Разделы

Техника
|

Новая станция «Ростеха» обеспечит радиомониторинг на расстоянии до 2500 км

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» демонстрирует модернизированную автоматизированную станцию мониторинга линий связи ОПК-32Д2М. Она определяет источники радиоизлучения в диапазоне от 1,5 до 30 МГц в режиме реального времени на расстоянии до 2500 км. Об этом CNews сообщили представители «Росэлектроники».

Станция ОПК-32Д2М смонтирована на шасси автомобиля «КамАЗ»-1340. Она позволяет в автоматизированном режиме производить поиск, обнаружение и классификацию сигналов, а также слежение за уже определенными источниками радиоизлучения. Комплекс может одновременно сопровождать до 100 выявленных целей.

Кроме того, ОПК-32Д2М способна в автоматическом режиме проводить демодуляцию и декодирование сигналов и позволяет удаленно управлять необслуживаемыми постами в аппаратной машине.

«Это уникальный комплекс для ведения радиоразведки в КВ-диапазоне с возможностью проведения технического анализа перехваченных радиосигналов. Это обеспечивает эффективный контроль радиоэфира, а также позволяет определять местоположение источника связи в полосе приема», - отметил генеральный директор Объединенной приборостроительной корпорации (управляющей организации холдинга «Росэлектроника») Сергей Сахненко.

В составе «Росэлектроники» разработкой и производством станций ОПК-32Д2М занимается санкт-петербургский НИИ «Вектор».

***

«Росэлектроника» является национальным вендором по электронике. Образована в 1997 г., в 2009 г. вошла в состав госкорпорации «Ростех». Головной структурой является АО «Объединенная приборостроительная корпорация». В состав холдинга входят крупнейшие концерны радиоэлектронной промышленности страны – «Созвездие», «Вега», «Автоматика», «Системы управления», а также «Национальный центр информатизации» (НЦИ).

Госкорпорация «Ростех» – крупнейшая промышленная компания России. В 2022 г. отмечает 15 лет со дня основания. Объединяет порядка 700 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Созданный россиянами разработчик мобильных игр потерял $10 млн из-за ухода из России

Apple отрицает проблему, из-за которой MacBook массово несут в ремонт

Вышел Android 13. Добавлена функция, о которой разработчиков просили больше всего

Выпущен крошечный ПК на Intel Xeon с производительностью, как у рабочей станции

ИТ-компания Потанина открыла направление горнодобывающих ИТ. Идет набор полусотни специалистов

Google создал искусственный интеллект с «интуицией»

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие зубные щетки с управлением со смартфона: выбор ZOOM

Бьют рекорды: смартфоны с большим объемом оперативной памяти

Лучшие сплит-системы до 20 000 рублей: хиты продаж

Показать еще

Наука

Спелеологи нашли капсулу времени в старой шахте

Нейросеть-сомелье успешно тестирует вина и требует так же мало энергии, как человеческий мозг

Оптический наномотор преобразует свет в энергию
Показать еще