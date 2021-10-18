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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Сахненко Сергей
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 71, упоминаний - 93
Сахненко Сергей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Солодухин Константин 89 6
|Кабанов Владимир 174 4
|Бровко Василий 47 4
|Чемезов Сергей 121 4
|Черепенников Антон 52 4
|Назаров Александр 35 2
|Путин Владимир 1826 2
|Хачатуров Вартан 8 2
|Стрешинский Иван 33 2
|Бутенко Владислав 4 2
|Чуприян Александр 6 2
|Вермишян Геворк 61 2
|Галицкий Александр 82 2
|Добродеев Борис 83 2
|Слудных Анатолий 8 1
|Масленников Олег 3 1
|Букашкин Сергей 2 1
|Левченко Сергей 3 1
|Смирнов Павел 35 1
|Железнов Михаил 1 1
|Бакланов Михаил 2 1
|Артемов Михаил 8 1
|Томенко Виктор 6 1
|Руденя Игорь 3 1
|Фомина Алена 5 1
|Гатагова Ольга 1 1
|Фурсин Алексей 100 1
|Газизов Камиль 63 1
|Геллер Анатолий 12 1
|Гутенёв Владимир 6 1
|Долгов Константин 4 1
|Кожевников Михаил 14 1
|Туляков Александр 2 1
|Рахманов Алексей 4 1
|Бондар Александр 1 1
|Бочаров Алексей 11 1
|Глазков Борис 40 1
|Осеевский Михаил 221 1
|Чаркин Евгений 182 1
|Борисов Юрий 91 1
|BCG - Boston Consulting Group 43 2
|IDC EMEA Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker 14 1
|Директ Инфо 9 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764148, в очереди разбора - 667835.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 764148, в очереди разбора - 667835.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru