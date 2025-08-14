ИИ-ментор или сваха: 76% россиян положительно относятся к идее сервиса на основе искусственного интеллекта для поиска романтического партнёра

Согласно исследованию «Лаборатории Касперского», большинству россиян (65%) интересно попробовать ИИ-сервисы в процессе поиска второй половинки. Например, респонденты хотели бы обращаться к ним как к источнику идей для свиданий, подарков и диалогов. Специалисты полагают, что в будущем в дейтинг-индустрии искусственный интеллект будет задействован ещё активнее. При этом современным пользователям нейросетей важно не забывать правила цифровой безопасности, в частности: не делиться с ИИ конфиденциальными данными и критически относиться к его ответам.

Четверть респондентов (24%) отметили, что использовали бы ИИ-сервисы для организации свидания — поиска идей, куда пойти и как провести время, 20% подбирали бы с помощью технологий подарки, 19% обсуждали бы с нейросетями, как сделать свою анкету привлекательной. В пятёрку наиболее популярных возможных сценариев также вошли: помощь в составлении тем для беседы (17%) и консультация по выбору романтического партнёра (16%).

«С того момента, как большие языковые модели получили широкое распространение, пользователи стремятся с их помощью автоматизировать разные жизненные задачи — в том числе и в сфере личных отношений, например поиск мест для свиданий. При этом порой люди даже готовы доверить ИИ принятие важных решений. Чат-боты действительно могут стать хорошим источником для вдохновения. Однако слепо полагаться на их рекомендации не стоит — они подвержены галлюцинациям, то есть могут выдавать информацию, не соответствующую действительности, которая будет звучать убедительно», — сказал Владислав Тушканов, руководитель группы исследований и разработки технологий машинного обучения в «Лаборатории Касперского».

В рамках исследования также выяснилось, что 76% всех опрошенных положительно относятся к идее сервиса на основе ИИ, который непосредственно помогал бы с поиском романтического партнёра. Например, искусственный интеллект мог бы анализировать предпочтения человека.

«Возможное будущее дейтинг-индустрии с применением продвинутого ИИ — создание цифровой копии человека для общения. Две таких копии после мэтча могли бы пообщаться без участия „оригинала“ и понять, есть ли совместимость. Если да, то следующим этапом уже станет чат или свидание живых участников. Искусственный интеллект не способен зажечь искру между людьми, но способен сократить время на поиск подходящего партнёра. А выстраивание искренних, доверительных отношений всегда будет на стороне реальных людей», — отметил Игорь Кузнецов, CEO дейтинг-сервиса «VK Знакомства».