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Борец Производственная Компания Borets



09.04.2025 «МегаФон» включил 4G в хакасском селе Борец 1
27.09.2024 Оплачивать поездки в приложении ЦППК можно уже на 60% станций Смоленской области 1
26.01.2023 Адвокат, посаженный на 14 лет за охоту на интернет-пиратов, продолжил свою борьбу из-за решетки 1
19.03.2021 Российских силовиков оставили без спецсредств по взлому iPhone. Их производитель внес Россию в «черный список» 1
10.06.2020 Англичанин уничтожил вышку 4G, перепутав ее с 5G 1
17.09.2019 Легендарный адепт CПО и создатель GNU/Linux отошел от дел из-за яростной травли 1
17.06.2019 Россиянин поджег офис Роскомнадзора из-за блокировок 1
05.06.2019 Россиянин спилил сотовую вышку, потому что она облучала урожай. Теперь ему грозит тюрьма 1
21.03.2019 Украина на радость пиратам заблокировала «Литрес» и с ошибками запретила «Озон» 1
13.09.2018 «Корус консалтинг» автоматизировал тендерные процессы на базе Microsoft SharePoint 2016 в компании «Борец» 3
19.07.2018 Борец с Telegram может стать куратором телекома в обновленном Минкомсвязи 1
03.02.2017 «Борец» внедрил решение для управления жизненным циклом продукта на базе Microsoft SharePoint 2
08.11.2016 «Корус Консалтинг» внедрил систему подготовки отчетности в компании «Борец» 2
12.12.2014 Работники Apple восстали против своего руководства 1
27.10.2014 Чисто немецкая уборка: обзор контейнерных пылесосов Bosch с технологией SensorBagless 1
19.09.2014 Пять лучших коллективных игр для PlayStation 4 1
21.10.2013 МТС ускорила мобильный интернет в Хакасии 1
27.05.2011 Блог Сергея Меднова. Долой кибер-хаус! 1
12.05.2011 Выбор ZOOM: лучшие кондиционеры к лету 1
08.12.2010 Хакеры атаковали Mastercard 1
16.04.2010 Как выбрать пылесос: советы ZOOM.CNews 1
03.02.2010 Выбор ZOOM: лучшие двухкамерные холодильники 1
12.11.2009 Выбор ZOOM: лучшие пылесосы и пылесосы-роботы 1
08.09.2008 4 декабря состоится круглый стол «Продвижение нефтегазового оборудования и услуг» 2
07.08.2008 Автомобиль Бэтмена на продажу 1
19.02.2008 1700 легальных сайтов заблокированы борцами с детской порнографией 1
20.11.2007 Египет требует вернуть на родину уникальный экспонат 1
20.12.2006 Sony начнет распространение онлайнового видео для PSP 1
15.11.2006 USB-ионизатор 1
29.12.2003 Испытания машины будущего прошли успешно 1
29.12.2003 Испытания машины будущего прошли успешно 1
29.11.2001 Playboy отобрал домен у дочери основателя Hustler 1
11.10.2001 Белый Дом назначил советника по кибербезопасности 1

Публикаций - 33, упоминаний - 38

Борец Производственная Компания и организации, системы, технологии, персоны:

Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 471 4
Корус Консалтинг ГК 1238 3
LG Electronics 3632 3
Google LLC 11893 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13007 2
Telegram Group 2114 2
Microsoft Corporation 24756 2
Samsung Electronics 10336 2
Apple Inc 12212 2
Sony 6562 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2642 2
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 228 2
SAP SE 5311 1
Крок - Croc 1781 1
SAP CIS - САП СНГ 855 1
Газпромнефть Цифровые решения - ранее ИТСК - Информационно-технологическая сервисная компания 30 1
NVision Group - Энвижн Груп 679 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1167 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1467 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4054 1
8361 1
Yandex - Яндекс 7563 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4984 1
VK - Mail.ru Group 3471 1
Галактика - Корпорация 1473 1
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 405 1
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Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 366 1
Nintendo 771 1
Philips 2060 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 801 1
АСТ - Автоматизированные Системы и Технологии - AST - Advanced System Technologies 102 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1690 1
Meta Platforms - Facebook 4453 1
MIT Media Lab 23 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1406 2
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GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 461 2
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Suzuki Motor - Сузуки Мотор 41 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 471 2
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Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7475 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 521 1
Эксмо-АСТ - издательство 73 1
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Beko 71 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 166 1
Dyson 125 1
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