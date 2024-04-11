OpenText Micro Focus
|11.04.2024
Россия запретила въезд представителям Cisco и Micro Focus
22 британцам — сотрудникам госорганов, юридических и ИТ-компаний, санкционный список опубликован на сайте МИДа. Среди британских граждан, которые внесены в санкционный список,— представители компаний Micro Focus, TechUK, Helsing Limited, Helsing АI, NEC Software Solutions, Improbable, Skyral Defence, Cisco, а также сотрудники Министерства предпринимательства и торговли Великобритании и юрид
|18.03.2020
Micro Focus и «Интеллектуальная безопасность» объявили о технологическом сотрудничестве
постоянной основе работать над качественной интеграцией своих продуктов и осуществлять мониторинг их совместимости. Платформа для мониторинга и контроля инцидентов в сфере информационной безопасности Micro Focus ArcSight – один из лидеров на мировом рынке SIEM-систем. Решения линейки Micro Focus ArcSight успешно используются крупнейшими государственными структурами, банками и коммерч
|11.10.2019
Банк «Открытие» и Micro Focus договорились о сотрудничестве
Банк «Открытие» и Micro Focus сообщили о подписании меморандума о сотрудничестве. Документ подписали член правления, руководитель блока ИТ банка «Открытие» Сергей Русанов и генеральный директор компании Micro
|09.04.2019
Для беспрерывной работы ИТ-сервисов не нужны огромные затраты
Процесс управления ИТ-сервисами на предприятии без перерыва в эксплуатации будет показан на базе ITOM-платформы в демоцентре системного интегратора КОМПЛИТ. Стенд создан на основе решений Micro Focus для оценки потребностей заказчиков. Под непрерывной эксплуатацией ИТ-сервиса понимается постоянный контроль его качества, работы по устранению сбоев и планово-предупредительные рабо
|19.03.2019
Знаменитый создатель Linux SUSE окончательно продан и превращен в «крупнейшего в мире поставщика СПО»
SUSE обретает самостоятельность Шведский инвестиционный фонд EQT завершил сделку по приобретению подразделения SUSE, разработчика одного из старейших дистрибутивов GNU/Linux, у британской ИТ-компании Micro Focus. Сделка, которую Techcrunch оценивает в $2,5 млрд, была одобрена еще в июле 2018 г., но стороны объявили о ее завершении лишь 15 марта 2019 г. Теперь SUSE будет трансформирована в н
|08.09.2016
Micro Focus объявила о намерении слияния с софтверным подразделением Hewlett Packard Enterprise
Компания Micro Focus объявила о намерении слияния с подразделением программных продуктов компании Hewlett Packard Enterprise (HPE). Стоимость сделки оценивается в $8,8 млрд, сообщили CNews в Micro Fo
|17.09.2014
Легендарная компания Novell и дистрибутив SuSE Linux сменили хозяина
Компания Micro Focus International подписала соглашение о покупке Attachmate Group за $1,2 млрд. Закры
|06.02.2004
Mercury Interactive подвел финансовые итоги 2003 года
Компания Mercury Interactive объявила финансовые результаты за 4 квартал и за весь 2003 год, который по отчетности компании закончился 31 декабря. Прибыль за 4 квартал 2003 года составила $152 млн., что
|07.08.2003
Mercury Interactive интегрирует технологии Allerez и Motive в свои решения
Компания Mercury Interactive, разработчик решений по оптимизации бизнес-технологий (Business Technology Optimization, BTO), сообщила о приобретении технологических активов компании Allerez Corporation и
|09.06.2003
В Mercury Interactive – новое назначение
Компания Mercury Interactive объявила о назначении Кристофера Локхеда (Christopher Lochhead) старшим директором по маркетингу. На этой, только что созданной должности Локхед будет отвечать за маркетинго
|04.06.2003
C Optane for J2EE оптимизировать J2EE-приложения легче
Компания Mercury Interactive объявила о выходе пакета Optane for J2EE – линейки решений, предназначенных для оптимизации J2EE-приложений. Optane for J2EE представляет собой набор продуктов для повышения
|21.01.2003
В Mercury Interactive - новый вице-президент
Корпорация Mercury Interactive объявила о назначении на должность вице-президента по развитию бизнеса Дэвида Мерфи (David Murphy). До своего прихода в Mercury Interactive г-н Мерфи работал генераль
|16.01.2003
Финансовые показатели Mercury Interactive в 4 квартале - самые лучшие за всю ее историю
одятся на лицензии и 15-15,5 млн. - на услуги. Операционная прибыль, основанная на этих показателях, достигнет 22-23%, что в пересчете на акции составляет от $0,25 до $0,27. Из финансового результата Mercury Interactive за четвертый квартал будет списано около $5 млн., связанных с инвестициями в неконсолидированные компании. С учетом списания этой суммы, доход в пересчете на акции составит
|15.10.2002
Mercury Interactive представляет глобальное решение по оптимизации бизнес-технологий
Компания Mercury Interactive Corporation, лидер в секторе тестирования, настройки и повышения производительности корпоративных приложений и информационных систем, представила первое на рынке решение, пр
|28.08.2002
PeopleSoft и Mercury Interactive расширят сотрудничество
Компании PeopleSoft Inc. и Mercury Interactive Corp. сообщили о том, что они готовятся расширить рамки своего альянса, чтобы помочь пользователям ускорить внедрение и модернизацию приложений PeopleSoft. Для этого PeopleS
|29.07.2002
Mercury Interactive представила решение для настройки корпоративных информационных систем
Компания Mercury Interactive представила новый продукт ProTune. Решение призвано находить и устранять скрытые проблемы, снижающие производительность корпоративных информационных систем крупных компаний.
|23.07.2002
Mercury Interactive опубликовала финансовые результаты
Компания Mercury Interactive опубликовала результаты своей деятельности за второй квартал 2002 года, завершившийся 30 июня. На этот раз доходы Mercury Interactive составили $94 млн., оставшись пр
|05.07.2002
Oracle и Mercury Interactive объявили о выходе пакета Test Starter Kit
Компания Mercury Interactive (MIC) и компания Oracle объявили о выходе пакета Test Starter Kit, созданного на базе технологий и решений Mercury Interactive и включающего тест-планы и скрипты, раз
|20.05.2002
Mercury Interactive объявила о выходе новой версии программы TestDirector
Компания Mercury Interactive официально анонсировала выход новой версии своего продукта TestDirector, в которой реализованы новые возможности совместной работы в режиме реального времени. TestDirector 7
|18.05.2002
Mercury Interactive объявила о выходе новой версии программы TestDirector
Компания Mercury Interactive официально анонсировала выход новой версии своего продукта TestDirector, в которой реализованы новые возможности совместной работы в режиме реального времени. TestDirector 7
|18.04.2002
Oracle стандартизирует инструменты Mercury Interactive
Корпорация Oracle будет официально использовать решения Mercury Interactive для тестирования функциональности и масштабируемости Oracle E-Business Suite. Cовместными усилиями компании создадут библиотеку тестовых скриптов, которые позволят клиентам
|18.04.2002
|
Oracle будет тестировать E-Business Suite средствами Mercury Interactive
Корпорация Oracle объявила о намерении официально использовать решения Mercury Interactive для тестирования функциональности и масштабируемости Oracle E-Business Suite. Также совместными усилиями компании создадут библиотеку тестовых сценариев, которые позволят кл
|04.03.2002
Merrill Lynch советует "держаться лидеров" рынка ПО
ередовик в кластерной технологии в базах данных, и это позволит IT-компаниям более эффективно использовать эти дешевые решения. Еще одна компания, на которой я хотел бы остановить свое внимание - это Mercury Interactive. Mercury создает инструменты автоматизированного тестирования программных продуктов, а также занимается вопросами повышения производительности. Это позволяет разработчику до
|29.03.1999
Mercury Interactive ввела поддержку Symantec VisualCafе в свои продукты для тестирования приложений
Компания Mercury Interactive ввела поддержку среды разработки распределенных приложений на Java Symantec VisualCafе Enterprise Suite в свои продукты для тестирования WinRunner, Xrunner и LoadRunner, поз
