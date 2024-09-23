Разделы

Здравоохранение Скорая медицинская помощь травмпункт травматология

Здравоохранение - Скорая медицинская помощь - травмпункт - травматология

Какие травмы обычно связаны с началом теплого сезона?
С началом тёплого сезона люди часто получают травмы, связанные с активным отдыхом, работой на даче, алкогольным опьянением и ДТП. Самые распространённые — бытовые и дачные травмы: например, раны и большие ссадины – при работе с инструментами ( УШМ (болгарка), топоры, ножи), вплоть до ампутаций пальцев во время работ с дисковыми пилами; ожоги — от мангалов, костров, горячего угля или кипятка. Травмы спины и суставов — из-за неправильной нагрузки (копка грядок, перенос тяжестей).

Какие травмы с началом лета чаще всего получают дети?
Ожоги от костра или петард — дети часто получают травмы из-за невнимательности. ⁠Проглатывание инородных предметов (шашлычные палочки, кости). Падения с качелей, велосипедов, деревьев.

Как избежать этих травм?
Применение 3D-технологий позволяет изготовить индивидуальные шаблоны для моделирования имплантов. После того, как принтер создает точную модель дефекта, врачи подготавливают необходимую форму импланта. В результате хирург уже к началу операции имеет готовый титановый имплант, подходящий конкретному пациенту.

23.09.2024 АСУ «Скорая помощь» совместима с продуктовым стеком «Группы Астра»

CL были проведены совместные испытания работоспособности и корректности совместного функционирования операционной системы специального назначения Astra Linux, СУБД Tantor и программного продукта АСУ «Скорая помощь». По итогам проделанной работы были получены сертификаты совместимости в рамках программы технологического партнерства Ready for Astra. Об этом CNews сообщили представители «Групп
13.08.2024 АСУ «Скорая помощь» и Axiom JDK ускоряют импортозамещение Java-стека в медицине

паний ICL сообщили, что теперь учреждения скорой помощи могут осуществить переход с зарубежного системного программного обеспечения на отечественный Java-стек. Компании подтвердили совместимость АСУ «Скорая помощь» со средой исполнения Java Axiom JDK и сервером приложений Java Libercat. АСУ «Скорая помощь» используется в качестве региональной системы управления оказанием скорой медиц
28.05.2024 Использование смарт-карт «Рутокен ЭЦП 3.0 NFC» позволит ускорить подписание карт вызова в АСУ «Скорая помощь»

Сотрудники скорой помощи получили возможность «бесконтактно» подписывать медицинские документы на вызове. Такое стало возможным благодаря технологической интеграции АСУ «Скорая помощь» (группа компаний ICL) со смарт-картами «Рутокен ЭЦП 3.0 NFC» (Компания «Актив»). Об этом CNews сообщили представители компания «Актив». Теперь врачи скорой помощи могут больше вр
28.07.2023 МТС разогнала мобильный интернет для Ковровской станции скорой помощи

сширении сети и установке нового телеком-оборудования в городе Ковров Владимирской области в районе станции скорой медицинской помощи. В результате средняя скорость мобильного интернета здесь д
04.11.2019 ИТ-директор НИИ им. Н. Склифосовского в интервью CNews: Мы взяли за основу сериал «Скорая помощь» с Дж. Клуни

отделения, отказаться от классической модели «пациент к врачу» в пользу модели «врач к пациенту». И если 2 года назад в Склифе были очереди в коридорах, то сейчас коридоры пустые. Есть такой сериал «Скорая помощь» с Джорджем Клуни. Мы взяли за основу как раз такую модель. Пациент никуда не ходит – все диагностические процедуры, за исключением стационарных КТ и МРТ, «приезжают» к нему. Мы о
01.02.2017 «Мегафон» обеспечит «Скорую помощь» Владивостока M2M-телемедициной

язи и голосовые сервисы.В соответствии с условиями контракта, компания «Мегафон» предоставит КГБУЗ «Скорая медицинская помощь г. Владивостока» канал для доступа в глобальную сеть на скорости до
04.07.2016 Сервисы «Мегафона» помогут частной медицинской службе «Скорая помощь 072»

«Мегафон» подписал контракт на предоставление комплекса автоматизированных услуг связи частной медицинской службе «Скорая помощь 072». Теперь абоненты «Мегафона» смогут вызвать платную скорую помощь по короткому номеру 1303. В рамках контракта оператор также предоставил частной медслужбе тариф для бесплатно
14.12.2015 «Ростелеком» подключил к сервису «Станция скорой медицинской помощи» больницы Марий Эл

«Ростелеком» завершил в Марий Эл работы по подключению к программному сервису «Станция скорой медицинской помощи» (ССМП) информационной системы «Медицинская информационная система» (ИС МИС) «Республиканского клинического госпиталя ветеранов войн» и «Республиканской клинич
13.08.2014 «Станция скорой медицинской помощи» Тюменской области использует СЭД «Дело» для обмена документацией с удаленными подразделениями

С 2008 г. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тюменской области «Станция скорой медицинской помощи» работает в системе электронного документооборота «Дело». Начав с автоматизации процессов регистрации документов, учреждение сегодня использует СЭД для обмена

26.03.2014 «Ростелеком» модернизировал сеть станции скорой медицинской помощи в Новотроицке

«Ростелеком» предоставил ГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи» Новотроицка Оренбургской области услуги сети передачи данных. В рамках реализации проекта до ведомства была организована ВОЛС (волоконно-оптическая линия связ
02.12.2011 Автопарк Воронежской службы скорой помощи будет обеспечен мобильными кардиографами с SIM-картами МТС

объявили о реализации инновационного телекоммуникационного проекта, направленного на решение проблем профилактики сердечно-сосудистых заболеваний в Воронежской области. До конца 2011 г. весь автопарк службы скорой помощи региона будет обеспечен мобильными кардиографами, оснащенными SIM-картами МТС для передачи данных. Благодаря реализации проекта врачи скорой помощи имеют возможность операт

