Фонд универсального обслуживания Резерв универсального обслуживания


СОБЫТИЯ


21.04.2022 Операторов связи освобождают от поборов, благодаря которым в российских деревнях есть связь

время каждый оператор, действующий на территории России, обязан отдавать 1,2% своей выручки в Фонд универсального обслуживания. Данный фонд создавался с целью устранения цифрового неравенства,
28.01.2022 Из России стремительно исчезают операторы связи

слений – прим. CNews) не повлияет. Вопросы, связанные с увеличением размера отчислений операторов в резерв универсального обслуживания, в настоящее время не обсуждаются», – заявили представител
19.08.2021 «Ростелеком» хочет обложить интернет-компании налогом в свою пользу

ожением обязать все крупные ИТ-компании, работающие в России, платить взносы в так называемый «фонд универсального обслуживания», пишет Forbes. Инициатива главы «Ростелекома», озвученная в рамк
28.12.2020 Власти заставят «Ростелеком» провести сотовую связь во все российские деревни

. Убыток от оказания соответствующих услуг операторам универсального обслуживания компенсируется из Резерва универсального обслуживания, в который все операторы связи перечисляют 1,2% от своей

18.04.2017 Путин ввел штрафы для тех, кто плохо платит за таксофоны

зидент России Владимир Путин подписал закон о штрафах для операторов связи, задерживающих выплаты в Резерв универсального обслуживания. Закон представляет собой поправки в Закон «О связи» и Код
19.11.2014 Как, когда и за сколько в России ликвидируют проблему цифрового неравенства. ПЛАН

нтракт оператор заключил с Федеральным агентством связи (Россвязь) сроком на 10 лет, начиная с 1 июля 2014 г. Из госбюджета «Ростелеком» сможет получить до i163 млрд: источником этих средств является Резерв универсального обслуживания (РУО), в который все операторы связи перечисляют по 1,2% от своей выручки. В соответствие с контрактом, «Ростелеком» становится единым оператором универсально
27.01.2014 Госдума поручила “Ростелекому” обеспечить жителей сел 10-мегабитным интернетом

, который проводит Россвязь. В большинстве случаев таксофоны обслуживает “Ростелеком”, ПКД - “Почта России”. Убытки от оказания универсальных услуг оператором компенсирует государство за счет средств Резерва универсального обслуживания, в который все телекоммуникационные компании направляют 1,2% от выручки. Первоначально Микомсвязи хотело ввести в универсальных обслуживаниях принцип технейт
09.09.2010 Универсальные таксофоны должны будут принимать телефонные карты любых операторов универсального обслуживания

ом общедоступным тарифам. Убытки операторов от оказания универсальных услуг связи компенсируются из резерва универсального обслуживания, формирующегося за счет отчислений всех операторов связи

29.01.2008 Правительство РФ расширило лицензионные требования операторов связи

олняющее перечень лицензионных условий для оказания услуг связи сведениями об отчислениях средств в резерв универсального обслуживания, сообщает РБК. Соответствующее постановление от 24 января

16.08.2007 В Ленобласти установлено 80 таксофонов универсального обслуживания

Первые 80 таксофонов универсального обслуживания установлены в 15 районах Ленинградской области и Сосновоборском городском округе. Тарифы на местные телефонные соединения посредством таксофонов универсального об
22.02.2007 Белорусских операторов заставили поделиться с народом

В Белоруссии создается государственный целевой бюджетный фонд универсального обслуживания, распорядителем которого определено Министерство связи и информат
15.09.2006 Россвязь предупреждает: заплатите универсальные налоги

братился на днях к телекоммуникационным компаниям, которые еще не начали осуществлять взносы в Фонд универсального обслуживания. "Хочу напомнить, что после предстоящего принятия Государственной
26.06.2006 “Уралсвязьинформ” выиграл тендер на установку таксофонов

местного телефонного соединения с использованием таксофона — 42 копейки), общая компенсация из Резерва универсального обслуживания составит 126 600 672 рубля; в Свердловской области 1 617 
29.05.2006 "Уралсвязьинформ" выиграл тендер на установку таксофонов

в 1 092 населенных пунктах (тариф за минуту местного соединения – 65 копеек), общая компенсация из Резерва универсального обслуживания составит 157 203 814 рублей; в Ханты-Мансийском автономно
21.10.2005 Победителем конкурса на оказание универсальных услуг по передаче данных в Хабаровском крае стала "Почта России"

яться из средств резерва универсального обслуживания два раза в год. Ставка отчислений операторов в резерв универсального обслуживания утверждена в размере 1,2% доходов от услуг связи, за исклю
17.12.2004 Закон "О связи": дебаты продолжаются

бходимое количество карт предоплаты. В Мининформсвязи же, объясняя необходимость введения механизма универсального обслуживания, ссылаются на аналогичный мировой опыт. Но еще большие споры, чем
16.09.2004 Леонид Рейман: для покрытия "белых зон" фиксированной связи будет использоваться универсальное обслуживание

Проблему покрытия «белых зон» фиксированной связи решит внедрение механизма универсального обслуживания. С таким заявлением выступил 15 сентября на третьем Байкальском э

Публикаций - 115, упоминаний - 163

Фонд универсального обслуживания и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10325 61
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9203 19
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14296 17
МегаФон 9936 15
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3125 14
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1595 7
Google LLC 12276 6
Meta Platforms - Facebook 4535 6
Ростелеком - Связьинвест 1714 6
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 936 6
X Corp - Twitter 2908 5
Восход ФГБУ НИИ 685 5
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 615 5
Amazon Inc - Amazon.com 3141 3
Yandex - Яндекс 8471 3
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1538 3
ГЛОНАСС АО 242 3
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 864 3
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1415 3
Ростелеком - РТК-ЦОД - ТЦИ - Технический центр Интернет 71 3
Системы документооборота 512 2
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 430 2
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1039 2
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 383 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3306 2
Qualcomm Technologies 1912 2
Intel Corporation 12545 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1704 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 882 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2254 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1586 2
Корус Консалтинг ГК 1346 2
Acronis - Акронис 459 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 393 2
VK - Mail.ru Group 3535 2
БАРС Груп 560 2
Diasoft - Диасофт 1028 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1838 2
Ростелеком - РТЛабс 182 2
NVision Group - Энвижн Груп 685 2
Почта России ПАО 2251 23
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3003 5
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1026 3
Morgan Stanley - Морган Стэнли 483 3
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 683 3
АБ Россия - Акционерный банк Россия 94 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8206 2
eBay Inc 1632 2
НСПК - Национальная система платежных карт 901 2
Visa International 1974 2
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 88 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1909 2
Marshall Capital Partners - Маршал Капитал Партнерс - Marshal Telecom Partners 95 2
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 129 1
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 187 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1484 1
BIPM - Bureau International des Poids et Mesures - International Bureau of Weights and Measures - МБМВ - Международное бюро мер и весов 8 1
Северсталь ПАО - Severstal 563 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 354 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 416 1
Mubadala Investment - Mubadala Capital - Mubadala Development 35 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 119 1
Газпром ПАО 1418 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 127 1
ВТБ - Почта Банк 503 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1143 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 733 1
Macquarie Group - Macquarie Bank - Macquarie Capital 20 1
Netton Consulting Group - Netton Telecom 37 1
Генезис 25 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12880 77
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 752 47
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6286 33
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3535 32
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5236 27
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2931 20
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4800 20
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1136 16
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2815 11
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2256 11
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2083 11
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 790 9
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 702 9
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 258 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3111 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5251 4
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 605 4
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 365 4
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 300 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 3
Судебная власть - Judicial power 2412 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2736 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 271 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3371 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 710 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1411 3
Федеральное собрание Российской Федерации 308 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3253 3
Конституционный суд РФ 109 3
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 334 3
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 222 3
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 3
Фонд поддержки российского программного обеспечения - Фонд поддержки отечественного ПО 2 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3463 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3452 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 279 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 609 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1469 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1903 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1454 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6427 8
АОТС - Ассоциация ОТС - Ассоциация Операторов Телематических Служб - Ассоциация операторов телефонной связи 14 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 464 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 256 2
АНОПС - Ассоциация негосударственных операторов почтовой связи 1 1
Национальный союз организаций и операторов связи 2 1
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 1
Единая Россия - Политическая партия 316 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Консорциума 4G - Некоммерческое объединение операторов связи 24 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 356 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22006 67
УУС - Универсальные услуги связи 325 58
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73405 52
Таксофон - Таксофонная сеть - телефон общего пользования 239 44
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1663 42
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28953 42
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57459 36
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25560 33
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4847 32
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 24
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6642 19
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17132 18
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11197 17
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12991 17
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23232 15
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7199 13
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1617 13
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9355 13
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5678 10
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12393 10
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8459 10
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9790 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12014 7
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - "Мобильное рабство" 277 7
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8764 7
Информационный киоск - информационный терминал - инфокиоск - инфомат 505 7
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9514 6
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8945 6
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1853 6
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2571 6
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8807 6
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2957 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34056 6
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4015 6
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2477 6
5G - пятое поколение мобильной связи 2362 5
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5396 5
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1279 5
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2288 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17172 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5851 11
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1532 7
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - БДПН - база данных перенесенных номеров мобильных телефонов 19 6
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1356 6
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 760 5
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3441 5
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2882 4
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1427 4
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1064 4
Google YouTube - Видеохостинг 2895 3
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 873 3
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 519 3
ГосЗатраты - Общественный мониторинг госзакупок в Рф 44 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 2С3 - Эльбрус-2СМ - Эльбрус-2С+ - микропроцессорные вычислительные комплексы 43 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр нарушителей прав субъектов персональных данных 9 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 987 2
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 317 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 583 2
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 527 2
Booking.com 119 2
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 191 2
InfoWatch - HandySolutions - HandyBank - Хэндибанк 91 2
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 246 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 246 2
Google Cloud Services 233 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2061 2
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 605 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2105 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 425 2
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 133 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр операторов персональных данных 73 2
Росстат ГИС ЦАП - Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных 22 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1525 1
Администрация Президента РФ - Электронный архив Президента РФ 4 1
Правительство Москвы - ДГП Москва - Мосгорзаказ ЕИС - Единая информационная система 26 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 947 1
ГМИСС - Глобальная многофункциональная информационная спутниковая система - Глобальная мобильная информационная спутниковая система 8 1
Росреестр - ФКП ФГБУ - ЕЭКО ФГИС - Единая электронная картографическая основа 26 1
ГИС ЕБСПВР - Единое бесшовное сплошное многослойное покрытие данными дистанционного зондирования Земли с различным пространственным разрешением 2 1
Путин Владимир 3356 20
Никифоров Николай 1136 17
Рейман Леонид 1059 11
Осеевский Михаил 333 9
Шадаев Максут 1151 9
Духовницкий Олег 91 9
Медведев Дмитрий 1662 6
Свердлов Денис 201 4
Калинин Владимир 8 4
Брюквин Юрий 299 4
Григоренко Дмитрий 185 4
Тимошенко Любовь 19 4
Дворкович Аркадий 211 3
Яровая Ирина 71 3
Калугин Сергей 168 3
Мишустин Михаил 737 3
Слизень Виталий 243 3
Юртаев Дмитрий 7 2
Щеголев Игорь 698 2
Белоусов Сергей 247 2
Носков Константин 239 2
Чернышенко Дмитрий 575 2
Бойко Елена 152 2
Ахмеров Тимур 88 2
Дмитриев Кирилл 117 2
Мордашов Алексей 59 2
Евраев Михаил 264 2
Колесников Андрей 89 2
Семенов Александр 165 2
Кочаров Армен 25 2
Хинштейн Александр 146 2
Айбашева Анна 98 2
Сивидов Алексей 40 2
Ивакин Роман 57 2
Овчинников Борис 129 2
Яшин Валерий 79 2
Бескоровайный Андрей 49 2
Якубов Тимур 19 2
Завадников Валентин 5 2
Иванов Олег 146 2
Россия - РФ - Российская федерация 157221 100
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45804 29
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18632 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53488 9
Европа 24649 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8134 6
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1003 6
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2964 6
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3228 6
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3209 5
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2666 5
Россия - ДФО - Амурская область 854 5
Россия - ЮФО - Ростовская область 1673 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3048 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3189 4
Россия - ЮФО - Севастополь 582 4
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2914 4
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1453 4
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) 335 4
Россия - ДФО - Хабаровский край 991 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3366 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4098 3
Земля - планета Солнечной системы 10664 3
Россия - УФО - Свердловская область 1753 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3274 3
Россия - ДФО - Магаданская область - Магадан 250 3
Украина 7799 3
Россия - УФО - Тюменская область 1258 3
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 435 3
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 947 3
Россия - ЦФО - Тамбовская область 614 3
Россия - ДФО - Магаданская область 483 3
Россия - СКФО - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 361 3
Россия - ЮФО - Волгоградская область 828 3
Россия - УФО - Челябинская область 1393 2
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1077 2
Россия - ЦФО - Тульская область 1298 2
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1315 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1643 2
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 619 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55083 82
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1341 50
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8545 37
Доступный интернет - ПКД - Пункты коллективного доступа в интернет 124 37
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10543 31
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 30
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6787 24
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51330 18
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17431 17
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4253 16
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31960 15
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 15
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4416 13
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6675 13
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1181 10
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5311 10
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1254 10
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1869 9
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9688 9
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6372 8
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1762 8
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1327 8
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7279 8
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8383 7
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 234 7
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3772 7
Паспорт - Паспортные данные 2737 6
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3664 6
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1624 6
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8909 6
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1956 6
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5711 5
Аудит - аудиторский услуги 3115 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10761 5
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1469 5
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1331 5
Здравоохранение - Скорая медицинская помощь - травмпункт - травматология 177 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10334 5
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 372 5
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7799 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11413 8
Ведомости 1249 4
Коммерсантъ - Издательский дом 2161 3
Forbes - Форбс 914 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1143 2
РОИ - Российская общественная инициатива 84 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1077 1
РИА Новости 986 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 114 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6021 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 499 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 425 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 887 1
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 91 1
ВГТРК - Россия-1 - телеканал 24 1
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 123 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8381 7
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 7
Рустелеком ТК 304 4
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1055 3
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 130 2
IDC - International Data Corporation 4943 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 6
ИИИ - Институт исследований интернета 62 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1269 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 281 1
РАН - Российская академия наук 2016 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 232 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 140 1
ИЗиСП при Правительстве РФ ФГНИУ - Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ 5 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 5
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 725 4
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 613 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 2
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 2
Байкальский экономический форум 13 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 162 1
CNews FORUM Кейсы 280 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 1
