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Индексная книга (каталог) CNews*
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Барсуков Евгений

СОБЫТИЯ


21.10.2026 «Цифромед» внедрил ИИ-консультанта на базе RAG-системы для автоматизации служб техподдержки 1
18.12.2023 В России создается решение для управления парком компьютеров на Windows и Linux на замену софту Microsoft 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Барсуков Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

SimbirSoft - СимбирСофт 124 1
ICL ГК - ICL Group 512 1
ЦКР - Центр корпоративных решений - 88 1
Ростелеком 11069 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5740 1
9742 1
Крок - Croc 1971 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5102 1
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 178 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13959 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 - Always-On Enterprise - Continuous Security - обеспечение непрерывной информационной безопасности бизнес-процессов 2626 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13053 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3219 1
ITAM - IT Asset Management - Information Asset Management - Управление ИТ-активами - Система управления ИТ-инфраструктурой 815 1
EMS - Element Management System - Система управления и мониторинга ИТ-инфраструктуры, устройствами и конфигурациями -  ITOM - IT Operations Management - Процесс автоматизации управления ИТ-инфраструктурой - System Management Software 461 1
Инфраструктурное ПО - Инфраструктурное программное обеспечение 374 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2148 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55065 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28645 1
DevOps - Development и Operations 1283 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26539 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 5153 1
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 442 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 507 1
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 237 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт домен 68 1
Референс пойнт - Zodiaс.ITM - Зодиак.АйТиЭм 8 1
ICL Колибри-АРМ - автоматизированное управление рабочими местами 48 1
Microsoft Windows 17046 1
Linux OS 11689 1
Ред Софт - Ред Адм 155 1
Сысоев Александр 51 1
Игнатьев Дмитрий 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 169022 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2535 1
Юриспруденция - юридическая консультация - юридические услуги 9011 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4498 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 12069 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1480558, в очереди разбора - 724512.
Создано именных указателей - 202958.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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