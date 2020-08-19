Президентом «Билайна» стал бывший замминистра связи

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«Билайн» назначил на пост президента Рашида Исмаилова, с 2014 по 2018 гг. работавшего замминистра связи. Эта должность в компании была учреждена в 2015 г., и Исмаилов стал вторым ее президентом, сменив на посту Александра Крупнова. Он будет отвечать за управление оказанием услуг связи для ряда органов государственной власти.



Новый президент

Бывший замминистра связи Рашид Исмаилов назначен на пост президента оператора связи «Вымпелком» (работает под брендом «Билайн»). Решение о его переходе на эту должность, как сообщили CNews представители компании, было принято советом директоров «Билайна» 17 августа 2020 г.

Рашид Исмаилов сменил на новой для себя должности Александра Крупнова. Он останется в компании, но перейдет на позицию советника президента. Александр Торбахов, в апреле 2020 г. ставший генеральным директором «Билайна», сохранит свой пост.

CNews писал, что о возможном назначении Исмаилова на пост президента «Вымпелкома» стало известно еще в середине апреля 2020 г. представители компании на тот момент не стали подтверждать информацию, но и не опровергли ее.

Как сообщили CNews в компании, кадровые перестановки не окажут влияния на ее текущую операционную деятельность. Также они не повлияют на задачи, стоящие перед ее гендиректором.

Зачем «Билайну» президент

В соответствии с уставом «Билайна», президент отвечает за управление оказанием услуг связи для ряда органов государственной власти. В этой компании данная должность была учреждена сравнительно недавно, в 2015 г., и первым президентом оператора стал Александр Крупнов, который во второй половине 1990-х годов руководил Госкомсвязи, ведомством-предшественником Минкомсвязи.

Рашид Исмаилов, экс-замглавы Минкомсвязи, новый президент «Вымпелкома»

Появление должности президента было связано с тем, что Михаил Слободин, который в то время был гендиректором «Вымпелкома», имел вид на жительство в другом государстве. Это не давало ему возможности работать с материалами, составляющими государственную тайну.

Такого рода доступ необходим компании для работы с госзаказчиками. Также президент «Вымпелкома» занимается связями с органами госвласти. При этом принятие основных решений остается за гендиректором.

Карьера Рашида Исмаилова до Минкомсвязи

Рашид Исмаилов имеет многолетний опыт работы в сферах ИТ и телекоммуникаций. Он родился 2 ноября 1965 г. в Баку и в 1988 г. он окончил исторический факультет МГУ им. Ломоносова (Москва). В 2007 г. Исмаилов получил второе высшее образование, окончив МГТУ МАМИ (Москва) по специальности «экономика и управление на предприятии». Также он является председателем Совета Международного союза электросвязи (МСЭ).

После выпуска из МГУ Рашид Исмаилов вплоть до 1991 г. преподавал в Московском институте химического машиностроения (МИХМ). В последующие несколько лет он строил карьеру в ряде компаний из сфер консалтинга и ИТ.

В период с 1998 по 2005 гг. Исмаилов работал в российском представительстве телекоммуникационной компании Ericsson, где занимал различные должности, в том числе посты директора по строительству и развитию сетей связи и директора службы технической поддержки по России и СНГ.

После ухода из Ericsson Исмаилов стал главой сервисного управления по России в Nokia Siemens Network Russia. Он также входил в состав правления российского подразделения компании и возглавлял интеграционную команду по Скандинавии, странам Балтии, СНГ, Турции при слиянии Nokia Networks с компанией Siemens Com.

В Nokia Siemens Network Russia Исмаилов проработал до 2010 г. Следующим местом его работы стала Huawei Technologies, регион «Россия», в который входят Россия, Армения, Белоруссия и Украина. В этой компании Исмаилов работал с 2010 по 2013 гг. и занимал должность вице-президента по сервису, закупкам и поставкам.

Переход в Минкомсвязи и возвращение в Nokia

В 2013 г. Исмаилов перешел на работу в Минкомсвязи. В то время министром связи был Николай Никифоров. В ведомстве Исмаилов курировал вопросы международного сотрудничества, занимая пост главы соответствующего департамента.

7 августа 2014 г. Рашид Исмаилов был назначен заместителем Николая Никифорова. Он стал руководить направлением по развитию ИТ-отрасли – до него этим занимался Марк Шмулевич, ушедший из Министерства за месяц до назначения Исмаилова замминистра.

Рашид Исмаилов ушел из Минкомсвязи в июле 2018 г., спустя два месяца после назначения на пост главы ведомства Константина Носкова. В конце августа 2018 г. он вернулся в Nokia, став гендиректором ее российского представительства.

Как Исмаилов оказался в «Билайне»

Свой пост в Nokia Исмаилов оставил в июне 2019 г., и в компании объяснили это его «переходом на другую работу», без какой-либо конкретики. Этой работой стала компания «Данные – центр обработки и автоматизации» (ДЦОА), которая занимается внедрением на сетях операторов связи систем DPI. Системы DPI необходимы для фильтрации запрещенного трафика и исполнения закона «О суверенном интернете». Данный закон предполагает, что в случае возникновения угрозы Роскомнадзор введет централизованное управление сетями связи.

В ДЦОА Исмаилов пришел в конце сентября 2019 г. и сразу же возглавил ее. Это стало его последним местом работы перед переходом в «Вымпелком» в начале лета 2020 г.

Кадровые перестановки в «Вымпелкоме»

В последние годы у «Вымпелкома» часто меняется руководящий состав. Осенью 2016 г. Михаил Слободин срочно покинул пост гендиректора «Вымпелкома»: случилось это после того, как правоохранительные органы объявили его в розыск из-за событий, связанных с его прежним местом работы – энергетической компаний «КЭС-Холдинг». После этого «Вымпелком» возглавил норвежец Шелль Мортин Йонсен (Kjell Morten Johnsen).

С начала 2018 г. гендиректором «Вымпелкома» стал украинец Василь Лацанич. В начале 2020 г. он неожиданно покинул свой пост. Временно исполняющим обязанности гендиректора стал главный юрист оператора Виктор Бирюков.

В начале апреля 2020 г. у «Вымпелкома» появился новый гендиректор. Им стал Александр Торбахов, который уже руководил компанией в 2009-2010 гг. После ухода из «Вымпелкома» Торбахов работал в структурах Сбербанка.