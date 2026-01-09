Разделы

Компания «Медиа-Телеком» занимается дистрибуцией телеканалов и контента, является игроком на рынке спортивных медиа прав, производит приложения для iOS и Android и развивает стартапы в медиасфере. 

09.01.2026 «Медиалогия» сменила владельца и ушла от ВТБ 1
14.08.2024 Компания «МЕДИА1», принадлежащая Kismet Capital Group, будет продана группе инвесторов 1
19.03.2024 «Орион» и «Медиа-Телеком» расширяют сотрудничество 1
05.12.2022 Мобильное приложение «Кубокот» поможет детям подготовиться к школе 1
04.07.2022 «Ростелеком» и хозяева СТС объединяют свои онлайн-кинотеатры 1
26.12.2018 «Медиа-Телеком» станет эксклюзивным дистрибьютором UFC в России и ближнем зарубежье 2
26.12.2018 «Медиа-Телеком» стал эксклюзивным дистрибьютором каналов FOX Networks Group в России 3
04.06.2018 «Ростелеком» создал СП с «Национальной Медиагруппой» братьев Ковальчуков 1

Ростелеком 10358 6
Viasat Group S.p.A. - Viasat Global - Виасат Глобал 89 2
Yandex - Яндекс 8518 2
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 212 1
Ростелеком - НКС - Национальные кабельные сети 108 1
НТК - Национальные телекоммуникации 66 1
Медиа-тел - Media-Tel - Devoteam Group - Devoteam Consulting - Девотим 25 1
Sony Pictures Entertainment - Verant Interactive - Sony Pictures Imageworks - Sony Pictures Animation - Sony Pictures Digital 158 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4555 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3133 1
МегаФон 9961 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 120 6
НМГ - more.tv - онлайн-кинотеатр 42 2
Ростех - Швабе - Сапфир НПО - Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 66 1
НМГ - Медиа Альянс 3 1
FOX Networks Group 1 1
Мать и дитя 25 1
Kismet Capital Group - KCG - Кисмет Капитал Груп 15 1
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Выбери Радио радиохолдинг 15 1
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Медиа-1 34 1
АБ Россия - Акционерный банк Россия 94 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 290 1
ГПБ - Газпромбанк 1181 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8245 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 508 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 227 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 404 1
TMT Investments 113 1
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4808 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9513 4
Data monetization - Монетизация данных 1836 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57452 3
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1600 2
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3079 2
Мультфильм - мультипликационный фильм - анимационный фильм 532 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2180 2
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 1055 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12292 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6102 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11593 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22002 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6020 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10062 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11190 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7198 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7702 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1150 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4062 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18381 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17139 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7427 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28945 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11325 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 2117 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6176 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4928 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2970 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3189 1
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 347 2
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 379 1
VK Combo 84 1
Медиа-Телеком - Кубокот 4 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 845 1
Яндекс.Плюс 226 1
МегаФон ДМХ - Старт Медиа - Старт.Ру - Start.Ru - МегаФон ТВ - MegaFon.TV - МегаФон Кино - онлайн-кинотеатр 71 1
Google Android 14741 1
Apple iOS 8278 1
Косарим Александр 7 4
Ковальчук Юрий 36 1
Карякин Сергей 6 1
Болецкая Ксения 3 1
Ortega Carlos - Ортега Карлос 1 1
Нурмагомедов Хабиб 8 1
Труфанов Андрей 5 1
Тимонова Евгения 2 1
Мацуев Денис 1 1
Шиманская Виктория 2 1
Комарова Мария 3 1
Владимиров Константин 1 1
Путин Владимир 3368 1
Таврин Иван 119 1
Россия - РФ - Российская федерация 157542 7
Солнце - звезда Солнечной системы 5353 1
Европа Восточная 3123 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14513 1
Украина 7802 1
Азия - Азиатский регион 5753 1
Япония 13554 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18280 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2972 1
Южная Корея - Республика 6865 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3287 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1289 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4674 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31953 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3179 1
Зоология - наука о животных 2792 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2959 1
Спорт - Шахматы - Chess 254 1
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1722 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2970 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 811 1
Эмоциональный интеллект - Emotional intelligence 27 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2074 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26007 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5292 1
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 92 3
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 108 3
Рен ТВ - телеканал 77 3
Известия ИД 712 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 428 2
National Geographic 95 1
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Муз-ТВ - телеканал 61 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Discovery, Inc - Discovery Communications - Дискавери Коммьюникейшнс - Scripps Networks Interactive - Discovery Channel - Animal Planet - Science Channel - TLC 65 1
Viasat viju - Viasat Explorer - Виасат Эксплорер - Viasat History - Виасат Хистори - Viasat Nature - Виасат Нэйчер - Viasat Sport - Виасат Спорт 35 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 320 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 667 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 189 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 130 1
UFC - Ultimate Fighting Championship - Турнир по смешанным единоборствам 3 1
