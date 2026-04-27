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Сахненко Сергей

СОБЫТИЯ


27.04.2026 Евросоюз ввел новые санкции в отношении российских разработчиков БПЛА и поставщика электроники 1
18.12.2025 Программный продукт «Росэл» поможет автоматизировать управление инструментом на российских заводах 1
17.02.2025 «Росэлектроника» подвела итоги научно-технического развития за 2024 год 1
07.05.2024 «Росэлектроника» выплатит стипендии молодым ученым 1
16.01.2024 «Росэлектроника» поставила новейшее телекоммуникационное оборудование для технического переоснащения МЧС России 1
29.12.2023 «Росэлектроника» завершила реконструкцию пункта пропуска Яраг-Казмаляр на границе с Азербайджаном 1
14.12.2023 Школьники ДНР получили новые ноутбуки 1
16.02.2023 «Росэлектроника» и ТУСУР договорились о сотрудничестве в области развития наукоемких производств 1
23.09.2022 Концерн «Вега» возглавил Сергей Скорых 1
06.09.2022 Оборудование «Росэлектроники» для связи в полевых условиях принято на снабжение МЧС 1
16.08.2022 Оборудование «Росэлектроники» обеспечит высокоскоростной интернет в самолетах и поездах 1
15.08.2022 Новая станция «Ростеха» обеспечит радиомониторинг на расстоянии до 2500 км 1
17.06.2022 «Росэлектроника» станет участником эксперимента по маркировке радиоэлектроники 1
13.05.2022 В России началось производство мобильных комплексов связи для силовиков. Их собирают на базе внедорожников 1
27.04.2022 Мобильный узел связи «Росэлектроники» для МЧС успешно прошел госиспытания 1
05.04.2022 Мобильный комплекс оповещения населения «Росэлектроники» успешно прошел госиспытания 1
04.04.2022 В России создан крошечный OLED-экран размером с монетку. Аналогов у него в стране нет 1
17.03.2022 «Ростех» разработал прототип «Аватара» 1
10.03.2022 ИТ-структуру «Ростеха» возглавил выходец из «Россетей» 1
18.11.2021 ОПК выбрана единственным поставщиком телекоммуникационных решений для МЧС России 1
18.10.2021 «Росэлектроника» примет участие в развитии центра «Интеллектуальная электроника – Валдай» 1
07.09.2021 «Росэлектроника» создаст единое облако для разработчиков радиоэлектроники 1
24.08.2021 Новикомбанк получит отечественные банкоматы от концерна «Автоматика» 1
04.06.2021 Новикомбанк профинансирует выпуск гражданской продукции концерна «Автоматика» на 3 млрд рублей 2
03.06.2021 На предприятиях «Росэлектроники» будет внедрена национальная инжиниринговая платформа 1
03.06.2021 Правительство Саратовской области, Ростех и «ЭР Телеком Холдинг» создадут телеком-инфраструктуру саратовского технопарка 1
31.05.2021 «Росэлектроника» поставит новейшие DMR-радиостанции МЧС 1
18.05.2021 «Ростелеком», «Ростех» и «Коркласс» представили решение для «Безопасного города» 1
20.04.2021 Годовая выручка радиоэлектронного комплекса Ростеха в 2020 году выросла на 21% 1
30.03.2021 Предприятия высокотехнологичных отраслей внесли предложения по изменению закона о промышленной политике 1
12.03.2021 В Саратове на базе предприятий «Росэлектроники» создадут технопарк 1
22.01.2021 Концерн «Автоматика» вошел в состав Совета по профессиональным квалификациям 1
01.12.2020 Ростех поставит Почте России более 4800 автоматизированных почтовых станций 1
24.11.2020 В России построили сверхдешевого умного робота для сбора яблок. Фото 1
06.11.2020 «Ростех» по заказу МЧС России разработает единые стандарты по созданию «Безопасного города» 1
09.10.2020 «Росэлектроника» разработала радиотрекеры с увеличенной дальностью передачи сигнала 1
09.10.2020 Россияне создали хитрый гаджет, позволяющий звонить при отсутствии сотовой связи 2
09.10.2020 Ростех разработал радиотрекеры с увеличенной дальностью передачи сигнала 1
07.10.2020 Предприятия Ростеха заняли лидирующие позиции в рейтинге организаций радиоэлектронной промышленности России 1
18.09.2020 Комиссия Госдумы по развитию организаций ОПК представит блок предложений в Правительство 1

Публикаций - 91, упоминаний - 95

Сахненко Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 88
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 64
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 39
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 335 29
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 439 23
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 408 20
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 234 16
Ростех - РЭК - Радиоэлектронный кластер 41 8
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - РРЗ - Рязанский радиозавод 40 8
Ростелеком 10948 6
ИКС 538 6
ИКС - Криптонит ГК - Kryptonite 95 6
Ростех - Росэлектроника - Исток НПП имени Шокина - научно-производственное предприятие 71 5
Ростех - Росэлектроника - Алмаз НПП - Научно-производственное предприятие 48 5
Ростех - Радиозавод 70 4
МегаФон 10742 4
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 3
РТ-РБ - РТ-Развитие бизнеса 31 3
Ростех - Росэлектроника - Контакт НПП 14 3
БАРС Груп 579 3
ИКС - Цитадель ГК 110 3
Ростех - РТ-ПТ - РТ-проектные технологии - РТ-Прометей 39 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - Сигнал НПП - Научно-производственное предприятие 24 2
Элемент ГК - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 77 2
Ростех - Росэлектроника - Вега - Полет ЧРЗ - Челябинский радиозавод 62 2
СИП РС - Самарское Инновационное предприятие Радиосистем 12 2
Ростех - Росэлектроника - Радиосвязь НПП - Научно-производственное предприятие 21 2
Ростех - Росэлектроника - СКТБ РТ - Специальное конструкторско-технологическое бюро по релейной технике 16 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - Магнетрон УЗМ - Уфимский завод микроэлектроники - Прогресс БПО - Башкирское производственное объединение 37 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 2
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 2
VK - Mail.ru Group 3602 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 2
Элемент ГК - Elementec - ELMT 228 2
NtechLab - НтехЛаб - НТХ МКАО 188 2
Ростех - Росэлектроника - Вега - Рубин МФ НПП - Научно-производственная организация 58 2
Zoom TV 1 1
USM Management 7 1
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 362 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 5
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 5
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 4
Почта России ПАО 2370 4
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 4
Ростех - РТ-Финанс - Новиком АКБ - Новикомбанк 64 3
Ростех - Калашников ГК - Калашников Концерн - Ижевский машиностроительный завод - Ижмаш НПО - Ижевский машзавод - Ижевский механический завод - Ижевский оружейный завод 67 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 3
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 175 3
Ростех - Вертолеты России 180 3
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 150 2
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 2
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 127 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - КЭМЗ - Калужский электромеханический завод 43 2
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 73 2
Просвещение ФГУП - издательство 30 2
Ростех - Нацимбио НИК - Национальная иммунобиологическая компания 8 2
СпецДорПроект 2 2
Газпром ПАО 1493 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 2
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 138 2
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 139 1
Ростех - Швабе - УОМЗ - Уральский оптико-механический завод имени Э.С.Яламова 48 1
Ростех - Росэлектроника - РЗМКП - Рязанский завод металлокерамических приборов 13 1
ИКС - Криптонит ИК - инвестиционная компания 6 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
ИКС - Музей криптографии и вычислительной техники 8 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 1
Россети Ленэнерго 1699 1
BCG Digital Ventures 2 1
Национальная инжиниринговая корпорация - НИК 5 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 183 1
Ростех - РТ-капитал 10 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
РВК - Российская венчурная компания 571 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 121 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 319 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 14
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 11
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 9
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 6
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 6
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 274 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 4
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 3
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 1
МИК - Московский инновационный кластер 185 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 315 1
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 104 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 282 1
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 121 1
Военный Технополис ЭРА - Военный инновационный технополис ЭРА ФГАУ 9 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИТФ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина - Российский федеральный ядерный центр 35 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 240 1
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 95 1
Минтранс РФ - Росгранстрой ФГКУ - Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы - Федеральное агентство по обустройству государственной границы Российской Федерации 50 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 1
Минэкономразвития РФ - Департамент государственного регулирования в экономике - Департамент регулирования государственных закупок - Департамент бюджетного планирования и государственных программ - Департамент оценки регулирующего воздействия 29 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 301 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 220 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 197 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Федеральное собрание Российской Федерации 318 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 57 4
Лига содействия оборонным предприятиям 9 2
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Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 9 1
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 14
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Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1880 6
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САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 4
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Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 4
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Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 4
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 4
КОИБ - Комплекс обработки избирательных бюллетеней 49 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 3
Ростех - Росэлектроника - Гончак - радиотрекер 3 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 3
РТС-тендер - ЕАТ - Единый агрегатор торговли - Березка 49 2
МЧС РФ - МУС ЧС - Мобильный узел связи для работы в условиях чрезвычайных ситуаций - Мобильный спасатель - Телекоммуникационный центр МЧС России 14 2
МЧС РФ - МКИОН - мобильный комплекс информирования и оповещения населения 6 2
Google Android 15244 2
Apple iOS 8583 2
Linux OS 11533 2
Ростех - Эльбрус 801 - Сериия моноблоков 38 2
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - КриптоБиоКабина (КБК) Программно-технический комплекс 39 1
ИКС - Yadro Tatlin - Татлин - платформа хранения данных (СХД) 136 1
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 1
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 211 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - Фотон‑Т - комплект абонентских устройств унифицированных коммуникаций 5 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - Бином-КА 7 1
ОМС ГИС - Государственная информационная система обязательного медицинского страхования 25 1
Ростех - Швабе - SWIR 8 1
Dash - Криптовалюта 57 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 1
Ростех - ОАК - Сухой - SSJ100 - Sukhoi Superjet 100 - Сухой Суперджет-100 - Russian Regional Jet - российский региональный самолет 97 1
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 175 1
Cisco Kinetic 5 1
Apple Локатор 87 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 1
Ростех - Росэлектроника - Исток НПП им. Шокина - IIoT.Istok - IIoT.Istok SCADA 19 1
IBS AppLine Циклон - Aplana PTF 91 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - серия DMR-радиостанций 3 1
Ростех - Росэлектроника - ЧРЗ Полет АОРЛ - радиолокатор 6 1
Ростех - Биржа мощностей - Электронная биржа мощностей 2 1
ИКС - Yadro Vegman - Yadro Vesnin - Yadro Р - серия серверов 85 1
Ростех - Швабе - Светлый город 12 1
Связной Кукуруза - Программа лояльности и карта - Бонусная программа 65 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - МС-21 - Магистральный самолёт XXI века - семейство ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 65 1
Toyota Land Cruiser 28 1
Солодухин Константин 119 7
Бровко Василий 60 5
Чемезов Сергей 147 5
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Борисов Юрий 122 2
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Шпак Василий 279 2
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Чуприян Александр 9 2
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Хачатуров Вартан 12 2
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Мишустин Михаил 787 2
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Директ Инфо 9 1
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Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 41 2
ТГУ - Томский государственный университет 233 2
НИИАА - НИИ автоматической аппаратуры имени В. С. Семенихина - Научно-исследовательский институт 46 2
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 98 2
Ростех - Электроника ЦНИИ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации "Электроника" 34 2
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИИА - Центральный научно-исследовательский институт измерительной аппаратуры 5 2
АлтГТУ - Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова 24 1
Рубин НИИ 9 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 1
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения - Дальняя радиосвязь НПК 60 1
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Ростех - Росэлектроника - Циклон ЦНИИ 10 1
РВИ РВ - РВВКИУ РВ - Ростовский Военный институт Ракетных Войск им. Главного Маршала Артиллерии М. И. Неделина - ГОУ ВПО 3 1
МЧС РФ - ВНИИ ГОЧС ФГБУ - Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России, федеральный центр науки и высоких технологий - Центр Антистихия ФКУ 29 1
Минобороны РФ - ВУ МО РФ - Военный университет имени князя Александра Невского Министерства обороны Российской Федерации - Военный институт иностранных языков - ВФЭУ - Военный финансово-экономический университет 18 1
МВД РФ АУ - Академия управления МВД России 11 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - ЦНИРТИ - Центральный научно-исследовательский радиотехнический институт имени академика А. И. Берга 9 1
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