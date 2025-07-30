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КамАЗ Камский автомобильный завод KAMAZ

КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ

ПАО «КАМАЗ» – крупнейшая автомобильная корпорация Российской Федерации, производитель грузовых автомобилей, пассажирской техники и электротранспорта. Входит в 20-ку ведущих мировых производителей тяжёлых грузовых автомобилей. Производственные мощности составляют 71 тыс. автомобилей в год. Единый производственный комплекс группы организаций ПАО «КАМАЗ» охватывает весь технологический цикл производства грузовых автомобилей – от разработки, изготовления, сборки автотехники и автокомпонентов до сбыта готовой продукции и сервисного сопровождения. ПАО «КАМАЗ» выпускает свыше 60 основных моделей и 1500 комплектаций автомобилей, которые широко используются при выпуске спецтехники для многих отраслей экономики. С компанией сотрудничают более 130 заводов-изготовителей спецтехники. «КАМАЗ» обладает разветвлённой сетью продаж и сервиса, которая охватывает все регионы РФ и многие страны СНГ. КАМАЗы эксплуатируются более чем в 80 странах мира.

 

Виктор Куделькин "Бригадиры КАмАЗа" (1974) Виктор Куделькин "Бригадиры КАмАЗа" (1974)
Виктор Аршинов "Камазовка" (1977) Виктор Аршинов "Камазовка" (1977)
Татьяна Чепикова "Молодой рабочий КАМАЗа" (1976) Татьяна Чепикова "Молодой рабочий КАМАЗа" (1976)
Женщины КамАЗа, 1972-1974 Куделькин В.И. Женщины КамАЗа, 1972-1974 Куделькин В.И.
Валерий Скобеев "Формовщицы КамАЗа" (1977) Валерий Скобеев "Формовщицы КамАЗа" (1977)
А.К. Прокопов "КамАЗ" (1979) А.К. Прокопов "КамАЗ" (1979)
Плакат времен начала строительства КамАЗа в Набережных Челнах, Татарская АССР. Начало 1970-х Плакат времен начала строительства КамАЗа в Набережных Челнах, Татарская АССР. Начало 1970-х
Виктор Куделькин "Бригадиры КАмАЗа" (1974)

СОБЫТИЯ

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30.07.2025 Запчасти для грузовиков КАМАЗ впервые стали доступны онлайн на Ozon

акупки запчастей и оборудования. Недавно Ozon стал площадкой, где появились оригинальные товары от «КАМАЗ Компас». Об этом CNews сообщили представители Ozon. По данным Ozon, «Индекса» и «Автост
22.07.2025 «КамАЗ тормозные системы» обеспечивает качество автокомпонентов, используя PLM-решение «Аскон»

«КамАЗ тормозные системы» (входит в группу компаний «КамАЗ»), занимающееся производство
09.07.2025 «Корпорация Роботов», «КАМАЗ» и «Эйдос Робототехника» подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве

АО «Корпорация Роботов» (входит в группу компаний «Элемент»), ПАО «КАМАЗ» и АО «Эйдос Робототехника» подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве в целях
20.06.2025 КАМАЗ, NATCAR и оператор «ЭРА-ГЛОНАСС» будут совместно развивать единый центр мониторинга беспилотных грузовиков

Беспилотные грузовики «КАМАЗ» логистического оператора NATCAR подключены к «ЭРА-ГЛОНАСС» для онлайн-мониторинга движ
21.01.2025 КАМАЗы поехали по навигатору 2ГИС

Приложение 2ГИС появилось на мультимедиа-экранах в кабинах грузовых автомобилей и спецтехники под маркой КАМАЗ — компании договорились о сотрудничестве в сфере автонавигации. Об этом CNews сообщили представители 2ГИС. 2ГИС стал доступен в магазине приложений для автомобилей КАМАЗ — водители
04.09.2024 Альянс в сфере ИИ и KAMAZ Digital анонсировали создание отраслевого клуба по ИИ в машиностроении

Отраслевой клуб «ИИ в машиностроении» при лидерстве KAMAZ Digital на базе Альянса в сфере искусственного интеллекта может стать площадкой для развития технологий генеративного ИИ в инжиниринге и промышленном дизайне. Об этом CNews сообщили предс
02.08.2024 Поставщик «Камаза» запустил автоматизированное литейное производство компонентов для грузовиков

Объем производства после выхода на проектную мощность составит 2,4 тыс. тонн продукции в год. ПАО «КАМАЗ» В России автоматизированное производство автокомпонентов для грузовиков В рамках проек
18.03.2024 KAMAZ Digital и NATCAR заключили соглашение о стратегическом партнерстве

нформационной безопасности. Транспортно-логистическая компания NATCAR, созданная при поддержке ПАО «КАМАЗ», ставит перед собой цель стать крупнейшей транспортно-экспедиционной платформой и дове
22.01.2024 KAMAZ Digital завершил пилотное внедрение компьютерного зрения для контроля качества в КАМАЗ

для контроля качества нанесения лакокрасочных покрытий кузовных деталей на производстве автомобилей КАМАЗ. В 2024 г. система компьютерного зрения будет масштабирована на линии окраски №2 Прессо
15.01.2024 KAMAZ Digital внедрил MES-систему на Кузнечном заводе КАМАЗа

ду производства и незавершенному производству. Пилотное внедрение системы на кузнечном производстве КАМАЗа началось в ноябре 2022 г. Результаты тестирования оказались положительными и в феврале
04.12.2023 «КАМАЗ» выводит на российский рынок ИТ-компанию KAMAZ Digital  

«КАМАЗ» выводит на российский рынок ИТ-компанию KAMAZ Digital. Компания будет действовать как

15.09.2023 КАМАЗ хочет избавиться от SAP, но «1С» не спешит на помощь

Импортозамещение ПО на КАМАЗе Производитель грузового транспорта КАМАЗ ведет активную работу по импортозамещению ПО. Об этом директор центра ИКТ предприятия Ю
14.08.2023 «Магнит» начал грузоперевозки беспилотными КАМАЗами из Москвы в Питер

Тест беспилотных грузоперевозок Российский ретейлер «Магнит» в партнерстве с ПАО «КАМАЗ» запустил грузоперевозки беспилотным транспортом по трассе М-11 «Нева», сообщил ТАСС со
09.11.2022 КамАЗ и Sitronics Group заключили соглашение о реализации совместных проектов по электрификации транспорта

оздание высокотехнологичной продукции. Один из актуальных для компании векторов – электротранспорт. КамАЗ является лидером российского рынка электробусов, и мы намерены развивать это направлени
16.08.2022 МЦД разработала пилотную систему распознавания деталей на производстве для «КамАЗа»

двойники» (МЦД), ведущего поставщика отечественных и зарубежных инженерных решений, выполнили для «КамАЗа» пилотный проект по разработке системы оценки количества деталей на основе машинного з
16.06.2022 Российский электробус появился на общественном маршруте в Сочи

«Сочиавтотранс» запустил на сочинский городской маршрут №17 электробус КАМАЗ-6282 российского производства. Зарядную инфраструктуру для пилотного проекта обеспечил

28.01.2022 Российский крошечный электромобиль размером с «Оку» оказался машиной не для простых россиян

Обещанного еще два-три года подождут Отечественный электрический автомобиль «Кама-1» автогиганта «КамАЗ» может поступить в продажу в 2024 г. или даже 2025 г. Об этом в интервью каналу RTVI за
03.06.2021 «Камаз» и SAP будут сотрудничать в области машинного зрения и планирования производства

«Камаз» и SAP подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. В рамках партнерства компа
03.06.2021 ПАО «КамАЗ» и фирма «1С» заключили соглашение о расширении сотрудничества

2 июня 2021 г. заместитель генерального директора ПАО «КамАЗ» Андрей Максимов и директор фирмы «1С» Борис Нуралиев заключили соглашение о расширении
03.11.2020 На дискретном производстве «КАМАЗа» внедряется система MES

На дискретном производстве «КАМАЗа» внедряется система Manufacturing Execution System (MES) или система оперативного управления производственными процессами в цеху. На заводах будет работать программа планирования, позвол
25.08.2020 Цифровой сервис от КАМАЗа стал резидентом ОЭЗ «Иннополис»

Онлайн-сервис аренды спецтехники «Спецшеринг», цифровой проект «КАМАЗ», получил статус резидента особой экономической зоны «Иннополис». Наблюдательный совет

27.01.2020 В России запущена первая промышленная сеть 5G

мсеть 5G МТС и Ericsson развернули первую в России промышленную 5G-зону частной сети LTE на заводе «Камаз» в татарстанских Набережных Челнах. Внедренные коммуникационные технологии призваны опт
27.01.2020 МТС и Ericsson развернули первую в России промышленную сеть 5G на заводе «КАМАЗ»

ва Республики Татарстан развернули первую в России промышленную 5G-зону частной сети LTE на заводе «КАМАЗ» в Набережных Челнах, крупнейшем производителе тяжелых грузовых автомобилей в России. Т
05.11.2019 «Вист групп» и Назарбаев Университет создали роботизированный тягач на базе Kamaz 5490 Neo

«Вист групп» (группа компаний «Цифра») совместно с Назарбаев Университетом (Казахстан) и КАМАЗ завершили международный проект по созданию роботизированного седельного тягача на базе Kamaz 5490 Neo. Проект был разделен на два этапа. На первом этапе автомобиль был частично переоборуд
29.07.2019 «Почта Mail.ru» появится в бортовой системе КАМАЗа

Mail.ru Group внедрит свой почтовый сервис в бортовую информационную систему (БИС) КАМАЗ, производство которых начнется осенью 2019 г. Об этом CNews сообщили в пресс-службе Mai
07.06.2019 «КАМАЗ» будет использовать технологии Ростеха в производстве автомобилей

«КАМАЗ» и концерн «Автоматика» госкорпорации Ростех в рамках Петербургского международного эко
05.02.2019 Роботизированный Kamaz Neo получит компьютерное зрение

«Вист Групп» (Россия, ГК «Цифра») совместно с «Назарбаев Университет» (Казахстан) и «КАМАЗ» приступили к новому этапу работ над проектом по созданию роботизированного автомобиля

27.09.2018 Практика 5G: «Билайн» запустил голографическую связь, «Ростелеком» — полигон для беспилотных КАМАЗов

диапазоне сейчас и осуществляются сеансы «голографической связи». «Ростелеком» запустил беспилотный КАМАЗ в «Сколково» В тот же день, 26 сентября 2018 г., «Ростелеком» открыл опытную зону беспи
13.06.2018 КАМАЗ и «Мегафон» выпустили беспилотный электромобиль, работающий в сети 5G. Фото. Видео

КАМАЗ показал беспилотный электробус КАМАЗ продемонстрировал в Казани работу разработанного им беспилотного электробуса КАМАЗ

12.03.2018 Ростех переведет «КАМАЗ» на электронные паспорта транспортных средств

анее задействованные в оформлении бумажных ПТС. Информационные системы крупных компаний, таких как «КАМАЗ», будут перенастроены и интегрированы с системами электронных паспортов. В настоящее вр
22.11.2017 «КАМАЗ» объединит в единую цифровую систему всю дилерскую сеть

SAP и «КАМАЗ» объявили о текущих результатах проекта по внедрению централизованной системы взаимодей
15.08.2017 На КАМАЗе внедрена мобильная система управления складскими запасами

«Сапран» объявила о внедрении на ПАО «КАМАЗ» специально разработанного приложения «Мобильная система управления складскими запасами
30.06.2017 Cognitive Technologies представила результаты создания беспилотников министру образования

директор Cognitive Technologies Андрей Черногоров отметил, что основной целью проекта «Беспилотный КАМАЗ» является снижение аварийности за счет использования интеллектуальной системы помощи во
02.06.2017 Ростеховская «дочка» поставит в «Почту России» «1С» на четверть миллиарда

те создания и пилотного запуска провайдера логистических услуг уровня 4PL (Fourth Party Logistics). КАМАЗ выступит в качестве заказчика и пилотной площадки в создании провайдера 4PL сервисов, а
02.06.2017 НЦИ и «Камаз» создадут провайдера логистических услуг

«Национальный Центр Информатизации» (НЦИ), дочерняя компания госкорпорации «Ростех», и «Камаз» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали меморанд
01.06.2017 «1С» поможет КАМАЗу с внедрением комплекса решений «1С:Корпорация»

Заместитель генерального директора КАМАЗ финансовый директор Андрей Максимов и директор «1С» Борис Нуралиев в рамках «Петербургс
23.11.2016 Softline заключила договор на экспертное обслуживание ИТ-инфраструктуры «КАМАЗа»

омпании, модернизацию ключевых компонентов инфраструктуры, проведение обучения для ИТ-специалистов.«КАМАЗ» – крупная компания с территориально распределенной инфраструктурой, в которую входят о
27.09.2016 ЦPT и «Камаз» выпустят грузовик с голосовым управлением БИС

Компания «Камаз» внедряет модуль голосового управления от группы ЦРТ в бортовую информационную систему. Как сообщили CNews в «Центре речевых технологий», голосовое управление в грузовике на русском языке
26.09.2016 Cognitive Technologies и «Камаз» выпустят промышленную версию автомобиля с элементами ИИ до конца 2017

Компании Cognitive Technologies и «Камаз» планируют выпуск промышленной версии «Камаз» с элементами искусственного интелл
19.07.2016 Электроавтобусы КАМАЗ скоро появятся на российских дорогах

Тестовая эксплуатация электроавтобуса КАМАЗ-6282 проходила в течение месяца в Одинцовском филиале «Москтрансавто». Достоинства нового вида транспорта – надежная ходовая и тормозная части, удачная компоновка автобуса, бесшумный двиг

Публикаций - 461, упоминаний - 632

КамАЗ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 78
SAP SE 5601 44
9594 44
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 37
Ростелеком 10948 34
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 33
Yandex - Яндекс 9215 32
МегаФон 10742 31
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 234 27
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 26
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 20
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 722 20
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 335 19
Microsoft Corporation 25775 19
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 408 19
КамАЗ ЦИКТ - КамАЗ Центр информационных и коммуникационных технологий - КамАЗ Digital - KAMAZ Digital - КАМАЗ Диджитал - КамАЗ ЦП - КамАЗ Цифровая платформа 23 17
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - РРЗ - Рязанский радиозавод 40 16
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 439 16
Intel Corporation 12811 15
Oracle Corporation 7074 14
Микротест 284 11
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 11
SAP CIS - САП СНГ 868 11
Галактика - Корпорация 1545 11
Google LLC 12688 9
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 9
Крок - Croc 1964 9
ГЛОНАСС АО 278 9
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 8
Huawei 4675 8
ABB Group - Asea Brown Boveri 331 8
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 8
Ростех - РТ-Информ 149 7
НП ГЛОНАСС - Некоммерческое партнерство ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 149 7
Navio - Автотех - SberAutoTech - Sber Automotive Technologies - SberDigitalAuto - СберАвтоТех - Сбер Автомотив Технологии 36 7
М2М телематика - НИС М2М 236 7
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - ИТ-парк имени Башира Рамеева в Казани ГАУ - Казанский технопарк в сфере высоких технологий 77 7
IBM - International Business Machines Corp 9699 7
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 7
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 7
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 61
Ростех - Вертолеты России 180 36
РЖД - Российские железные дороги 2096 32
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 175 32
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 31
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 31
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 127 30
Ростех - Калашников ГК - Калашников Концерн - Ижевский машиностроительный завод - Ижмаш НПО - Ижевский машзавод - Ижевский механический завод - Ижевский оружейный завод 67 26
Газпром нефть 725 19
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 17
Газпром ПАО 1493 15
Северсталь ПАО - Severstal 629 14
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 13
Почта России ПАО 2370 13
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 13
Татнефть 243 13
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 13
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 12
Роснефть НК - нефтяная компания 562 12
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 11
Renault Groupe 166 10
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 10
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 140 10
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 138 10
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 9
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 9
ТМХ - Трансмашхолдинг 154 9
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 68 9
Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Эрфикс - Ford Sollers - Форд Соллерс СП - Северсталь-авто 79 9
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 9
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 9
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 9
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 9
Volvo Cars 262 9
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 9
БелАЗ - BelAZ - Белорусский автомобильный завод 70 8
КамАЗ - НЕФАЗ - Нефтекамский автозавод - Нефтекамский автомобильный завод 12 8
BMW Group 482 8
АльфаСтрахование СГ 394 7
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 274 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 37
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 35
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Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 31
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Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 18
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 17
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 315 15
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Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 14
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 12
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Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 11
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МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 10
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Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 8
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 7
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 7
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 6
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 6
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 6
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 197 6
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 6
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 6
Федеральное казначейство России 1949 6
Правительство Республики Мордовия - ГАУ Госинформ Республики Мордовия 36 5
ФСБ РФ - ФПС РФ - Федеральная пограничная служба Российской Федерации 46 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 5
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 6
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 57 4
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 4
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 3
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 3
ОАР НП - Объединение Автопроизводителей России ГП 3 3
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 2
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 2
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 15 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 2
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 18 2
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 2
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 2
GENIVI Alliance - COVESA - Connected Vehicle Systems Alliance 14 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
5GaaS - The 5G Automotive Association - Автомобильная Ассоциация 5G - Ассоциация автомобильной промышленности 5G 2 1
НАУРР - Национальная Ассоциация Участников Рынка Робототехники 11 1
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 19 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 53 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
IIC - Industrial Internet Consortium - Консорциум промышленного интернета 12 1
АТИ - Ассоциация транспортных инженеров 6 1
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 1
Российская Ассоциация Телемедицины 22 1
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 1
ОКО НП - Организация контроля охраны авторских и смежных прав 27 1
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 1
Московская ассоциация предпринимателей 9 1
АПЭАП - Всероссийское общество слепых 13 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 79 1
Объединение Предпринимателей Санкт-Петербурга - ассоциация 1 1
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 24 1
АСЦР - Ассоциация содействия цифровому развитию Республики Татарстан 5 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 142
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 113
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 97
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 80
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 79
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 73
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 58
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1315 58
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 50
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 49
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 49
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7459 45
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 43
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1946 41
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 41
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 40
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 35
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 32
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1842 32
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 32
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 31
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2081 31
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 31
5G - пятое поколение мобильной связи 2566 30
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 30
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 30
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 30
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 29
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 28
Транспорт - Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электротранспорт, электрический автомобиль, электрический транспорт 700 25
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 25
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 24
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 24
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 24
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 24
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4393 23
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 23
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 22
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 21
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 21
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 27
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 19
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 509 12
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 11
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 9
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 9
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 9
КамАЗ Кама-1 - электромобиль 9 8
Google Android 15243 8
Linux OS 11533 8
ГАЗ Группа - ГАЗель 44 7
МЧС РФ - МУС ЧС - Мобильный узел связи для работы в условиях чрезвычайных ситуаций - Мобильный спасатель - Телекоммуникационный центр МЧС России 14 7
Apple iPhone 6 4861 7
КамАЗ 1221 ШАТЛ - Беспилотный автобус 15 6
ГАЗ Группа - ГАЗель NN - ГАЗ GAZelle e-NN - электромобиль - электрическая Газель 17 6
КамАЗ 4326 - КамАЗ 43269 6 6
МЧС РФ - МКИОН - мобильный комплекс информирования и оповещения населения 6 6
Apple iOS 8583 6
Microsoft Windows 16882 6
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 6
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 6
1С:ERP Управление предприятием 841 6
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 5
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Yandex SpeechKit - Яндекс SpeechKit - нейросеть-полиглот распознавания речи 89 5
Галактика ERP - Галактика Enterprise Resource Planning 147 5
Infor ERP LN - Infor ERP Enterprise - SSA ERP LN 210 5
Автодор - ЦКАД - Центральная кольцевая автомобильная дорога А-113 70 5
Ростех - Электронный паспорт России - государственная программа 132 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 5
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 5
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 4
SAP EWM (WMS) - SAP Extended Warehouse Management - Управление складской логистикой 66 4
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 4
Ericsson Radio System - ERS 74 4
Ford Transit - Малотоннажный грузовой автомобиль 19 4
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 563 4
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 4
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 249 4
Microsoft Windows 2000 8678 4
1С:Корпорация 57 4
Когогин Сергей 20 20
Мишустин Михаил 787 15
Путин Владимир 3454 13
Ганин Виктор 11 11
Ускова Ольга 174 9
Чернышенко Дмитрий 580 9
Шевченко Владимир 153 8
Медведев Дмитрий 1665 8
Гревцев Владимир 22 8
Урьяс Вадим 98 7
Минниханов Рустам 122 7
Педоренко Андрей 43 7
Моторко Андрей 73 7
Асратян Петр 36 7
Левиков Антон 69 7
Хохлов Игорь 25 7
Широких Алексей 72 7
Ковалев Виктор 40 7
Цыганов Вячеслав 79 7
Натрусов Артем 313 7
Богачев Игорь 183 6
Селютин Александр 60 6
Кравченко Константин 101 6
Фирстов Сергей 9 6
Шадаев Максут 1210 6
Никифоров Николай 1138 6
Сахненко Сергей 91 5
Гурко Александр 139 5
Варданян Рубен 13 5
Романов Алексей 51 5
Мартынов Михаил 11 5
Нуралиев Борис 298 5
Собянин Сергей 538 5
Иванов Сергей 405 4
Лихачев Алексей 44 4
Носов Михаил 18 4
Семенов Александр 166 4
Козлов Михаил 182 4
Разумовский Дмитрий 125 4
Головатый Артём 8 4
Россия - РФ - Российская федерация 166164 369
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 103
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 55
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 51
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 47
Европа 24963 45
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 43
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 42
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 40
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны - Набережночелнинская агломерация 412 39
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 31
Германия - Федеративная Республика 13221 28
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 21
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 682 20
Беларусь - Белоруссия 6289 17
Казахстан - Республика 6047 16
Азия - Азиатский регион 5920 16
Япония 13807 16
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 14
Украина 7928 14
Южная Корея - Республика 7051 13
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 13
Африка - Африканский регион 3640 12
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 11
Россия - УФО - Свердловская область 1951 11
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 11
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 11
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 10
Земля - планета Солнечной системы 10865 10
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 10
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 10
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 10
Россия - УФО - Челябинская область 1512 9
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 9
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 9
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 9
Швеция - Королевство 3781 9
Франция - Французская Республика 8177 9
Россия - СФО - Новосибирск 4875 9
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 185
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 147
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 108
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 78
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 76
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 72
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6170 50
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 41
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 39
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 38
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 36
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 36
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 35
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 30
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 27
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8490 27
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 26
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 26
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 26
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 25
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 24
Энергетика - Energy - Energetically 5855 24
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3163 24
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Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 21
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 20
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 729 19
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4513 19
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 19
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 18
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 17
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 17
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Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 727 16
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 953 16
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 15
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 15
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 22
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TAdviser - Центр выбора технологий 468 4
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9to5Google 60 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 1
EE Times 160 1
Юность - радиостанция 52 1
Газпром ГПМ - Авторадио - радиостанция 22 1
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ERPNews 2 1
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J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 2
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Markets&Markets Research 113 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
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Technavio 29 1
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Computer Economics 32 1
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Российский рынок ERP 24 1
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Forrester Research 834 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 11
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 8
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 7
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 7
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 6
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 5
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 5
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 4
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 4
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 4
ТГУ - Томский государственный университет 233 4
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МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт 80 3
Московский Политех - Московский политехнический университет 104 3
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 3
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 279 3
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 100 3
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 61 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 3
РАН - Российская академия наук 2122 3
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 2
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 2
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 96 2
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 2
НИИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 10 2
SAP Education CIS Учебный Центр - SAP University Alliances - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab - SAP S/4HANA Academy - SAP Young Thinkers 59 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 2
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 109 2
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 2
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НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 2
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