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Исмаилов Рашид

СОБЫТИЯ


19.08.2020 Президентом «Билайна» стал бывший замминистра связи

Новый президент Бывший замминистра связи Рашид Исмаилов назначен на пост президента оператора связи «Вымпелком» (работает под брендом

31.08.2018 Экс-замглавы Минкомсвязи возглавил Nokia в России

ональные навыки», которые должны будут способствовать укреплению контактов с заказчиками. Кто такой Рашид Исмаилов Напомним, в июле 2018 г. Рашид Исмаилов по собственной просьбе покинул

31.08.2018 Nokia назначила нового генерального директора компании в России

ила о назначении Рашида Исмаилова генеральным директором компании Nokia в России. На этой должности Рашид Исмаилов будет отвечать за управление деятельностью Nokia и реализацию стратегии, напра
28.04.2016 Замминистра связи Рашид Исмаилов провел встречу с руководителем Госканцелярии КНР по интернет-информации Лу Вэем

Заместитель министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Рашид Исмаилов провел рабочую встречу с руководителем Государственной канцелярии КНР по интернет-информации Лу Вэем. Участники встречи обсудили вопросы сотрудничества в сфере информационно-комм
31.03.2015 Замглавы Минкомсвязи Рашид Исмаилов призвал отдельные страны воздержаться от использования интернета в политических целях

Заместитель министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Рашид Исмаилов совершил рабочий визит в Куала-Лумпур, где принял участие в Десятой встрече министров в области связи и информатизации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС
13.12.2014 Замминистра связи Рашид Исмаилов обсудил с ректорами подведомственных вузов планы подготовки ИТ-специалистов

Заместитель министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Рашид Исмаилов провел рабочее совещание с ректорами подведомственных вузов, посвященное вопросам комплексного развития системы ведомственного образования в области информационных технологий (ИТ
07.08.2014 Рашид Исмаилов назначен заместителем министра связи

инацией деятельности министерства по международному сотрудничеству. До прихода в Минкомсвязь России Рашид Исмаилов более 20 лет проработал на руководящих должностях в различных телекоммуникацио
14.01.2013 Рашид Исмаилов назначен директором департамента международного сотрудничества Минкомсвязи России

-президента по сервису, закупкам и поставкам в компании Huawei Technologies. В занимаемой должности Рашид Исмаилов будет курировать направления, связанные с развитием международных связей в сфе

Публикаций - 65, упоминаний - 80

Исмаилов Рашид и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 21
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 16
Ростелеком 10948 14
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 354 14
Huawei 4677 10
Nokia Networks Russia - Нокиа Солюшнз Энд Нетворкс 15 8
Softline - Софтлайн 3743 8
ДЦОА - Данные Центр обработки и автоматизации 13 7
Ericsson Russia - Эрикссон Россия 114 6
МегаФон 10742 6
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 271 6
Google LLC 12690 4
Восход ФГБУ НИИ 721 4
Microsoft Corporation 25775 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 4
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 4
Telegram Group 2940 4
RDP.RU - РДП.ру - RDP - Research & Development Partners 38 3
SAP SE 5601 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 3
Acronis - Акронис 489 3
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 3
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 439 3
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 496 3
МФИ Софт 145 2
DigitalOcean 39 2
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 335 2
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Академпарк - Технопарк новосибирского Академгородка - Новосибирский инновационный фонд - Новосибирский инновационный кластер информационно-коммуникационных технологий - ИТЦ Академический 103 2
НТК - Национальные телекоммуникации 67 2
Siemens AG - Siemens Group 2673 2
Softline Holding - Noventiq Holding - Noventiq Merger 72 2
Cisco Systems 5372 2
ИКС 538 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 2
Oracle Corporation 7074 2
Autodesk 639 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 2
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 2
Почта России ПАО 2370 4
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 2
Аталайя 25 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
ВТБ - Почта Банк 514 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 2
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 1
Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B ЭТП - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 109 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 1
АФК Система - БФ Система - Благотворительный фонд - Оператор социальных инвестиций 22 1
Синара ГК - Sinara Group 124 1
ВЭБ.РФ - Sk Capital - СК Капитал - Сколково Венчурные инвестиции - Skolkovo Ventures - венчурный фонд 61 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 1
ESW Capital 7 1
ЦБ РФ - СПВБ - Санкт-Петербургская валютная биржа 30 1
Авиапарк ТРЦ 52 1
МФТИ Технопарк - ФизТехПарк 16 1
НИУ ВШЭ - Бизнес-инкубатор Высшей Школы Экономики - HSE Inc 14 1
Skysoft Victory - Скайсофт Виктори 4 1
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 38 1
Мортон 26 1
Технопарк-Мордовия 17 1
Борец Производственная Компания - Borets 34 1
Инго Банк - Ингосстрах банк - Ингосстрах Союз АКБ - Союз Банк - Автогазбанк - Сибрегионбанк - Народный банк сбережений 67 1
Тетис Кэпитал - Tethys 27 1
Анкудиновка Технопарк - Нижегородский индустриальный парк 20 1
Кондратьев Центр - Центр управленческих Инноваций имени Н.Д. Кондратьева 1 1
РЖД БАМ - Байкало-Амурская магистраль 61 1
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк Тверь - Тверьуниверсалбанк 5 1
Инкомбанк 8 1
Корвет Девелопмент 3 1
СПБ Биржа - СПБ банк - Бест Эффортс Банк 6 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 1
РВК - Российская венчурная компания 571 1
Газпром ПАО 1493 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 42
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 13
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 10
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 8
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 7
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 4
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 3
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 386 3
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 3
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 2
Госкомсвязь РФ - Государственный комитет России по связи и информатизации 56 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
Правительство Сирии - Правительство Сирийской Арабской Республики - органы государственной власти 23 2
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ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
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Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 2
Федеральное собрание Российской Федерации 318 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 2
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 103 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 2
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 104 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 184 1
Росмолодежь ФАДМ - Федеральное агентство по делам молодежи - Госкоммолодёжь РФ 85 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
Правительство Орловской области - Губернатор Орловской области - Органы государственной власти Орловской области. 39 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 279 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 5
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
РСС - Региональное Содружество в области связи 26 1
РЭО - Российское экологическое общество 1 1
ГосИнформСистемы 160 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 22
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 20
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 16
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 10
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 8
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 7
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M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 997 3
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Microsoft Azure 1526 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 2
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 2
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 297 2
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Microsoft Stream - Сервис потоковой передачи видео 143 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 354 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Правительство Москвы - Активный гражданин 135 1
ГосЗатраты - Общественный мониторинг госзакупок в Рф 44 1
RDP.RU - EcoNAT - система управления и мониторинга 5 1
Росстат ЕМИСС - Единая межведомственная информационно-статистическая система 29 1
Softline Direct - Софтлайн Директ 47 1
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 141 1
Psiphon VPN-сервис 8 1
FreePik 1841 1
Минцифры РФ - ЕИСУКС - ЕИС УК С ГГС РФ - Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы РФ 22 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - РКН АСБИ - Автоматизированная система обеспечения безопасности российского сегмента сети «Интернет» 5 1
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Минцифры РФ - RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов - Госинтранет - Государственный интранет - ЕМТС - Единая многофункциональная (мультисервисная) телекоммуникационная сеть органов власти 105 1
Intel x86 - архитектура процессора 2151 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 1
НСПК - Мир Pay - Mir Pay - Мобильный платёжный сервис - Мир - Банковская карта платежной системы 213 1
Apple iPhone 6 4861 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 1
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 249 1
Huawei P30 - Серия смартфонов 178 1
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Козырев Алексей 328 12
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Евраев Михаил 266 10
Калугин Сергей 169 10
Соколов Алексей 137 9
Кисляков Евгений 93 9
Волин Алексей 122 8
Лавров Владимир 111 7
Пак Олег 112 7
Волотовская Елена 48 6
Ананьин Алексей 90 6
Боровиков Сергей 34 6
Тарасов Алексей 14 6
Тараканов Артем 39 6
Грунин Андрей 10 6
Войтенко Олег 27 6
Шмулевич Марк 90 5
Иванов Олег 153 5
Кувшинов Роман 18 4
Путин Владимир 3454 4
Акимов Максим 192 4
Торбахов Александр 111 4
Паршин Максим 323 4
Парфенов Игорь 52 3
Слободин Михаил 56 3
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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