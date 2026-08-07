Индексная книга (каталог) CNews*
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Алимова Ильсеяр
СОБЫТИЯ
Публикаций - 3, упоминаний - 3
Алимова Ильсеяр и организации, системы, технологии, персоны:
|Huawei 4677 1
|Yandex - Яндекс 9216 1
|Samsung Electronics 11065 1
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 1
|СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 435 1
|Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
|AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 80 1
|Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 1
|Kaggle - Система организации конкурсов по исследованию данных 18 1
|Samsung Учимзнаем 4 1
|СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 585 1
|Linux OS 11533 1
|Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 260 1
|JavaScript - JS - язык программирования 1425 1
|Ивашкевич Евгений 22 1
|Черный Владимир 6 1
|Еременко Максим 14 1
|Абрамков Александр 44 1
|Титов Владислав 1 1
|Айнбунд Роман 1 1
|Колодин Егор 1 1
|Арефьев Сергей 2 1
|Бочарова Мария 1 1
|Шалафаева Эльвира 1 1
|Мытник Антон 1 1
|Томилов Иван 1 1
|Харламов Алексей 2 1
|Ермолаева Юлия 1 1
|Папулин Сергей 1 1
|Гайнцева Татьяна 2 1
|Гущин Александр 17 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.