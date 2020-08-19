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Исмаилов Рашид
СОБЫТИЯ
|19.08.2020
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Президентом «Билайна» стал бывший замминистра связи
Новый президент Бывший замминистра связи Рашид Исмаилов назначен на пост президента оператора связи «Вымпелком» (работает под брендом
|31.08.2018
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Экс-замглавы Минкомсвязи возглавил Nokia в России
ональные навыки», которые должны будут способствовать укреплению контактов с заказчиками. Кто такой Рашид Исмаилов Напомним, в июле 2018 г. Рашид Исмаилов по собственной просьбе покинул
|31.08.2018
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Nokia назначила нового генерального директора компании в России
ила о назначении Рашида Исмаилова генеральным директором компании Nokia в России. На этой должности Рашид Исмаилов будет отвечать за управление деятельностью Nokia и реализацию стратегии, напра
|28.04.2016
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Замминистра связи Рашид Исмаилов провел встречу с руководителем Госканцелярии КНР по интернет-информации Лу Вэем
Заместитель министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Рашид Исмаилов провел рабочую встречу с руководителем Государственной канцелярии КНР по интернет-информации Лу Вэем. Участники встречи обсудили вопросы сотрудничества в сфере информационно-комм
|31.03.2015
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Замглавы Минкомсвязи Рашид Исмаилов призвал отдельные страны воздержаться от использования интернета в политических целях
Заместитель министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Рашид Исмаилов совершил рабочий визит в Куала-Лумпур, где принял участие в Десятой встрече министров в области связи и информатизации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС
|13.12.2014
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Замминистра связи Рашид Исмаилов обсудил с ректорами подведомственных вузов планы подготовки ИТ-специалистов
Заместитель министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Рашид Исмаилов провел рабочее совещание с ректорами подведомственных вузов, посвященное вопросам комплексного развития системы ведомственного образования в области информационных технологий (ИТ
|07.08.2014
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Рашид Исмаилов назначен заместителем министра связи
инацией деятельности министерства по международному сотрудничеству. До прихода в Минкомсвязь России Рашид Исмаилов более 20 лет проработал на руководящих должностях в различных телекоммуникацио
|14.01.2013
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Рашид Исмаилов назначен директором департамента международного сотрудничества Минкомсвязи России
-президента по сервису, закупкам и поставкам в компании Huawei Technologies. В занимаемой должности Рашид Исмаилов будет курировать направления, связанные с развитием международных связей в сфе
Исмаилов Рашид и организации, системы, технологии, персоны:
|Никифоров Николай 1138 24
|Козырев Алексей 328 12
|Медведев Дмитрий 1665 12
|Носков Константин 241 12
|Евраев Михаил 266 10
|Калугин Сергей 169 10
|Соколов Алексей 137 9
|Кисляков Евгений 93 9
|Волин Алексей 122 8
|Лавров Владимир 111 7
|Пак Олег 112 7
|Волотовская Елена 48 6
|Ананьин Алексей 90 6
|Боровиков Сергей 34 6
|Тарасов Алексей 14 6
|Тараканов Артем 39 6
|Грунин Андрей 10 6
|Войтенко Олег 27 6
|Шмулевич Марк 90 5
|Иванов Олег 153 5
|Кувшинов Роман 18 4
|Путин Владимир 3454 4
|Акимов Максим 192 4
|Торбахов Александр 111 4
|Паршин Максим 323 4
|Парфенов Игорь 52 3
|Слободин Михаил 56 3
|Приходько Сергей 28 3
|Алхазов Дмитрий 15 3
|Крупнов Александр 30 3
|Ильичева Светлана 4 3
|Сухоруков Владимир 4 3
|Demetrio Russo - Руссо Деметрио 33 3
|Kjell Morten-Johnsen - Шелль Мортен-Йонсен 43 2
|Бабенко Олег 2 2
|Никитин Павел 3 2
|Бирюков Виктор 7 2
|Сивидов Алексей 40 2
|Войтенков Олег 2 2
|Осеевский Михаил 350 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 3
|Future Workplace 4 1
|Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 1
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