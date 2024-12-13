«Зодиак АйТиЭм» позволяет проводить инвентаризацию АО и ПО, осуществлять дистанционную установку и обновления ПО. Все это работает в гетерогенной среде различных ОС, как от российских разработчиков, так и иностранных. Система управления ИТ-инфраструктурой поддерживает все распространенные стандарты администрирования (RDP, VNC, SSH, Telnet) и подходит для разнообразных управляемых узлов, поэтому подходит практически для любого ИТ-ландшафта и помогает автоматизировать инвентаризацию и настройку оборудования.



