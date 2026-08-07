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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 199231
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Алимова Ильсеяр

СОБЫТИЯ


07.08.2026 Школьная сборная России третий год подряд стала абсолютным чемпионом на Международной олимпиаде по искусственному интеллекту 1
21.01.2025 Альянс в сфере ИИ и Центральный университет начали подготовку российских команд к Международной олимпиаде по искусственному интеллекту в Китае 1
13.04.2017 В четырех российских вузах прошла образовательная программа Tizen 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Алимова Ильсеяр и организации, системы, технологии, персоны:

Huawei 4677 1
Yandex - Яндекс 9216 1
Samsung Electronics 11065 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 435 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Просвещение ФГУП - Karpov Courses - Карпов Курсы 4 1
Coursera 65 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 80 1
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 2
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2082 1
Мобильная версия - Mobile version 387 1
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 891 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 1
HTML - HTML5 - HyperText Markup Language, version 5 549 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4862 1
MLOps - NLP - Neuro-linguistic programming - НЛП - Нейролингвистическое программирование 225 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 1
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 541 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 787 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 1
Kaggle - Система организации конкурсов по исследованию данных 18 1
Samsung Учимзнаем 4 1
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 585 1
Linux OS 11533 1
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 260 1
JavaScript - JS - язык программирования 1425 1
Ивашкевич Евгений 22 1
Черный Владимир 6 1
Еременко Максим 14 1
Абрамков Александр 44 1
Титов Владислав 1 1
Айнбунд Роман 1 1
Колодин Егор 1 1
Арефьев Сергей 2 1
Бочарова Мария 1 1
Шалафаева Эльвира 1 1
Мытник Антон 1 1
Томилов Иван 1 1
Харламов Алексей 2 1
Ермолаева Юлия 1 1
Папулин Сергей 1 1
Гайнцева Татьяна 2 1
Гущин Александр 17 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 3
Канада 5082 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 1
Швеция - Королевство 3782 1
Япония 13807 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
Казахстан - Республика 6048 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 1
Нидерланды 3746 1
Болгария - Республика 799 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 1
Россия - СФО - Новосибирск 4876 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 1
Образование в России 2893 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 2
Т-Банк - Тинькофф - Центральный университет 50 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 2
Samsung IT Школа 11 1
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 1
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 134 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 149 1
Samsung Исследовательский центр 8 1
QMUL - Queen Mary University of London - Лондонский университет королевы Марии 2 1
НГТУ НЭТИ - Новосибирский государственный технический университет - Новосибирский электротехнический институт 64 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 1
VK Cup - чемпионат по программированию 7 1
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 32 1
Topcoder - TCCC - TopCoder Collegiate Challenge 17 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
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