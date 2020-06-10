Англичанин уничтожил вышку 4G, перепутав ее с 5G

Житель Великобритании Майкл Уитти совершил поджог вышки связи 4G, будучи уверенным, что она относится к сетям 5G. Он сделал это, уверовав в интернет-теорию о том, что сотовые сети пятого поколения способствуют распространению коронавируса. В настоящее время работа вышки восстановлена, а Уитти приговорен к трем годам в тюрьме.

Досадная ошибка

Ливерпульский коронный суд приговорил 47-летнего британца Майкла Уитти (Michael Whitty) к тюремному заключению за факт поджога сотовой вышки связи. Принадлежавшая оператору Vodafone, она входила в состав его 4G-сети.

По данным The Register, 47-летний Уитти совершил поджог вышки 5 апреля 2020 г. в стремлении воспрепятствовать распространению коронавируса. Согласно популярной в Сети теории заговора, распространению Covid-19 способствуют вышки связи 5G, и Уитти был уверен, что вышка, ставшая его целью, была частью именно этой сети.

Многие связывают 5G-сети с пандемией коронавируса

Пожарными, прибывшими на место возгорания, были обнаружены легковоспламеняемые вещества, которые Уитти использовал для поджога. Также он оставил улики в виде перчаток – их полицейские, проводившие расследование использовали для поиска на них ДНК поджигателя.

Арест и приговор

Найденные доказательства причастности Уитти к поджогу собственности Vodavone позволили арестовать его 17 апреля 2020 г. Против него были выдвинуты обвинения в «умеренном поджоге».

Майкл Уитти, борец с коронавирусом

В ходе расследования в телефоне Уитти были обнаружены доказательства факта его участия в интернет-форумах, на которых обсуждались различные конспирологические теории. В частности, он был завсегдатаем тем, посвященных связи между 5G-сетями и охватившей мир пандемией коронавируса.

Наказанием за содеянное стало тюремное заключение. Ливерпульский коронный суд приговорил Уитти, отца троих детей, к трем годам лишения свободы.

Майкл Уитти располагает богатым криминальным прошлым. В общей сложности в период 1991 г. по 2019 г. в отношении него было вынесено 29 процессуальных решений, как административных, так и уголовных. В их числе есть разбой, незаконное владение огнестрельным оружием и нападение на полицейского.

Итоги поджога

Майклу Уитти удалось довести дело до конца, если не считать тот факт, что сожженная им вышка не имела отношения к 5G-сетям. Имущество Vodafone было выведено из строя, и на его восстановление оператору потребовалось 11 дней.

В настоящее время вышка, за поджог которой Уитти на три года «сменит место жительства», снова функционирует. На ее восстановление было потрачено от 11 тыс. до 15 тыс. фунтов стерлингов. Неизвестно, потребует ли оператор от Уитти компенсации затраченных средств.

Как британцы жгут 5G-вышки и борются с коронавирусом

Поджоги вышек сотовых сетей пятого поколения на фоне распространения теории заговора об их участии в распространении коронавируса начались в Великобритании весной 2020 г. Как сообщал CNews, в марте-апреле 2020 г. всего за несколько дней поджоги произошли в Ливерпуле, Бирмингеме и небольшой деревне Меллинг, расположенной в графстве Мерисайд. К примеру, вышку 5G в Ливерпуле подожгли 3 апреля 2020 г., спустя всего несколько дней после ее установки.

Вышки связи регулярно поджигают по всей Британии

Для борьбы с коронавирусом британцы используют не только первобытный огонь, но и современные технологии. Так, в конце мая 2020 г. два предпринимателя из Великобритании начали продавать флешки 5GBioShield, которая якобы защищает от вредного воздействия сетей 5G и тем самым снижает риск заболевания коронавирусом. Стоит такая флешка 283 фунта стерлингов (24,5 тыс. руб. по курсу ЦБ на 10 июня 2020 г.) при емкости всего 128 МБ (мегабайтов), и, по заверениям авторов, при подключении к любому USB-разъему она якобы создает вокруг себя особое защитное поле, которое препятствует заражению коронавирусом человека, находящемуся внутри этого поля.

«Чудодейственная» флешка 5GBioShield

На деле 5GBioShield таких свойств не имеет. От обычной флешки она отличается лишь оригинальной гравировкой на корпусе.

Следует отметить, что на момент публикации материала не существовало ни одного доказательства опасности сетей 5G и тем более их связи с распространением коронавируса. На сайте «Всемирной организации здравоохранения» (ВОЗ) даже есть отдельная страница, посвященная 5G-сетям, на которой сказано об отсутствии подтверждения негативного воздействия волн в диапазоне до 300 ГГц на здоровье людей (5G работает в спектре от 3,5 до нескольких десятков ГГц).