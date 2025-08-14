Разделы

|

ИИ-ментор или сваха: 76% россиян положительно относятся к идее сервиса на основе искусственного интеллекта для поиска романтического партнёра

Согласно исследованию «Лаборатории Касперского», большинству россиян (65%) интересно попробовать ИИ-сервисы в процессе поиска второй половинки. Например, респонденты хотели бы обращаться к ним как к источнику идей для свиданий, подарков и диалогов. Специалисты полагают, что в будущем в дейтинг-индустрии искусственный интеллект будет задействован ещё активнее. При этом современным пользователям нейросетей важно не забывать правила цифровой безопасности, в частности: не делиться с ИИ конфиденциальными данными и критически относиться к его ответам.

Четверть респондентов (24%) отметили, что использовали бы ИИ-сервисы для организации свидания — поиска идей, куда пойти и как провести время, 20% подбирали бы с помощью технологий подарки, 19% обсуждали бы с нейросетями, как сделать свою анкету привлекательной. В пятёрку наиболее популярных возможных сценариев также вошли: помощь в составлении тем для беседы (17%) и консультация по выбору романтического партнёра (16%).

«С того момента, как большие языковые модели получили широкое распространение, пользователи стремятся с их помощью автоматизировать разные жизненные задачи — в том числе и в сфере личных отношений, например поиск мест для свиданий. При этом порой люди даже готовы доверить ИИ принятие важных решений. Чат-боты действительно могут стать хорошим источником для вдохновения. Однако слепо полагаться на их рекомендации не стоит — они подвержены галлюцинациям, то есть могут выдавать информацию, не соответствующую действительности, которая будет звучать убедительно», — сказал Владислав Тушканов, руководитель группы исследований и разработки технологий машинного обучения в «Лаборатории Касперского».

Как внедрить ИИ в промышленную инфраструктуру

В рамках исследования также выяснилось, что 76% всех опрошенных положительно относятся к идее сервиса на основе ИИ, который непосредственно помогал бы с поиском романтического партнёра. Например, искусственный интеллект мог бы анализировать предпочтения человека.

«Возможное будущее дейтинг-индустрии с применением продвинутого ИИ — создание цифровой копии человека для общения. Две таких копии после мэтча могли бы пообщаться без участия „оригинала“ и понять, есть ли совместимость. Если да, то следующим этапом уже станет чат или свидание живых участников. Искусственный интеллект не способен зажечь искру между людьми, но способен сократить время на поиск подходящего партнёра. А выстраивание искренних, доверительных отношений всегда будет на стороне реальных людей», — отметил Игорь Кузнецов, CEO дейтинг-сервиса «VK Знакомства».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Топ-6 внедрений кадрового электронного документооборота в России. Рейтинг CNews Analytics

В России разработаны стандарты для перехода критической инфраструктуры на российские чипы и электронику

Михаил Хлебунов, Servicepipe: Наша уникальность в том, что мы погружаемся в трафик глубже остальных

Linux-сообщество несет потери. Прекращена разработка мощного дистрибутива для сисадминов. Видео

Российские компании внедряют КЭДО даже со штатом в 3 человека

Второй по величине британский продавец компьютеров после банкротства сменил хозяина и теперь торгует мебелью и садовым инвентарем

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшие ПК для игр и учебы: выбор ZOOM

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Лучшие роутеры с Wi-Fi 6: хиты продаж

Показать еще

Наука

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос
Показать еще