Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Microsoft Windows PowerShell
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Публикаций - 94, упоминаний - 152
Microsoft Windows PowerShell упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 1
|HeadHunter Group - HH Group 336 1
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
|LinkedIn 520 1
|Royal Dutch Shell - Шелл 72 1
|ВТБ24 583 1
|ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 64 1
|ПИР Банк 2 1
|ZDnet 381 3
|Wikipedia - Википедия 277 1
|Reddit 198 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
|BleepingComputer - Издание 120 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
|Ars Technica 227 1
|Windowslatest 12 1
|IDC - International Data Corporation 2720 1
|Gartner 2192 1
|Forrester Consulting 22 1
|Интерфакс-100 11 1
|Net Applications 110 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762805, в очереди разбора - 666493.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 762805, в очереди разбора - 666493.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru