED+ Temafon - Темафон 14 1
Nokia Networks 54 1
Ruru - Электронная платёжная система - Национальная Сервисная Компания 27 1
ZED+ Group 9 1
Telenor 301 1
Ericsson 862 1
ТНК-ВР Холдинг 148 6
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
Альфа-Групп 324 2
LetterOne Holdings - L1 Technology 43 2
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 71 2
Альфа-Банк 1127 1
РКС - Российские космические системы 100 1
АльфаСтрахование-Жизнь 7 1
M.I.P.R. 6 1
Встреча ООО 5 1
ATB - Amsterdam Trade Bank 3 1
ОНЭКСИМ ГК 35 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 7
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 2
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 2
Минцифры РФ - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации Минкомсвязи 24 2
Госкомсвязь РФ - Государственный комитет России по связи и информатизации 12 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 47 1
Правительство Республики Коми - Комитет Республики Коми по тарифам 1 1
Правительство Республики Коми - Комитет информатизации и связи Республики Коми - Минкомсвязи Республики Коми 2 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 204 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 655 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 3
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 80 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2452 1
3G - Стандарт мобильной связи 3744 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2899 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 485 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
Телевизор - Телевизионный приёмник 493 1
Facebook Instagram - Инстаграм 569 1
WhatsApp Messenger 654 1
Apple iPhone 7 246 1
Apple iPhone 6 547 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5141 1
VK - Mail.ru Одноклассники 858 1
Google Android 10751 1
Kjell Johnsen - Йонсен Шелль Мортен 31 10
Крупнов Александр 14 6
Лацанич Василь 92 5
Johnsen Kjell Morten - Йонсен Шелль Мортен 10 4
Бирюков Виктор 5 3
Исмаилов Рашид 47 3
Никифоров Николай 1126 2
Поповский Александр 86 2
Торбахов Александр 54 2
Красовский Александр 26 2
Herrero Sergi - Херреро Серджи 8 2
Terzioglu Kaan - Терзиоглу Каан 13 2
Burns Ursula - Бёрнс Урсула 24 2
Зарубин Александр 1 1
Шмулевич Марк 79 1
Мазуров Александр 10 1
Никитин Алексей 11 1
Коптяков Сергей 1 1
Grinda José - Гринда Хосе 3 1
Липич Григорий 49 1
Wakkie Peter - Вакки Петер 5 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Малис Олег 55 1
Кудряшев Антон 25 1
Назаров Алексей 69 1
Зубов Александр 11 1
Макаров Александр 32 1
Носков Константин 201 1
Фридман Михаил 54 1
Charlier Jean Yves - Шарлье Жан-Ив 15 1
Малис Александр 111 1
Naguib Onsi Sawiris - Нагиб Онси Савирис 105 1
Dolset Javier Pérez - Долсет Хавьер Перес 5 1
Енгибарян Ваге 9 1
Парфенов Игорь 35 1
Demetrio Russo - Руссо Деметрио 32 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 37
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 13
Украина 3378 8
Франция - Французская Республика 2136 6
Казахстан - Республика 2641 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1061 2
Россия - ПФО - Казань 1520 2
Россия - СФО - Новосибирск 1975 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 2
Россия - ПФО - Самара 1295 2
Узбекистан - Республика 825 2
Прибалтика - Балтия 592 2
Армения - Республика 689 2
Беларусь - Белоруссия 2095 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2068 1
Россия - Абакан 95 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 1
Индия - Республика 2175 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1291 1
Россия - Йошкар-Ола 108 1
Россия - КЧР - Карачаево-Черкесская Республика - Карачаево-Черкесия - Черкесск 141 1
Европа 3774 1
Россия - Пятигорск 76 1
Россия - Благовещенск 88 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 1
Россия - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 171 1
Нидерланды 976 1
Южная Корея - Республика 1465 1
Восточная Европа 1682 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 595 1
Италия - Итальянская Республика 1396 1
Испания - Мадрид 63 1
Великобритания - Лондон 823 1
Турция - Турецкая республика 954 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 2
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 353 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2233 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 86 1
Космодром Восточный - Дальневосточный космический кластер 11 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2192 1
Ведомости 259 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
CNews Analytics 1991 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 657 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 105 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 16 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 44 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766385, в очереди разбора - 670070.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще