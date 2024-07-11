Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Microsoft Windows PowerShell

Microsoft Windows PowerShell

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


11.07.2024 Новый опасный троян распространяется, прикидываясь электронными книгами

ногофункциональный вредонос распространяется под видом электронных книг через торренты. Программа ViperSoftX использует общеязыковую среду выполнения (CLR) для динамической подгрузки и запуска команд PowerShell. Тем самым, как выявили эксперты компании Trellix, формируется среда PowerShell внутри AutoIt. Фактически вредоносная программа способна интегрироваться с функциональностью

12.05.2022 Обновление Windows 11 поломало Discord, Visual Studio и PowerShell. Как все исправить

я от пользователя к пользователю. По информации источника, в числе образцов проблемного ПО – интегрированная среда разработки Microsoft Visual Studio; клиент VPN-сервиса ProtonVPN; командная оболочка Microsoft PowerShell; мессенджер Discord; встроенный в ОС инструмент администратора «Просмотр событий» (Even Viewer); программа для управления настройками звуковых устройств фирмы Creative Soun
29.05.2019 Eset обнаружила новые инструменты киберпреступной группировки Turla

нным аналитиков Eset, в недавних атаках киберпреступники группировки Turla начали применять скрипты PowerShell, которые усложняют обнаружение вредоносных программ и сохраняют повышенную персист
07.05.2019 В командной строке Windows начали работать команды Linux. Видео

Не прошло и полвека Компания Microsoft представила приложение Windows Terminal для Windows 10, в котором интегрированы функции командной строки PowerShell и CMD, а также доступ к Windows Subsystem for Linux (WSL) для запуска Linux-приложений под Windows. Согласно официальному заявлению Microsoft, помимо централизованного доступа к сред
19.08.2016 Microsoft открыла код оболочки командной строки Windows

опубликован на сайте GitHub. Помимо этого, компания сделала PowerShell доступным на Linux.Что такое Windows PowerShell Windows PowerShell — это оболочка командной строки на основе задач, а такж
10.06.2014 Турецкий бэкдор маскируется под службу Windows Power Management

нфицированном компьютере различные команды, являются вирусописатели из Турции. Об этом CNews сообщили в «Доктор Веб». Вредоносная программа BackDoor.Zetbo.1 устанавливается в систему под видом службы Windows Power Management (winpwrmng), имеющей следующее описание: Allows Users to Manage the Power Options (позволяет пользователям настраивать параметры электропитания). Бэкдор сохраняется на

18.05.2010 PowerShell 2.0 из Windows 7 станет доступен для всех

Корпорация Microsoft объявила о доступности для загрузки и установки дистрибутива PowerShell 2.0 для клиентских и серверных версий ОС Windows. Это расширяемое средство автоматизации управления системой на базе Microsoft .NET Framework, которое имеет собственную оболочку и сп
02.08.2006 Новый вирус атакует Windows PowerShell

оссийским пользователям со стороны MSH/Cibyz ничего не угрожает, во всяком случае пока. "Во-первых, Windows PowerShell - не сильно распространенная оболочка, она довольно нова и не успела завое

Публикаций - 250, упоминаний - 300

Microsoft Windows PowerShell и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 118
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 53
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 40
Microsoft Corporation - GitHub 1075 27
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 323 17
Google LLC 12688 12
Defender 159 12
Broadcom - VMware 2610 12
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 12
Oracle Corporation 7074 10
Telegram Group 2940 10
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 9
X Corp - Twitter 2938 9
Intel Corporation 12811 9
Trend Micro 651 8
AnyDesk Software GmbH 59 8
ESET - ESET Software 1161 8
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 7
Fortinet 452 7
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 603 7
Sophos - SophosLabs 436 6
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 189 6
Palo Alto Networks 209 6
Apple Inc 13154 6
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 6
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 580 5
Dr.Web - Доктор Веб 1294 5
Cisco Systems 5372 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 5
AMD - Advanced Micro Devices 4641 5
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 354 4
SentinelOne 28 4
Газинформсервис - ГИС 496 4
REvil - Хакерская группировка 51 4
DeepSeek - Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence 229 4
Thoma Bravo - Proofpoint 41 4
Dell EMC 5180 4
Yandex - Яндекс 9216 4
Veeam Software 345 4
IBM - International Business Machines Corp 9699 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 8
Royal Dutch Shell - Шелл 233 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 2
Walt Disney Company 647 2
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 212 2
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 2
Microsoft - LinkedIn 699 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 2
Альфа-Банк 1979 2
UPS 216 2
Северсталь ПАО - Severstal 629 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 2
Совкомбанк ПАО 316 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 1
Superjob - Суперджоб 858 1
Assist - Ассист 218 1
EPIC Telecom Invest 212 1
ВТБ - ВТБ24 671 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 111 1
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Billa - Билла - Сеть супермаркетов 174 1
Совкомбанк Совесть 279 1
Альфа-Лизинг - Европлан - Europlan 47 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 244 1
Uber 357 1
Conoco - ConocoPhillips 22 1
Россети Ленэнерго 1699 1
ТКБ - ТрансКапиталБанк 91 1
ПИР Банк 4 1
Геометрия НПО 165 1
Резонанс НПП 407 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 12
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 8
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 4
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 144 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 2
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 2
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 2
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 1
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 104 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 184 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 144 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 1
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 157 1
U.S. HHS - Department of Health and Human Services - Министерство здравоохранения и социальных служб США - Centers for Disease Control and Prevention, CDC - Центры по контролю и профилактике заболеваний США 58 1
U.S. Police - Органы правопорядка США - Правоохранительные органы США - Полиция США 39 1
Государственный совет Финляндии - органы государственной власти 53 1
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 127 1
U.S. Department of Defense - USCENTCOM или CENTCOM - United States Central Command - Центральное командование США 4 1
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 191 1
Правительство Казахстана - Правительство Республики Казахстан - Правительство РК 84 1
U.S. Department of Veterans Affairs - Министерство по делам ветеранов США 37 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Правительство Исламской Республики Иран - КСИР - Корпус стражей исламской революции - вооружённые силы Ирана 39 1
Правительство Казахстана - Министерство финансов Казахстана - Министерство государственных доходов Казахстана 21 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 5
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 4
OSI - Open Source Initiative 80 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 161
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 141
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 93
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 90
Script - Скрипт - Shell Scripting - Shell-скрипт 621 55
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 54
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 51
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 50
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3399 48
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 43
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 42
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 41
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1962 40
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3319 39
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 35
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 32
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 32
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 31
CLI - Command Line Interface - Command Line - Командная строка - Внутренний инструмент для шаблонизации площадок (интерфейса командной строки) 570 29
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - тайный вход - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 924 28
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 1062 28
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3210 26
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3023 26
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3157 26
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 26
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 26
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 26
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2843 23
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 23
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2630 23
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 22
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 22
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2352 22
DLL - Dynamic Link Library - Динамически подключаемая библиотека 282 22
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 21
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 21
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества - Threat Hunting 951 20
Кибербезопасность - EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 581 20
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 20
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 20
Microsoft Windows 16882 149
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 51
Linux OS 11533 44
Microsoft Windows 10 1938 38
Microsoft Office 4170 31
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Microsoft Windows Defender Firewall - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - Центр обеспечения безопасности Windows 300 22
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 850 22
Google Chrome - браузер 1701 21
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 20
JavaScript - JS - язык программирования 1425 20
Microsoft WMI - Microsoft Windows Management Instrumentation 59 19
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 686 18
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 18
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 18
Microsoft Azure 1526 17
WinRAR - RAR - Архиватор файлов и сжатия данных 275 16
Microsoft Windows Update - Центр обновления Windows 433 16
Microsoft Windows 11 827 16
FreePik 1841 16
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 16
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 646 15
Microsoft Visual Basic - Microsoft VBS - Microsoft VBScript - Microsoft Visual Basic Script Edition - Microsoft VBA - Microsoft Visual Basic for Applications - Язык программирования 328 15
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 14
Microsoft Office 365 1042 14
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 14
Bash - Bourne Again SHell - Unix shell 108 13
Microsoft Store - Магазин приложений Windows 365 11
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 146 11
Microsoft Windows Server 2008 483 11
Microsoft Visual Studio 429 11
PsExec - утилита запуска программ на удаленных компьютерах 25 11
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1011 11
Oracle Java - язык программирования 3469 11
Google VirusTotal 108 10
Google YouTube - Видеохостинг 3002 10
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 10
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 9
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 9
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 908 9
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  390 9
Мельникова Анастасия 440 15
Павлов Никита 146 13
Зайцев Михаил 345 11
Водясов Алексей 222 8
Сапронов Константин 12 4
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 4
Марченко Дмитрий 28 3
Хренков Владимир 24 3
Зонов Александр 55 3
Грибков Артем 15 3
Рахметов Руслан 67 3
Satya Nadella - Сатья Наделла 227 2
Иванов Антон 98 2
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 2
Голованов Сергей 77 2
Шульмин Алексей 7 2
Клявин Владимир 52 2
Баулин Валерий 55 2
Купреев Олег 18 2
Бражников Юрий 7 2
Самойленко Максим 67 2
Скулкин Олег 80 2
Луцив Данила 7 2
Дмитриева Ирина 10 2
Russinovich Mark - Руссинович Марк 24 2
Gupta Yogesh - Гупта Йогеш 6 2
Мушовец Константин 6 2
Кирюхин Дмитрий 86 2
Халин Дмитрий 56 1
Смирнов Алексей 269 1
Кузнецов Павел 42 1
Зайцев Андрей 50 1
Хамитов Александр 8 1
Наместников Юрий 40 1
Круглов Кирилл 11 1
Guthrie Scott - Гатри Скотт 30 1
McKay Peter - Маккей Питер 21 1
Галов Дмитрий 66 1
Allen Paul - Аллен Пол 125 1
Тушканов Владислав 17 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 85
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 25
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 14
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 12
Украина 7928 11
Европа 24964 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 7
Европа Восточная 3138 7
Германия - Федеративная Республика 13221 7
Ближний Восток 3154 7
Бразилия - Федеративная Республика 2520 7
Беларусь - Белоруссия 6289 6
Индия - Bharat 5869 6
Турция - Турецкая республика 2620 6
Казахстан - Республика 6048 5
Япония 13807 5
Таиланд - Королевство 926 4
Южная Корея - Республика 7052 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 4
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 4
Италия - Итальянская Республика 4508 4
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 4
Испания - Королевство 3840 4
Нидерланды 3746 3
США - Калифорния - Лос-Анджелес 818 3
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 592 3
Иордания - Иорданское Хашимитское Королевство 141 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 3
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 3
Азия - Азиатский регион 5920 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 3
Россия - СФО - Новосибирск 4876 3
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 3
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 2
Иран - Исламская Республика Иран 1155 2
Кипр - Республика 636 2
Сербия - Республика 375 2
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1397 35
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 34
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 26
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 24
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1201 22
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 22
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 21
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 14
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 13
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 12
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1377 10
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 10
Энергетика - Energy - Energetically 5855 9
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 9
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 8
Английский язык 7030 8
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 7
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 7
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2254 7
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 7
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 7
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 6
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 623 6
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 6
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 6
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 5
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 955 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 5
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 5
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 5
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 608 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 4
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 464 4
Кибербезопасность - КShadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 270 4
Exodus 76 4
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1639 4
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1324 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 3
BleepingComputer - Издание 458 24
Reddit 398 7
ZDnet 663 6
Hacker News 92 5
The Verge - Издание 619 4
The Register - The Register Hardware 1784 3
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
The Washington Post 350 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 1
Ars Technica 450 1
Linux.org 4 1
Naspers - Prosus Ventures - Stack Overflow - сайт вопросов и ответов для программистов 63 1
Windows Central 36 1
Windowslatest 14 1
Securelist 30 1
Microsoft 365 Status 2 1
TechSpot 188 1
Альтаир медиа - Пикабу 21 1
Threat Hunter Playbook 1 1
DomainTools 4 1
Microsoft WZor 3 1
Wikipedia - Википедия 650 1
TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
Bloomberg 1627 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
Tom’s Hardware 600 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
РИА Новости 1033 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 181 3
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 86 2
IDC - International Data Corporation 4975 2
Gartner - Гартнер 3658 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
Pen Test Partners 6 1
Forrester Consulting 26 1
MalwareHunterTeam 14 1
Интерфакс-100 21 1
Net Applications 127 1
AhnLab Security Intelligence Center - ASEC 2 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 2
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 65 1
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 1
РГРТУ - Рязанский государственный радиотехнический университет имени В.Ф. Уткина - РГРТА, Рязанская Государственная Радиотехническая Академия - РТИ, Рязанский Радиотехнический Институт 24 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 1
Microsoft Build - конференция 39 5
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 5
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 1
Microsoft Ignite 44 1
InfoSec Jupyterthon 1 1
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 59 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще