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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Исмаилов Рашид
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Публикаций - 47, упоминаний - 106
Исмаилов Рашид упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Никифоров Николай 1126 19
|Носков Константин 201 12
|Козырев Алексей 270 12
|Медведев Дмитрий 1434 12
|Калугин Сергей 162 10
|Кисляков Евгений 83 9
|Соколов Алексей 121 8
|Волин Алексей 113 8
|Войтенко Олег 24 6
|Евраев Михаил 222 6
|Иванов Олег 124 5
|Путин Владимир 1828 4
|Акимов Максим 167 4
|Пак Олег 90 4
|Паршин Максим 142 4
|Торбахов Александр 54 3
|Demetrio Russo - Руссо Деметрио 32 3
|Парфенов Игорь 35 3
|Слободин Михаил 55 3
|Приходько Сергей 23 3
|Алхазов Дмитрий 14 3
|Крупнов Александр 14 3
|Лацанич Василь 92 2
|Мамонов Михаил 24 2
|Осеевский Михаил 221 2
|Kjell Johnsen - Йонсен Шелль Мортен 31 2
|Johnsen Kjell Morten - Йонсен Шелль Мортен 10 2
|Бирюков Виктор 5 2
|Лугов Андрей 32 1
|Клишас Андрей 44 1
|Бокова Людмила 80 1
|Орловский Виктор 229 1
|Солонин Сергей 82 1
|Шадаев Максут 384 1
|Дуров Павел 216 1
|Жаров Александр 165 1
|Волож Аркадий 181 1
|Кочаров Григорий 13 1
|Панков Александр 61 1
|Прибочий Михаил 34 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2216 4
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 2
|Прайм - Агентство экономической информации 529 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
|Ведомости 259 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767707, в очереди разбора - 671392.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767707, в очереди разбора - 671392.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru