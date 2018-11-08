Здравоохранение Психиатрия Шизофрения Аутизм Синдром дефицита внимания и гиперактивности, СДВГ


Почему молодые люди выбирают отдыхать в психиатрической больнице?
Здесь есть очевидное противоречие в части выбора способа: полечите меня или сделайте со мной что-нибудь такое, что позволит мне быть проактивным. Вот этого противоречия, к сожалению, представители молодого поколения не фиксируют. То есть собственное психическое состояние, как будто бы отдаётся на аутсорсинг.

Почему молодые люди не хотят общаться?
Выбор пассивного отдыха, лежа на кровати, с перелистыванием ленты информационных потоков, на мой взгляд, связан, во-первых, с тем, что к общению надо прилагать усилия, а этого либо не хочется, либо не умеешь. Ну и второе — способ обработки информации при постоянном переходе от одного сообщения к другому закрепляется в стереотипах.

Чем заменить пассивный отдых?
Лучший способ изменения или замены апатии и безразличия — это физическая нагрузка, но ни в тех дозах, которые могут сейчас предложить тренажерные залы, а в тех объемах, когда она дается с интересом, с разнообразием. Еще лучше, если она осуществляется непосредственно в пространстве жизни: в лесу, в парке, на красивых городских территориях.

Как психотерапевтам и психиатрам общаться с подростком, не вызывая протеста?
Универсальных решений по общению с подростками не существует. То, что помогает одному, может не подойти другому. Ключевым здесь становится установление доверительного контакта между врачом и подростком.

Как заметить, что подростку нужна помощь психотерапевта или психиатра?
В подростковом возрасте психические расстройства часто маскируются за соматическими жалобами, расстройствами пищевого поведения, зависимостями или протестным поведением. То, что выглядит как «обычный пубертат», может быть первым сигналом серьезного диагноза, включая депрессию, обсессивно-компульсивное расстройство или даже шизофрению. Основной тревожный признак — резкое и стойкое изменение поведения, когда ребенок становится «неузнаваемым» для близких, а также признаки школьной дезадаптации: прогулы, отказ от занятий, конфликты в коллективе.

Почему подростки часто устают?
Еще один важный аспект — хроническая усталость подростков. Перегрузка в школе, постоянный поток информации, ночное «залипание» в гаджетах — всё это нарушает циркадные ритмы и сон. Нарушения сна в этом возрасте могут спровоцировать депрессивные состояния, формируя замкнутый круг. С этим нужно разбираться комплексно, при участии неврологов, эндокринологов и других специалистов.

Правда ли, что люди с СДВГ живут меньше?
У детей, свойственная симптомокомплексу импульсивность часто, но не всегда, ведет к неоправданно рисковым поступкам, иногда — к несчастным случаям. У взрослых с этим синдромом достоверно выше, чем в популяции, риск противоправного поведения, что может негативно сказываться на продолжительности жизни. Но утверждать, что большинство пациентов с СДВГ имеют укороченную продолжительность жизни вряд ли можно.

Каковы основные факторы риска СДВГ?
Генетические исследования показали, что в основе СДВГ лежат структурные изменения в наследственном материале и данную патологию следует относить к полигенным расстройствам, развитие которых не может быть обусловлено исключительно факторами среды. Среди средовых факторов, предположительно влияющих на формирование СДВГ, условно выделяют пренатальные факторы (внутриутробная гипоксия плода, резус-конфликт и др., внутриутробные инфекции, родовая травма) и постнатальные факторы — различные повреждения головного мозга ребенка вследствие травм, хронических заболеваний, дефицитов витаминов, минералов, токсических факторов.

Какие психические расстройства чаще всего сопутствуют СДВГ?
Симптомы СДВГ наблюдаются при очень многих психических расстройствах и болезнях. Прежде всего они характерны для расстройств эмоциональной сферы (тревожных и некоторых депрессивных расстройств, многих маниакальных состояний, то есть состояний с приподнятым настроением). Симптомы СДВГ возникают и при биполярном аффективном расстройстве (БАР), и при различных формах детского аутизма, расстройствах личности, а также при шизофрении. Астенический синдром, почти всегда сопровождающий физические болезни (соматические, инфекционные, неврологические и эндокринные), тоже во многом соответствует диагностическим критериям СДВГ.

Как распознать у ребёнка лёгкую степень аутизма?
Начать нужно с того, что у аутизма нет степеней, это не расстройство, и в большинстве случаев даже не заболевание, которое прогрессирует и проявляет себя в виде легкой, средней или тяжелой степени своего развития. Аутизм либо есть, либо нет. Вариантов аутизма очень много, об этом нужно нужно сразу говорить. Есть патологический, есть не патологический аутизм. Во втором случае речь идет о особенностях психофизического развития. И это, как правило, асинхрония психофизического развития, когда какие-то психические функции развиваются ускоренно, опережая, так скажем, свой нормотипический темп, а другие, наоборот, отстают.

Как улучшить состояние ребенка с аутизмом и возможно ли это?
— Конечно, возможно улучшение состояния ребенка с аутизмом с помощью лечения. Это лекарственные препараты, их достаточно много, и большое количество различных специальных методов психофизического развития, помогающих ребенку развиваться, гармонизировать его психику. Этим занимаются нейропсихологи, логогопеды, дефектологи, очень много специальных, так скажем, педагогов, которые обучены этому.

Как ведут себя дети с аутизмом?
Дети с аутизмом очень замкнутые, очень непредсказуемы. У них мало мимики, им очень сложно распознавать эмоции по выражению лица окружающих. Поэтому у них нет эффективного резонанса, они не чувствуют эмоционального настроения диалога. Дети с аутизмом очень часто ведут себя стереотипично, и в их действиях мы видим повторяющиеся движения. Часто это так называемый манежный бег — бег по кругу, когда они без остановки на ограниченной площади совершают круговое постоянное движение. Очень часто у них повышен тонус мышц в нижних конечностях, из-за этого они часто бегают на носочках.

СОБЫТИЯ


08.11.2018 МИА «Россия сегодня» запустило первый VR-проект

сегодня» запустило свой первый проект в формате виртуальной реальности (VR). Мобильное приложение «Механика аутизма», разработанное медиагруппой при экспертной поддержке фонда содействия решен
26.06.2018 Аутизм можно лечить будет с помощью генной терапии

еделенных генов. Данное исследование имеет огромное значение для терапии не только аутизма, но и других психических заболеваний. Это первый случай, когда ученые смогли отредактировать ген, вызывающий аутизм, и показать снижение поведенческих симптомов. У CRISPR-Gold также есть потенциал в лечении других генетических заболеваний, таких болезнь Хантингтона или мышечная дистрофия Дюшена.
26.08.2015 Шизофрения вызвана микробами в горле?

жду на создание эффективных средств профилактики и лечения данного распространенного психического заболевания, которое является серьезной проблемой и в России. Бактерии могут быть причиной шизофрении Шизофрения — глобальная проблема, затрагивающая значительную часть населения планеты. По подсчетам Всемирной организации здравоохранения на планете примерно 24 млн человек с шизофренией, то ест
29.05.2013 Шизофрению можно предсказать по родительским генам

етей, это открытие может помочь скорректировать лечение взрослых пациентов. Уже давно известно, что шизофрения передается по наследству. Но с эволюционной точки зрения шизофрению нельзя рассмат
14.04.2011 Шизофрению изучают в пробирке

апсов и доводит их число до обычной нормы. Ученые не готовы однозначно заявить, что уменьшение связей между нейронами – главная причина шизофрении. На самом деле, утверждают они, нет такой болезни - "шизофрения". Многие считают, что шизофрения - это синдром, набор разных болезней, для удобства объединенных психиатрами в одну группу. Тем не менее, они надеются, что метод, использованн
26.02.2008 Гоблин и психиатры предупреждают о виртуальной зависимости

Врачи отмечают рост регистрируемых случаев интернет-зависимости среди подростков. По словам психотерапевта центра восстановительного лечения «Детская психиатрия», Ильи Бердышева, интернет-зависимость среди детей школьного возраста уже считается болезнью. «Даже существует термин „болезнь зависимого поведения“, а именно влечение к азар
07.09.2007 Шизофрения: плата за эволюцию?

мнению ученых, стала склонность современного человека к общим психозам. Вопреки популярному мнению, шизофрения не подразумевает «раздвоение личности». Больные страдают галлюцинациями, им кажетс
01.03.2007 Психиатры выдвинули новую гипотезу стоимостью $1 тыс.
02.07.2003 Психиатры приравняли интернет к запрещенным веществам

ют 10% пользователей, а 39% случаев можно охарактеризовать как "ситуацию риска". Половина опрошенных респондентов используют интернет, не проявляя зависимости к этому средству коммуникации. Испанские психиатры считают свой доклад лишь прелюдией к исследованию мирового масштаба, посвященному новой проблеме. По мнению обозревателей Newsru.com, интернет-привязанность в ближайшее время вряд ли


