Ростех поставит Почте России более 4800 автоматизированных почтовых станций

Госкорпорация Ростех поставит Почте России автоматизированные почтовые станции для организации бесконтактной доставки в 37 регионах страны. Соответствующий контракт заключен по итогам конкурсных процедур на сумму 1,25 млрд рублей.

В соответствии с условиями договора, будет поставлено 4 804 постамата, в том числе 1972 устройства планируется установить в Москве и Санкт-Петербурге. Помимо поставки автоматизированных почтовых станций контракт предусматривает оказание услуг по логистике, сервисному обслуживанию и гарантийному сопровождению. В реализации проекта задействованы сразу несколько дочерних компаний Ростеха – концерн «Автоматика», холдинг «Росэлектроника» и Национальный центр информатизации (НЦИ).

«Пандемия существенно увеличила спрос на оборудование для организации автоматизированной выдачи товаров. Электронная коммерция наиболее эффективно позволяет поддерживать товарооборот в условиях ограничений. Но и после нормализации эпидемиологической обстановки тренд на развитие сектора сохранится, так как позволяет продавцам оптимизировать затраты, а покупателям максимально комфортно совершать покупки без необходимости ожидания курьера в определенный интервал времени, похода в магазин или почтовое отделение», - отметил индустриальный директор радиоэлектронного комплекса Ростеха Сергей Сахненко.

Программное обеспечение станций позволяет осуществлять мониторинг и управление сетью постаматов в режиме реального времени, формировать архив данных, а также отображать информацию в мобильном приложении. Комплект электроавтоматики каждой станции включает в себя блок управления, POS-терминал для оплаты, сенсорный экран, сканер штрих-кода и QR-кода, систему видеонаблюдения, электро-механические замки и устройства электропитания.

«Почта России, как одна из крупнейших компаний страны, готова обеспечивать спрос на качественную и конкурентоспособную отечественную продукцию. Мы уверены, что именно спрос и высочайшие требования к качеству поставляемой продукции являются наиболее действенным механизмом развития отрасли: научных, инженерных компетенций, заводских мощностей. Госкорпорация Ростех является ведущим производителем высокотехнологичных товаров и радиоэлектроники. Мы уверены, что партнерство с таким игроком позволит создать технологичный и массовый продукт, который поспособствует развитию Почты России на рынке услуг для отрасли электронной коммерции, лидером которого компания себя видит», - сообщили в пресс-службе Почты России.