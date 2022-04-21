Получите все материалы CNews по ключевому слову
|21.04.2022
Операторов связи освобождают от поборов, благодаря которым в российских деревнях есть связь
время каждый оператор, действующий на территории России, обязан отдавать 1,2% своей выручки в Фонд универсального обслуживания. Данный фонд создавался с целью устранения цифрового неравенства,
|28.01.2022
Из России стремительно исчезают операторы связи
слений – прим. CNews) не повлияет. Вопросы, связанные с увеличением размера отчислений операторов в резерв универсального обслуживания, в настоящее время не обсуждаются», – заявили представител
|19.08.2021
«Ростелеком» хочет обложить интернет-компании налогом в свою пользу
ожением обязать все крупные ИТ-компании, работающие в России, платить взносы в так называемый «фонд универсального обслуживания», пишет Forbes. Инициатива главы «Ростелекома», озвученная в рамк
|28.12.2020
Власти заставят «Ростелеком» провести сотовую связь во все российские деревни
. Убыток от оказания соответствующих услуг операторам универсального обслуживания компенсируется из Резерва универсального обслуживания, в который все операторы связи перечисляют 1,2% от своей
|18.04.2017
Путин ввел штрафы для тех, кто плохо платит за таксофоны
зидент России Владимир Путин подписал закон о штрафах для операторов связи, задерживающих выплаты в Резерв универсального обслуживания. Закон представляет собой поправки в Закон «О связи» и Код
|19.11.2014
Как, когда и за сколько в России ликвидируют проблему цифрового неравенства. ПЛАН
нтракт оператор заключил с Федеральным агентством связи (Россвязь) сроком на 10 лет, начиная с 1 июля 2014 г. Из госбюджета «Ростелеком» сможет получить до i163 млрд: источником этих средств является Резерв универсального обслуживания (РУО), в который все операторы связи перечисляют по 1,2% от своей выручки. В соответствие с контрактом, «Ростелеком» становится единым оператором универсально
|27.01.2014
Госдума поручила “Ростелекому” обеспечить жителей сел 10-мегабитным интернетом
, который проводит Россвязь. В большинстве случаев таксофоны обслуживает “Ростелеком”, ПКД - “Почта России”. Убытки от оказания универсальных услуг оператором компенсирует государство за счет средств Резерва универсального обслуживания, в который все телекоммуникационные компании направляют 1,2% от выручки. Первоначально Микомсвязи хотело ввести в универсальных обслуживаниях принцип технейт
|09.09.2010
Универсальные таксофоны должны будут принимать телефонные карты любых операторов универсального обслуживания
ом общедоступным тарифам. Убытки операторов от оказания универсальных услуг связи компенсируются из резерва универсального обслуживания, формирующегося за счет отчислений всех операторов связи
|29.01.2008
Правительство РФ расширило лицензионные требования операторов связи
олняющее перечень лицензионных условий для оказания услуг связи сведениями об отчислениях средств в резерв универсального обслуживания, сообщает РБК. Соответствующее постановление от 24 января
|16.08.2007
В Ленобласти установлено 80 таксофонов универсального обслуживания
Первые 80 таксофонов универсального обслуживания установлены в 15 районах Ленинградской области и Сосновоборском городском округе. Тарифы на местные телефонные соединения посредством таксофонов универсального об
|22.02.2007
Белорусских операторов заставили поделиться с народом
В Белоруссии создается государственный целевой бюджетный фонд универсального обслуживания, распорядителем которого определено Министерство связи и информат
|15.09.2006
Россвязь предупреждает: заплатите универсальные налоги
братился на днях к телекоммуникационным компаниям, которые еще не начали осуществлять взносы в Фонд универсального обслуживания. "Хочу напомнить, что после предстоящего принятия Государственной
|26.06.2006
“Уралсвязьинформ” выиграл тендер на установку таксофонов
местного телефонного соединения с использованием таксофона — 42 копейки), общая компенсация из Резерва универсального обслуживания составит 126 600 672 рубля; в Свердловской области 1 617
|29.05.2006
"Уралсвязьинформ" выиграл тендер на установку таксофонов
в 1 092 населенных пунктах (тариф за минуту местного соединения – 65 копеек), общая компенсация из Резерва универсального обслуживания составит 157 203 814 рублей; в Ханты-Мансийском автономно
|21.10.2005
Победителем конкурса на оказание универсальных услуг по передаче данных в Хабаровском крае стала "Почта России"
яться из средств резерва универсального обслуживания два раза в год. Ставка отчислений операторов в резерв универсального обслуживания утверждена в размере 1,2% доходов от услуг связи, за исклю
|17.12.2004
Закон "О связи": дебаты продолжаются
бходимое количество карт предоплаты. В Мининформсвязи же, объясняя необходимость введения механизма универсального обслуживания, ссылаются на аналогичный мировой опыт. Но еще большие споры, чем
|16.09.2004
Леонид Рейман: для покрытия "белых зон" фиксированной связи будет использоваться универсальное обслуживание
Проблему покрытия «белых зон» фиксированной связи решит внедрение механизма универсального обслуживания. С таким заявлением выступил 15 сентября на третьем Байкальском э
