Каждый пятый россиянин допускает возможность дружбы с нейросетью

«Лаборатория Касперского» и MWS AI (входит в МТС Web Services) проанализировали, как меняется восприятие нейросетей среди пользователей и к каким последствиям это может привести с точки зрения кибербезопасности. По данным опроса, проведенного по заказу «Лаборатории Касперского», 19% респондентов в России рассматривают искусственный интеллект и нейросети не только как инструмент для бытовых или рабочих задач, но и как друга. При этом 6% отметили, что потенциально готовы воспринимать ИИ как романтического партнёра. Специалисты по кибербезопасности обращают внимание: из-за излишнего доверия и откровенности в общении с ИИ-сервисами пользователи могут столкнуться с киберрисками. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Среди причин такого восприятия цифровых сервисов — их доступность, технические особенности и возможность вести диалог с чат-ботами на основе больших языковых моделей. Так, согласно результатам опроса, почти половина (43%) респондентов, которые общаются с ИИ, отмечают, что нейросети дают интересные или полезные ответы. Больше четверти (29%) ценят то, что ИИ всегда на связи, при этом для 25%, наоборот, важна возможность в любой момент прекратить общение. 17% видят преимущество ИИ-ассистентов в том, что они никогда не осудят, а 14% — в том, что поддерживают собеседника-человека.

«Чат-боты на основе больших языковых моделей обучаются быть позитивными, поддерживающими, неконфликтными. Существует феномен подхалимства (sycophancy) нейросетей — склонность соглашаться с мнением пользователя, приводить аргументы в его поддержку. Из-за всего этого люди могут начать обсуждать с ними крайне личные аспекты жизни, больше доверять ответам ИИ-ассистента. С этим связаны некоторые киберриски. Например, важно помнить, что из-за галлюцинаций (hallucinations) чат-боты могут выдавать неверную информацию. Если человек не перепроверит и слепо последует рекомендациям нейросети по какому-либо серьезному вопросу, то может столкнуться с проблемами. Из-за подхалимства заблуждающийся пользователь может ещё сильнее укрепиться в своих убеждениях и пренебречь консультацией специалиста», — сказал Владислав Тушканов, руководитель группы исследований и разработки технологий машинного обучения «Лаборатории Касперского».

«Сегодня многие интересуются искусственным интеллектом и впечатлены его возможностями, поэтому абсолютно нормально — и даже продуктивно — пробовать разные сценарии и оценивать, насколько ИИ может быть полезен. Однако ключевая ценность технологий не в замене человеческого общения, а в усилении наших социальных навыков. В современном мире soft skills — умение выстраивать доверительные отношения, грамотно доносить мысли, разрешать конфликты — становятся критически важными. ИИ, благодаря своим продвинутым возможностям, действительно может играть значимую роль в развитии этих компетенций. Например, он способен выступать посредником в сложных ситуациях, помогая переформулировать напряжённые высказывания в нейтральный и конструктивный диалог. Кроме того, ИИ может служить безопасной тренировочной средой: можно отрабатывать сложные разговоры — скажем, умение давать обратную связь коллеге или переговоры о повышении — до момента реального взаимодействия. Так технологии становятся не заменой человечности, а инструментом развития коммуникативных навыков», — сказал Денис Филиппов, генеральный директор MWS AI.

Специалисты рекомендуют пользователям нейросетей: использовать официальные приложения и сервисы, проверять, для каких платформ они доступны; помнить о рисках для приватности, общаться с чат-ботом, как с незнакомым человеком, не делиться личными и корпоративными конфиденциальными данными; перепроверять полученную от чат-ботов информацию; использовать защитные решения, которые обезопасят от зловредных программ и фишинговых страниц, мимикрирующих под приложения и сайты нейросетей.

Опрос проведен компанией «ОнИн» по заказу «Лаборатории Касперского» в мае 2025 г. в крупных городах России. Всего опрошено 1,009 тыс. человек.