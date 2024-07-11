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Microsoft Windows PowerShell
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|11.07.2024
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Новый опасный троян распространяется, прикидываясь электронными книгами
ногофункциональный вредонос распространяется под видом электронных книг через торренты. Программа ViperSoftX использует общеязыковую среду выполнения (CLR) для динамической подгрузки и запуска команд PowerShell. Тем самым, как выявили эксперты компании Trellix, формируется среда PowerShell внутри AutoIt. Фактически вредоносная программа способна интегрироваться с функциональностью
|12.05.2022
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Обновление Windows 11 поломало Discord, Visual Studio и PowerShell. Как все исправить
я от пользователя к пользователю. По информации источника, в числе образцов проблемного ПО – интегрированная среда разработки Microsoft Visual Studio; клиент VPN-сервиса ProtonVPN; командная оболочка Microsoft PowerShell; мессенджер Discord; встроенный в ОС инструмент администратора «Просмотр событий» (Even Viewer); программа для управления настройками звуковых устройств фирмы Creative Soun
|29.05.2019
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Eset обнаружила новые инструменты киберпреступной группировки Turla
нным аналитиков Eset, в недавних атаках киберпреступники группировки Turla начали применять скрипты PowerShell, которые усложняют обнаружение вредоносных программ и сохраняют повышенную персист
|07.05.2019
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В командной строке Windows начали работать команды Linux. Видео
Не прошло и полвека Компания Microsoft представила приложение Windows Terminal для Windows 10, в котором интегрированы функции командной строки PowerShell и CMD, а также доступ к Windows Subsystem for Linux (WSL) для запуска Linux-приложений под Windows. Согласно официальному заявлению Microsoft, помимо централизованного доступа к сред
|19.08.2016
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Microsoft открыла код оболочки командной строки Windows
опубликован на сайте GitHub. Помимо этого, компания сделала PowerShell доступным на Linux.Что такое Windows PowerShell Windows PowerShell — это оболочка командной строки на основе задач, а такж
|10.06.2014
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Турецкий бэкдор маскируется под службу Windows Power Management
нфицированном компьютере различные команды, являются вирусописатели из Турции. Об этом CNews сообщили в «Доктор Веб». Вредоносная программа BackDoor.Zetbo.1 устанавливается в систему под видом службы Windows Power Management (winpwrmng), имеющей следующее описание: Allows Users to Manage the Power Options (позволяет пользователям настраивать параметры электропитания). Бэкдор сохраняется на
|18.05.2010
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PowerShell 2.0 из Windows 7 станет доступен для всех
Корпорация Microsoft объявила о доступности для загрузки и установки дистрибутива PowerShell 2.0 для клиентских и серверных версий ОС Windows. Это расширяемое средство автоматизации управления системой на базе Microsoft .NET Framework, которое имеет собственную оболочку и сп
|02.08.2006
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Новый вирус атакует Windows PowerShell
оссийским пользователям со стороны MSH/Cibyz ничего не угрожает, во всяком случае пока. "Во-первых, Windows PowerShell - не сильно распространенная оболочка, она довольно нова и не успела завое
Microsoft Windows PowerShell и организации, системы, технологии, персоны:
|Мельникова Анастасия 440 15
|Павлов Никита 146 13
|Зайцев Михаил 345 11
|Водясов Алексей 222 8
|Сапронов Константин 12 4
|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 4
|Марченко Дмитрий 28 3
|Хренков Владимир 24 3
|Зонов Александр 55 3
|Грибков Артем 15 3
|Рахметов Руслан 67 3
|Satya Nadella - Сатья Наделла 227 2
|Иванов Антон 98 2
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 2
|Голованов Сергей 77 2
|Шульмин Алексей 7 2
|Клявин Владимир 52 2
|Баулин Валерий 55 2
|Купреев Олег 18 2
|Бражников Юрий 7 2
|Самойленко Максим 67 2
|Скулкин Олег 80 2
|Луцив Данила 7 2
|Дмитриева Ирина 10 2
|Russinovich Mark - Руссинович Марк 24 2
|Gupta Yogesh - Гупта Йогеш 6 2
|Мушовец Константин 6 2
|Кирюхин Дмитрий 86 2
|Халин Дмитрий 56 1
|Смирнов Алексей 269 1
|Кузнецов Павел 42 1
|Зайцев Андрей 50 1
|Хамитов Александр 8 1
|Наместников Юрий 40 1
|Круглов Кирилл 11 1
|Guthrie Scott - Гатри Скотт 30 1
|McKay Peter - Маккей Питер 21 1
|Галов Дмитрий 66 1
|Allen Paul - Аллен Пол 125 1
|Тушканов Владислав 17 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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