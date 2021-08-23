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Microsoft Windows PowerShell


23.08.2021 «Дыра» в Razer позволяет стать админом Windows 10, просто воткнув мышь 1
22.07.2021 В Windows 10 и Windows 11 зияет брешь, позволяющая кому угодно получить права админа. Как защититься 1
08.06.2021 Топорный шифровальщик атакует уязвимые серверы Microsoft Exchange и пытается все зашифровать 1
26.04.2021 Windows 10 научилась удалять программы в точности как Linux 1
23.04.2021 McAfee Labs представила отчет о киберугрозах за второе полугодие 2020 1
13.04.2021 Microsoft радикально меняет важный инструмент Windows 10, нужный миллионам пользователей 1
18.03.2021 Из стандартных приложений Windows выбросят легендарный «Блокнот», который был там с самой первой версии 1
21.12.2020 Проверка дисков стандартным инструментом «убивает» Windows 10 1
03.12.2020 Veeam представила Veeam Backup для Microsoft Office 365 v5 1
01.10.2020 Автор «библии СПО»: Windows переедет на ядро Linux 1
15.09.2020 В первом полугодии 2020 года участились атаки на нефтегазовые компании и системы автоматизации зданий 1
08.09.2020 Хакеры-наемники шесть лет терзают финансовый сектор 1
03.09.2020 Пользователей торрентов принудительно заставляют платить за контент криптовалютой 1
24.08.2020 «Лаборатория Касперского» выявила масштабную шпионскую кампанию 2
14.08.2020 Выпущен набор хакера-вымогателя для тех, кто не умеет программировать 1
14.08.2020 Специалисты Solar JSOC выявили новую хакерскую группировку 1
13.08.2020 Group-IB раскрыла группу RedCurl, занимающуюся корпоративным шпионажем 3
07.08.2020 Российский бизнес приспособил песочницы под нужды ИБ 1
07.08.2020 «Лаборатория Касперского»: каждая третья кибератака в 2019 году совершалась с применением легитимных инструментов 1
06.07.2020 Руслан Рахметов, Security Vision: Чем российское ПО на самом деле лучше западного 1
30.06.2020 Eset выпустила новую версию Enterprise Inspector 2
19.06.2020 Хакеры научились шпионить за военными и космическими компаниями через LinkedIn 2
15.06.2020 Майнер криптовалюты «лечит» зараженные ПК, чтобы отогнать конкурентов 1
03.06.2020 «Лаборатория Касперского» раскрыла подробности зафиксированных в начале 2020 года целевых атак 1
20.05.2020 В Windows 10 появилась поддержка любых приложений Linux 2
15.05.2020 Все Windows, выпущенные с 1996 г., можно взломать простым и необычным способом 3
13.05.2020 Microsoft выпускает новую версию Windows 10. Что в ней меняется? 1
28.04.2020 После ближайшего обновления Windows 10 будет работать быстрее 1
09.04.2020 Виртуализация Hyper-V: что это такое, цены, сравнение. Подробный обзор 5
01.04.2020 Хакеры научились взламывать ПК с помощью обычной почты и плюшевых медведей 2
19.03.2020 VMware представила решения для встроенной безопасности цифровых предприятий 1
19.03.2020 Windows 10 впервые позволит пользователям удалять лишние компоненты ОС 1
23.09.2019 Почивший банковский ботнет ожил и стал дистрибутором сторонних вредоносов 1
17.09.2019 Eset раскрыла детали политических кибератак на Ближнем Востоке 2
17.06.2019 Обновление Windows 10 поломало системное приложение 3
29.05.2019 Eset обнаружила новые инструменты киберпреступной группировки Turla 6
23.05.2019 Банковский шифровальщик требует выкуп, но готов обучить жертву азам безопасности 1
08.05.2019 Microsoft впервые в истории встроила в Windows полноценное ядро Linux 1
07.05.2019 В командной строке Windows начали работать команды Linux. Видео 5
06.05.2019 Таинственный взломщик удаляет исходные коды на GitHub и требует у программистов выкуп 1

Публикаций - 94, упоминаний - 152

Microsoft Windows PowerShell упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11095 53
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2764 12
SEC Consult Services 930 7
ESET 989 5
SUSE 167 4
GitHub 412 4
Sophos 106 3
IBM 3544 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6469 3
VMware 1829 3
Apple Inc - Эппл Рус 7707 2
Google LLC 7154 2
Kaspersky Lab ICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team 33 2
NVision Group - Энвижн Груп 545 2
DeathStalker - Хакерская группировка 2 2
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 2
Dr.Web - Доктор Веб 977 2
Intel Security McAfee - McAfee Associates 387 2
Twitter 2204 2
Синтерра - Synterra 565 1
Carbanak - Anunak - Хакерская группировка 24 1
Microsoft More Personal Computing 8 1
Trustwave 18 1
Intel Security McAfee Labs 13 1
Arduino Software 27 1
RedCurl - Хакерская группировка 2 1
Yandex - Яндекс 4101 1
REvil - Хакерская группировка 25 1
FruityArmor - Хакерская группировка 3 1
OmaseGo 2 1
TinyScouts - Хакерская группировка 1 1
Best Buy 111 1
Proton Technologies 17 1
Microsoft Developer Network - MSDN 49 1
SafeBreach Labs 6 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
Veeam Software 250 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность - Триметр - Trimetr 46 1
Intel Corporation 4180 1
Check Point Software Technologies 447 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
LinkedIn 520 1
Royal Dutch Shell - Шелл 72 1
ВТБ24 583 1
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 64 1
ПИР Банк 2 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 1
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 413 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 1
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 57 1
Министерство иностранных дел Финляндии 3 1
Пентагон - Центральное командование США - United States Central Command - USCENTCOM или CENTCOM 2 1
OSI - Open Source Initiative 33 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 10
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5351 8
WSL - Windows Subsystem for Linux 36 7
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 7
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 544 6
Micorosft Windows Insider 78 5
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола 140 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 4
Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 68 4
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 3
APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные или целевые атаки 167 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 3
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 300 3
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 154 3
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
Роутер - Маршрутизатор - Router - Модем 262 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 3
Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 124 3
C&C - Command and Control server 61 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 3
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 434 2
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 588 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1212 2
Microsoft Windows API 68 2
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 103 2
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 383 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 2
DevOps - Development и Operations 297 2
3G - Стандарт мобильной связи 3736 2
DLL - Dynamic Link Library - Динамически подключаемая библиотека 49 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3061 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 924 2
BSoD - Blue Screen of Death, Blue Screen of Doom - Синий экран смерти 51 2
RPC - Remote Procedure Call - Удалённый вызов процедур - Вызов удалённых процедур 18 2
SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - IRP - Incident Response Platform - Организация и автоматизации процесса расследования и реагирования на инциденты ИБ - CSIRP - Cybersecurity incident response plan - Система автоматизации реагирован 59 2
Microsoft Windows 10 6645 42
Linux OS 4260 17
Microsoft Azure 1171 10
Microsoft Windows 853 9
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 7
Microsoft Windows 7 1662 6
Microsoft Store 229 6
Microsoft Windows 8 1228 5
Linux - Debian GNU - Ubuntu 545 5
Microsoft WSL - Microsoft Windows Subsystem for Linux 10 5
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 5
Apple iOS 5742 4
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 71 4
SQL - Язык программирования 434 4
WinRAR - Архиватор файлов и сжатия данных 76 4
Microsoft Office 1942 4
Kali Linux - GNU/Linux-LiveCD 13 4
Microsoft Edge - Браузер 980 3
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 117 3
Microsoft Windows DISM.exe - Система обслуживания образов развертывания и управления 3 3
Microsoft SQL Server 795 3
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 482 3
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 63 3
Microsoft Office 365 769 3
JavaScript - Язык программирования 631 3
Docker - Платформа распределённых приложений 146 3
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 277 3
Microsoft Paint - Графический редактор 23 3
Monero (XMR) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote 78 3
Red Hat - Linux Fedora 142 3
Java - Язык программирования 1177 3
Microsoft DirectX 327 3
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 38 3
Microsoft WordPad 22 3
Python - Высокоуровневый язык программирования 390 3
Microsoft Windows Terminal 7 3
Bash-скрипт 28 3
Microsoft Windows Defender Antivirus - Антивирусная программа 111 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 789 3
Microsoft Windows Server 2019 14 3
Водясов Алексей 97 3
Хренков Владимир 18 2
Иванов Антон 39 2
Марченко Дмитрий 28 2
Тамеев Дмитрий 1 1
Самойленко Максим 65 1
Колосова Ольга 1 1
Poonen Sanjay - Пунен Санджай 24 1
Ермаков Глеб 7 1
Залевский Игорь 3 1
Миркасымов Рустам 7 1
Venkatraman Archana - Венкатраман Архана 1 1
Wang Kathy - Ванг Кэти 1 1
Hadar Peleg - Хадар Пелег 3 1
Raymond Eric - Эрик Реймонд 3 1
Шипулин Антон 5 1
Шилак Ксения 28 1
Балтиков Алексей 1 1
Галушкин Олег 168 1
Баулин Валерий 6 1
Клявин Владимир 26 1
Шульмин Алексей 2 1
McKay Peter - Маккей Питер 20 1
Круглов Кирилл 7 1
Голованов Сергей 37 1
Наместников Юрий 39 1
Хамитов Александр 7 1
Смирнов Алексей 142 1
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 66 1
Зайцев Михаил 145 1
Рахметов Руслан 23 1
Danny Allan - Дэнни Аллан 23 1
Мельникова Анастасия 166 1
Кирюхин Дмитрий 73 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 22
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 6
Восточная Европа 1679 4
Ближний Восток 1473 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3934 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 3
Индия - Республика 2173 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2062 3
Германия - Федеративная Республика 3643 3
Россия - ПФО - Самара 1289 3
Россия - СФО - Новосибирск 1969 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 3
Украина 3372 2
Япония 2788 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 462 2
Иордания - Иорданское Хашимитское Королевство 47 1
Бразилия - Федеративная Республика 1127 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 1
Нидерланды 975 1
Кипр - Республика 247 1
Таиланд - Королевство 361 1
Беларусь - Минск 327 1
Россия - Южно-Сахалинск 158 1
Ливан - Ливанская Республика 44 1
Россия - Мурманск 257 1
Словакия - Словацкая Республика 213 1
Аргентина - Аргентинская Республика 188 1
Россия - Архангельск 207 1
Грузия 691 1
Северная Америка 1413 1
Саудовская Аравия - Королевство 278 1
Россия - Краснодар 1040 1
Чехия - Чешская Республика 497 1
Турция - Турецкая республика 952 1
Китай - Тайвань 591 1
Россия - Владивосток 864 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4020 4
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1206 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности 64 1
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 91 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 103 1
The Pirate Bay 79 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3221 1
ZDnet 381 3
Wikipedia - Википедия 277 1
Reddit 198 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
BleepingComputer - Издание 120 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
Ars Technica 227 1
Windowslatest 12 1
IDC - International Data Corporation 2720 1
Gartner 2192 1
Forrester Consulting 22 1
Интерфакс-100 11 1
Net Applications 110 1
Microsoft Build - конференция 30 3
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762805, в очереди разбора - 666493.
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