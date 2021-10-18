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Сахненко Сергей


18.10.2021 «Росэлектроника» примет участие в развитии центра «Интеллектуальная электроника – Валдай» 2
07.09.2021 «Росэлектроника» создаст единое облако для разработчиков радиоэлектроники 1
24.08.2021 Новикомбанк получит отечественные банкоматы от концерна «Автоматика» 2
04.06.2021 Новикомбанк профинансирует выпуск гражданской продукции концерна «Автоматика» на 3 млрд рублей 2
03.06.2021 На предприятиях «Росэлектроники» будет внедрена национальная инжиниринговая платформа 1
03.06.2021 Правительство Саратовской области, Ростех и «ЭР Телеком Холдинг» создадут телеком-инфраструктуру саратовского технопарка 2
31.05.2021 «Росэлектроника» поставит новейшие DMR-радиостанции МЧС 1
18.05.2021 «Ростелеком», «Ростех» и «Коркласс» представили решение для «Безопасного города» 1
20.04.2021 Годовая выручка радиоэлектронного комплекса Ростеха в 2020 году выросла на 21% 1
30.03.2021 Предприятия высокотехнологичных отраслей внесли предложения по изменению закона о промышленной политике 1
12.03.2021 В Саратове на базе предприятий «Росэлектроники» создадут технопарк 1
22.01.2021 Концерн «Автоматика» вошел в состав Совета по профессиональным квалификациям 1
01.12.2020 Ростех поставит Почте России более 4800 автоматизированных почтовых станций 1
24.11.2020 В России построили сверхдешевого умного робота для сбора яблок. Фото 1
06.11.2020 «Ростех» по заказу МЧС России разработает единые стандарты по созданию «Безопасного города» 2
09.10.2020 «Росэлектроника» разработала радиотрекеры с увеличенной дальностью передачи сигнала 1
09.10.2020 Россияне создали хитрый гаджет, позволяющий звонить при отсутствии сотовой связи 3
09.10.2020 Ростех разработал радиотрекеры с увеличенной дальностью передачи сигнала 1
07.10.2020 Предприятия Ростеха заняли лидирующие позиции в рейтинге организаций радиоэлектронной промышленности России 1
18.09.2020 Комиссия Госдумы по развитию организаций ОПК представит блок предложений в Правительство 1
18.09.2020 «Росэлектроника» поставила новое радиолокационное оборудование в аэропорты Мурманска и Салехарда 1
14.09.2020 «Ростех» открыл доступ к «Электронной бирже мощностей» для внешних участников 1
04.09.2020 «Росэлектроника» выводит на рынок постаматы отечественного производства 1
02.09.2020 «Ростех» и «Ростелеком» создадут единый цифровой контур для отечественного авиастроения 1
26.08.2020 «Росэлектроника» представила новый комплекс виртуальной реальности для военных связистов 1
25.08.2020 Эксперты обсудили меры господдержки отечественных производителей электроники 3
25.08.2020 «Росэлектроника» представила комплекс «Рать» для борьбы с дронами с системой направленного лазерного уничтожения 1
24.08.2020 «Росэлектроника» и Челябинская область внедрят «умные» технологии в инфраструктуру региона 2
24.08.2020 Ростех представил систему на базе нейросетей для управления формированиями боевых роботов 1
13.08.2020 «Росэлектроника» разработала комплекс высокоскоростной беспроводной передачи данных на большие расстояния 1
11.08.2020 Холдинг «РЖД» закупит 15 тысяч компьютеров на отечественных процессорах 1
10.08.2020 «Росэлектроника» запустила серийное производство новых DMR-радиостанций 2
31.07.2020 Ростех разработал систему промышленного интернета вещей для контроля производственных процессов 1
28.07.2020 Ростех представил правительству Новгородской области комплексные решения для цифровизации региона 2
08.07.2020 «Ростех» объявил о готовности внедрять в регионах интеллектуальные системы для транспорта и наружного освещения 2
22.06.2020 Ростех оборудует ситуационный центр губернатора Саратовской области 1
17.04.2020 Ростех и Минсельхоз России займутся цифровизацией сельского хозяйства 2
16.03.2020 Ростех займется внедрением современных технологий в учреждениях ФСИН 2
20.01.2020 В концерн «Созвездие» назначен временный гендиректор 1
18.11.2019 Представители «Автоматики» вошли в состав тематических групп архитектурного совета по 5G 1

Публикаций - 71, упоминаний - 93

Сахненко Сергей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростех - Ростехнологии 2230 57
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 35
Ростех - Концерн Автоматика 397 24
Ростех Швабе Холдинг 150 14
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 14
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 6
Ростех РЭК - Радиоэлектронный кластер 24 6
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 164 5
Криптонит ГК - Kryptonite 30 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4686 4
Ростех Росэлектроника Вега - Концерн радиостроения 122 4
ИКС холдинг - Цитадель ГК 34 3
РТ-РБ - РТ-Развитие бизнеса 12 3
Барс груп 402 2
РТ-ПТ - РТ-проектные технологии 13 2
ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 204 2
Криптонит НПК - Научно-производственная компания 12 2
КНС Групп - Yadro 124 2
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие - Рязанский Радиозавод - Государственный Рязанский приборный завод 30 2
VK - Mail.ru Group 2484 2
Ростех Росэлектроника Вега - Полет ЧРЗ - Челябинский радиозавод 33 1
Рязанский ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр - Технопарк 1 1
ФГБНУ ФНАЦ ВИМ - Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ 2 1
BDO Unicon - БДО Юникон Бизнес Солюшнс 11 1
СИП РС - Самарское Инновационное предприятие Радиосистем 6 1
Ростех Технодинамика 23 1
Sugar Help 1 1
USM Management 7 1
Zoom TV 1 1
НПП Сигнал - Научно-производственное предприятие 14 1
Ростех Росэлектроника Радиосвязь НПП - Научно-производственное предприятие 22 1
НПП Исток им. Шокина - Научно-производственное предприятие 19 1
Автоматика Магнетрон УЗМ - Уфимский завод микроэлектроники 8 1
NtechLab - НтехЛаб 78 1
Восход ФГБУ НИИ 365 1
Microsoft Corporation 11110 1
Микрон - Micron 365 1
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 1
АФК Система ПАО 995 1
Элемент ГК - Elementec 49 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 5
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 152 5
Россети ПАО 168 4
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 3
СпецДорПроект 2 2
Нацимбио НИК - Национальная иммунобиологическая компания 8 2
Просвещение ГК 8 2
Миландр ПКК 26 2
Almaz Capital Partners 118 2
ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 90 2
Почта России ПАО 1574 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс 120 2
Газпром ПАО 523 2
Автоматика КЭМЗ - Калужский электромеханический завод 22 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 1
BCG Digital Ventures 2 1
РВК - Российская венчурная компания 476 1
Музей криптографии и вычислительной техники 2 1
Криптонит ИК - Инвестиционная компания 5 1
РТУ МИРЭА - Альтаир - Детский технопарк 20 1
УОМЗ - Уральский оптико-механический завод имени Э.С.Яламова 21 1
Яндекс.Еда 93 1
ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 52 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 53 1
МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири 41 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 40 1
НПП Алмаз - Научно-производственное предприятие 36 1
Ак Барс Банк 173 1
Вертолеты России 114 1
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 1
Правительство РФ 2206 5
Президент Российской Федерации 1440 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 999 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1593 3
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 151 2
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 85 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 921 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 2
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 181 1
РФЯЦ-ВНИИТФ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е. И. Забабахина - Российский федеральный ядерный центр 8 1
Рособоронэкспорт 34 1
Правительство Москвы - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы - ДПиИР 134 1
Ростех Росэлектроника НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники 26 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан 50 1
МИК - Московский инновационный кластер 51 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 44 1
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 158 1
ФРП РФ - Фонд развитие промышленности 86 1
МТПП - Московская торгово-промышленная палата 7 1
Федеральное казначейство России 766 1
Администрация Президента РФ 268 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 506 1
Федеральное собрание Российской Федерации 79 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 81 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1371 1
Союз машиностроителей России 26 1
EUIPO - European Union Intellectual Property Office - Ведомство Европейского Союза по интеллектуальной собственности 4 1
Лига содействия оборонным предприятиям 3 1
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 6 1
Безопасный город 347 9
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 6
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 79 4
ЭКБ - Электронная компонентная база 55 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3701 3
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 3
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 2
DMR - Digital Mobile Radio - Цифровая Подвижная Радиосвязь - Открытый стандарт цифровой радиосвязи 35 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 2
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 158 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место 25 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 1
Умный автобус 5 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 1
Data Fabric - DataFabric - Фабрика данных - Единое решение (концептуальная архитектура) управления хранением информации в системах разных производителей 39 1
PMR - Perpendicular Magnetic Recording - «перпендикулярная» магнитная запись 63 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 1
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 363 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1256 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3009 1
СВЧ-радиоэлектроники 4 1
e-Commerce - Электронная коммерция 299 1
FHSS - Frequency-hopping spread spectrum - ППРЧ - Псевдослучайная перестройка рабочей частоты 2 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1346 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 329 1
НИР - Научно-исследовательская работа 115 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
Умные платформы 499 1
Big Data - Большие данные 1136 1
Беспилотный летательный аппарат - БПЛА - Беспилотная авиационная система - БАС - UAV - Unmanned aerial vehicle - Drone - Дрон 101 1
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 77 1
TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 181 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 315 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 3
Ростех Росэлектроника Гончак - радиотрекер 3 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 211 3
Google Android 10751 2
Apple iOS 5742 2
Linux OS 4265 2
Национальные Технологии - СХД Купол 32 2
АПК БГ - Безопасный город 42 2
ЕАТ - Единый агрегатор торговли - Березка 16 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 1
Yadro Vesnin - Сервер 14 1
Автоматика Фотон‑Т - комплект абонентских устройств унифицированных коммуникаций 5 1
Автоматика Бином-КА 7 1
КОИБ - Комплекс обработки избирательных бюллетеней 16 1
ГИС ОМС - Государственная информационная система обязательного медицинского страхования 9 1
МЦСТ - Эльбрус-1С+ - 1891ВМ11Я - Микропроцессор со встроенным графическим ядром c поддержкой аппаратного ускорения 3D-графики 36 1
Cisco Kinetic 4 1
НПП Исток им. Шокина - IIoT.ISTOK 2 1
Ростех Росэлектроника ЧРЗ Полет АОРЛ - радиолокатор 7 1
Ростех Биржа мощностей 2 1
Yadro Tatlin.archive - платформа хранения данных (СХД) 19 1
Microsoft Windows 10 6652 1
Ростех - Эльбрус 801 - Сериия моноблоков 35 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД 354 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 1
Cognitive Agro Pilot 30 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 1
Google Android TV 173 1
SQL - Язык программирования 434 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 482 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1356 1
PHP - Язык программирования 305 1
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 157 1
Microsoft Azure 1171 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 1
Apache HTTP Server 223 1
Солодухин Константин 89 6
Кабанов Владимир 174 4
Бровко Василий 47 4
Чемезов Сергей 121 4
Черепенников Антон 52 4
Назаров Александр 35 2
Путин Владимир 1826 2
Хачатуров Вартан 8 2
Стрешинский Иван 33 2
Бутенко Владислав 4 2
Чуприян Александр 6 2
Вермишян Геворк 61 2
Галицкий Александр 82 2
Добродеев Борис 83 2
Слудных Анатолий 8 1
Масленников Олег 3 1
Букашкин Сергей 2 1
Левченко Сергей 3 1
Смирнов Павел 35 1
Железнов Михаил 1 1
Бакланов Михаил 2 1
Артемов Михаил 8 1
Томенко Виктор 6 1
Руденя Игорь 3 1
Фомина Алена 5 1
Гатагова Ольга 1 1
Фурсин Алексей 100 1
Газизов Камиль 63 1
Геллер Анатолий 12 1
Гутенёв Владимир 6 1
Долгов Константин 4 1
Кожевников Михаил 14 1
Туляков Александр 2 1
Рахманов Алексей 4 1
Бондар Александр 1 1
Бочаров Алексей 11 1
Глазков Борис 40 1
Осеевский Михаил 221 1
Чаркин Евгений 182 1
Борисов Юрий 91 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 39
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 6
Россия - Иркутская область 546 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 3
Европа 3766 3
ЮВА - Юго-Восточная Азия 518 2
Россия - Ростовская область 863 2
Европа Западная 615 2
Россия - СФО - Новосибирск 1971 2
Россия - Красноярск 849 2
Канада 1307 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 2
Россия - Иркутск 467 1
Россия - Пензенская область 347 1
Россия - Томск 450 1
Германия - Берлин 358 1
Россия - Белгородская область 368 1
Россия - Новгородская область 287 1
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 655 1
Россия - Рязань 355 1
Россия - Курганская область 261 1
Россия - Великий Новгород 165 1
Россия - Тамбовская область 322 1
Россия - Тверская область 248 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 662 1
Россия - Республика Бурятия 285 1
Россия - Республика Алтай 686 1
Россия - Салехард 89 1
Россия - Мурманск 257 1
Россия - Республика Адыгея 242 1
Россия - Нижний Тагил 114 1
Россия - Анапа 84 1
Россия - Братск 30 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 1
Россия - Ангарск 51 1
Россия - Калининградская область 539 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 583 1
Африка 1491 1
Ближний Восток 1475 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 7
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 4
Образование в России 340 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 116 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 2
Антитеррор 62 1
Федеральный закон 35-ФЗ - О противодействии терроризму 16 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 1
ТОСЭР - ТОР - Территория опережающего социально-экономического развития 3 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 32 1
ЧС - Чрезвычайная ситуация 63 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
Безопасные и качественные автомобильные дороги - Национальный проект 30 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 453 1
BCG - Boston Consulting Group 43 2
IDC EMEA Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker 14 1
Директ Инфо 9 1
ЦНИИ Электроника - Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации 19 2
НИИ Рубин 7 1
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 1
ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 8 1
ВГУ - Воронежский государственный университет 30 1
ТГУ - Томский государственный университет 64 1
Ростех Росэлектроника НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 21 1
НИИАА - НИИ автоматической аппаратуры имени В. С. Семенихина - Научно-исследовательский институт 16 1
НИИССУ - Научно-исследовательский институт систем связи и управления 12 1
НовГУ - Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого 7 1
ТУСУР - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 21 1
РВИ РВ - РВВКИУ РВ - Ростовский Военный институт Ракетных Войск им. Главного Маршала Артиллерии М. И. Неделина - ГОУ ВПО 1 1
МЧС РФ - ВНИИ ГОЧС - Федеральное государственное бюджетное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России, федеральный центр науки и высоких технологий 2 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 4
Армия - Международный военно-технический форум 37 2
Криптонит Startup Challenge 13 2
Универсиада - Universiade - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 49 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 60 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 63 1
Инфотех - Тюменский цифровой форум и выставка 3 1
Электрические сети - международный форум 8 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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