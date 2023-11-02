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Радиосвязь и радиовещание Радиостанция комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн

Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн


02.11.2023 Линейка DMR-радиостанций «Росэлектроники» получила статус ТОРП

рименению в составе оборудования микросхем, разработанных и изготовленных на территории России. DMR-радиостанции серийно выпускает воронежский концерн «Созвездие» (входит в «Росэлектронику»). Л
17.10.2023 «Русская медиагруппа» запустит единую стриминговую платформу

ователей и предложить слушателям новый формат потребления аудиоконтента. Анализируя данные сервиса, радиостанции смогут корректировать плейлисты и получать дополнительную статистику по популярн
10.03.2022 DMR-радиостанции «Ростеха» испытали на учениях МЧС России

DMR-радиостанции концерна «Созвездие» (входит в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех»)

03.09.2021 Ведомственная охрана «Ростеха» получила цифровые радиостанции «Росэлектроники»

ртемов. По условиям контракта заказчику поставлены портативные радиостанции DMR-П450 и стационарная радиостанция DMR-Т450. «В ходе совместных испытаний гражданские DMR-радиостанции производства
22.07.2021 В России запланирована ликвидация радиостанций точного времени. Росстандарт против

ной спутниковой системы ГЛОНАСС, спутниковые средства связи, радиосвязь (включая специализированные радиостанции), радиовещания и телевидения. Соответствующая информация формируется на базе нац
31.05.2021 «Росэлектроника» поставит новейшие DMR-радиостанции МЧС

Концерн «Созвездие» холдинга «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» заключил контракт с МЧС России на поставку цифровых гражданских DMR-радиостанций на сумму 95,8 млн руб. Устройства защищены от прямого прослушивания, обладают повышенной помехозащищенностью, устойчивы к воздействию внешних факторов – вибрациям, ударам, экстрема
13.04.2021 В России разработали нетонущую рацию для общения на морях и реках

На рынке появилась портативная двухдиапазонная УКВ радиостанция NavCom СРС-305 российского производства, которая не тонет в воде и работает одно
12.01.2021 DMR-радиостанции концерна «Созвездие» получили статус ТОРП

Цифровые гражданские DMR-радиостанции концерна «Созвездие» (входит в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех»)

21.10.2020 «Росэлектроника» представила цифровые радиостанции для железных дорог

ектроника» Госкорпорации Ростех впервые представил на выставке «Интерполитех-2020» локомотивные DMR-радиостанции (Digital Mobile Radio). Оборудование позволяет в автоматическом режиме обеспечит
10.08.2020 «Росэлектроника» запустила серийное производство новых DMR-радиостанций

здие» (входит в холдинг «Росэлектроника»), включает в себя переносные, автомобильные и стационарные радиостанции. Устройства могут применяться на железнодорожном транспорте, в аграрном секторе,
16.07.2020 Разработка «Росэлектроники» позволит сократить затраты на модернизацию бортовых радиостанций

аботы, а также регулировки и отладки АСУ в производстве. При замене антенны или в ходе модернизации радиостанции замена блока АСУ не требуется. «Наша новая разработка будет интересна авиастроит
29.06.2020 ГК «Триалинк» передала врачам профессиональные радиостанции российской сборки

ому персоналу всегда оставаться на связи со своими коллегами, в каком бы корпусе они не находились. Радиостанция SODIAQ Передаваемые радиостанции удобны в использовании, не требуют специального
25.09.2019 «Росэлектроника» поставит спасателям новые радиостанции для применения в условиях ЧС

и чрезвычайных ситуациях на неподготовленной территории в условиях разрушения инфраструктуры связи. Радиостанция размещена в контейнере, что позволяет провести передислокацию аппаратуры в преде
08.07.2019 Ростех представил гражданские DMR-радиостанции c дизайном «Студии Артемия Лебедева»

едприятиях, в правоохранительных органах, МЧС, скорой помощи и логистических компаниях. Портативная радиостанция обеспечивает качественную цифровую связь на расстоянии до 10 км, а базовая – в р
04.06.2019 «Росэлектроника» разработала локомотивные радиостанции стандарта DMR

испетчерскими центрами и железнодорожными станциями. Серийное производство начнется в 2020 г. Новые радиостанции, разработанные компанией «Электросигнал» (входит в концерн «Созвездие» холдинга

07.05.2019 «Росэлектроника» получила европейские сертификаты регистрации на новые DMR радиостанции

зарубежными гражданскими системами профессиональной мобильной радиосвязи стандарта DMR. Портативная радиостанция обеспечивает качественную связь на расстоянии до 10 км, а базовая – в радиусе до
27.11.2018 Радиостанции Ростеха с дизайном от «Студии Лебедева» выходят на мировой рынок

ях. Среди потенциальных потребителей новинки также туристы, охотники и путешественники. Портативная радиостанция обеспечивает качественную связь на расстоянии до 10 км, а базовая – в радиусе до
14.11.2018 Российские радиостанции создадут интернет-плеер, чтобы их лучше слушали

Единый интернет-плеер Российские радиохолдинги намерены продвигать в интернете свои радиостанции с помощью единого плеера. Они уже договорились, что такая платформа будет создан
28.08.2018 «Хайтэк» и концерн «Автоматика» объявили о сотрудничестве в разработке мобильных радиостанций подводной связи

ет о воплощении "в металле" уникальной разработки специалистов группы компаний "Хайтэк" – мобильной радиостанции беспроводной подводной связи IVA S/W. Наше предприятие обладает необходимыми ком
25.01.2017 Новая радиостанция «Ростеха» обеспечит защиту от мощных помех

ализован принцип программно-определяемого радио (software-define-radio), который позволяет проводить обновление программного обеспечения с добавлением новых функций и расширением возможностей. Запуск радиостанций в серию запланирован на 2017 г.
28.11.2016 Разработка «ОПК» расширит возможности радиостанций 6-го поколения

«Объединенная приборостроительная корпорация» (ОПК, входит в госкорпорацию «Ростех») объявила о разработке программно-аппаратного модуля для радиостанций шестого поколения. Как рассказали CNews в компании, программное обеспечение модуля позволяет организовать сетевую структуру из радиостанций, обеспечивающую передачу цифровой
23.06.2016 ОПК: «умные» радиостанции для военных увеличат скорость передачи данных в 10 раз

вых технологиях и обеспечивает более скоростную передачу команд боевого управления и других данных. Радиостанция создана с использованием технологий связи шестого поколения, в частности, програ
11.03.2016 В России создана первая «умная» радиостанция для армии

Первая цифровая радиостанция «Объединенная приборостроительная корпорация» (ОПК), входящая в госкорпорацию «Р
01.02.2016 Закрылась одна из старейших в мире радиостанций в интернете

Закрытие Live365.com Одна из старейших интернет-радиостанций Live365.com объявила о прекращении своего существования с 1 февраля 2016 г. Сообщение об этом размещено на ее официальном сайте. На сайте сказано, что сервисом пользовались «сотни

22.12.2015 Пиратским радиотрансляциям в Рунете объявлена война

ерезапуск проекта под брендом «Ретро ФМ». Станция транслирует музыку 1970-х, 1980-х и 1990-х годов. Радиостанция также известна своими концертами ретро-исполнителей, которые под Новый год транс
28.08.2015 Создатель интернет-радиостанции Apple неожиданно уволился из компании

Уход создателя Beats 1 Один из создателей интернет-радиостанции Apple Beats 1 Ян Роджерс (Ian Rogers) уволился из Apple спустя всего два месяца после запуска Apple Music, сообщает Financial Times со ссылкой на осведомленные источники. Газета от
09.06.2015 «Яндекс» под давлением радиостанций закрыл раздел в новом сервисе

д», Maximum, «Авторадио», «Наше радио», «Радио Маяк» и др. Почти сразу после запуска нового сервиса радиостанция «Серебряный дождь» (которая также оказалась в списке «Как на радио») заявила, чт
20.03.2014 В охранных мероприятиях в Сочи использовались радиостанции Р-187П1

Портативные радиостанции 6 поколения Р-187П1 (ранее называвшиеся «Азарт» П1) успешно использовались при о
15.05.2013 Vertex Standard представила новую линейку решений двусторонней цифровой радиосвязи eVerge

ndard представила новую линейку решений цифровой радиосвязи eVerge, которая включает в себя носимые радиостанции серии EVX-530, возимые радиостанции серии EVX5300/5400, а также репитер E
30.04.2013 Россия обсудила с ОАЭ возможность снижения цен на роуминг и запуск русскоязычной радиостанции в Дубае

ненные Арабские Эмираты (ОАЭ) встретился с министром экономики ОАЭ Султаном бин Саид Аль Мансури. На встрече обсуждался вопрос о снижении тарифов на международный роуминг, возможность запуска в Дубае радиостанции на русском языке и прочие аспекты сотрудничества двух стран в сфере телекоммуникаций и информационных технологий. В ходе переговоров глава Минкомсвязи России Николай Никифоров расс
11.02.2013 Motorola Solutions осуществила поставку двухмиллионной радиостанции TETRA

Компания Motorola Solutions объявила о поставке двухмиллионной цифровой радиостанции TETRA. Скорость развития рынка позволила компании осуществить поставку второго м
28.01.2013 «Триколор ТВ» начинает вещание коммерческого пакета цифровых радиостанций

ных российских радиоканалов. Стоимость годовой подписки на пакет составит 500 руб., при этом четыре радиостанции - «Вести», «Маяк», «Радио России» и «Воскресенье» - останутся бесплатными для вс
19.12.2012 Motorola Solutions представила новые радиостанции TETRA

итики и базы данных. Как сообщили CNews представители Motorola, MTP 6550 – первая в отрасли носимая радиостанция TETRA с поддержкой технологии TEDS, обеспечивающая передачу данных в режиме реал
23.10.2012 Motorola Solutions представит новые радиостанции серии APX P25 в рамках «Интерполитех 2012»

Международной выставки средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех 2012». Мобильная радиостанция APX 2500 и портативная радиостанция APX 3000 были специально разработаны

09.08.2012 Радиостанция Relax FM выпустила приложение для Android

Радио Relax FM объявило о том, что обзавелось приложением для Android, которое позволяет слушать эфир радиостанции в комфортном для пользователя качестве: высоком, хорошем или нормальном. Пользователь приложения также может ознакомиться с лентой новостей радиостанции, поделиться настроен
05.07.2012 «Радио Спорт» выбрал платформу IBM для хранения и обработки аудиозаписей спортивных программ

зданию отказоустойчивой ИТ-инфраструктуры для хранения и обработки аудиозаписей спортивных программ радиостанции. Благодаря новой аппаратной платформе на базе серверов IBM System x и системы хр
21.06.2012 Motorola Solutions представила новые портативные радиостанции семейства Mototrbo

Solutions представила обновления в портфеле решений для цифровой радиосвязи Mototrbo – портативные радиостанции серий DP4000 и DP2000, которые отвечают требованиям государственных структур, пр
14.06.2012 Motorola Solutions представила портативные радиостанции серии MTP3000

ами Motorola, предлагающей организациям средства эффективного управления радиосвязью. MTP3100 – это радиостанция начального уровня для организаций, желающих воспользоваться преимуществами сетей
01.06.2012 Голос России: история отечественного иновещания

танции ВЦСПС, первая передача которого вышла в эфир 29 октября 1929 г. на немецком языке. В 1933 г. радиостанция, получившая известность как «Московское радио», или иновещание «Московского ради
29.02.2012 В новой версии QIP 2012 появились все радиостанции и лента новостей

м радиостанций и лента актуальных новостей. В обновленном QIP 2012 пользователям стали доступны все радиостанции интернета и лучшая коллекция эфира «Радио QIP.ru». В QIP 2012 появилась лента но

Публикаций - 1121, упоминаний - 1350

Радиосвязь и радиовещание и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3191 86
Lenovo Motorola 3498 81
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1144 61
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 386 50
Apple Inc 11920 49
Motorola Inc 1140 48
Microsoft Corporation 24440 44
Google LLC 11634 38
Yandex - Яндекс 7022 36
МегаФон 8457 34
Ростелеком 9497 33
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5666 30
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 11987 30
Philips 2046 29
Samsung Electronics 10164 28
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 374 27
Газпром ГПМ НТВ-Плюс - НТВ+ 330 24
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 321 23
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8626 22
Motorola Solutions 104 19
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2999 19
iRiver 181 18
Sony 6525 18
Ростех - Автоматика Концерн 1617 18
Yahoo! 3693 17
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3666 17
LG Electronics 3596 17
Триколор - Национальная спутниковая компания 324 17
Meta Platforms - Facebook 4420 16
Amazon Inc - Amazon.com 2954 16
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2639 15
РСВО ФГУП - Российские Сети Вещания и Оповещения - МГРС, Московская городская радиотрансляционная сеть - Санкт-Петербургская городская радиотрансляционная сеть 90 15
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - РРЗ - Рязанский радиозавод 39 14
X Corp - Twitter 2838 14
BBK Electronics Corp 309 14
Siemens AG - Siemens Group 2580 13
VK - Mail.ru Group 3428 12
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co 884 12
IBM - International Business Machines Corp 9403 12
Intel Corporation 12089 11
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 235 20
Газпром ПАО 1317 16
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7033 14
Лента - Сеть розничной торговли 2027 13
ЕМГ - Европейская медиагруппа - Европа Плюс - Дорожное радио - Ретро FM - Новое радио - Studio 21 - Радио 7 на семи холмах - Эльдорадио 32 13
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 12
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи 176 10
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2709 10
101Hotels.com 456 10
Ford 404 10
eBay Inc 1617 9
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 239 9
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 422 9
Россети Ленэнерго 1700 9
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1061 8
Евросеть 1404 8
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 123 8
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Выбери Радио радиохолдинг 14 8
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 714 7
Связной ГК 1365 7
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Медиа-1 33 7
Газпром ГПМ - Central Partnership - Централ Партнершип 39 7
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 377 7
Dixis - Диксис 359 6
Гранит 53 6
Hyundai Motor Company 374 6
РЖД - Российские железные дороги 1864 6
Walt Disney Company 620 5
РАВИС 11 5
Студия Артемия Лебедева 97 5
Почта России ПАО 2086 5
РМГ - Русская Медиагруппа 11 5
Магнит - Тандер - сеть магазинов 821 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2223 5
Газпром ГПМХ - Ред Медиа - Наше Кино - Родное кино - КиноХит - Авто Плюс 36 5
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Совкомбанк Совесть 270 5
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Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2659 32
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Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3728 117
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 23597 112
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9845 109
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12352 107
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6869 103
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Аналоговые технологии 2747 81
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Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2252 77
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 17970 68
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Google Android 13802 48
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4927 44
Microsoft Windows 15449 40
Microsoft Windows 2000 8660 36
Apple iPod 1536 36
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Apple iOS 7599 32
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Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли - Eutelsat телекоммуникационные спутники 153 21
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 592 18
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3139 18
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2688 17
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Apple iPad 3842 14
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Linux OS 9650 13
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1971 13
Apple iPod nano 215 12
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Nokia Symbian OS 1398 10
RealNetworks RealPlayer - RealAudio Player - RealOne Player 201 10
Microsoft Skype 2051 9
Apple Music 105 9
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Apple iPod Touch 744 9
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Nokia Nseries 536 8
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Apple - App Store 2843 8
Oracle Java - язык программирования 2993 8
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Dolby Pro Logic 95 7
Last.fm 52 7
Apple QuickTime - MOV Motion JPEG 393 7
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CNews - ZOOM.CNews 1845 11
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Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 105 10
Газпром ГПМ Пятница! - телеканал 113 10
Серебряный дождь 11 10
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 107 9
Газпром ГПМ Радио - Детское радио 13 9
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ВГТРК - Россия 24 - телеканал 109 9
РМГ - Русское радио 13 8
Рен ТВ - телеканал 68 8
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Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Муз-ТВ - телеканал 59 8
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - ЮТВ Холдинг - United Television Holding Russia 33 8
Газпром ГПМ Радио - Газпром-Медиа Радио - Like FM - Радио Балтика 12 7
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Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 82 7
Washington Profile 142 6
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 198 6
РБК ТВ - телеканал 80 6
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 852 6
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CNews Analytics - Аналитическое агентство 7937 30
Медиалогия 24 6
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J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 968 4
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 430 4
Gartner - Гартнер 3534 3
Forrester Research 821 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3054 3
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 126 3
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 2
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 167 2
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 181 2
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 2
Рустелеком ТК 303 2
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 191 2
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S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 323 2
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 242 2
Fortune Global 500 285 2
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Allied Business Intelligence 16 1
Mobile Research Group 73 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 109 1
Computer Economics 32 1
Interthink Consulting - Organizational Project Management Baseline Study 6 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 73 1
Gallup - American Institute of Public Opinion - TNS Gallup Media - TNS Gallup AdFact - BMF Gallup Media 68 1
IHS Infonetics Research 102 1
NPD Group 140 1
eMarketer 203 1
comScore 379 1
Technavio 27 1
IDC - International Data Corporation 4897 1
Synergy Research Group 42 1
CNews Инновация года - награда 110 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 334 1
Microsoft Research 139 1
Juniper Research 518 1
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Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 802 5
РАН - Российская академия наук 1827 4
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - ВУНЦ ВВС ВВА - Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина 25 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1470 3
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 217 3
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 206 3
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 30 3
НИИАА - НИИ автоматической аппаратуры имени В. С. Семенихина - Научно-исследовательский институт 45 3
U.S. Congress Library - Библиотека конгресса США 70 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 967 3
КрГТУ - Красноярский государственный технический университет 11 2
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 331 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 949 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 569 2
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 149 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 295 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 264 2
РАН - АН РБ - Академия наук Республики Башкортостан 2 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 519 2
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 135 2
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 62 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 280 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 873 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 153 1
Российская научная электронная библиотека - eLibrary.Ru 2 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 314 1
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 47 1
Oklahoma State University - University of Oklahoma - Оклахомский университет - Университет штата Оклахома 7 1
ВГУ - Воронежский государственный университет 55 1
VK Skillbox - Скилбокс 102 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 120 1
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 96 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 151 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 92 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 94 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 50 1
МГЛУ имени Мориса Тореза ФГБОУ ВО - Московский государственный лингвистический университет - Московский государственный педагогический институт иностранных языков имени Мориса Тореза - ИнЯз 37 1
МПГУ - Московский педагогический государственный университет 33 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 19
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1199 12
День молодёжи - 27 июня 855 10
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 706 8
РАЭК Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 98 7
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 917 7
Связь-Экспокомм 113 6
Рождество Христово - Рождественские каникулы 629 5
Интерполитех - Выставка средств обеспечения безопасности государства 34 4
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 113 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2365 3
Армия - Международный военно-технический форум 43 3
CeBIT 611 3
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 560 3
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 74 3
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 169 3
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 130 2
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - выставка 92 2
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 369 2
Международный женский день - 8 марта 323 2
Intel Developer Forum - IDF 276 2
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 2
Серебряная Калоша 1 1
ИнфоКом 96 1
NASCAR - National Association of Stock Car Auto Racing - Национальная ассоциация гонок серийных автомобилей 32 1
RTO - Russian Telecom Opportunity 3 1
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 73 1
Docflow 146 1
Mobile Insights 4 1
FIFA Fan Fest - Фестиваль болельщиков FIFA (ФИФА) 5 1
День карьеры Росэлектроники 1 1
Всемирный день безопасного Интернета - Safer Internet Day - второй день второй недели второго месяца года 15 1
РИФ - Российский Интернет Форум 69 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 87 1
Неделя российского интернета в Москве - Russian Internet Week - RIW 26 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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