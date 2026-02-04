Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190016
ИКТ 14665
Организации 11369
Ведомства 1494
Ассоциации 1079
Технологии 3550
Системы 26582
Персоны 82507
География 3023
Статьи 1574
Пресса 1269
ИАА 740
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2753
Мероприятия 878

Т1 Сервионика Айтеко VideoMatrix Vmx SILA - Vmx Dequs Vmx MarkerID Vmx Qualex Vmx Dequs


  • Vmx SILA: HSE / TP — технология контроля работы исполнителей с автоматической фиксацией нарушений и статистическим анализом причин инцидентов

 

 

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


04.02.2026 «Айтеко» внедрила решение для видеоконтроля промышленной печати на предприятиях «Сегежа Групп» 4
17.10.2025 «Айтеко» разработала собственную станцию инспекции на производстве 1
Как видеоаналитика и нейросети оптимизируют производство и снижают издержки 6
04.06.2025 Предприятия АПК ждут готовые решения для актуальных задач 1
13.02.2025 «Камский Бекон» внедрил видеоаналитику для автоматизированного учета животных 2
09.07.2024 В реестре программ для ЭВМ зарегистрирована первая видеоаналитика для экологического мониторинга 2
09.04.2024 Фарид Нигматуллин, «ВидеоМатрикс»: У видеоаналитики в промышленности большие возможности 1
28.02.2023 Konica Minolta и «Видеоматрикс» заключили партнерское соглашение для разработки решений по видеоаналитике 4
15.11.2021 «Видеоматрикс» проконтролирует груз в вагонах международной сталелитейной и горнодобывающей компании 2
26.05.2021 Сергей Попов -

2020 год создал новые возможности для развития прорывных технологий и модернизации ИТ-инфраструктуры

 1
27.10.2020 «РТ-Техприемка» успешно завершила опытную эксплуатацию прототипа «машинного зрения» для контроля качества стали 1
14.07.2020 «Ростех» будет контролировать качество стали для авиации с помощью искусственного интеллекта 2

Публикаций - 12, упоминаний - 27

Т1 Сервионика и организации, системы, технологии, персоны:

Т1 Сервионика - Айтеко - VideoMatrix - ВидеоМатрикс 16 12
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3317 3
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1045 3
Ростех - РТ-Техприёмка 18 3
Т1 Сервионика - Айтеко - IAR Group - ИАР Групп 3 1
NetApp - Network Appliance 648 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 674 1
Cisco Systems 5232 1
Huawei 4274 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2576 1
Т1 Сервионика - Айтеко - SBCloud - СБКлауд - Ай-Теко-Новинтех - Ай-Теко Новые инжиниринговые технологии - Новинтех 47 1
Konica Minolta 416 1
OpenText - Micro Focus 113 1
ESG - Enterprise Strategy Group 253 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 237 1
Т1 Сервионика - ТрастИнфо 101 1
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 447 1
Konica Minolta - Mobotix 33 1
Broadcom Inc - Avago Technologies - Avago Technologies - LSI Corporation - LSI Logic - Calimetrics - C-Cube Microsystems 140 1
Konica Minolta Business Solutions Russia - Коника Минолта Бизнес Сольюшнз Раша 93 1
Элара НПК имени Г. А. Ильенко - Научно-производственный комплекс - Чебоксарский приборостроительный завод 22 1
Камский Бекон 3 1
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 144 1
Русагро Группа Компаний 341 1
Ростех - Вертолеты России 176 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 567 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 240 1
Simple Group - Симпл 11 1
Global CIO - Глобал Си Ай Оу 64 1
Венчурная студия 8 1
Комос Групп 25 1
АгроТерра 9 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3502 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3277 2
Импортозамещение - ИЦК - ИЦК Агропромышленный комплекс 1 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13007 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5026 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5273 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2199 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 916 1
Минсельхоз РФ - Депинформатизации - Департамент цифрового развития и управления государственными информационными ресурсами АПК - Агропромцифра - Агропромышленный центр цифровизации 22 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18638 9
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1843 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 6
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4127 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34029 4
Машинное зрение - Видеоаналитика - VCA - Video Content Analysis - IVS - Intelligent Video Surveillance - IVA - Intelligent Video Analytics - Видеораспознавание 303 4
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4366 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13079 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6926 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31969 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73717 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7450 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1456 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11473 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5974 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23214 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26102 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 2
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3773 2
Видеокамера - Camcorder - Камкодер 2353 2
Транспорт - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 677 2
Промышленное ПО - Industrial Software - Индустриальное ПО - Промышленное программное обеспечение 169 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9393 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10143 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 906 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1717 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4692 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12405 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6202 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2700 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 623 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6276 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12069 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25689 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1480 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1187 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1554 1
Робототехника промышленная - Промышленная роботизация - Промышленные робототехнические системы - Унифицированные роботизированные системы для промышленности - Industrial robot - Автоматизация производственных процессов 201 1
Unlimited Production - eXpress.ms 24 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 193 1
Т1 Сервионика - Айтеко AR Support 2 1
Т1 Сервионика - ТрастИнфо ЦОД 34 1
Т1 Сервионика - Айтеко SmartBM СКУД 3 1
Нигматуллин Фарид 6 6
Маляревский Александр 5 1
Шорин Владлен 3 1
Кащук Николай 2 1
Лачугина Алена 2 1
Солдатенко Виталий 1 1
Черненко Андрей 73 1
Попов Сергей 150 1
Рахманкулов Рамиль 10 1
Терентьев Алексей 24 1
Булгаков Дмитрий 7 1
Конончук Денис 9 1
Шарова Ольга 9 1
Милек Татьяна 10 1
Пискарёв Александр 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 158157 7
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1708 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 890 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Сегежа 29 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Сальский район - Сальск 34 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Сарапул 61 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10415 5
Зоология - наука о животных 2792 5
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2796 4
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1955 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51316 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9689 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20407 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55061 2
Паспорт - Паспортные данные 2736 2
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1043 2
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 618 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4335 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4264 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6284 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3774 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11780 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 878 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2973 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2557 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26004 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8909 1
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 230 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 574 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6260 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3396 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 1
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 300 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15235 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3278 1
Список системообразующих предприятий РФ 312 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31951 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2920 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5973 1
Энергетика - Energy - Energetically 5528 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6953 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1124 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2703 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1187 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3762 1
НИЦ Курчатовский институт - ВИАМ - Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов 3 2
IPWK - Академия ИТ-менеджмента 4 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 103 1
УГТУ-УПИ - Уральский государственный технический университет - УПИ имени первого президента России Б. Н. Ельцина - УПИ имени С.М. Кирова 39 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2142 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 116 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1417100, в очереди разбора - 727442.
Создано именных указателей - 190016.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Умные кольца против умных часов: плюсы, минусы и перспективы

Обзор робота-пылесоса ECOVACS DEEBOT X11 OmniCyclone: архитектор безупречного порядка

Обзор наушников HUAWEI FreeClip 2: открытый качественный звук и самобытный дизайн

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще