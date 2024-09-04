Альянс в сфере ИИ и KAMAZ Digital анонсировали создание отраслевого клуба по ИИ в машиностроении

Отраслевой клуб «ИИ в машиностроении» при лидерстве KAMAZ Digital на базе Альянса в сфере искусственного интеллекта может стать площадкой для развития технологий генеративного ИИ в инжиниринге и промышленном дизайне. Об этом CNews сообщили представители Альянса в сфере ИИ.

В рамках подготовки к работе клуба уже были заключены первые партнерства, включая соглашение о сотрудничестве между Институтом AIRI и KAMAZ Digital. На следующей стадии участникам клуба будет предстоять решить задачу, как создать условия для ускоренного проникновения ИИ в процессах разработки сложных изделий с одной стороны, и приблизить разработки больших технологических компаний к полезному применению с другой.

Андрей Белевцев, старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка: «GenAI-технологии становятся все более универсальными, а их внедрение и применение в каждом конкретном продукте упрощается и удешевляется. Прогресс в генеративном дизайне позволяет говорить о том, что в короткие сроки мы дойдем до инжиниринга, который будет делаться в значительной степени генеративными моделями. В «Сбере» мы уже умеем добавлять в GenAI-модели новые модальности, в том числе нестандартные вроде банковских транзакций. Но нам нужна правильная постановка бизнес-задачи, а также критерии понимания того, решает ли модель поставленную задачу или нет. И здесь «Сберу» без промышленных компаний не обойтись. Важно, что они могут делиться своими знаниями, наработками, а мы на их основе — совершенствовать наши GenAI-модели. В такой синергии получаются реально работающие продукты, которые идут в промышленную эксплуатацию. Генеративный искусственный интеллект поможет промышленности выйти на новый уровень».

Эльдар Шавалиев, генеральный директор KAMAZ Digital: «Отечественная промышленность сегодня находится в состоянии хоккеиста, которому нужно бежать туда, где шайба окажется в следующий момент. Пока мы видим, что рынок отечественного программного обеспечения в области инжиниринга развивается в парадигме устоявшихся процессов. С большой осторожностью мы сегодня подняли вопрос о том, что для прыжка в будущее нужно не просто получить новый софт, нужно начать перестраивать процессы инжиниринга в новой парадигме, в которой ИИ отведена не роль второго пилота, а главного инженера».

Новый отраслевой клуб станет уже пятым на базе Альянса в сфере ИИ. Ранее были созданы и функционируют клубы, которые отвечают за развитие ИИ в здравоохранении, транспорте, строительстве и агропромышленном комплексе.

Альянс в сфере искусственного интеллекта создан в 2019 г и объединяет технологические компании для развития искусственного интеллекта в России. Среди участников — Сбербанк, «Яндекс», VK, РФПИ, «Сибур», АО «ОХК «Уралхим», ГК «Русагро», «Северсталь», ГК «Самолет», «Т-банк» и др.