Новая станция «Ростеха» обеспечит радиомониторинг на расстоянии до 2500 км

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» демонстрирует модернизированную автоматизированную станцию мониторинга линий связи ОПК-32Д2М. Она определяет источники радиоизлучения в диапазоне от 1,5 до 30 МГц в режиме реального времени на расстоянии до 2500 км. Об этом CNews сообщили представители «Росэлектроники».

Станция ОПК-32Д2М смонтирована на шасси автомобиля «КамАЗ»-1340. Она позволяет в автоматизированном режиме производить поиск, обнаружение и классификацию сигналов, а также слежение за уже определенными источниками радиоизлучения. Комплекс может одновременно сопровождать до 100 выявленных целей.

Кроме того, ОПК-32Д2М способна в автоматическом режиме проводить демодуляцию и декодирование сигналов и позволяет удаленно управлять необслуживаемыми постами в аппаратной машине.

«Это уникальный комплекс для ведения радиоразведки в КВ-диапазоне с возможностью проведения технического анализа перехваченных радиосигналов. Это обеспечивает эффективный контроль радиоэфира, а также позволяет определять местоположение источника связи в полосе приема», - отметил генеральный директор Объединенной приборостроительной корпорации (управляющей организации холдинга «Росэлектроника») Сергей Сахненко.

В составе «Росэлектроники» разработкой и производством станций ОПК-32Д2М занимается санкт-петербургский НИИ «Вектор».

***

«Росэлектроника» является национальным вендором по электронике. Образована в 1997 г., в 2009 г. вошла в состав госкорпорации «Ростех». Головной структурой является АО «Объединенная приборостроительная корпорация». В состав холдинга входят крупнейшие концерны радиоэлектронной промышленности страны – «Созвездие», «Вега», «Автоматика», «Системы управления», а также «Национальный центр информатизации» (НЦИ).

Госкорпорация «Ростех» – крупнейшая промышленная компания России. В 2022 г. отмечает 15 лет со дня основания. Объединяет порядка 700 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.