КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ

ПАО «КАМАЗ» – крупнейшая автомобильная корпорация Российской Федерации, производитель грузовых автомобилей, пассажирской техники и электротранспорта. Входит в 20-ку ведущих мировых производителей тяжёлых грузовых автомобилей. Производственные мощности составляют 71 тыс. автомобилей в год. Единый производственный комплекс группы организаций ПАО «КАМАЗ» охватывает весь технологический цикл производства грузовых автомобилей – от разработки, изготовления, сборки автотехники и автокомпонентов до сбыта готовой продукции и сервисного сопровождения. ПАО «КАМАЗ» выпускает свыше 60 основных моделей и 1500 комплектаций автомобилей, которые широко используются при выпуске спецтехники для многих отраслей экономики. С компанией сотрудничают более 130 заводов-изготовителей спецтехники. «КАМАЗ» обладает разветвлённой сетью продаж и сервиса, которая охватывает все регионы РФ и многие страны СНГ. КАМАЗы эксплуатируются более чем в 80 странах мира.