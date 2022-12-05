Мобильное приложение «Кубокот» поможет детям подготовиться к школе

Приложение «Кубокот» рассчитано на детей от трех до шести лет и включает набор увлекательных интерактивных игр для развития определенных навыков. Пазлы, раскраски, головоломки, тесты и другие игры помогут ребенку развить логику, внимательность, критическое и креативное мышление. Мобильное приложение разработано компанией «Медиа-телеком» (совместное предприятие «Национальной медиа группы» и «Ростелекома»). Об этом CNews сообщили представители «Национальной медиа группы».

«Мы уделяем большое внимание детскому контенту и подходим к его производству максимально ответственно. Постоянно изучаем новые идеи и релизы, не первый год активно взаимодействуем со студиями и мультипликаторами. Этот опыт показал, что при всем богатстве выбора есть острый дефицит развивающего контента для детей дошкольного возраста, от трех до шести лет. Так родилась идея сделать мобильное приложение именно для этой возрастной группы. “Кубокот” получился очень ярким, творческим и полезным — он в ненавязчивой и увлекательной форме помогает детям готовиться к школе. Контент приложения мы создавали вместе с настоящими профессионалами с безупречной репутацией. Надеемся, что приложение “Кубокот” станет помощником и даже другом как для родителей, так и для дошколят», — отметил директор компании «Медиа-телеком» Александр Косарим.

Выполняя в приложении креативные и несложные задания, дети одновременно получают важные знания и развивают навыки, которые включены в федеральные государственные образовательные стандарты. Это развитие речи, когнитивное, эстетическое и физическое развитие, эмоциональный интеллект. В приложении также представлено более сотни офлайн-заданий (раскраски, головоломки, поделки и другие), которые можно распечатать и пройти совместно с ребенком. Кроме того, в приложении есть раздел с заданиями, которые помогут сформировать и развить ответственность и подходы к управлению временем — ребенок научится самостоятельно ставить себе задачи на неделю и планировать распорядок дня.

Методологию приложения «Кубокот» разработала доктор психологии, эксперт по развитию эмоционального интеллекта Виктория Шиманская. Проводником и помощником ребенка в приложении стал «Кубокот», который озвучивает задания, реагирует на действия ребенка и дает подсказки, если что-то не получается. Буквально объясняет все на лапках. «Кубокот» — главный герой образовательного мультсериала собственного производства телеканала СТС Kids — «Развлечеба», каналу принадлежат все права на использования образа персонажа.

В приложении есть спецкурсы от настоящих звезд в своей области: спецкурс по шахматам от самого молодого гроссмейстера в истории, рекордсмена книги рекордов Гиннеса Сергея Карякина; музыкальный курс от знаменитого российского пианиста-виртуоза Дениса Мацуева; спецкурс по изучению животных от известной научной журналистки и телеведущей Евгении Тимоновой.

За успешное прохождение заданий ребенок получает награды — возможность посмотреть в приложении мультфильмы «Три кота», «Лекс и Плу: Космические таксисты» и «Развлечеба».

Возможности «Кубокота» доступны пользователям видеосервиса Wink, а также подписчикам «Яндекс плюс» с опцией «Детям».

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Родители могут поставить ограничение по времени использования приложения ребенком.

Участники проекта — компании «Ростелеком», НМГ и «Яндекс» — являются учредителями Альянса по защите детей в цифровой среде. Разработка приложения «Кубокот» соответствует целям альянса по созданию созидательного и безопасного цифрового контента для подрастающего поколения.

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«Национальная медиа группа» — российский частный медиахолдинг. НМГ управляет диверсифицированным портфелем активов в области производства, дистрибуции и монетизации высококачественного информационного и развлекательного контента во всех средах потребления. В числе ключевых активов холдинга: эфирные телеканалы — «РЕН ТВ», «Пятый канал», СТС, «Домашний», «Че», СТС Love, СТС Kids.

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ПАО «Ростелеком» — российский интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий составляет около 11 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 11 млн пользователей, из них 6,4 млн — IPTV.