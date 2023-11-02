Радиосвязь и радиовещание Радиостанция комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн
|02.11.2023
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Линейка DMR-радиостанций «Росэлектроники» получила статус ТОРП
рименению в составе оборудования микросхем, разработанных и изготовленных на территории России. DMR-радиостанции серийно выпускает воронежский концерн «Созвездие» (входит в «Росэлектронику»). Л
|17.10.2023
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«Русская медиагруппа» запустит единую стриминговую платформу
ователей и предложить слушателям новый формат потребления аудиоконтента. Анализируя данные сервиса, радиостанции смогут корректировать плейлисты и получать дополнительную статистику по популярн
|10.03.2022
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DMR-радиостанции «Ростеха» испытали на учениях МЧС России
DMR-радиостанции концерна «Созвездие» (входит в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех»)
|03.09.2021
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Ведомственная охрана «Ростеха» получила цифровые радиостанции «Росэлектроники»
ртемов. По условиям контракта заказчику поставлены портативные радиостанции DMR-П450 и стационарная радиостанция DMR-Т450. «В ходе совместных испытаний гражданские DMR-радиостанции производства
|22.07.2021
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В России запланирована ликвидация радиостанций точного времени. Росстандарт против
ной спутниковой системы ГЛОНАСС, спутниковые средства связи, радиосвязь (включая специализированные радиостанции), радиовещания и телевидения. Соответствующая информация формируется на базе нац
|31.05.2021
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«Росэлектроника» поставит новейшие DMR-радиостанции МЧС
Концерн «Созвездие» холдинга «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» заключил контракт с МЧС России на поставку цифровых гражданских DMR-радиостанций на сумму 95,8 млн руб. Устройства защищены от прямого прослушивания, обладают повышенной помехозащищенностью, устойчивы к воздействию внешних факторов – вибрациям, ударам, экстрема
|13.04.2021
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В России разработали нетонущую рацию для общения на морях и реках
На рынке появилась портативная двухдиапазонная УКВ радиостанция NavCom СРС-305 российского производства, которая не тонет в воде и работает одно
|12.01.2021
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DMR-радиостанции концерна «Созвездие» получили статус ТОРП
Цифровые гражданские DMR-радиостанции концерна «Созвездие» (входит в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех»)
|21.10.2020
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«Росэлектроника» представила цифровые радиостанции для железных дорог
ектроника» Госкорпорации Ростех впервые представил на выставке «Интерполитех-2020» локомотивные DMR-радиостанции (Digital Mobile Radio). Оборудование позволяет в автоматическом режиме обеспечит
|10.08.2020
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«Росэлектроника» запустила серийное производство новых DMR-радиостанций
здие» (входит в холдинг «Росэлектроника»), включает в себя переносные, автомобильные и стационарные радиостанции. Устройства могут применяться на железнодорожном транспорте, в аграрном секторе,
|16.07.2020
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Разработка «Росэлектроники» позволит сократить затраты на модернизацию бортовых радиостанций
аботы, а также регулировки и отладки АСУ в производстве. При замене антенны или в ходе модернизации радиостанции замена блока АСУ не требуется. «Наша новая разработка будет интересна авиастроит
|29.06.2020
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ГК «Триалинк» передала врачам профессиональные радиостанции российской сборки
ому персоналу всегда оставаться на связи со своими коллегами, в каком бы корпусе они не находились. Радиостанция SODIAQ Передаваемые радиостанции удобны в использовании, не требуют специального
|25.09.2019
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«Росэлектроника» поставит спасателям новые радиостанции для применения в условиях ЧС
и чрезвычайных ситуациях на неподготовленной территории в условиях разрушения инфраструктуры связи. Радиостанция размещена в контейнере, что позволяет провести передислокацию аппаратуры в преде
|08.07.2019
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Ростех представил гражданские DMR-радиостанции c дизайном «Студии Артемия Лебедева»
едприятиях, в правоохранительных органах, МЧС, скорой помощи и логистических компаниях. Портативная радиостанция обеспечивает качественную цифровую связь на расстоянии до 10 км, а базовая – в р
|04.06.2019
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«Росэлектроника» разработала локомотивные радиостанции стандарта DMR
испетчерскими центрами и железнодорожными станциями. Серийное производство начнется в 2020 г. Новые радиостанции, разработанные компанией «Электросигнал» (входит в концерн «Созвездие» холдинга
|07.05.2019
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«Росэлектроника» получила европейские сертификаты регистрации на новые DMR радиостанции
зарубежными гражданскими системами профессиональной мобильной радиосвязи стандарта DMR. Портативная радиостанция обеспечивает качественную связь на расстоянии до 10 км, а базовая – в радиусе до
|27.11.2018
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Радиостанции Ростеха с дизайном от «Студии Лебедева» выходят на мировой рынок
ях. Среди потенциальных потребителей новинки также туристы, охотники и путешественники. Портативная радиостанция обеспечивает качественную связь на расстоянии до 10 км, а базовая – в радиусе до
|14.11.2018
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Российские радиостанции создадут интернет-плеер, чтобы их лучше слушали
Единый интернет-плеер Российские радиохолдинги намерены продвигать в интернете свои радиостанции с помощью единого плеера. Они уже договорились, что такая платформа будет создан
|28.08.2018
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«Хайтэк» и концерн «Автоматика» объявили о сотрудничестве в разработке мобильных радиостанций подводной связи
ет о воплощении "в металле" уникальной разработки специалистов группы компаний "Хайтэк" – мобильной радиостанции беспроводной подводной связи IVA S/W. Наше предприятие обладает необходимыми ком
|25.01.2017
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Новая радиостанция «Ростеха» обеспечит защиту от мощных помех
ализован принцип программно-определяемого радио (software-define-radio), который позволяет проводить обновление программного обеспечения с добавлением новых функций и расширением возможностей. Запуск радиостанций в серию запланирован на 2017 г.
|28.11.2016
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Разработка «ОПК» расширит возможности радиостанций 6-го поколения
«Объединенная приборостроительная корпорация» (ОПК, входит в госкорпорацию «Ростех») объявила о разработке программно-аппаратного модуля для радиостанций шестого поколения. Как рассказали CNews в компании, программное обеспечение модуля позволяет организовать сетевую структуру из радиостанций, обеспечивающую передачу цифровой
|23.06.2016
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ОПК: «умные» радиостанции для военных увеличат скорость передачи данных в 10 раз
вых технологиях и обеспечивает более скоростную передачу команд боевого управления и других данных. Радиостанция создана с использованием технологий связи шестого поколения, в частности, програ
|11.03.2016
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В России создана первая «умная» радиостанция для армии
Первая цифровая радиостанция «Объединенная приборостроительная корпорация» (ОПК), входящая в госкорпорацию «Р
|01.02.2016
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Закрылась одна из старейших в мире радиостанций в интернете
Закрытие Live365.com Одна из старейших интернет-радиостанций Live365.com объявила о прекращении своего существования с 1 февраля 2016 г. Сообщение об этом размещено на ее официальном сайте. На сайте сказано, что сервисом пользовались «сотни
|22.12.2015
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Пиратским радиотрансляциям в Рунете объявлена война
ерезапуск проекта под брендом «Ретро ФМ». Станция транслирует музыку 1970-х, 1980-х и 1990-х годов. Радиостанция также известна своими концертами ретро-исполнителей, которые под Новый год транс
|28.08.2015
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Создатель интернет-радиостанции Apple неожиданно уволился из компании
Уход создателя Beats 1 Один из создателей интернет-радиостанции Apple Beats 1 Ян Роджерс (Ian Rogers) уволился из Apple спустя всего два месяца после запуска Apple Music, сообщает Financial Times со ссылкой на осведомленные источники. Газета от
|09.06.2015
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«Яндекс» под давлением радиостанций закрыл раздел в новом сервисе
д», Maximum, «Авторадио», «Наше радио», «Радио Маяк» и др. Почти сразу после запуска нового сервиса радиостанция «Серебряный дождь» (которая также оказалась в списке «Как на радио») заявила, чт
|20.03.2014
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В охранных мероприятиях в Сочи использовались радиостанции Р-187П1
Портативные радиостанции 6 поколения Р-187П1 (ранее называвшиеся «Азарт» П1) успешно использовались при о
|15.05.2013
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Vertex Standard представила новую линейку решений двусторонней цифровой радиосвязи eVerge
ndard представила новую линейку решений цифровой радиосвязи eVerge, которая включает в себя носимые радиостанции серии EVX-530, возимые радиостанции серии EVX5300/5400, а также репитер E
|30.04.2013
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Россия обсудила с ОАЭ возможность снижения цен на роуминг и запуск русскоязычной радиостанции в Дубае
ненные Арабские Эмираты (ОАЭ) встретился с министром экономики ОАЭ Султаном бин Саид Аль Мансури. На встрече обсуждался вопрос о снижении тарифов на международный роуминг, возможность запуска в Дубае радиостанции на русском языке и прочие аспекты сотрудничества двух стран в сфере телекоммуникаций и информационных технологий. В ходе переговоров глава Минкомсвязи России Николай Никифоров расс
|11.02.2013
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Motorola Solutions осуществила поставку двухмиллионной радиостанции TETRA
Компания Motorola Solutions объявила о поставке двухмиллионной цифровой радиостанции TETRA. Скорость развития рынка позволила компании осуществить поставку второго м
|28.01.2013
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«Триколор ТВ» начинает вещание коммерческого пакета цифровых радиостанций
ных российских радиоканалов. Стоимость годовой подписки на пакет составит 500 руб., при этом четыре радиостанции - «Вести», «Маяк», «Радио России» и «Воскресенье» - останутся бесплатными для вс
|19.12.2012
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Motorola Solutions представила новые радиостанции TETRA
итики и базы данных. Как сообщили CNews представители Motorola, MTP 6550 – первая в отрасли носимая радиостанция TETRA с поддержкой технологии TEDS, обеспечивающая передачу данных в режиме реал
|23.10.2012
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Motorola Solutions представит новые радиостанции серии APX P25 в рамках «Интерполитех 2012»
Международной выставки средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех 2012». Мобильная радиостанция APX 2500 и портативная радиостанция APX 3000 были специально разработаны
|09.08.2012
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Радиостанция Relax FM выпустила приложение для Android
Радио Relax FM объявило о том, что обзавелось приложением для Android, которое позволяет слушать эфир радиостанции в комфортном для пользователя качестве: высоком, хорошем или нормальном. Пользователь приложения также может ознакомиться с лентой новостей радиостанции, поделиться настроен
|05.07.2012
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«Радио Спорт» выбрал платформу IBM для хранения и обработки аудиозаписей спортивных программ
зданию отказоустойчивой ИТ-инфраструктуры для хранения и обработки аудиозаписей спортивных программ радиостанции. Благодаря новой аппаратной платформе на базе серверов IBM System x и системы хр
|21.06.2012
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Motorola Solutions представила новые портативные радиостанции семейства Mototrbo
Solutions представила обновления в портфеле решений для цифровой радиосвязи Mototrbo – портативные радиостанции серий DP4000 и DP2000, которые отвечают требованиям государственных структур, пр
|14.06.2012
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Motorola Solutions представила портативные радиостанции серии MTP3000
ами Motorola, предлагающей организациям средства эффективного управления радиосвязью. MTP3100 – это радиостанция начального уровня для организаций, желающих воспользоваться преимуществами сетей
|01.06.2012
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Голос России: история отечественного иновещания
танции ВЦСПС, первая передача которого вышла в эфир 29 октября 1929 г. на немецком языке. В 1933 г. радиостанция, получившая известность как «Московское радио», или иновещание «Московского ради
|29.02.2012
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В новой версии QIP 2012 появились все радиостанции и лента новостей
м радиостанций и лента актуальных новостей. В обновленном QIP 2012 пользователям стали доступны все радиостанции интернета и лучшая коллекция эфира «Радио QIP.ru». В QIP 2012 появилась лента но
Радиосвязь и радиовещание и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3102 25
|Рейман Леонид 1045 13
|Медведев Дмитрий 1650 12
|Щеголев Игорь 697 9
|Таврин Иван 117 8
|Истомин Максим 26 8
|Скоков Сергей 26 7
|Никифоров Николай 1134 7
|Жаров Александр 174 7
|Николаев Григорий 10 6
|Волин Алексей 120 6
|Сергеев Иван 74 6
|Артемов Михаил 14 6
|Ксенин Алекс 311 5
|Дворкович Александр 6 5
|Венедиктов Алексей 9 5
|Усманов Алишер 300 5
|Иванов Олег 141 5
|Духовницкий Олег 91 4
|Данилов Валентин 4 4
|Солонин Виталий 89 4
|Березовский Владимир 17 4
|Дворкович Аркадий 210 4
|Сердюков Анатолий 83 4
|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 908 4
|Сахненко Сергей 88 4
|Зверев Андрей 59 4
|Jobs Steve - Джобс Стив 1006 4
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 384 4
|Носик Антон 106 3
|Богатов Антон 79 3
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 306 3
|Навальный Алексей 61 3
|Меламед Леонид 150 3
|Зорин Игорь 6 3
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