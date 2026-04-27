Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Сахненко Сергей
СОБЫТИЯ
Публикаций - 91, упоминаний - 95
Сахненко Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Солодухин Константин 119 7
|Бровко Василий 60 5
|Чемезов Сергей 147 5
|Кабанов Владимир 178 4
|Черепенников Антон 86 4
|Назаров Александр 76 2
|Вермишян Геворк 67 2
|Борисов Юрий 122 2
|Стрешинский Иван 38 2
|Якимюк Оксана 6 2
|Шпак Василий 279 2
|Бутенко Владислав 4 2
|Чуприян Александр 9 2
|Георгиева Елена 5 2
|Хачатуров Вартан 12 2
|Ничипорчук Виктор 4 2
|Путин Владимир 3454 2
|Мишустин Михаил 787 2
|Добродеев Борис 97 2
|Галицкий Александр 123 2
|Кузяев Андрей 72 1
|Соловьев Владимир 108 1
|Кириенко Владимир 148 1
|Бочаров Олег 28 1
|Володин Вячеслав 108 1
|Массух Илья 239 1
|Мантуров Денис 126 1
|Хинштейн Александр 148 1
|Травников Андрей 19 1
|Васильева Ольга 25 1
|Бочаров Алексей 13 1
|Ивенев Николай 15 1
|Михеев Вячеслав 12 1
|Моор Александр 10 1
|Илюхин Владимир 5 1
|Никитин Андрей 64 1
|Сердюков Анатолий 84 1
|Томенко Виктор 11 1
|Калашников Александр 6 1
|Текслер Алексей 31 1
|ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
|BCG - Boston Consulting Group 117 2
|IDC EMEA Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker 20 1
|Директ Инфо 9 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.