AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта

В России появилась концепция регулирования искусственного интеллекта

Школьная сборная России завоевала 8 медалей на Международной олимпиаде по искусственному интеллекту

Александр Ведяхин сообщил о запуске международной платформы верифицированных кейсов внедрения ИИ в странах БРИКС

Альянс в сфере ИИ представил Кодекс этики в сфере ИИ в медицине и здравоохранении

MTS AI представила новую большую языковую модель Cotype Pro 2 для бизнеса

Валерия Воробьева назначена директором Альянса в сфере ИИ

Альянс в сфере ИИ и Центральный университет начали подготовку российских команд к Международной олимпиаде по искусственному интеллекту в Китае

Альянс в сфере ИИ и АФТ объединят усилия для ускорения внедрения ИИ в финансовой отрасли

В России выпустили первые школьные учебники по искусственному интеллекту

Альянс в сфере ИИ представил первый в России школьный учебник по искусственному интеллекту

Альянс в сфере ИИ выпустил новую модель профессий и компетенций в ИИ

Альянс в сфере ИИ выпустил новую версию бенчмарка больших языковых моделей MERA

Альянс в сфере ИИ и KAMAZ Digital анонсировали создание отраслевого клуба по ИИ в машиностроении

В строительный отраслевой клуб на базе Альянса в сфере ИИ вошли свыше 30 компаний

В отраслевой клуб в строительстве на базе Альянса в сфере ИИ вошли свыше 30 компаний

Первая магистратура по GenAI получила аккредитацию Альянса ИИ

Альянс в сфере ИИ поможет внедрить технологии искусственного интеллекта в транспорте

Минцифры хочет создать единый центр безопасности для защиты от ИИ