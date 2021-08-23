Microsoft Windows PowerShell

Топорный шифровальщик атакует уязвимые серверы Microsoft Exchange и пытается все зашифровать 1

Windows 10 научилась удалять программы в точности как Linux 1

McAfee Labs представила отчет о киберугрозах за второе полугодие 2020 1

Veeam представила Veeam Backup для Microsoft Office 365 v5 1

В первом полугодии 2020 года участились атаки на нефтегазовые компании и системы автоматизации зданий 1

Пользователей торрентов принудительно заставляют платить за контент криптовалютой 1

Специалисты Solar JSOC выявили новую хакерскую группировку 1

Российский бизнес приспособил песочницы под нужды ИБ 1

Eset выпустила новую версию Enterprise Inspector 2

Хакеры научились шпионить за военными и космическими компаниями через LinkedIn 2

В Windows 10 появилась поддержка любых приложений Linux 2

После ближайшего обновления Windows 10 будет работать быстрее 1

Хакеры научились взламывать ПК с помощью обычной почты и плюшевых медведей 2

VMware представила решения для встроенной безопасности цифровых предприятий 1

Windows 10 впервые позволит пользователям удалять лишние компоненты ОС 1

Почивший банковский ботнет ожил и стал дистрибутором сторонних вредоносов 1

Eset раскрыла детали политических кибератак на Ближнем Востоке 2

Обновление Windows 10 поломало системное приложение 3

Eset обнаружила новые инструменты киберпреступной группировки Turla 6

Microsoft впервые в истории встроила в Windows полноценное ядро Linux 1