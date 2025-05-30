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Медиа-тел Media-Tel Devoteam Group Devoteam Consulting Девотим

Медиа-тел - Media-Tel - Devoteam Group - Devoteam Consulting - Девотим

ООО «Медиа-тел» — российский интегратор, золотой партнер SimpleOne. Имеет опыт внедрения ITSM и ESM решений. Портфолио проектов включает в себя автоматизацию внутренних процессов, автоматизацию сервисов для внешних пользователей, управление IT-активами и конфигурациями, оптимизацию и автоматизацию административно-хозяйственной деятельности, создание и настройку порталов. Методология внедрения, основанная на гибких подходах к разработке и классических сводах знаний в области управления проектами, обеспечивает минимизацию проектных рисков и высокое качество результатов.

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* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

УПОМИНАНИЯ


30.05.2025 ГК «Медиа-тел» выпустила продукт Process Mining Office (PMO) для платформы SimpleOne 3
29.05.2025 Ainergy и «Медиа-Тел» заключили стратегическое партнерство в сфере ИИ-решений 1
24.04.2025 Positive Technologies использует ITSM-систему SimpleOne 2
21.01.2025 «Медиа-тел» и «Петрович-Тех» внедрили процесс управления дебиторской задолженностью в CТД «Петрович» на базе ESM-платформы SimpleOne 1
25.12.2024 ГК «Медиа-тел» и SimpleOne расширяют сотрудничество в области CRM-решений 3
21.11.2024 SimpleOne и ГК «Медиа-тел» расширяют стратегическое сотрудничество в области ИИ-решений 2
11.11.2024 SimpleOne и ГК «Медиа-тел» подписали соглашение о технологическом партнерстве 4
31.10.2024 Лидеры цифровизации России и реальные кейсы: итоги SimpleOne DAY 24 в Москве 1
08.10.2024 Лидеры ИТ-сферы, госкорпораций и крупных предприятий обсудят развитие отечественного ИТ-продукта на SimpleOne DAY 24 в Москве 1
02.10.2024 SimpleOne и компания-партнер «Медиа-тел» расширяют стратегическое партнерство в области ITAM-решений 1
07.08.2024 Банк «Уралсиб» и Мedia-tel внедрили корпоративный портал на базе российской ESM-платформы SimpleOne 2
03.06.2024 Партнер-интегратор «Медиа-тел» внедрил в компании НТК решение для автоматизации претензионной деятельности на базе платформы SimpleOne 3
22.04.2024 ITSM-cистему SimpleOne внедрили партнеру-интегратору «Медиа-тел» (Devoteam Group) 5
12.01.2024 Производитель отечественных СХД «Аэродиск» отказался от Jira в пользу российской системы 1
11.01.2024 Производитель систем хранения данных и систем виртуализации «Аэродиск» мигрировал с Jira Service Manager на ITSM-систему SimpleOne 6
22.12.2023 Сеть магазинов Desport (ex. Decathlon) за три недели внедрила российскую ITSM-систему SimpleOne, способствуя запуску магазинов по всей России 5
26.09.2022 Российский продуктовый ритейлер мигрировал с ИТ-системы ServiceNow на отечественную SimpleOne 5
04.06.2018 «Ростелеком» создал СП с «Национальной Медиагруппой» братьев Ковальчуков 1
04.08.2011 «Телигент» реализовал новые возможности сервиса для управления телеком-услугами на сети Кавказского филиала «МегаФона» 1
10.09.2010 CA IT Client Manager r12.5: полный набор инструментов для автоматизации физических и виртуальных рабочих мест 1
01.06.2010 ТТК установила интеллектуальную платформу для внедрения дополнительных услуг телефонной связи 1

Публикаций - 21, упоминаний - 50

Медиа-тел и организации, системы, технологии, персоны:

ITG - ITglobal.com - SimpleOne - Симпл 1 143 16
ServiceNow 89 7
OpenText - Micro Focus 109 5
Telegram Group 2219 3
ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 119 3
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 166 2
Atlassian 123 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1468 2
Softline - Софтлайн 2981 2
Inline Group - Инлайн Груп 100 2
Outsorsa - Аутсорса 3 2
Алроса ИТ - Алроса Информационные технологии - ALROSA Technology - Алмазный ТНЦ 31 2
МегаФон 9289 1
Ростелеком 9933 1
8488 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2057 1
Zabbix SIA - Заббикс 110 1
Медиа-Телеком 7 1
Viasat Group S.p.A. - Viasat Global - Виасат Глобал 89 1
CA Technologies - Computer Associates 386 1
Ростелеком - НКС - Национальные кабельные сети 107 1
МегаФон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 231 1
H2O 20 1
НТК - Национальные телекоммуникации 66 1
Teligent - Телигент 20 1
Salesforce 435 1
Oracle Corporation 6759 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 230 1
Ivanti - ранее LANDesk 90 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 389 1
Pipedrive 15 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 296 1
Петрович СТД - Петрович Тех 3 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1295 1
Лента - Монетка - торговая сеть 55 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 664 3
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 495 2
Auchan Holding - Ашан Ритейл 295 1
АБ Россия - Акционерный банк Россия 90 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 114 1
Desport - Decathlon - Декатлон 37 1
Sony Pictures Entertainment 142 1
НМГ - Медиа Альянс 3 1
Авиапарк ТРЦ 43 1
Мать и дитя 25 1
Fura - НТК - Национальная транспортная компания - Дальтрансуголь - Мурманский морской торговый порт 14 1
Лента - Сеть розничной торговли 2148 1
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 82 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4627 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12051 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3078 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 485 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5066 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31882 16
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 771 12
ESM - Enterprise Service Management - Управление корпоративными услугами 133 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20689 9
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 569 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68121 8
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1318 8
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10662 7
ITIL - IT Infrastructure Library - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 414 6
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4635 6
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7071 5
SDLC - Systems development life cycle - Жизненный цикл разработки ПО 51 5
VeriSM 18 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9660 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24849 4
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Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4631 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52864 4
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Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4153 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12302 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10435 3
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3721 3
Оповещение и уведомление - Notification 4888 3
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3174 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14960 3
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1956 3
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2385 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6329 2
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1979 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2619 2
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MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5329 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12845 2
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1100 2
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3997 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2469 2
CEP - Customer Engagement Platform - Управление вовлеченностью клиентов 513 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21828 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8642 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 267 6
ITG - ITglobal.com - SimpleOne ITSM - IT Service Management 43 6
ITG - ‎‎ITglobal.com - SimpleOne B2B CRM 33 6
ITG - ITglobal.com - SimpleOne ESM-платформа 14 4
ITG - ITglobal.com - SimpleOne ITAM - IT Asset Management 13 3
ITG - ИТ Парк Рус - ИТ Гараж - Ainergy AI BPA - Аинерджи 18 3
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 522 2
Microsoft Windows 7 1984 1
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 286 1
Microsoft Server App-V - Microsoft Application Virtualization - Softricity SoftGrid 13 1
Broadcom - VMware ThinApp 14 1
Red Hat WildFly - Keycloak 40 1
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk Engine - A-Core - гибридная СХД 44 1
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk Восток СХД 53 1
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk vAIR - Aerodisk Open vAIR 46 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1376 1
FreePik 1141 1
Microsoft Dynamics CRM 544 1
Asana - приложение для управления проектами в командах 23 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Мессенджер - Yandex Message - Ямб - Я.Онлайн 47 1
Медиа-тел - Process Mining Office - PMO 1 1
Чуканов Сергей 86 16
Лялеко Владимир 11 10
Левчин Константин 5 4
Молодык Владимир 11 3
Володкович Вячеслав 98 2
Путин Владимир 3243 1
Косарим Александр 7 1
Котов Виталий 41 1
Иванов Игорь 32 1
Ковальчук Юрий 35 1
Никифоров Сергей 13 1
Солоха Антон 1 1
Кислов Максим 1 1
Иванов Евгений 44 1
Пугачёва Елена 1 1
Чурин Петр 1 1
Белов Василий 52 1
Замощин Олег 11 1
Климова Анна 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 149070 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44235 3
Европа 24386 1
Дания - Королевство 1309 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3017 1
Франция - Французская Республика 7901 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1403 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14255 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2568 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 689 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3548 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7171 12
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7943 7
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9091 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49247 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24805 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5596 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52611 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2999 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6112 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14134 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4135 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1276 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 947 1
Blacklist - Чёрный список 638 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6063 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2813 1
Торговля розничная - Магазин у дома - магазин «шаговой доступности» 271 1
Айсберг - Eisberg 184 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 704 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2973 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5174 1
Металлы - Золото - Gold 1157 1
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1212 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6429 1
Аудит - аудиторский услуги 2821 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 421 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 107 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 314 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 654 1
Рен ТВ - телеканал 72 1
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 90 1
Известия ИД 656 1
Viasat viju - Viasat Explorer - Виасат Эксплорер - Viasat History - Виасат Хистори - Viasat Nature - Виасат Нэйчер - Viasat Sport - Виасат Спорт 35 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Discovery, Inc - Discovery Communications - Дискавери Коммьюникейшнс - Scripps Networks Interactive - Discovery Channel - Animal Planet - Science Channel - TLC 65 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 550 2
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