В Англии поджигают вышки 5G-сетей: «Они распространяют коронавирус»

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В Британии участились случаи поджога вышек связи 5G – жители страны уверены, что сети пятого поколения способствуют распространению коронавируса. По их мнению, 5G- волны снижают иммунитет людей, повышая риск заражения, однако связь между сетями связи и плохим иммунитетом никем не подтверждена.

Коронавирус в беспроводных сетях

В Великобритании начались поджоги вышек сотовых сетей пятого поколения – жители страны уверены, что они помогают в распространении коронавируса (CoVID-19). Как пишет агентство BBC, всего за несколько дней поджоги произошли в Ливерпуле, Бирмингеме и небольшой деревне Меллинг, расположенной в графстве Мерисайд. К примеру, вышку 5G в Ливерпуле подожгли 3 апреля 2020 г., спустя всего несколько дней после ее установки.

Основной причиной «восстания» британцев против вышек связи стало распространение в социальных сетях новой теории заговора – согласно ей, излучение базовых станций 5G-сетей негативно сказывается на иммунитете людей, вследствие чего повышается риск заражения коронавирусом, и растет скорость его распространения среди населения. Сторонники этой теории приводят в пример китайский город Ухань, откуда и началось распространение CoVID-19 в декабре 2019 г. По их мнению, непосредственно перед началом эпидемии в Ухане была запущена 5G-сеть, излучение которой и привело к быстрому распространению вируса среди населения.

Отсутствие доказательств

Люди, уверовавшие в способность 5G-вышек помогать в распространении коронавируса, не учитывают ряд слабых мест в этой теории заговора. В первую очередь, пишет BBC, Ухань – это многомиллионный город (около 12 млн человек, самый населенный город центрального Китая) с высокой плотностью населения, что и стало одной из основных причин быстрого распространения вируса. К тому же, вирус, охвативший всю планету, активнее всего распространяется именно в крупных населенных пунктах, даже там, где нет сетей пятого поколения.

5G-сети записали во «враги народа»

Еще одно доказательство «невиновности» сетей 5G – это присутствие вируса в тех странах, где эти сети не только не запущены, но даже и не существуют. Яркий пример – Россия, начало развития сетей 5G в которой тормозится отсутствием необходимых для них частот. Между тем, на момент публикации материала россиян, заразившихся коронавирусом, насчитывалось около 5400, из них 45 погибли.

Связь 5G с пандемией коронавируса не доказана, пишет BBC, в отличие от безвредности этих сетей. По оценке исследователей из британской благотворительной организации Full Fact, несмотря на то, что в 5G-сетях используются радиоволны более высокой частоты в сравнении LTE и 3G, их электромагнитное излучение на фоне их заметно ниже.

Реакция властей

Пока «борцы» за здоровье людей поджигают вышки связи, британские власти ищут способы прекратить эти беспорядки. Полиция ведет расследование всех трех случаев поджога, но пока неизвестно, какое наказание ждет виновных.

Горящая вышка 5G в Бирмингеме

На фоне этого в Сети идет борьба с группами в социальных сетях, в которых сторонники теории заговора о связи 5G с коронавирусом призывают поджигать вышки. Одну из них обнаружил в сети Facebook эксперт по инфраструктуре мобильных сетей в Великобритании Питер Кларк (Peter Clarke).

По его словам, после обнаружения сообщества он без промедлений обратился в администрацию соцсети с просьбой о его закрытии и удалении. Тем не менее, моментальной реакции со стороны представителей Facebook не последовало, и Кларку пришлось задействовать СМИ, чтобы пролить свет на происходящее и заблокировать группу. Кларк добавил, что подобных сообществ в социальных сетях остается очень много.

Директор Национальной службы здравоохранения Великобритании Стивен Повис (Stephen Powis) заявил, что он крайне возмущен тем, как жители его страны поступают с телекоммуникационным оборудованием. По его словам, 5G-сети нужны всей Англии – власти страны классифицируют мобильные сети как критически важную национальную инфраструктуру.

Сторонники теорий заговора распространяют в Великобритании поддельную информацию о 5G и коронавирусе, используя не только соцсети. К примеру, радиостанция Uckfield FM получила недвусмысленное предупреждение от регулятора Ofcom за то, каких гостей она приглашает к себе в студию. Одна из них Uckfield FM, назвавшаяся медсестрой, в феврале 2020 г. в эфире радиостанции заявила, что сети 5G «высасывают кислород из легких человека»

Тем временем в России

Вышки сотовой связи периодически страдают и от рук россиян, однако на момент публикации материала не было зафиксировано ни одного случая вывода их из строя в целях борьбы с коронавирусом.

CNews сообщал, что в мае 2019 г. житель Тверской области подпилил опору вышки сотовой связи, излучение которой, как ему казалось, уничтожало урожай овощей, ягод и фруктов на его участке, расположенном неподалеку. За содеянное ему грозил срок до двух лет – против него было возбуждено уголовное дело за умышленное причинение ущерба чужому имуществу. Инцидент произошел в ночь с 29 на 30 мая 2019 г. в поселке Новозавидовский Конаковского района,

За несколько дней до событий в поселке Новозавидовский жительница Свердловской области попыталась сжечь вышку сотовой связи, мотивируя это тем, что она наносит вред ее здоровью. Попытка поджога была предпринята в ночь с 19 на 20 мая 2019 г., а сама вышка находилась в поселке Калья Свердловской области.

Подожженная вышка под Екатеринбургом

Как отметила поджигательница, на преступление ее толкнул видеоролик про вред сотовых вышек, размещенных в непосредственной близости от населенных пунктов, наносимый их жителям. В этот период времени женщина страдала недомоганием и бессонницей, и после просмотра видео она увидела причину ее плохого самочувствия именно в вышке связи расположенной недалеко от ее дома.

Против россиянки было возбуждено уголовное дело по ст. 47 УК России «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Ее ждало наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.