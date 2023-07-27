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Т1 Сервионика Айтеко THEMISoft платформа автоматизированного сбора данных об ИТ-инфраструктуре

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


27.07.2023 «Айтеко» разработала платформу Themisoft для автоматизированного сбора данных об ИТ-инфраструктуре 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Т1 Сервионика и организации, системы, технологии, персоны:

OpenText - Micro Focus 121 2
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1129 2
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