Исмаилов Рашид

МТС и Российское экологическое общество запускают федеральную программу цифровизации вывоза и утилизации отходов 1

В России будут проводиться ежегодные учения по отключению интернета 1

Nokia объявила о назначении нового генерального директора компании в России 1

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Борца с Telegram назначили отвечать за развитие телекома в России 1

Из Минкомсвязи уволились два замминистра 4

Борец с Telegram может стать куратором телекома в обновленном Минкомсвязи 1

Замминистра Минкомсвязи принял участие во встречах G20 по вопросам цифровой экономики 4

Россия и Иран подписали меморандум о сотрудничестве в области связи и ИТ 1

В Минкомсвязи состоялось заседание рабочей группы высокого уровня по развитию информационного общества 2

Состоялась годовая расширенная коллегия Минкомсвязи России 1

Минкомсвязи научит Сирию предоставлять госуслуги в интернете 2

Россия и Сирия обсудили вопросы сотрудничества в сфере ИКТ 2

Замглавы Минкомсвязи Рашид Исмаилов призвал отдельные страны воздержаться от использования интернета в политических целях 4