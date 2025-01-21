Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 168596
ИКТ 13113
Организации 10285
Ведомства 1446
Ассоциации 972
Технологии 3388
Системы 25092
Персоны 71971
География 2739
Статьи 1507
Пресса 1183
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2569
Мероприятия 843

QMUL Queen Mary University of London Лондонский университет королевы Марии



21.01.2025 Альянс в сфере ИИ и Центральный университет начали подготовку российских команд к Международной олимпиаде по искусственному интеллекту в Китае 1
28.02.2021 Ученые предложили распознавать эмоции с помощью радиоволн 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

QMUL и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3938 1
Yandex - Яндекс 7400 1
Huawei 3946 1
Coursera 51 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1183 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 661 1
Unsplash 814 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7355 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере искусственного интеллекта 29 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3044 2
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 431 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5053 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13612 2
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1572 1
MLOps - NLP - Neuro-linguistic programming - НЛП - Нейролингвистическое программирование 159 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 626 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13222 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11419 1
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1702 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1759 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3179 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12587 1
Машинное зрение - FRT - Facial Recognition Technology - Face Detection - Технология распознавания лица - Лицевая биометрия 632 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5336 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10156 1
Здравоохранение - ЭКГ - Электрокардиография - Электрокардиостимулятор, ЭКС - кардиостимулятор - искусственный водитель ритма, ИВР 227 1
Wearable devices - Fitness tracker - Фитнес-трекер - Фитнес-браслет - Трекер активности - Смарт-браслет - Фитнес-приложение 169 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7405 1
Сетевое оборудование - Router WiFI - Роутер WiFI - точки доступа Wi-Fi 319 1
Kaggle - Система организации конкурсов по исследованию данных 14 1
СалютДевайсы - GigaChat 196 1
Еременко Максим 13 1
Абрамков Александр 39 1
Колодин Егор 1 1
Гущин Александр 16 1
Черный Владимир 6 1
Ивашкевич Евгений 10 1
Бочарова Мария 1 1
Арефьев Сергей 1 1
Нидерланды 3526 1
Болгария - Республика 776 1
Канада 4891 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14136 1
Россия - РФ - Российская федерация 145071 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17105 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52192 1
Казахстан - Республика 5550 1
Япония 13301 1
Швеция - Королевство 3622 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1273 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5791 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29221 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2762 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8728 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4375 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье 1260 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1229 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 140 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 336 1
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 82 1
Тинькофф - Центральный университет 10 1
University of London - Лондонский университет - Университет в Лондоне 40 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1525 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 935 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1219 1
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 27 1
VK Cup - чемпионат по программированию 7 1
Topcoder - TCCC - TopCoder Collegiate Challenge 17 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1340658, в очереди разбора - 768593.
Создано именных указателей - 168596.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие беспроводные вертикальные пылесосы для сухой уборки: выбор ZOOM

Лучшие мониторы с защитой зрения: хиты продаж

Лучшая бытовая техника Dreame на распродаже к 14 февраля: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Земля родила Луну? Удивительные открытия бросают вызов старым теориям

Создан первый российский прототип 50-кубитного квантового вычислителя — его точность выше 0,998

Предсказание Эйнштейна проверили в космическом масштабе: результат опровергает все альтернативные теории о Вселенной
Показать еще