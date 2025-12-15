Microsoft добралась до любимого россиянами устройства, которое есть в каждой квартире. Теперь в него встроен ненавидимый всеми Copilot, и удалить его нельзя

Microsoft начала против воли пользователей встраивать голосового помощника Copilot в умные телевизоры. Пока эта проблема затронула только устройства LG, которые весьма широко распространены в России. Пользователи ненавидят Copilot в Windows и всегда стремятся его отключить, но Microsoft продолжает насаждать его. Из памяти ТВ удалить Copilot невозможно.

Слишком умный телевизор

Корпорация Microsoft начала принудительно внедрять умного помощника Copilot собственной разработки в смарт-ТВ сторонних производителей. Как пишет портал WebProNews, первыми под удар попали телевизоры корейской компании LG, которые очень популярны в России и мире.

Нововведение касается моделей смарт-ТВ LG на прошивке webOS. Copilot устанавливается без разрешения, а опцию его удаления пользователи не получают. Проблема стала массовой – ее активно обсуждают в различных интернет-сообществах, включая Reddit.

Мнение пользователей сложилось однозначное – они обвиняют корпорации в попытке навязать им ненужные ПО и сервисы против их воли и стремлении контролировать их гаджеты и жизнь.

Что такое Copilot

Copilot – это умный виртуальный помощник, появившийся в 2021 г. в составе сервиса для программистов GitHub. Там он быстро стал развиваться, был уличен в краже чужого кода, а после, в августе 2023 г., появился в составе Windows 10 и Windows 11 вместо прежнего ассистента Cortana.

© drserg / фотобанк «Фотодженика» Методы Microsoft по продвижению Copilot откровенно бесят пользователей

С этого момента Microsoft начала навязывать Copilot буквально всем. Она заставляет производителей ноутбуков делать на клавиатуре отдельную кнопку вызова ассистента, а в Windows пытается прикрепить его едва ли не к каждой функции системы.

Пользователи ненавидят Copilot и Microsoft за его навязывание. Они ищут различные способы его отключения – к примеру, в начале декабря 2025 г. в Сеть был выложен PowerShell-скрипт, за секунду отключающий все ИИ-функции в Windows, которые так раздражают пользователей.

LG в доле

В случае с телевизорами LG Microsoft, очевидно, не взламывала их. Непрошеное приложение Copilot появилось в них после очередного фонового обновления прошивки. Иными словами, у пользователей не было возможности отказаться от столь сомнительного новшества – повезло лишь тем, кто отключил в автообновление ПО в настройках webOS.

Другими словами, Copilot появился в webOS с разрешения владельца платформы, то есть компании LG. Сколько Microsoft заплатила ей за возможность внедрить своего ассистента в ее умные телевизоры, компании не раскрывают.

Чего именно боятся пользователи

Пользователи, подключившиеся к обсуждению новой «коллаборации» американского софтверного гиганта и корейской технологической компании, очень переживают за свою приватность. Они не хотят, чтобы Copilot мог отслеживать то, что они смотрят, а также собирать данные о них.

По их мнению, Copilot может накапливать большие массивы данных о пользователях и затем направлять их Microsoft. Эти архивы могут в дальнейшем использоваться для таргетинга рекламы и обучения ИИ-моделей.

Стоит отметить, что такие опасения небезосновательны. Не так давно LG оказалась в центре скандала – ее обвинили в сборе данных о владельцах ее умных ТВ с целью продажи их рекламодателям и таргетинга рекламы. Также она начал показывать спам на экранах некоторых моделей ТВ с OLED-экраном, когда те включены и находятся в режиме ожидания.

Поиск решения

К моменту выхода материала пользователи нашли несколько способов избавления от Copilot в составе прошивки смарт-ТВ LG. Однако все они носят неофициальный характер и могут подойти не всем.

Один из вариантов, который точно сработает – это сброс к заводским настройкам с последующим отключением обновлений. Это может привести к потере времени на повторную настройку.

Также пользователи предлагают внести ряд IP-адресов, к которым обращается умный ТВ LG во время работы, в черный список на роутере. Список адресов выложен в Сеть.