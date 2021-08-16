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Исмаилов Рашид


16.08.2021 «Билайн» и Хабаровский край договорились о сотрудничестве в сфере цифровой экономики 2
03.06.2021 «Вымпелком», «Мегафон» и «Ростелеком» решили объединить усилия для расчистки радиочастот под сети 5G 2
21.12.2020 Главные кадровые назначения на ИТ-рынке в 2020 г. Выбор CNews Analytics 1
19.11.2020 МТС и Российское экологическое общество запускают федеральную программу цифровизации вывоза и утилизации отходов 1
19.08.2020 Президентом «Билайна» стал бывший замминистра связи 8
16.04.2020 Экс-замминистра связи может стать президентом «Билайна» 4
27.12.2019 Главные кадровые назначения в 2019 г. Выбор CNews Analytics 1
22.10.2019 В России будут проводиться ежегодные учения по отключению интернета 1
27.09.2019 Экс-замглавы Минкомсвязи стал главным по внедрению «железа» для «суверенного Рунета» 4
14.06.2019 Гендиректором российской Nokia стал солидный ветеран «Мегафона» и «Билайна» 1
14.06.2019 Nokia объявила о назначении нового генерального директора компании в России 1
12.12.2018 В Минкомсвязи появился замминистра - экс-помощник Владислава Суркова 1
30.11.2018 Экс-замминистра связи назначен заместителем руководителя ФАС 1
31.08.2018 Экс-замглавы Минкомсвязи возглавил Nokia в России 6
31.08.2018 Nokia назначила нового генерального директора компании в России 5
21.08.2018 В старое кресло главы Минкомсвязи сел его экс-заместитель 1
20.08.2018 В Минкомсвязи назначили одного нового замминистра, а один старый уволился 1
07.08.2018 Борца с Telegram назначили отвечать за развитие телекома в России 1
20.07.2018 Новый глава Минкомсвязи назначил по-настоящему собственных замов 1
20.07.2018 Из Минкомсвязи уволились два замминистра 4
19.07.2018 Борец с Telegram может стать куратором телекома в обновленном Минкомсвязи 1
26.06.2018 Минкомсвязи потребовало увеличить свой бюджет и штат топ-чиновников наперекор Приходько 1
12.07.2017 RDP.RU представила продукты EcoNAT и EcoDPI Teracluster зарубежным потребителям 1
10.04.2017 Замминистра Минкомсвязи принял участие во встречах G20 по вопросам цифровой экономики 4
03.04.2017 Экс-глава «Ростелекома» стал замминистра связи 1
29.03.2017 Россия и Иран подписали меморандум о сотрудничестве в области связи и ИТ 1
22.03.2017 Николай Никифоров: Для развития ИТ-экспорта отрасль должна получать целевые займы на льготных условиях 1
28.04.2016 Замминистра связи Рашид Исмаилов провел встречу с руководителем Госканцелярии КНР по интернет-информации Лу Вэем 4
28.04.2016 В Минкомсвязи состоялось заседание рабочей группы высокого уровня по развитию информационного общества 2
21.04.2016 Состоялась годовая расширенная коллегия Минкомсвязи России 1
09.02.2016 Руководство Минкомсвязи обсудило подготовку Российско-Иранской рабочей группы по ИКТ с сопредседателем с иранской стороны 2
29.01.2016 Минкомсвязи научит Сирию предоставлять госуслуги в интернете 2
29.01.2016 Россия и Сирия обсудили вопросы сотрудничества в сфере ИКТ 2
16.10.2015 «Телеком Идея» МТС выбрала 5 финалистов корпоративного акселератора 1
31.03.2015 Замглавы Минкомсвязи Рашид Исмаилов призвал отдельные страны воздержаться от использования интернета в политических целях 4
12.02.2015 CNews и «Ведомости» — лидеры подписки в Минкомсвязи 1
03.02.2015 Резиденты технопарков, созданных при поддержке Минкомсвязи, увеличили годовую выручку до 40 млрд руб. 1
14.01.2015 Минкомсвязи защитило технопарки от критики Счетной палаты 1
13.12.2014 Замминистра связи Рашид Исмаилов обсудил с ректорами подведомственных вузов планы подготовки ИТ-специалистов 3
28.11.2014 Топ-10 назначений 2014 года в российской ИТ-отрасли 2

Публикаций - 47, упоминаний - 106

Исмаилов Рашид упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 13
Nokia Networks 54 10
Nokia Corporation 2450 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5358 9
Ericsson Россия - Эрикссон Корпорация 66 5
Huawei 2733 5
Siemens Communications 8 4
ДЦОА - Данные Центр обработки и автоматизации 7 4
Nokia Siemens Network Russia 4 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4694 4
SAP SE 3218 3
Telegram Group 702 3
Microsoft Corporation 11143 3
Восход ФГБУ НИИ 366 3
IBM 3554 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 2
РДП.ру - РДП Инновации - RDP.RU 21 2
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 365 2
Nokia Siemens Networks 169 2
Acronis - Акронис 364 2
DigitalOcean 16 2
SAP CIS - САП СНГ 757 1
НТК - Национальные телекоммуникации 61 1
АФК Система ПАО 997 1
Шалтай-Болтай - Хакерская группировка 6 1
Космическая связь ФГУП ГПКС 212 1
МФИ Софт 103 1
Bentley Systems 43 1
Мотив - Екатеринбург-2000 105 1
Google LLC 7168 1
Nokia Siemens 29 1
Шторм Технологии 6 1
CBOSS 34 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
DZ Systems 10 1
SAS Institute 597 1
Samsung Electronics 5714 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2767 1
Yandex - Яндекс 4101 1
Почта России ПАО 1577 3
Почта Банк 289 2
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 71 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 2
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 56 1
Технопарк-Мордовия 11 1
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 20 1
ESW Capital 5 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 1
Lamoda 83 1
Qiwi 783 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1283 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5801 30
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 10
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 6
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 4
Правительство РФ 2207 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 3
Госкомсвязь РФ - Государственный комитет России по связи и информатизации 12 2
Минцифры РФ - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации Минкомсвязи 24 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 2
Минцифры РФ - Общественный совет 2 1
Канцелярия Государственного совета КНР 2 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 754 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 28 1
ФАДМ Росмолодежь - Федеральное агентство по делам молодежи 24 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 380 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 56 1
Фонд РЖС - Фонд содействия развитию жилищного строительства 2 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 151 1
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 1
РЭЦ - Российский экспортный центр 55 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 495 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 507 1
Президент Российской Федерации 1442 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 1
Счётная палата РФ 461 1
Роструд РФ - Федеральная служба по труду и занятости 60 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1959 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 204 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 659 1
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 80 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7334 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 948 1
IPv4 - Internet Protocol version 4 132 1
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 85 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
3G - Стандарт мобильной связи 3748 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 442 1
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 1
РЭС - Радиоэлектронные средства 33 1
DPI - Deep Packet Inspection - Системы глубокой фильтрации (инспекции) трафика 43 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4559 1
Microsoft Azure 1171 2
AWS - Amazon Web Services 569 2
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1357 1
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 51 1
СПАРК-Интерфакс 104 1
RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов 34 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Intel x86 - Архитектура процессора 994 1
Ревизор - система контроля блокировки сайтов в России 22 1
РДП.ру EcoNAT - система управления и мониторинга 5 1
Никифоров Николай 1126 19
Носков Константин 201 12
Козырев Алексей 270 12
Медведев Дмитрий 1434 12
Калугин Сергей 162 10
Кисляков Евгений 83 9
Соколов Алексей 121 8
Волин Алексей 113 8
Войтенко Олег 24 6
Евраев Михаил 222 6
Иванов Олег 124 5
Путин Владимир 1828 4
Акимов Максим 167 4
Пак Олег 90 4
Паршин Максим 142 4
Торбахов Александр 54 3
Demetrio Russo - Руссо Деметрио 32 3
Парфенов Игорь 35 3
Слободин Михаил 55 3
Приходько Сергей 23 3
Алхазов Дмитрий 14 3
Крупнов Александр 14 3
Лацанич Василь 92 2
Мамонов Михаил 24 2
Осеевский Михаил 221 2
Kjell Johnsen - Йонсен Шелль Мортен 31 2
Johnsen Kjell Morten - Йонсен Шелль Мортен 10 2
Бирюков Виктор 5 2
Лугов Андрей 32 1
Клишас Андрей 44 1
Бокова Людмила 80 1
Орловский Виктор 229 1
Солонин Сергей 82 1
Шадаев Максут 384 1
Дуров Павел 216 1
Жаров Александр 165 1
Волож Аркадий 181 1
Кочаров Григорий 13 1
Панков Александр 61 1
Прибочий Михаил 34 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 43
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 9
Беларусь - Белоруссия 2096 8
Украина 3389 6
Европа Северная - Скандинавия 275 6
Прибалтика - Балтия 594 5
Армения - Республика 689 4
Турция - Турецкая республика 956 4
Восточная Европа 1688 4
Германия - Федеративная Республика 3664 3
Франция - Французская Республика 2139 3
Россия - ПФО - Казань 1521 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 2
Россия - Республика Мордовия 390 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1623 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1291 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1153 2
Россия - Иваново 194 1
Азербайджан - Баку 74 1
Россия - Орловская область 135 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1470 1
Россия - Курильские острова 35 1
СССР - Ленинград 69 1
Россия - Магнитогорск 151 1
Индия - Республика 2181 1
Россия - Западная Сибирь 128 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2474 1
Россия - Южная Сибирь 2 1
Россия - Челябинск 775 1
Южная Корея - Республика 1466 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2072 1
Россия - Приморский край - Приморье 607 1
Россия - Севастополь 420 1
Россия - Тюмень 498 1
Россия - Сахалинская область 435 1
Россия - Калининградская область 541 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3226 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1431 3
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 3
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 2
Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 163 2
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 86 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2234 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
ТКО - Твердые коммунальные отходы 14 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 354 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4026 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2216 4
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 2
Прайм - Агентство экономической информации 529 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
Ведомости 259 1
Future Workplace 4 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 657 7
Московский Политех - Московский политехнический университет 16 4
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 106 2
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 44 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 200 1
МАМИ - Московский государственный машиностроительный университет 2 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 33 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
МТС Телеком Идея 11 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767707, в очереди разбора - 671392.
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