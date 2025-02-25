Игнатьев Дмитрий
Игнатьев Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Барсуков Евгений 1 1
|Ибрагимов Ильнур 3 1
|Хасин Евгений 20 1
|Залаев Геннадий 4 1
|Сергиенко Сергей 12 1
|Мирон София 3 1
|Тэн Марина 4 1
|Мусиенко Владимир 1 1
|Александрова Екатерина 6 1
|Гребенщиков Дмитрий 36 1
|Трубочев Алексей 32 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145478 9
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17490 1
|Россия - ПФО - Татарстан Республика 2929 1
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14152 1
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