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Игнатьев Дмитрий



25.02.2025 Колибри-АРМ — генеральный партнер конференции «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2025» 1
29.10.2024 Axoft стала дистрибьютором системы управления рабочими местами «Колибри-АРМ» 1
07.10.2024 «Колибри-АРМ» подтвердила совместимость с Аstra Linux 1
01.07.2024 ГК Softline и «Колибри-АРМ» развивают технологическое партнерство 1
19.06.2024 Дмитрий Игнатьев, «Колибри-АРМ»: Наша система позволяет управлять рабочими местами с любой ОС 1
18.06.2024 ОС «Альт Рабочая станция» совместима с системой управления рабочими местами «Колибри-АРМ» 1
24.04.2024 Когда государство обретет технологическую независимость 1
18.12.2023 В России создается решение для управления парком компьютеров на Windows и Linux на замену софту Microsoft 1
28.08.2023 ICL Services и Softline рассказали про импортозамещение пользовательских инфраструктур 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Игнатьев Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 123 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1926 5
ICL ГК 387 3
Softline - Софтлайн 2850 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4918 1
8272 1
Крок - Croc 1777 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3956 1
Ростелеком 9750 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 333 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12792 1
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Лента - Сеть розничной торговли 2091 1
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Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 290 1
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Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4995 1
Минцифры РФ - Департамент обеспечения кибербезопасности (ДОК) 16 1
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 122 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 288 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4540 1
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ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10164 2
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1716 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3075 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2031 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13753 1
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ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7687 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21295 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1208 1
PropTech - Property Technologies - Инновационные технологии в строительстве и недвижимости - Цифровизация строительства - Информационный менеджмент в строительстве - Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности 49 1
Directory Service - Служба каталогов - средство иерархического представления ресурсов и информации об этих ресурсах - Управление службой каталогов и доменом, а также учетными записями 136 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 826 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6641 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6705 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2402 1
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API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3911 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6738 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1057 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3096 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1575 1
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов - Открытые API 378 1
MLOps - NLP - Natural Language Processing - NLU - Natural Language Understanding - Обработка естественного языка - Компьютерная лингвистика - Инжиниринг языка 217 1
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 562 1
ICL Колибри-АРМ - автоматизированное управление рабочими местами 22 9
Linux OS 10025 8
Microsoft Windows 15732 7
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 955 4
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager 225 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 348 3
Ред Софт - Ред Адм 42 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5244 1
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 276 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 137 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 197 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 183 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт домен 25 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 305 1
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 153 1
Референс пойнт - Zodiaс.ITM - Зодиак.АйТиЭм 7 1
Барсуков Евгений 1 1
Ибрагимов Ильнур 3 1
Хасин Евгений 20 1
Залаев Геннадий 4 1
Сергиенко Сергей 12 1
Мирон София 3 1
Тэн Марина 4 1
Мусиенко Владимир 1 1
Александрова Екатерина 6 1
Гребенщиков Дмитрий 36 1
Трубочев Алексей 32 1
Россия - РФ - Российская федерация 145478 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17490 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2929 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14152 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8565 6
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14486 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48332 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51423 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3971 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2175 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29323 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5894 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16398 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18679 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 269 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5427 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13647 1
Утилизация мусора - ТКО - Твердые коммунальные отходы 48 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3575 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1215 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5794 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7655 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1335 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1451 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7043 1
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 258 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация 626 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1244 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2022 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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