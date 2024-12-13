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Референс пойнт Zodiaс.ITM Зодиак.АйТиЭм


«Зодиак АйТиЭм» позволяет проводить инвентаризацию АО и ПО, осуществлять дистанционную установку и обновления ПО. Все это работает в гетерогенной среде различных ОС, как от российских разработчиков, так и иностранных. Система управления ИТ-инфраструктурой поддерживает все распространенные стандарты администрирования (RDP, VNC, SSH, Telnet) и подходит для разнообразных управляемых узлов, поэтому подходит практически для любого ИТ-ландшафта и помогает автоматизировать инвентаризацию и настройку оборудования.


13.12.2024 ОС «МСВСфера» от «Инферит» (ГК Softline) подтвердила совместимость с системой управления ИТ-инфраструктурой «Зодиак.АйТиЭм» от ООО «Референс Пойнт» 2
15.08.2024 ПСБ внедряет импортозамещенный инструмент управления ИТ-инфраструктурой 1
14.05.2024 Россияне создали на базе Astra Linux аналог Microsoft SCCM для легкого управления ИТ-инфраструктурой 1
05.03.2024 Владислав Демин, Степан Тимофеев -

Отечественный рынок инфраструктурного ПО: что имеем и куда идем?

 1
18.12.2023 В России создается решение для управления парком компьютеров на Windows и Linux на замену софту Microsoft 1
15.06.2023 «Сиссофт» предложит рынку отечественные системы управления инфраструктурой 1
21.04.2023 Merlion стала официальным дистрибьютором ПО Zodiaс.ITM 2

Публикаций - 7, упоминаний - 9

Референс пойнт и организации, системы, технологии, персоны:

Референс пойнт - Reference Point 7 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 3
Microsoft Corporation 24625 2
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 118 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 2
Merlion - Мерлион 793 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 317 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 1
Ростелеком 9701 1
Broadcom - VMware 2359 1
Yandex - Яндекс 7340 1
Veeam Software 318 1
8213 1
Ред Софт - Red Soft 701 1
Oracle Corporation 6688 1
Крок - Croc 1777 1
TrueConf - ТруКонф 397 1
ICL ГК 381 1
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 219 1
SimbirSoft - СимбирСофт 75 1
CommuniGate Systems - СталкерСофт 177 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 186 1
Trinity - Тринити ГК - Тринити Солюшнс 110 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 308 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 296 1
Сбер - Strategy Partners - Стратеджи Партнерс Групп - СПГ 44 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 245 1
Puppet 23 1
Unlimited Production - Анлимитед Продакшен 24 1
INITI - ИНИТИ 16 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 380 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 231 1
Softline - Софтлайн 2811 1
ПСБ - Промсвязьбанк 851 1
ЦКР - Центр корпоративных решений - 79 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11626 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 454 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 285 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 195 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65968 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19286 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24118 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 3
EMS - Element Management System - Система управления и мониторинга ИТ-инфраструктуры, устройствами и конфигурациями -  ITOM - IT Operations Management - Процесс автоматизации управления ИТ-инфраструктурой 270 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5343 2
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1015 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11349 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27363 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 2
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ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 2
Directory Service - Служба каталогов - средство иерархического представления ресурсов и информации об этих ресурсах - Управление службой каталогов и доменом, а также учетными записями 133 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 1
Bare-Metal - «(на) голом железе» - маркетинговый термин системы виртуализации с гипервизорами без операционной системы 145 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3839 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 876 1
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DevOps - Development и Operations 865 1
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Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2139 1
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VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3685 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 1
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола - RDG - Remote Desktop Gateway - Шлюз удаленных рабочих столов 277 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10160 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 1
OpenStack 488 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 1
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 369 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2985 1
Telnet - Сетевой протокол текстового терминального интерфейса при помощи транспорта TCP 211 1
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 959 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 1
Linux OS 9937 4
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager 224 3
Ivanti UEM - Ivanti Unified Endpoint Manager - Ivanti Endpoint Protection - Ivanti Endpoint Manager 7 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 343 2
ICL Колибри-АРМ - автоматизированное управление рабочими местами 21 2
OpenText - Micro Focus - uCMDB 2 1
BMC Remedy ITSM Suite - BMC Remedy Service Management Suite - BMC Remedy IT Asset Management 36 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ACM - Astra Configuration Manager 7 1
Python - высокоуровневый язык программирования 929 1
JavaScript - JS - язык программирования 1187 1
НТЦ ИТ Роса - РОСА ЦУ - РОСА центр управления 10 1
Docker - Платформа распределённых приложений 333 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 1
Red Hat Ansible 103 1
Новые облачные технологии - МойОфис 778 1
Microsoft Windows 15657 1
Microsoft Azure 1408 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 466 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 590 1
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 155 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1081 1
Ред Софт - Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 107 1
НКТ - Р7-Офис 380 1
Microsoft Endpoint Manager - Microsoft Intune Endpoint Protection 58 1
OpenNebula 39 1
Proxmox VE - Proxmox Virtual Environment 22 1
Red Hat oVirt 41 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 157 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 247 1
VK WorkMail - Почта+ 22 1
INITI SOLO - ИНИТИ СОЛО 15 1
Киберпротект - Кибер Бэкап 96 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 280 1
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 148 1
Docker Compose 7 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 262 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт домен 21 1
Ред Софт - Ред Адм 37 1
Степанюк Михаил 68 1
Паутов Евгений 17 1
Спивакова Ольга 1 1
Трифонов Владимир 12 1
Сысоев Александр 41 1
Демин Владислав 3 1
Игнатьев Дмитрий 8 1
Гурьянов Роман 1 1
Шамрай Никита 6 1
Барсуков Евгений 1 1
Тимофеев Степан 2 1
Мирзоев Мурад 20 1
Рейнкер Юлия 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144219 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8372 6
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14320 3
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 491 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51009 2
Reference - Референс 184 2
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1434 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4654 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2917 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4475 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7598 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 1
Аудит - аудиторский услуги 2660 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1788 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1873 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18459 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29019 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5654 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9787 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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