Merlion стала официальным дистрибьютором ПО Zodiaс.ITM

Дистрибуторский портфель компании Merlion пополнился отечественным программным продуктом: Zodiaс.ITM – решением по управлению ИТ-инфраструктурой, включенным в реестр отечественного ПО. Продукт позволяет администрировать и управлять ИТ-оборудованием (как рабочими станциями, так и серверами и другим оборудованием) под управлением различных операционных системам и с различными процессорными архитектурами.

Zodiaс.ITM предоставляет возможность решения следующих задач: инвентаризация программного и аппаратного обеспечения, служб, открытых портов и профилей пользователей; управление составом программного обеспечения; «магазин» разрешенных приложений для пользователей; управление настройками и конфигурациями управляемых устройств; удалённое подключение и администрирование.

Система позиционируется в качестве замены продукции ушедших с российского рынка вендоров: Microsoft System Center Configuration Manager; BMC Remedy; Ivanti Unified Endpoint Manager; Micro Focus uCMDB; Altiris CSM и т.д.

Команда Merlion, в свою очередь, обеспечивает всестороннюю поддержку продаж продукта и в ближайшее время нацелена на проведение мероприятий, направленных на информирование партнёров о преимуществах продукта.

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«Обслуживать большое количество серверов и рабочих станций без ITM-системы трудно, особенно если ИТ-инфраструктура распределена географически, разнородна по своему составу и есть необходимость управлять процессом миграции на российские продукты. Всё это создаёт острую потребность в отечественном ITM ПО. Для удовлетворения возникшего спроса на рынке мы предлагаем нашим партнёрам сопоставимый по функционалу с западными решениями продукт. Сотрудничество с Zodiaс.ITM – яркая иллюстрация нашего принципа: предлагать каналу только качественные и зрелые решения. И я уверен, что Zodiaс.ITM органически дополнит существующий портфель аппаратного и программного обеспечения Merlion», – сказал Михаил Степанюк, директор департамента программного обеспечения и корпоративных систем, компания Merlion.

«В своём продукте мы реализовали лучшие практики из имеющихся на международном рынке решений и адаптировали их под типовые требования российских заказчиков, добавив поддержку отечественных ОС «из коробки». Zodiaс.ITM – это универсальный продукт для заказчиков из любой отрасли. Система ориентирована на интеграцию в существующий ИТ-ландшафт организации любого размера, от сотен вычислительных узлов до сотен тысяч. Для охвата такого широкого сегмента заказчиков требуется привлечение большого количества партнёров из разных регионов России. В этом смысле сотрудничество с компанией Merlion, имеющей опыт ИТ-дистрибуции, широкий партнерский канал и географический охват, а также готовые практики по выводу в Россию программных продуктов позволит нам расширить представленность на рынке, повысить узнаваемость и кратно увеличить объёмы продаж», – сказала Ольга Спивакова, учредитель компании «Референс пойнт», производителя ПО Zodiaс.ITM («Зодиак.айтиэм).