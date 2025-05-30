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Медиа-тел Media-Tel Devoteam Group Devoteam Consulting Девотим
ООО «Медиа-тел» — российский интегратор, золотой партнер SimpleOne. Имеет опыт внедрения ITSM и ESM решений. Портфолио проектов включает в себя автоматизацию внутренних процессов, автоматизацию сервисов для внешних пользователей, управление IT-активами и конфигурациями, оптимизацию и автоматизацию административно-хозяйственной деятельности, создание и настройку порталов. Методология внедрения, основанная на гибких подходах к разработке и классических сводах знаний в области управления проектами, обеспечивает минимизацию проектных рисков и высокое качество результатов.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 3 дела, на cумму 37 705 560 ₽*
УПОМИНАНИЯ
Медиа-тел и организации, системы, технологии, персоны:
|Чуканов Сергей 86 16
|Лялеко Владимир 11 10
|Левчин Константин 5 4
|Молодык Владимир 11 3
|Володкович Вячеслав 98 2
|Путин Владимир 3243 1
|Косарим Александр 7 1
|Котов Виталий 41 1
|Иванов Игорь 32 1
|Ковальчук Юрий 35 1
|Никифоров Сергей 13 1
|Солоха Антон 1 1
|Кислов Максим 1 1
|Иванов Евгений 44 1
|Пугачёва Елена 1 1
|Чурин Петр 1 1
|Белов Василий 52 1
|Замощин Олег 11 1
|Климова Анна 5 1
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