КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ

Запчасти для грузовиков КАМАЗ впервые стали доступны онлайн на Ozon акупки запчастей и оборудования. Недавно Ozon стал площадкой, где появились оригинальные товары от «КАМАЗ Компас». Об этом CNews сообщили представители Ozon. По данным Ozon, «Индекса» и «Автост

«КамАЗ тормозные системы» обеспечивает качество автокомпонентов, используя PLM-решение «Аскон» «КамАЗ тормозные системы» (входит в группу компаний «КамАЗ»), занимающееся производство

«Корпорация Роботов», «КАМАЗ» и «Эйдос Робототехника» подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве АО «Корпорация Роботов» (входит в группу компаний «Элемент»), ПАО «КАМАЗ» и АО «Эйдос Робототехника» подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве в целях

КАМАЗ, NATCAR и оператор «ЭРА-ГЛОНАСС» будут совместно развивать единый центр мониторинга беспилотных грузовиков Беспилотные грузовики «КАМАЗ» логистического оператора NATCAR подключены к «ЭРА-ГЛОНАСС» для онлайн-мониторинга движ

КАМАЗы поехали по навигатору 2ГИС Приложение 2ГИС появилось на мультимедиа-экранах в кабинах грузовых автомобилей и спецтехники под маркой КАМАЗ — компании договорились о сотрудничестве в сфере автонавигации. Об этом CNews сообщили представители 2ГИС. 2ГИС стал доступен в магазине приложений для автомобилей КАМАЗ — водители

Альянс в сфере ИИ и KAMAZ Digital анонсировали создание отраслевого клуба по ИИ в машиностроении Отраслевой клуб «ИИ в машиностроении» при лидерстве KAMAZ Digital на базе Альянса в сфере искусственного интеллекта может стать площадкой для развития технологий генеративного ИИ в инжиниринге и промышленном дизайне. Об этом CNews сообщили предс

Поставщик «Камаза» запустил автоматизированное литейное производство компонентов для грузовиков Объем производства после выхода на проектную мощность составит 2,4 тыс. тонн продукции в год. ПАО «КАМАЗ» В России автоматизированное производство автокомпонентов для грузовиков В рамках проек

KAMAZ Digital и NATCAR заключили соглашение о стратегическом партнерстве нформационной безопасности. Транспортно-логистическая компания NATCAR, созданная при поддержке ПАО «КАМАЗ», ставит перед собой цель стать крупнейшей транспортно-экспедиционной платформой и дове

KAMAZ Digital завершил пилотное внедрение компьютерного зрения для контроля качества в КАМАЗ для контроля качества нанесения лакокрасочных покрытий кузовных деталей на производстве автомобилей КАМАЗ. В 2024 г. система компьютерного зрения будет масштабирована на линии окраски №2 Прессо

KAMAZ Digital внедрил MES-систему на Кузнечном заводе КАМАЗа ду производства и незавершенному производству. Пилотное внедрение системы на кузнечном производстве КАМАЗа началось в ноябре 2022 г. Результаты тестирования оказались положительными и в феврале

«КАМАЗ» выводит на российский рынок ИТ-компанию KAMAZ Digital «КАМАЗ» выводит на российский рынок ИТ-компанию KAMAZ Digital. Компания будет действовать как

КАМАЗ хочет избавиться от SAP, но «1С» не спешит на помощь Импортозамещение ПО на КАМАЗе Производитель грузового транспорта КАМАЗ ведет активную работу по импортозамещению ПО. Об этом директор центра ИКТ предприятия Ю

«Магнит» начал грузоперевозки беспилотными КАМАЗами из Москвы в Питер Тест беспилотных грузоперевозок Российский ретейлер «Магнит» в партнерстве с ПАО «КАМАЗ» запустил грузоперевозки беспилотным транспортом по трассе М-11 «Нева», сообщил ТАСС со

КамАЗ и Sitronics Group заключили соглашение о реализации совместных проектов по электрификации транспорта оздание высокотехнологичной продукции. Один из актуальных для компании векторов – электротранспорт. КамАЗ является лидером российского рынка электробусов, и мы намерены развивать это направлени

МЦД разработала пилотную систему распознавания деталей на производстве для «КамАЗа» двойники» (МЦД), ведущего поставщика отечественных и зарубежных инженерных решений, выполнили для «КамАЗа» пилотный проект по разработке системы оценки количества деталей на основе машинного з

Российский электробус появился на общественном маршруте в Сочи «Сочиавтотранс» запустил на сочинский городской маршрут №17 электробус КАМАЗ-6282 российского производства. Зарядную инфраструктуру для пилотного проекта обеспечил

Российский крошечный электромобиль размером с «Оку» оказался машиной не для простых россиян Обещанного еще два-три года подождут Отечественный электрический автомобиль «Кама-1» автогиганта «КамАЗ» может поступить в продажу в 2024 г. или даже 2025 г. Об этом в интервью каналу RTVI за

«Камаз» и SAP будут сотрудничать в области машинного зрения и планирования производства «Камаз» и SAP подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. В рамках партнерства компа

ПАО «КамАЗ» и фирма «1С» заключили соглашение о расширении сотрудничества 2 июня 2021 г. заместитель генерального директора ПАО «КамАЗ» Андрей Максимов и директор фирмы «1С» Борис Нуралиев заключили соглашение о расширении

На дискретном производстве «КАМАЗа» внедряется система MES На дискретном производстве «КАМАЗа» внедряется система Manufacturing Execution System (MES) или система оперативного управления производственными процессами в цеху. На заводах будет работать программа планирования, позвол

Цифровой сервис от КАМАЗа стал резидентом ОЭЗ «Иннополис» Онлайн-сервис аренды спецтехники «Спецшеринг», цифровой проект «КАМАЗ», получил статус резидента особой экономической зоны «Иннополис». Наблюдательный совет

В России запущена первая промышленная сеть 5G мсеть 5G МТС и Ericsson развернули первую в России промышленную 5G-зону частной сети LTE на заводе «Камаз» в татарстанских Набережных Челнах. Внедренные коммуникационные технологии призваны опт

МТС и Ericsson развернули первую в России промышленную сеть 5G на заводе «КАМАЗ» ва Республики Татарстан развернули первую в России промышленную 5G-зону частной сети LTE на заводе «КАМАЗ» в Набережных Челнах, крупнейшем производителе тяжелых грузовых автомобилей в России. Т

«Вист групп» и Назарбаев Университет создали роботизированный тягач на базе Kamaz 5490 Neo «Вист групп» (группа компаний «Цифра») совместно с Назарбаев Университетом (Казахстан) и КАМАЗ завершили международный проект по созданию роботизированного седельного тягача на базе Kamaz 5490 Neo. Проект был разделен на два этапа. На первом этапе автомобиль был частично переоборуд

«Почта Mail.ru» появится в бортовой системе КАМАЗа Mail.ru Group внедрит свой почтовый сервис в бортовую информационную систему (БИС) КАМАЗ, производство которых начнется осенью 2019 г. Об этом CNews сообщили в пресс-службе Mai

«КАМАЗ» будет использовать технологии Ростеха в производстве автомобилей «КАМАЗ» и концерн «Автоматика» госкорпорации Ростех в рамках Петербургского международного эко

Роботизированный Kamaz Neo получит компьютерное зрение «Вист Групп» (Россия, ГК «Цифра») совместно с «Назарбаев Университет» (Казахстан) и «КАМАЗ» приступили к новому этапу работ над проектом по созданию роботизированного автомобиля

Практика 5G: «Билайн» запустил голографическую связь, «Ростелеком» — полигон для беспилотных КАМАЗов диапазоне сейчас и осуществляются сеансы «голографической связи». «Ростелеком» запустил беспилотный КАМАЗ в «Сколково» В тот же день, 26 сентября 2018 г., «Ростелеком» открыл опытную зону беспи

КАМАЗ и «Мегафон» выпустили беспилотный электромобиль, работающий в сети 5G. Фото. Видео КАМАЗ показал беспилотный электробус КАМАЗ продемонстрировал в Казани работу разработанного им беспилотного электробуса КАМАЗ

Ростех переведет «КАМАЗ» на электронные паспорта транспортных средств анее задействованные в оформлении бумажных ПТС. Информационные системы крупных компаний, таких как «КАМАЗ», будут перенастроены и интегрированы с системами электронных паспортов. В настоящее вр

«КАМАЗ» объединит в единую цифровую систему всю дилерскую сеть SAP и «КАМАЗ» объявили о текущих результатах проекта по внедрению централизованной системы взаимодей

На КАМАЗе внедрена мобильная система управления складскими запасами «Сапран» объявила о внедрении на ПАО «КАМАЗ» специально разработанного приложения «Мобильная система управления складскими запасами

Cognitive Technologies представила результаты создания беспилотников министру образования директор Cognitive Technologies Андрей Черногоров отметил, что основной целью проекта «Беспилотный КАМАЗ» является снижение аварийности за счет использования интеллектуальной системы помощи во

Ростеховская «дочка» поставит в «Почту России» «1С» на четверть миллиарда те создания и пилотного запуска провайдера логистических услуг уровня 4PL (Fourth Party Logistics). КАМАЗ выступит в качестве заказчика и пилотной площадки в создании провайдера 4PL сервисов, а

НЦИ и «Камаз» создадут провайдера логистических услуг «Национальный Центр Информатизации» (НЦИ), дочерняя компания госкорпорации «Ростех», и «Камаз» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали меморанд

«1С» поможет КАМАЗу с внедрением комплекса решений «1С:Корпорация» Заместитель генерального директора КАМАЗ финансовый директор Андрей Максимов и директор «1С» Борис Нуралиев в рамках «Петербургс

Softline заключила договор на экспертное обслуживание ИТ-инфраструктуры «КАМАЗа» омпании, модернизацию ключевых компонентов инфраструктуры, проведение обучения для ИТ-специалистов.«КАМАЗ» – крупная компания с территориально распределенной инфраструктурой, в которую входят о

ЦPT и «Камаз» выпустят грузовик с голосовым управлением БИС Компания «Камаз» внедряет модуль голосового управления от группы ЦРТ в бортовую информационную систему. Как сообщили CNews в «Центре речевых технологий», голосовое управление в грузовике на русском языке

Cognitive Technologies и «Камаз» выпустят промышленную версию автомобиля с элементами ИИ до конца 2017 Компании Cognitive Technologies и «Камаз» планируют выпуск промышленной версии «Камаз» с элементами искусственного интелл