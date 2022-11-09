КамАЗ Камский автомобильный завод KAMAZ
ПАО «КАМАЗ» – крупнейшая автомобильная корпорация Российской Федерации, производитель грузовых автомобилей, пассажирской техники и электротранспорта. Входит в 20-ку ведущих мировых производителей тяжёлых грузовых автомобилей. Производственные мощности составляют 71 тыс. автомобилей в год. Единый производственный комплекс группы организаций ПАО «КАМАЗ» охватывает весь технологический цикл производства грузовых автомобилей – от разработки, изготовления, сборки автотехники и автокомпонентов до сбыта готовой продукции и сервисного сопровождения. ПАО «КАМАЗ» выпускает свыше 60 основных моделей и 1500 комплектаций автомобилей, которые широко используются при выпуске спецтехники для многих отраслей экономики. С компанией сотрудничают более 130 заводов-изготовителей спецтехники. «КАМАЗ» обладает разветвлённой сетью продаж и сервиса, которая охватывает все регионы РФ и многие страны СНГ. КАМАЗы эксплуатируются более чем в 80 странах мира.
КамАЗ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Когогин Сергей 14 14
|Ганин Виктор 11 11
|Мишустин Михаил 503 10
|Путин Владимир 2779 9
|Моторко Андрей 71 8
|Ускова Ольга 155 8
|Шевченко Владимир 143 8
|Гревцев Владимир 23 8
|Минниханов Рустам 108 7
|Хохлов Игорь 25 7
|Медведев Дмитрий 1634 7
|Натрусов Артем 197 7
|Ковалев Виктор 40 7
|Чернышенко Дмитрий 460 7
|Асратян Петр 36 7
|Левиков Антон 68 7
|Педоренко Андрей 42 7
|Урьяс Вадим 83 7
|Цыганов Вячеслав 64 7
|Богачев Игорь 178 6
|Селютин Александр 60 6
|Кравченко Константин 78 6
|Широких Алексей 71 6
|Никифоров Николай 1172 6
|Фирстов Сергей 8 6
|Нуралиев Борис 270 5
|Романов Алексей 44 5
|Шадаев Максут 668 5
|Мартынов Михаил 10 5
|Пирогов Алексей 29 4
|Козлов Михаил 167 4
|Носов Михаил 17 4
|Гурко Александр 136 4
|Семенов Александр 101 4
|Головатый Артём 8 4
|Максимов Андрей 11 4
|Разумовский Дмитрий 93 4
|Медокс Ярослав 25 4
|Осеевский Михаил 277 4
|Иншаков Дмитрий 41 4
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