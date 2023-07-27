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OpenText Micro Focus uCMDB

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


27.07.2023 «Айтеко» разработала платформу Themisoft для автоматизированного сбора данных об ИТ-инфраструктуре 1
21.04.2023 Merlion стала официальным дистрибьютором ПО Zodiaс.ITM 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

OpenText и организации, системы, технологии, персоны:

Референс пойнт - Reference Point 7 1
OpenText - Micro Focus 121 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1129 1
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 975 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64465 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33244 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28097 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25342 2
ИТ-аудит и мониторинг ИТ-инфраструктуры - Аттестация информационных систем - Technical audit - Технический аудит 381 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2486 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4777 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 4017 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1573 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 941 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34527 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10590 1
EMS - Element Management System - Система управления и мониторинга ИТ-инфраструктуры, устройствами и конфигурациями -  ITOM - IT Operations Management - Процесс автоматизации управления ИТ-инфраструктурой - System Management Software 430 1
BMC Remedy ITSM Suite - BMC Remedy Service Management Suite - BMC Remedy IT Asset Management 40 1
Референс пойнт - Zodiaс.ITM - Зодиак.АйТиЭм 8 1
Т1 Сервионика - Айтеко - THEMISoft - платформа автоматизированного сбора данных об ИТ-инфраструктуре 3 1
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 439 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5654 1
Ivanti UEM - Ivanti Unified Endpoint Manager - Ivanti Endpoint Protection - Ivanti Endpoint Manager 10 1
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Россия - РФ - Российская федерация 165017 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6121 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1627 1
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 603 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11498 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456447, в очереди разбора - 727551.
Создано именных указателей - 197634.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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