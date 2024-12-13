Референс пойнт Zodiaс.ITM Зодиак.АйТиЭм
«Зодиак АйТиЭм» позволяет проводить инвентаризацию АО и ПО, осуществлять дистанционную установку и обновления ПО. Все это работает в гетерогенной среде различных ОС, как от российских разработчиков, так и иностранных. Система управления ИТ-инфраструктурой поддерживает все распространенные стандарты администрирования (RDP, VNC, SSH, Telnet) и подходит для разнообразных управляемых узлов, поэтому подходит практически для любого ИТ-ландшафта и помогает автоматизировать инвентаризацию и настройку оборудования.
Референс пойнт и организации, системы, технологии, персоны:
|Степанюк Михаил 68 1
|Паутов Евгений 17 1
|Спивакова Ольга 1 1
|Трифонов Владимир 12 1
|Сысоев Александр 41 1
|Демин Владислав 3 1
|Игнатьев Дмитрий 8 1
|Гурьянов Роман 1 1
|Шамрай Никита 6 1
|Барсуков Евгений 1 1
|Тимофеев Степан 2 1
|Мирзоев Мурад 20 1
|Рейнкер Юлия 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144219 7
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 1
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