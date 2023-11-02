Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн

Линейка DMR-радиостанций «Росэлектроники» получила статус ТОРП рименению в составе оборудования микросхем, разработанных и изготовленных на территории России. DMR-радиостанции серийно выпускает воронежский концерн «Созвездие» (входит в «Росэлектронику»). Л

«Русская медиагруппа» запустит единую стриминговую платформу ователей и предложить слушателям новый формат потребления аудиоконтента. Анализируя данные сервиса, радиостанции смогут корректировать плейлисты и получать дополнительную статистику по популярн

DMR-радиостанции «Ростеха» испытали на учениях МЧС России DMR-радиостанции концерна «Созвездие» (входит в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех»)

Ведомственная охрана «Ростеха» получила цифровые радиостанции «Росэлектроники» ртемов. По условиям контракта заказчику поставлены портативные радиостанции DMR-П450 и стационарная радиостанция DMR-Т450. «В ходе совместных испытаний гражданские DMR-радиостанции производства

В России запланирована ликвидация радиостанций точного времени. Росстандарт против ной спутниковой системы ГЛОНАСС, спутниковые средства связи, радиосвязь (включая специализированные радиостанции), радиовещания и телевидения. Соответствующая информация формируется на базе нац

«Росэлектроника» поставит новейшие DMR-радиостанции МЧС Концерн «Созвездие» холдинга «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» заключил контракт с МЧС России на поставку цифровых гражданских DMR-радиостанций на сумму 95,8 млн руб. Устройства защищены от прямого прослушивания, обладают повышенной помехозащищенностью, устойчивы к воздействию внешних факторов – вибрациям, ударам, экстрема

В России разработали нетонущую рацию для общения на морях и реках На рынке появилась портативная двухдиапазонная УКВ радиостанция NavCom СРС-305 российского производства, которая не тонет в воде и работает одно

DMR-радиостанции концерна «Созвездие» получили статус ТОРП Цифровые гражданские DMR-радиостанции концерна «Созвездие» (входит в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех»)

«Росэлектроника» представила цифровые радиостанции для железных дорог ектроника» Госкорпорации Ростех впервые представил на выставке «Интерполитех-2020» локомотивные DMR-радиостанции (Digital Mobile Radio). Оборудование позволяет в автоматическом режиме обеспечит

«Росэлектроника» запустила серийное производство новых DMR-радиостанций здие» (входит в холдинг «Росэлектроника»), включает в себя переносные, автомобильные и стационарные радиостанции. Устройства могут применяться на железнодорожном транспорте, в аграрном секторе,

Разработка «Росэлектроники» позволит сократить затраты на модернизацию бортовых радиостанций аботы, а также регулировки и отладки АСУ в производстве. При замене антенны или в ходе модернизации радиостанции замена блока АСУ не требуется. «Наша новая разработка будет интересна авиастроит

ГК «Триалинк» передала врачам профессиональные радиостанции российской сборки ому персоналу всегда оставаться на связи со своими коллегами, в каком бы корпусе они не находились. Радиостанция SODIAQ Передаваемые радиостанции удобны в использовании, не требуют специального

«Росэлектроника» поставит спасателям новые радиостанции для применения в условиях ЧС и чрезвычайных ситуациях на неподготовленной территории в условиях разрушения инфраструктуры связи. Радиостанция размещена в контейнере, что позволяет провести передислокацию аппаратуры в преде

Ростех представил гражданские DMR-радиостанции c дизайном «Студии Артемия Лебедева» едприятиях, в правоохранительных органах, МЧС, скорой помощи и логистических компаниях. Портативная радиостанция обеспечивает качественную цифровую связь на расстоянии до 10 км, а базовая – в р

«Росэлектроника» разработала локомотивные радиостанции стандарта DMR испетчерскими центрами и железнодорожными станциями. Серийное производство начнется в 2020 г. Новые радиостанции, разработанные компанией «Электросигнал» (входит в концерн «Созвездие» холдинга

«Росэлектроника» получила европейские сертификаты регистрации на новые DMR радиостанции зарубежными гражданскими системами профессиональной мобильной радиосвязи стандарта DMR. Портативная радиостанция обеспечивает качественную связь на расстоянии до 10 км, а базовая – в радиусе до

Радиостанции Ростеха с дизайном от «Студии Лебедева» выходят на мировой рынок ях. Среди потенциальных потребителей новинки также туристы, охотники и путешественники. Портативная радиостанция обеспечивает качественную связь на расстоянии до 10 км, а базовая – в радиусе до

Российские радиостанции создадут интернет-плеер, чтобы их лучше слушали Единый интернет-плеер Российские радиохолдинги намерены продвигать в интернете свои радиостанции с помощью единого плеера. Они уже договорились, что такая платформа будет создан

«Хайтэк» и концерн «Автоматика» объявили о сотрудничестве в разработке мобильных радиостанций подводной связи ет о воплощении "в металле" уникальной разработки специалистов группы компаний "Хайтэк" – мобильной радиостанции беспроводной подводной связи IVA S/W. Наше предприятие обладает необходимыми ком

Новая радиостанция «Ростеха» обеспечит защиту от мощных помех ализован принцип программно-определяемого радио (software-define-radio), который позволяет проводить обновление программного обеспечения с добавлением новых функций и расширением возможностей. Запуск радиостанций в серию запланирован на 2017 г.

Разработка «ОПК» расширит возможности радиостанций 6-го поколения «Объединенная приборостроительная корпорация» (ОПК, входит в госкорпорацию «Ростех») объявила о разработке программно-аппаратного модуля для радиостанций шестого поколения. Как рассказали CNews в компании, программное обеспечение модуля позволяет организовать сетевую структуру из радиостанций, обеспечивающую передачу цифровой

ОПК: «умные» радиостанции для военных увеличат скорость передачи данных в 10 раз вых технологиях и обеспечивает более скоростную передачу команд боевого управления и других данных. Радиостанция создана с использованием технологий связи шестого поколения, в частности, програ

В России создана первая «умная» радиостанция для армии Первая цифровая радиостанция «Объединенная приборостроительная корпорация» (ОПК), входящая в госкорпорацию «Р

Закрылась одна из старейших в мире радиостанций в интернете Закрытие Live365.com Одна из старейших интернет-радиостанций Live365.com объявила о прекращении своего существования с 1 февраля 2016 г. Сообщение об этом размещено на ее официальном сайте. На сайте сказано, что сервисом пользовались «сотни

Пиратским радиотрансляциям в Рунете объявлена война ерезапуск проекта под брендом «Ретро ФМ». Станция транслирует музыку 1970-х, 1980-х и 1990-х годов. Радиостанция также известна своими концертами ретро-исполнителей, которые под Новый год транс

Создатель интернет-радиостанции Apple неожиданно уволился из компании Уход создателя Beats 1 Один из создателей интернет-радиостанции Apple Beats 1 Ян Роджерс (Ian Rogers) уволился из Apple спустя всего два месяца после запуска Apple Music, сообщает Financial Times со ссылкой на осведомленные источники. Газета от

«Яндекс» под давлением радиостанций закрыл раздел в новом сервисе д», Maximum, «Авторадио», «Наше радио», «Радио Маяк» и др. Почти сразу после запуска нового сервиса радиостанция «Серебряный дождь» (которая также оказалась в списке «Как на радио») заявила, чт

В охранных мероприятиях в Сочи использовались радиостанции Р-187П1 Портативные радиостанции 6 поколения Р-187П1 (ранее называвшиеся «Азарт» П1) успешно использовались при о

Vertex Standard представила новую линейку решений двусторонней цифровой радиосвязи eVerge ndard представила новую линейку решений цифровой радиосвязи eVerge, которая включает в себя носимые радиостанции серии EVX-530, возимые радиостанции серии EVX5300/5400, а также репитер E

Россия обсудила с ОАЭ возможность снижения цен на роуминг и запуск русскоязычной радиостанции в Дубае ненные Арабские Эмираты (ОАЭ) встретился с министром экономики ОАЭ Султаном бин Саид Аль Мансури. На встрече обсуждался вопрос о снижении тарифов на международный роуминг, возможность запуска в Дубае радиостанции на русском языке и прочие аспекты сотрудничества двух стран в сфере телекоммуникаций и информационных технологий. В ходе переговоров глава Минкомсвязи России Николай Никифоров расс

Motorola Solutions осуществила поставку двухмиллионной радиостанции TETRA Компания Motorola Solutions объявила о поставке двухмиллионной цифровой радиостанции TETRA. Скорость развития рынка позволила компании осуществить поставку второго м

«Триколор ТВ» начинает вещание коммерческого пакета цифровых радиостанций ных российских радиоканалов. Стоимость годовой подписки на пакет составит 500 руб., при этом четыре радиостанции - «Вести», «Маяк», «Радио России» и «Воскресенье» - останутся бесплатными для вс

Motorola Solutions представила новые радиостанции TETRA итики и базы данных. Как сообщили CNews представители Motorola, MTP 6550 – первая в отрасли носимая радиостанция TETRA с поддержкой технологии TEDS, обеспечивающая передачу данных в режиме реал

Motorola Solutions представит новые радиостанции серии APX P25 в рамках «Интерполитех 2012» Международной выставки средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех 2012». Мобильная радиостанция APX 2500 и портативная радиостанция APX 3000 были специально разработаны

Радиостанция Relax FM выпустила приложение для Android Радио Relax FM объявило о том, что обзавелось приложением для Android, которое позволяет слушать эфир радиостанции в комфортном для пользователя качестве: высоком, хорошем или нормальном. Пользователь приложения также может ознакомиться с лентой новостей радиостанции, поделиться настроен

«Радио Спорт» выбрал платформу IBM для хранения и обработки аудиозаписей спортивных программ зданию отказоустойчивой ИТ-инфраструктуры для хранения и обработки аудиозаписей спортивных программ радиостанции. Благодаря новой аппаратной платформе на базе серверов IBM System x и системы хр

Motorola Solutions представила новые портативные радиостанции семейства Mototrbo Solutions представила обновления в портфеле решений для цифровой радиосвязи Mototrbo – портативные радиостанции серий DP4000 и DP2000, которые отвечают требованиям государственных структур, пр

Motorola Solutions представила портативные радиостанции серии MTP3000 ами Motorola, предлагающей организациям средства эффективного управления радиосвязью. MTP3100 – это радиостанция начального уровня для организаций, желающих воспользоваться преимуществами сетей

Голос России: история отечественного иновещания танции ВЦСПС, первая передача которого вышла в эфир 29 октября 1929 г. на немецком языке. В 1933 г. радиостанция, получившая известность как «Московское радио», или иновещание «Московского ради