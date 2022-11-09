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КамАЗ Камский автомобильный завод KAMAZ

КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ

ПАО «КАМАЗ» – крупнейшая автомобильная корпорация Российской Федерации, производитель грузовых автомобилей, пассажирской техники и электротранспорта. Входит в 20-ку ведущих мировых производителей тяжёлых грузовых автомобилей. Производственные мощности составляют 71 тыс. автомобилей в год. Единый производственный комплекс группы организаций ПАО «КАМАЗ» охватывает весь технологический цикл производства грузовых автомобилей – от разработки, изготовления, сборки автотехники и автокомпонентов до сбыта готовой продукции и сервисного сопровождения. ПАО «КАМАЗ» выпускает свыше 60 основных моделей и 1500 комплектаций автомобилей, которые широко используются при выпуске спецтехники для многих отраслей экономики. С компанией сотрудничают более 130 заводов-изготовителей спецтехники. «КАМАЗ» обладает разветвлённой сетью продаж и сервиса, которая охватывает все регионы РФ и многие страны СНГ. КАМАЗы эксплуатируются более чем в 80 странах мира.


09.11.2022 КамАЗ и Sitronics Group заключили соглашение о реализации совместных проектов по электрификации транспорта
16.08.2022 МЦД разработала пилотную систему распознавания деталей на производстве для «КамАЗа»
16.06.2022 Российский электробус появился на общественном маршруте в Сочи
28.01.2022 Российский крошечный электромобиль размером с «Оку» оказался машиной не для простых россиян
03.06.2021 «Камаз» и SAP будут сотрудничать в области машинного зрения и планирования производства
03.06.2021 ПАО «КамАЗ» и фирма «1С» заключили соглашение о расширении сотрудничества
03.11.2020 На дискретном производстве «КАМАЗа» внедряется система MES
25.08.2020 Цифровой сервис от КАМАЗа стал резидентом ОЭЗ «Иннополис»
27.01.2020 В России запущена первая промышленная сеть 5G
27.01.2020 МТС и Ericsson развернули первую в России промышленную сеть 5G на заводе «КАМАЗ»
05.11.2019 «Вист групп» и Назарбаев Университет создали роботизированный тягач на базе Kamaz 5490 Neo
29.07.2019 «Почта Mail.ru» появится в бортовой системе КАМАЗа
07.06.2019 «КАМАЗ» будет использовать технологии Ростеха в производстве автомобилей
05.02.2019 Роботизированный Kamaz Neo получит компьютерное зрение
27.09.2018 Практика 5G: «Билайн» запустил голографическую связь, «Ростелеком» — полигон для беспилотных КАМАЗов
13.06.2018 КАМАЗ и «Мегафон» выпустили беспилотный электромобиль, работающий в сети 5G. Фото. Видео
12.03.2018 Ростех переведет «КАМАЗ» на электронные паспорта транспортных средств
22.11.2017 «КАМАЗ» объединит в единую цифровую систему всю дилерскую сеть
15.08.2017 На КАМАЗе внедрена мобильная система управления складскими запасами
30.06.2017 Cognitive Technologies представила результаты создания беспилотников министру образования
02.06.2017 Ростеховская «дочка» поставит в «Почту России» «1С» на четверть миллиарда
02.06.2017 НЦИ и «Камаз» создадут провайдера логистических услуг
01.06.2017 «1С» поможет КАМАЗу с внедрением комплекса решений «1С:Корпорация»
23.11.2016 Softline заключила договор на экспертное обслуживание ИТ-инфраструктуры «КАМАЗа»
27.09.2016 ЦPT и «Камаз» выпустят грузовик с голосовым управлением БИС
26.09.2016 Cognitive Technologies и «Камаз» выпустят промышленную версию автомобиля с элементами ИИ до конца 2017
19.07.2016 Электроавтобусы КАМАЗ скоро появятся на российских дорогах
29.06.2016 «Мегафон» привез «Сибуру» «Камаз» связи
17.06.2016 «Камаз» и SAP договорились о стратегическом сотрудничестве в области «Индустрии 4.0»
23.12.2015 КАМАЗ стал членом Некоммерческого партнерства «ГЛОНАСС»
09.12.2015 Omnicomm разработал для команды «КАМАЗ-мастер» датчик уровня воды
13.07.2015 Беспилотные КАМАЗы появятся в России в 2020 г.
24.06.2015 Искусственный интеллект КАМАЗа одобрен международным научным сообществом
11.06.2015 КАМАЗ и «Сколково» будут совместно разрабатывать беспилотники
20.04.2015 Сотрудников КАМАЗ обучат работе с SAP с помощью «облака» Learning Hub
09.04.2015 Сотрудники КАМАЗа пройдут онлайн обучение с помощью облачного решения SAP Learning Hub
03.02.2015 Cognitive Technologies и «Камаз» создадут беспилотный автомобиль
05.11.2014 КАМАЗ с помощью консалтинговой компании BearingPoint трансформирует систему поставок
14.07.2014 Softline оптимизировала систему поддержки пользователей КАМАЗ
24.12.2013 Решения Omnicomm будут использованы в ралли-марафоне «Дакар-2014»

Публикаций - 388, упоминаний - 527

КамАЗ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2840 66
SAP SE 4948 42
7123 38
1С-ИжТиСи 6436 36
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 958 32
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 9693 32
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7101 30
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10196 29
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 197 27
5nine Software 1811 26
Yandex - Яндекс 5852 22
Ростех - Автоматика Концерн 1511 22
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 695 18
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8134 18
Microsoft Corporation 23656 17
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 270 15
Intel Corporation 11717 15
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 374 12
Oracle Corporation 6365 12
Микротест 278 11
SAP CIS - САП СНГ 838 11
КамАЗ ЦИКТ - КамАЗ Центр информационных и коммуникационных технологий - КамАЗ Digital - КамАЗ ЦП - КамАЗ Цифровая платформа 12 11
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - РРЗ - Рязанский радиозавод 30 10
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2974 10
Google LLC 11055 9
Галактика - Корпорация 1421 9
Ростех - Росэлектроника - Вега - Концерн радиостроения 215 9
ABB Group - Asea Brown Boveri 309 8
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2553 8
Цифра ГК 2173 8
Крок - Croc 1721 8
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1542 8
IBM - International Business Machines Corp 9228 7
Информ 292 7
Ростех - РТ-Информ 140 7
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1934 7
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 966 6
М2М телематика 231 6
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6353 6
Huawei 3553 6
АвтоВАЗ - Волжский автомобильный завод 228 56
Ростех - Вертолеты России 157 36
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2536 35
РЖД - Российские железные дороги 1654 30
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 113 30
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 189 30
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 106 29
Ростех - Калашников ГК - Ижевский машиностроительный завод 35 25
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5969 24
Газпром нефть 515 16
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6675 14
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 330 14
Газпром ПАО 1176 13
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2454 13
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 337 13
Почта России ПАО 2026 13
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6271 12
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 207 11
Роснефть НК - нефтяная компания 481 11
Татнефть 210 11
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 424 11
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 107 10
НТИ - Национальная технологическая инициатива 255 10
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 719 10
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 346 10
Volvo Cars 250 9
Leroy Merlin - Леруа Мерлен 188 9
Renault Groupe 147 9
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 313 9
Россети Ленэнерго 2371 9
Северсталь ПАО - Severstal 381 9
Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Эрфикс - Ford Sollers - Форд Соллерс СП - Северсталь-авто 69 8
ТМХ - Трансмашхолдинг 105 8
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 613 8
Mercedes-Benz Group - Daimler AG 180 7
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 333 7
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 369 7
АльфаСтрахование СГ 272 7
Открытие ФК - Банк Открытие 2841 7
Новард УК - Novard 72 7
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18306 65
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10532 34
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9372 29
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1908 27
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2463 27
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1586 19
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1224 17
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3089 17
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2855 16
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2456 15
Президент Российской Федерации 3784 14
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4630 14
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2750 12
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 530 12
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1692 11
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 732 11
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1258 10
Правительство Москвы 2072 10
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 620 9
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3032 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2983 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3801 7
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1193 7
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1609 7
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1445 6
Федеральное казначейство России 1573 6
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1759 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2479 5
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 122 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1213 5
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи Республики Татарстан - Минсвязи Татарстана 108 5
ФСБ РФ - ФПС РФ - Федеральная пограничная служба Российской Федерации 44 5
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2384 4
ГАУ Госинформ Республики Мордовия 5 4
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 551 4
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 309 4
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 483 4
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 295 4
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан 60 4
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 112 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6107 6
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1801 5
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 35 4
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 117 3
ОАР НП - Объединение Автопроизводителей России ГП 3 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 245 3
GENIVI Alliance - COVESA - Connected Vehicle Systems Alliance 14 2
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 29 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 258 2
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 17 2
ОКО НП - Организация контроля охраны авторских и смежных прав 27 1
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий 29 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 60 1
Московская ассоциация предпринимателей 6 1
8K Association - Ассоциация 8K 163 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 159 1
4CIO 723 1
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 1
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group 8 1
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 15 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами 33 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 251 1
IIC - Industrial Internet Consortium - Консорциум промышленного интернета 7 1
НАУРР - Национальная Ассоциация Участников Рынка Робототехники 4 1
5GaaS - The 5G Automotive Association - Автомобильная Ассоциация 5G - Ассоциация автомобильной промышленности 5G 1800 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 9 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 216 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 451 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1371 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 54434 173
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26420 101
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 40003 95
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 12537 77
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10374 67
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79993 60
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone - Дрон - Copter - Коптер 2357 52
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10212 52
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы 853 43
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17649 42
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 8479 37
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 5277 37
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17908 36
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 4405 36
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Цифровая медицина 1126 34
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6528 33
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics 846 32
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 9086 31
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22520 31
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26247 29
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25642 29
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9661 28
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13455 28
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7904 28
5G - пятое поколение мобильной связи 3496 26
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13701 26
5G Messages - Технология обмена сообщениями SMS 1841 26
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 8147 25
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 4218 24
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11092 23
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 2476 23
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17547 23
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 3539 22
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 11068 22
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1036 21
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22300 21
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 6249 21
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 6805 20
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21680 20
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5235 19
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6658 37
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2524 21
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1988 19
Microsoft Windows 2000 12763 11
Apple iPhone 6 6245 10
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 391 10
КамАЗ Кама-1 - электромобиль 8 8
Google Android 12746 8
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4374 8
Linux OS 8405 8
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 348 7
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2946 7
КамАЗ 4326 - КамАЗ 43269 6 6
Microsoft Windows 14593 6
Apple iOS 6923 6
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 816 5
КамАЗ 1221 ШАТЛ - Беспилотный автобус 14 5
Oracle E-Business Suite - OEBS 563 5
Ростех - Электронный паспорт России - государственная программа 130 5
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 910 5
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 538 5
Age of Kings 3455 5
Infor ERP LN 187 5
Галактика ERP 108 5
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 552 4
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 233 4
ГАЗ ГАЗель 29 4
ГАЗ GAZelle e-NN - электромобиль 13 4
Ford Transit - Малотоннажный грузовой автомобиль 16 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 489 4
Ericsson Radio System - ERS 72 4
СКБ Контур - Контур.Фокус 759 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4218 4
Yandex.Cloud - Yandex SpeechKit - Яндекс SpeechKit Box - нейросеть-полиглот распознавания речи 57 4
SAP SCM - SAP Supply Chain Management - mySAP Supply Chain Management 34 4
Ростелеком ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 548 3
Google Play - Google Store - Android Market 2983 3
Tesla Model 3 39 3
SAP C/4HANA - SAP Hybris 87 3
SAP Learning Hub - SAP E-Learning 10 3
Когогин Сергей 14 14
Ганин Виктор 11 11
Мишустин Михаил 503 10
Путин Владимир 2779 9
Моторко Андрей 71 8
Ускова Ольга 155 8
Шевченко Владимир 143 8
Гревцев Владимир 23 8
Минниханов Рустам 108 7
Хохлов Игорь 25 7
Медведев Дмитрий 1634 7
Натрусов Артем 197 7
Ковалев Виктор 40 7
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