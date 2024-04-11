OpenText - Micro Focus

Россия запретила въезд представителям Cisco и Micro Focus 22 британцам — сотрудникам госорганов, юридических и ИТ-компаний, санкционный список опубликован на сайте МИДа. Среди британских граждан, которые внесены в санкционный список,— представители компаний Micro Focus, TechUK, Helsing Limited, Helsing АI, NEC Software Solutions, Improbable, Skyral Defence, Cisco, а также сотрудники Министерства предпринимательства и торговли Великобритании и юрид

Micro Focus и «Интеллектуальная безопасность» объявили о технологическом сотрудничестве постоянной основе работать над качественной интеграцией своих продуктов и осуществлять мониторинг их совместимости. Платформа для мониторинга и контроля инцидентов в сфере информационной безопасности Micro Focus ArcSight – один из лидеров на мировом рынке SIEM-систем. Решения линейки Micro Focus ArcSight успешно используются крупнейшими государственными структурами, банками и коммерч

Банк «Открытие» и Micro Focus договорились о сотрудничестве Банк «Открытие» и Micro Focus сообщили о подписании меморандума о сотрудничестве. Документ подписали член правления, руководитель блока ИТ банка «Открытие» Сергей Русанов и генеральный директор компании Micro

Для беспрерывной работы ИТ-сервисов не нужны огромные затраты Процесс управления ИТ-сервисами на предприятии без перерыва в эксплуатации будет показан на базе ITOM-платформы в демоцентре системного интегратора КОМПЛИТ. Стенд создан на основе решений Micro Focus для оценки потребностей заказчиков. Под непрерывной эксплуатацией ИТ-сервиса понимается постоянный контроль его качества, работы по устранению сбоев и планово-предупредительные рабо

Знаменитый создатель Linux SUSE окончательно продан и превращен в «крупнейшего в мире поставщика СПО» SUSE обретает самостоятельность Шведский инвестиционный фонд EQT завершил сделку по приобретению подразделения SUSE, разработчика одного из старейших дистрибутивов GNU/Linux, у британской ИТ-компании Micro Focus. Сделка, которую Techcrunch оценивает в $2,5 млрд, была одобрена еще в июле 2018 г., но стороны объявили о ее завершении лишь 15 марта 2019 г. Теперь SUSE будет трансформирована в н

Micro Focus объявила о намерении слияния с софтверным подразделением Hewlett Packard Enterprise Компания Micro Focus объявила о намерении слияния с подразделением программных продуктов компании Hewlett Packard Enterprise (HPE). Стоимость сделки оценивается в $8,8 млрд, сообщили CNews в Micro Fo

Легендарная компания Novell и дистрибутив SuSE Linux сменили хозяина Компания Micro Focus International подписала соглашение о покупке Attachmate Group за $1,2 млрд. Закры

Mercury Interactive подвел финансовые итоги 2003 года Компания Mercury Interactive объявила финансовые результаты за 4 квартал и за весь 2003 год, который по отчетности компании закончился 31 декабря. Прибыль за 4 квартал 2003 года составила $152 млн., что

Mercury Interactive интегрирует технологии Allerez и Motive в свои решения Компания Mercury Interactive, разработчик решений по оптимизации бизнес-технологий (Business Technology Optimization, BTO), сообщила о приобретении технологических активов компании Allerez Corporation и

В Mercury Interactive – новое назначение Компания Mercury Interactive объявила о назначении Кристофера Локхеда (Christopher Lochhead) старшим директором по маркетингу. На этой, только что созданной должности Локхед будет отвечать за маркетинго

C Optane for J2EE оптимизировать J2EE-приложения легче Компания Mercury Interactive объявила о выходе пакета Optane for J2EE – линейки решений, предназначенных для оптимизации J2EE-приложений. Optane for J2EE представляет собой набор продуктов для повышения

В Mercury Interactive - новый вице-президент Корпорация Mercury Interactive объявила о назначении на должность вице-президента по развитию бизнеса Дэвида Мерфи (David Murphy). До своего прихода в Mercury Interactive г-н Мерфи работал генераль

Финансовые показатели Mercury Interactive в 4 квартале - самые лучшие за всю ее историю одятся на лицензии и 15-15,5 млн. - на услуги. Операционная прибыль, основанная на этих показателях, достигнет 22-23%, что в пересчете на акции составляет от $0,25 до $0,27. Из финансового результата Mercury Interactive за четвертый квартал будет списано около $5 млн., связанных с инвестициями в неконсолидированные компании. С учетом списания этой суммы, доход в пересчете на акции составит

Mercury Interactive представляет глобальное решение по оптимизации бизнес-технологий Компания Mercury Interactive Corporation, лидер в секторе тестирования, настройки и повышения производительности корпоративных приложений и информационных систем, представила первое на рынке решение, пр

PeopleSoft и Mercury Interactive расширят сотрудничество Компании PeopleSoft Inc. и Mercury Interactive Corp. сообщили о том, что они готовятся расширить рамки своего альянса, чтобы помочь пользователям ускорить внедрение и модернизацию приложений PeopleSoft. Для этого PeopleS

Mercury Interactive представила решение для настройки корпоративных информационных систем Компания Mercury Interactive представила новый продукт ProTune. Решение призвано находить и устранять скрытые проблемы, снижающие производительность корпоративных информационных систем крупных компаний.

Mercury Interactive опубликовала финансовые результаты Компания Mercury Interactive опубликовала результаты своей деятельности за второй квартал 2002 года, завершившийся 30 июня. На этот раз доходы Mercury Interactive составили $94 млн., оставшись пр

Oracle и Mercury Interactive объявили о выходе пакета Test Starter Kit Компания Mercury Interactive (MIC) и компания Oracle объявили о выходе пакета Test Starter Kit, созданного на базе технологий и решений Mercury Interactive и включающего тест-планы и скрипты, раз

Mercury Interactive объявила о выходе новой версии программы TestDirector Компания Mercury Interactive официально анонсировала выход новой версии своего продукта TestDirector, в которой реализованы новые возможности совместной работы в режиме реального времени. TestDirector 7

Mercury Interactive объявила о выходе новой версии программы TestDirector Компания Mercury Interactive официально анонсировала выход новой версии своего продукта TestDirector, в которой реализованы новые возможности совместной работы в режиме реального времени. TestDirector 7

Oracle стандартизирует инструменты Mercury Interactive Корпорация Oracle будет официально использовать решения Mercury Interactive для тестирования функциональности и масштабируемости Oracle E-Business Suite. Cовместными усилиями компании создадут библиотеку тестовых скриптов, которые позволят клиентам

Oracle будет тестировать E-Business Suite средствами Mercury Interactive Корпорация Oracle объявила о намерении официально использовать решения Mercury Interactive для тестирования функциональности и масштабируемости Oracle E-Business Suite. Также совместными усилиями компании создадут библиотеку тестовых сценариев, которые позволят кл

Merrill Lynch советует "держаться лидеров" рынка ПО ередовик в кластерной технологии в базах данных, и это позволит IT-компаниям более эффективно использовать эти дешевые решения. Еще одна компания, на которой я хотел бы остановить свое внимание - это Mercury Interactive. Mercury создает инструменты автоматизированного тестирования программных продуктов, а также занимается вопросами повышения производительности. Это позволяет разработчику до