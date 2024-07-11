Microsoft Windows PowerShell

Новый опасный троян распространяется, прикидываясь электронными книгами ногофункциональный вредонос распространяется под видом электронных книг через торренты. Программа ViperSoftX использует общеязыковую среду выполнения (CLR) для динамической подгрузки и запуска команд PowerShell. Тем самым, как выявили эксперты компании Trellix, формируется среда PowerShell внутри AutoIt. Фактически вредоносная программа способна интегрироваться с функциональностью

Обновление Windows 11 поломало Discord, Visual Studio и PowerShell. Как все исправить я от пользователя к пользователю. По информации источника, в числе образцов проблемного ПО – интегрированная среда разработки Microsoft Visual Studio; клиент VPN-сервиса ProtonVPN; командная оболочка Microsoft PowerShell; мессенджер Discord; встроенный в ОС инструмент администратора «Просмотр событий» (Even Viewer); программа для управления настройками звуковых устройств фирмы Creative Soun

Eset обнаружила новые инструменты киберпреступной группировки Turla нным аналитиков Eset, в недавних атаках киберпреступники группировки Turla начали применять скрипты PowerShell, которые усложняют обнаружение вредоносных программ и сохраняют повышенную персист

В командной строке Windows начали работать команды Linux. Видео Не прошло и полвека Компания Microsoft представила приложение Windows Terminal для Windows 10, в котором интегрированы функции командной строки PowerShell и CMD, а также доступ к Windows Subsystem for Linux (WSL) для запуска Linux-приложений под Windows. Согласно официальному заявлению Microsoft, помимо централизованного доступа к сред

Microsoft открыла код оболочки командной строки Windows опубликован на сайте GitHub. Помимо этого, компания сделала PowerShell доступным на Linux.Что такое Windows PowerShell Windows PowerShell — это оболочка командной строки на основе задач, а такж

Турецкий бэкдор маскируется под службу Windows Power Management нфицированном компьютере различные команды, являются вирусописатели из Турции. Об этом CNews сообщили в «Доктор Веб». Вредоносная программа BackDoor.Zetbo.1 устанавливается в систему под видом службы Windows Power Management (winpwrmng), имеющей следующее описание: Allows Users to Manage the Power Options (позволяет пользователям настраивать параметры электропитания). Бэкдор сохраняется на

PowerShell 2.0 из Windows 7 станет доступен для всех Корпорация Microsoft объявила о доступности для загрузки и установки дистрибутива PowerShell 2.0 для клиентских и серверных версий ОС Windows. Это расширяемое средство автоматизации управления системой на базе Microsoft .NET Framework, которое имеет собственную оболочку и сп