AI-Russia Alliance Альянс в сфере ИИ Альянс в сфере искусственного интеллекта

AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта

Ассоциация «Альянс в сфере искусственного интеллекта» объединяет  технологические компании для развития искусственного интеллекта в России и обеспечения лидерства нашей страны и компаний-участниц на глобальном технологическом рынке. Среди участников Альянса — Сбер, «Газпром нефть», Яндекс, VK, РФПИ, Сибур, Уралхим, Русагро, Северсталь, ГК Самолет. Одно из ключевых направлений деятельности ассоциации – создание современной профессии AI People, формирование нового поколения преподавателей, развитие образовательных программ в сфере ИИ.

СОБЫТИЯ


24.09.2025 Альянс в сфере ИИ представляет динамичесĸий бенчмарĸ SWE-MERA для оценĸи ĸодовых моделей 1
28.08.2025 «Московская биржа» утвердила стратегию по развитию искусственного интеллекта до 2028 года 1
20.08.2025 В России появилась концепция регулирования искусственного интеллекта 1
08.08.2025 Школьная сборная России завоевала 8 медалей на Международной олимпиаде по искусственному интеллекту 3
07.08.2025 Главные игроки отрасли ИИ выдали особый статус магистрам-разработчикам из РТУ МИРЭА 2
22.07.2025 «Яндекс» подтвердил соответствие международному стандарту ответственной разработки ИИ 1
21.07.2025 Альянс в сфере ИИ запустил MERA Code — первый открытый бенчмарк для оценки русскоязычных моделей на реальных задачах программирования 2
20.06.2025 В 2025/2026 учебном году совместная программа бакалавриата AI360 значительно расширится 1
20.06.2025 Александр Ведяхин: в России создают открытую базу научных публикаций по искусственному интеллекту 1
18.06.2025 Александр Ведяхин сообщил о запуске международной платформы верифицированных кейсов внедрения ИИ в странах БРИКС 1
06.06.2025 Кодекс этики в сфере ИИ расширяет международное признание: 33 организации из 22 стран присоединились к российской инициативе 2
05.06.2025 Альянс в сфере ИИ представил бенчмарк MERA Industrial: новый стандарт оценки отраслевых LLM для решения бизнес-задач 2
03.06.2025 Московская биржа присоединилась к отраслевому клубу «Искусственный интеллект в финансах» 1
28.04.2025 Альянс в сфере ИИ представил Кодекс этики в сфере ИИ в медицине и здравоохранении 1
01.04.2025 MTS AI представила новую большую языковую модель Cotype Pro 2 для бизнеса 1
24.03.2025 Валерия Воробьева назначена директором Альянса в сфере ИИ 2
21.01.2025 Альянс в сфере ИИ и Центральный университет начали подготовку российских команд к Международной олимпиаде по искусственному интеллекту в Китае 3
13.12.2024 Компании «Росатома» подписали Декларацию об ответственном экспорте технологий ИИ 1
13.12.2024 «Ростелеком» присоединился к Альянсу в сфере искусственного интеллекта 1
13.12.2024 «Аэрофлот» присоединится к Альянсу в сфере искусственного интеллекта 1
13.12.2024 Альянс в сфере ИИ и АФТ объединят усилия для ускорения внедрения ИИ в финансовой отрасли 2
12.12.2024 Альянс в сфере ИИ представил «Белую книгу» этики искусственного интеллекта 1
12.12.2024 В России выпустили первые школьные учебники по искусственному интеллекту 2
11.12.2024 Альянс в сфере ИИ представил первый в России школьный учебник по искусственному интеллекту 1
27.11.2024 ДОМ.РФ представил концепцию платформы данных для развития ИИ в строительстве 1
29.10.2024 Альянс в сфере ИИ выпустил новую модель профессий и компетенций в ИИ 2
24.10.2024 «СКБ Контур» присоединился к Кодексу этики в сфере искусственного интеллекта 1
26.09.2024 Альянс в сфере ИИ выпустил новую версию бенчмарка больших языковых моделей MERA 2
04.09.2024 Альянс в сфере ИИ и KAMAZ Digital анонсировали создание отраслевого клуба по ИИ в машиностроении 2
02.08.2024 В строительный отраслевой клуб на базе Альянса в сфере ИИ вошли свыше 30 компаний 1
02.08.2024 В отраслевой клуб в строительстве на базе Альянса в сфере ИИ вошли свыше 30 компаний 2
23.07.2024 Альянс в сфере ИИ запускает бенчмарки для оценки ML-моделей в медицине 2
15.07.2024 Первая магистратура по GenAI получила аккредитацию Альянса ИИ 2
10.06.2024 Замглавы Минэка Максим Колесников в интервью CNews — об экспорте российских ИИ-решений в страны БРИКС 1
06.06.2024 Альянс в сфере ИИ поможет внедрить технологии искусственного интеллекта в транспорте 1
31.05.2024 Голоса умерших россиян хотят национализировать во благо общества. Родственников не спросят 2
22.05.2024 Альянс в сфере ИИ и Минцифры России представили проект бенчмаркинга ИИ-решений 2
03.04.2024 Минцифры хочет создать единый центр безопасности для защиты от ИИ 1
28.02.2024 Развитие ИИ в некоторых отраслях достигло потолка 1
19.02.2024 Конференция CNews «Цифровая стратегия 2024» состоится 5 марта 1

Публикаций - 59, упоминаний - 80

AI-Russia Alliance и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 8258 13
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4431 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13934 6
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 502 4
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS AI - МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 119 4
ИИ-Технологии 188 3
Русагро Тех - Русагро Технологии 57 2
Rocket Group - Рокет Групп 13 2
Qmonitoring 3 2
VK - Mail.ru Group 3516 2
Ростелеком 10240 2
Huawei 4172 2
OpenAI 337 2
NtechLab - НтехЛаб 158 2
Сател - VizorLabs - Визорлабс 22 2
Ovision - Овижн 49 1
Геомир - ГеомирАгро - Геомир-Агро 27 1
Globus IT - Глобус-ИТ - Мобильные бизнес-решения - e-Legion 45 1
SAP SE 5412 1
8853 1
МегаФон 9743 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5214 1
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital - Сибур Цифровой 91 1
IBM - International Business Machines Corp 9540 1
GitHub 945 1
Navio - Автотех - SberAutoTech - Sber Automotive Technologies - SberDigitalAuto - СберАвтоТех - Сбер Автомотив Технологии 23 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1216 1
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 93 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1457 1
Telegram Group 2470 1
КамАЗ ЦИКТ - КамАЗ Центр информационных и коммуникационных технологий - КамАЗ Digital - КамАЗ ЦП - КамАЗ Цифровая платформа - KAMAZ Digital 22 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 170 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 629 1
Росатом - Росэнергоатом - Консист-ОС - Консист — оператор связи - ЦЦТ - Центр цифровых технологий 15 1
Росатом - Русатом Сервис - ДЖЭТ ЛАБ - ДЖЭТ ИТЦ - ДЖЭТ Инженерно-технический центр 4 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7991 20
Газпром нефть 663 11
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 493 9
Русагро Группа Компаний 334 7
Северсталь ПАО - Severstal 552 6
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 195 6
Группа Самолет 92 5
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1333 4
Газпром ПАО 1402 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 549 2
ПТМ - Платформа Третье мнение 33 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 642 2
Кортрос ГК - Ренова-СтройГруп - РСГ-Академическое СЗ 32 2
А101 Группа Компаний - А101 Девелопмент - А101-комфорт 63 2
Пионер ГК 12 2
Инград - Ingrad 13 2
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 55 2
Евросиб 16 1
Росатом - Росатом Сервис 2 1
Правительство Москва - Мосгормаш ДТ - Детские технопарки Москвы 20 1
ЦКР - Центр корпоративных решений - 85 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 850 1
РЖД - Российские железные дороги 1987 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 174 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 446 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 77 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 437 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 956 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 253 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6226 6
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2802 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12685 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4748 2
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 172 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3214 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 262 2
Минпромторг РФ - ЦИТ ФГАУ - Цифровые индустриальные технологии - ФЦПР ИИ ФГАУ - ФЦПРИИ ФГАУ - Федеральный центр прикладного развития искусственного интеллекта 17 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3328 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3430 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3339 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3493 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 723 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 940 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 726 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 749 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 743 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 229 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 84 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 278 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 127 1
Судебная власть - Judicial power 2394 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5174 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 362 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 361 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1449 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 899 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 249 1
Правительство Свердловской области - Губернатор Свердловской области - органы государственной власти 80 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2131 1
РВК ТК 164 - Технический комитет по стандартизации 164 - Искусственный интеллект 13 1
Минэкономразвития РФ - Департамент стратегического развития и инноваций 7 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 375 3
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 50 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 202 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17179 31
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56200 13
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5761 10
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6753 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71868 7
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7313 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22572 7
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 669 6
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3473 5
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3868 5
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 721 4
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 592 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21782 3
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1794 3
Benchmarking - Бенчмаркинг 257 3
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 492 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14602 3
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1127 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6101 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6942 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31033 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3257 2
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 602 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4391 2
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 556 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25764 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7953 2
Здравоохранение - ЭКГ - Электрокардиография - Электрокардиограмма - Электрокардиостимулятор, ЭКС - кардиостимулятор - искусственный водитель ритма, ИВР 260 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11829 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8563 2
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2206 2
MLOps - RL - Reinforcement Learning - машинное обучение с подкреплением 73 1
MERA - Multimodal Evaluation for Russian-language Architectures - Бенчмарк для оценки фундаментальных моделей 2 1
Контактный центр - Call Routing - Интеллектуальная маршрутизация входящих звонков - Интеллектуальная маршрутизация вызовов - Переадресация вызова 107 1
Промышленное ПО - Industrial Software - Индустриальное ПО - Промышленное программное обеспечение 163 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5303 1
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 591 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1691 1
MarTech - Нейромаркетинг 6 1
Вибрация - Vibratio - Виброзвонок - Вибро-функции - Вибрационные нагрузки 966 1
СалютДевайсы - GigaChat 323 3
Сбер - ДомКлик - DomClick - Центра недвижимости Сбербанка 113 2
VK Predict - Геоаналитика - Mail.ru Predictive Analytic Solutions - ГеоКурсор - Телеком Радар 38 2
Геомир - АссистАгро 15 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 794 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 206 1
1С:ERP Управление предприятием 682 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 337 1
Минцифры РФ - Госключ 181 1
OpenAI - ChatGPT 483 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 310 1
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 191 1
Кодекс этики ИИ - Кодекс этики искусственного интеллекта 10 1
Ведяхин Александр 157 5
Белевцев Андрей 81 3
Самоходкин Дмитрий 17 2
Дмитриев Кирилл 115 2
Чернышенко Дмитрий 574 2
Крайнов Александр 17 2
Мещерякова Анна 16 2
Смирнов Антон 9 2
Сродных Михаил 92 1
Углева Анастасия 3 1
Гасников Александр 4 1
Петров Артем 25 1
Шавалиев Эльдар 4 1
Померанцев Илья 1 1
Шпильман Алексей 6 1
Строголева Вероника 1 1
Стадников Николай 3 1
Конушин Антон 9 1
Гайнуллина Анастасия 2 1
Букреев Сергей 1 1
Грицаев Андрей 2 1
Курлаев Никита 2 1
Бочарова Мария 1 1
Арефьев Сергей 1 1
Колодин Егор 1 1
Гайнцева Татьяна 1 1
Алимова Ильсеяр 2 1
Аксаков Анатолий 159 1
Сергунина Наталья 371 1
Мельникова Алиса 96 1
Фурсин Алексей 158 1
Воробьев Андрей 184 1
Ефимов Альберт 43 1
Путин Владимир 3324 1
Мишустин Михаил 720 1
Травников Андрей 18 1
Наквасин Сергей 20 1
Томенко Виктор 11 1
Незнамов Андрей 11 1
Николаев Айсен 39 1
Россия - РФ - Российская федерация 154851 25
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17995 5
Индия - Bharat 5645 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53230 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45313 4
Казахстан - Республика 5763 3
Канада 4971 3
Бразилия - Федеративная Республика 2439 3
Болгария - Республика 784 3
ЮАР - Южно-Африканская Республика 582 2
Нидерланды 3614 2
Норвегия - Королевство 1829 1
Швеция - Королевство 3669 1
Латвия - Латвийская Республика 822 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1392 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1035 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1843 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2640 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2903 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1283 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3588 1
Израиль 2779 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1621 1
Германия - Федеративная Республика 12902 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 968 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 955 1
Россия - СФО - Кемеровская область 974 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1215 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 549 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1028 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18393 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 609 1
Россия - УФО - Свердловская область 1694 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4228 1
Европа 24568 1
Азия - Азиатский регион 5714 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 718 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14439 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1342 1
Япония 13495 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31442 21
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20084 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54427 9
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9503 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50746 5
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2568 5
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5980 5
Правительство РФ - АНО АЦ - НЦРИИ (ЦРИИ) - Национальный центр развития искусственного интеллекта - Национальная стратегия развития искусственного интеллекта 93 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17212 4
Кодекс этики использования данных 44 4
Экономический эффект 1183 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10576 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4205 3
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1895 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7959 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6228 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5232 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8462 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10004 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 429 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7260 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25675 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2043 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5905 2
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1999 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1175 2
Образование в России 2514 2
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 987 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8178 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14865 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3669 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11349 2
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1722 2
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 940 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1797 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1331 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2994 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4707 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2241 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2448 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1106 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 764 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3711 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1231 6
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 509 4
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 187 3
Т-Банк - Тинькофф - Центральный университет 21 2
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 88 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 386 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1621 2
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 89 2
УГНТУ - Уфимский государственный нефтяной технический университет 14 1
Сколтех - Центр прикладного ИИ - Центр прикладного искусственного интеллекта 27 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 197 1
Росстандарт - ВНИИМ имени Д.И.Менделеева ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии имени Д.И. Менделеева 8 1
РАН - Российская академия наук 1985 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 144 1
Иннополис Университет - Институт искусственного интеллекта 36 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 595 1
Летово - школа-пансион для одарённых детей в деревне Летово (Москва) 12 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1065 1
QMUL - Queen Mary University of London - Лондонский университет королевы Марии 2 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 160 1
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 112 1
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 28 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 157 1
NeurIPS 11 1
AI Russia Awards 4 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1251 1
