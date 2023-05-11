В даркнете предлагают услуги по созданию дипфейк-видео за $20 тысяч

Эксперты «Лаборатории Касперского» проанализировали на нескольких форумах в даркнете — русскоязычных и международных — объявления с предложениями услуг по созданию дипфейк-роликов. Судя по опубликованным сообщениям, стоимость создания одной минуты такого видео составляет от $300 до $20 тыс.

Дипфейки могут создавать с разными целями ― для использования в мошеннических схемах, политических манипуляций, мести и кибербуллинга. При этом сегодня для создания по-настоящему убедительных подделок требуется технический опыт и современное программное обеспечение. Спрос на соответствующие сервисы и инструменты в даркнете значительно превышает предложение. Цены на создание или покупку дипфейков могут варьироваться в зависимости от сложности проекта и качества конечного продукта.

В значительном количестве проанализированных объявлений предлагают услуги по созданию дипфейков для криптофрода. Речь идёт о так называемых криптостримах или фальшивых розыгрышах криптовалют. Это популярная скам-схема, в рамках которой злоумышленники побуждают зрителей переводить им криптовалюту. Мошенники используют для этого фейковые видео со знаменитостями или соединяют старые записи, чтобы запустить прямые трансляции на платформах социальных сетей. Обычно они обещают удвоить отправленный им платёж. Если человек поверит злоумышленнику, то рискует потерять крупную сумму денег.

Продавцы в даркнете также предлагают услуги по созданию порнографических видео, а некоторые разрабатывают инструкции для генерации подобных роликов. К сожалению, такие дипфейки могут использоваться в том числе для преследования и шантажа.

«Сами по себе дипфейк-технологии не являются ни плохими, ни хорошими. Важно то, как и с какой целью их используют люди. Мы видим, что злоумышленники всё чаще применяют их для проведения различных афёр, включая финансовое мошенничество. Поскольку технология продолжает развиваться и становится всё более доступной, крайне важно, чтобы компании и частные пользователи предпринимали определённые шаги для защиты от цифровых атак, связанных с дипфейками. На сегодняшний день основное правило защиты ― критически относиться к любой информации в сети и повышать цифровую грамотность. Учитывая, что дипфейки могут использоваться в таргетированных атаках на компании, бизнесу стоит обращать больше внимания на обучение сотрудников основам безопасного поведения в интернете. Частным пользователям мы также рекомендуем использовать защитные решения, которые не дадут перейти на фишинговый или скам-ресурс», ― сказал Владислав Тушканов, ведущий исследователь данных в «Лаборатории Касперского».