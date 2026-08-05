Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 198965
ИКТ 15347
Организации 11755
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3582
Системы 27057
Персоны 86842
География 3115
Статьи 1579
Пресса 1317
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2828
Мероприятия 894

Киселев Владимир

СОБЫТИЯ


05.08.2026 Конструктор скриптов ScriptBuilder от Voxys получил сертификат «Сделано в России» 1
07.12.2022 Власти собираются регистрировать россиян, которые играют в компьютерные игры 1
08.06.2018 Путин распорядился провести Wi-Fi в села с населением 100 человек 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Киселев Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9208 1
Ростелеком 10942 1
Почта России ПАО 2370 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8843 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1192 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4948 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3689 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6536 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3068 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 1
Фонд универсального обслуживания - Резерв универсального обслуживания 118 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13856 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9788 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1755 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26197 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7039 1
УУС - Универсальные услуги связи 329 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13296 1
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 566 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6851 1
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1899 1
Таксофон - Таксофонная сеть - телефон общего пользования 239 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13914 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18324 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13477 1
Видеоигры - Video game - видеоигровая индустрия 554 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22929 1
Маркировка - Marking - Track & Trace системы 1374 1
Стандартизация - Standardization 2338 1
Сбер - Сбер ID - Сбербанк ID - Sber ID - Sberbank ID - СберБизнес ID 125 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 1
Яндекс ID - Я ID - Яндекс.Паспорт 124 1
Путин Владимир 3453 1
Хинштейн Александр 148 1
Щербинин Александр 2 1
Лантратова Яна 8 1
Медведев Дмитрий 1665 1
Россия - РФ - Российская федерация 166050 3
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 906 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57650 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4427 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 236 1
Доступный интернет - ПКД - Пункты коллективного доступа в интернет 125 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7034 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1379 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 728 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3014 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10870 1
ГрК РФ - Градостроительный кодекс Российской Федерации 24 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8832 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8837 1
Совершеннолетие - Дееспособность - Legal capacity - Правоспособность 484 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 1
Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 797 1
Здравоохранение - Психиатрия - Шизофрения - Аутизм - Синдром дефицита внимания и гиперактивности, СДВГ 110 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2394 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1462583, в очереди разбора - 725252.
Создано именных указателей - 198965.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Обзор монитора MSI PRO MAX 271PHW E14: практичность и визуальный комфорт

Как подготовить смартфон к отпуску: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще