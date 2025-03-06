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Индексная книга (каталог) CNews*
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Тушканов Владислав


06.03.2025 В соцсети Х под видом DeepSeek распространяется вредоносное ПО 1
18.11.2024 Четверть россиян верят — в будущем нейросети смогут испытывать эмоции 1
31.10.2024 В «Лаборатории Касперского» выяснили, как нейросети выдают злоумышленников 1
12.08.2024 Поиск работы, реклама, защита авторского права: эксперты «Лаборатории Касперского» изучили, для чего и как люди манипулируют нейросетями 1
13.12.2023 «Лаборатория Касперского»: как ИИ продолжит влиять на кибербезопасность в 2024 году 1
25.08.2023 Видят перспективы, но осознают риски: как россияне относятся к дипфейк-технологиям, умным чат-ботам и генераторам изображений 1
11.05.2023 В даркнете предлагают услуги по созданию дипфейк-видео за $20 тысяч 1
03.05.2023 «Лаборатория Касперского» проверила способность ChatGPT бороться с фишингом 1
20.05.2020 «Лаборатория Касперского»: 41% россиян не хотят афишировать информацию об интересующих их болезнях и лекарствах в интернете 1
29.04.2020 «Лаборатория Касперского»: 64% россиян пытались удалять информацию о себе с сайтов или из социальных сетей 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Тушканов Владислав и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 4931 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12841 1
МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 82 1
OpenAI 235 1
Amazon Inc - Amazon.com 3018 1
Google LLC 11849 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 483 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1020 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27977 8
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3113 6
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4240 6
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5120 5
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5106 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7722 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10606 4
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 265 4
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1991 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13882 3
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 380 3
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1949 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12752 2
DeepFake - Дипфейки - методика синтеза изображения, основанная на искусственном интеллекте 145 2
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1469 2
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1465 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51232 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31065 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9241 2
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing 660 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6225 1
Маркировка - Marking 1079 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1559 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12842 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1144 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2166 1
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 648 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15862 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7174 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2918 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1264 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6779 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2236 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4921 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1220 1
ФВФ - фотовидеофиксация - Фото и видео - фотодетектор - камеры контроля скорости - штрафы с камер 1011 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5453 1
Умные платформы 1711 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7130 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3431 1
OpenAI ChatGPT 363 2
Kaspersky Security Cloud 29 2
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 95 1
Kaspersky Premium - Kaspersky Plus - Kaspersky Standard - Комплексная защита от киберугроз 40 1
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 392 1
ByteDance - TikTok 260 1
WHOIS - Сервис проверки доменов и подбора имени сайта 77 1
Midjourney - нейросеть 61 1
Галов Дмитрий 42 1
Россия - РФ - Российская федерация 145861 5
Бразилия - Федеративная Республика 2376 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6202 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16443 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4700 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 513 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29414 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2773 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1901 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Скрытый интернет 459 1
Cyberbullying - Кибербуллинг - Интернет-травля - Киберзапугивание - Киберсталкинг - Trolling - Троллинг 80 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11023 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация 627 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48427 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1906 1
Kaspersky - New Kaspersky 9 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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