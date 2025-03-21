Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 171403
ИКТ 13356
Организации 10475
Ведомства 1452
Ассоциации 984
Технологии 3405
Системы 25266
Персоны 73474
География 2777
Статьи 1512
Пресса 1202
ИАА 686
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2594
Мероприятия 846

Кузнецов Игорь


21.03.2025 Злоумышленники шифруют данные жертв, а затем публикуют их IP-адреса 1
03.12.2024 Альянсы хактивистов, ИИ и вредоносное ПО на новых языках: «Лаборатория Касперского» представила прогноз развития сложных кибератак в 2025 году 1
05.11.2024 Угрозы растут, продажи падают: какие проблемы волнуют российский кибербез 1
23.10.2024 Новая версия Grandoreiro атакует мексиканские банки 1
02.10.2024 Android-устройства в России атаковали более 30 млн раз с начала года 1
29.08.2024 Россияне стали чаще знакомиться онлайн — «VK Знакомства» и RuStore поделились трендами дейтинга 1
16.01.2024 «Лаборатория Касперского» разработала новый метод обнаружения шпионской программы Pegasus на iPhone 1
14.11.2023 «Лаборатория Касперского» представила прогноз по ландшафту сложных угроз на 2024 год 1
30.06.2023 «Лаборатория Касперского» обнаружила новую сложную кампанию кибергруппы Andariel 1
01.06.2023 «Лаборатория Касперского» сообщила о целевых атаках на устройства iOS 1
28.12.2022 Криптовалютные стартапы на крючке: на них направлены целевые атаки по всему миру 1
05.10.2020 «Лаборатория Касперского» обнаружила новое вредоносное ПО для заражения компьютера на низком уровне 1
25.04.2016 Конференция CNews. «Видеонаблюдение 2016: чего ждать рынку» 1
13.04.2016 Конференция CNews. «Видеонаблюдение 2016: чего ждать рынку» 1
19.04.2004 Федеральные чиновники покрывают пиратов? 1

Публикаций - 15, упоминаний - 15

Кузнецов Игорь и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 4956 11
Huawei 3974 2
Ростелеком 9807 2
Lazarus - Хакерская группировка - BlueNorOff - Andariel 71 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1582 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12920 2
8330 1
Netris - Нетрис 53 1
Hacking Team 13 1
Apple Inc 12185 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4014 1
The Citizen Lab 24 1
Газинформсервис - ГИС 289 1
T.Hunter 40 1
Код Безопасности 631 1
Google LLC 11872 1
Цифра ГК 2449 1
Microsoft Corporation 24723 1
OpenAI 238 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 340 2
Knauf - Кнауф - Knaufinsulation - Кнауф Инсулейшн - Knauf Ceiling Solutions 26 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 255 2
Eqvanta - Быстроденьги МФК - Магазин Малого Кредитования 26 2
DuPont - Дюпон 100 2
Газпром - Севернефтегазпром 14 2
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 197 2
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 212 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 287 1
Победа - Кондитерская фабрика 15 1
Amnesty International 20 1
Unsplash 884 1
ГПБ - Газпромбанк 1094 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 987 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1917 2
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 731 2
Мосгортранс ГУП 122 2
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 98 2
Гознак ММД - Московский монетный двор 15 2
МФЦ-112 2 2
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 36 2
Администрация Санкт-Петербурга - Городской мониторинговый центр Санкт-Петербурга - СПб ГКУ 20 2
Минобороны РФ - Гарнизон АО - Оборонсервис - Авиаремонт, Спецремонт, Ремвооружение, Оборонстрой, Агропром, Оборонэнерго, Военторг, Красная звезда, Славянка 15 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2540 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6006 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4573 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2196 1
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 203 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3078 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 178 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1441 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 681 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 352 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 732 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28180 11
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12799 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67388 7
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6266 7
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2981 5
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 664 5
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4305 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30080 4
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1962 4
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2272 4
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 2253 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14069 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25654 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21454 3
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3113 3
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7204 3
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 668 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9500 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7534 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6824 2
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 577 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7439 2
Видеокамера IP - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 535 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8177 2
Кибербезопасность - EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 405 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4090 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8675 2
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 1830 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3113 2
Видеокамера - Camcorder 2276 2
VMS - Video Management System - Video Management Software - Surveillance Station - Системы управления видеонаблюдением - Программное обеспечение для управления видео 154 2
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 625 2
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1479 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13999 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5152 2
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1123 2
Hacktivism - Хактивизм 208 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11534 2
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2582 2
Google Android устройства-девайсы 732 2
Kaspersky GReAT TinyCheck 38 3
Microsoft Windows 15785 2
Apple iOS 7880 2
Apple iMessage - Мессенджер 155 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4575 2
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - МТС RED Security SOC 145 2
Google Android 14123 2
Kaspersky Optimum Security 13 1
Microsoft Office 3772 1
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 158 1
Kaspersky United Monitoring and Analysis Platform - Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform - KUMA SIEM-система 63 1
Qt Company - Trolltech - Quasar Technologies - Qt Framework - фреймворк для разработки кроссплатформенного ПО 132 1
Kaspersky Threat Intelligence services - Kaspersky TIP - Kaspersky Threat Intelligence Portal - Kaspersky Threat Intelligence Reporting - Kaspersky Threat Attribution Engine Kaspersky -  Open Source Software Threats Data Feed - Kaspersky Threat Management 56 1
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 105 1
Kaspersky Automated Security Awareness Platform - KASAP - Kaspersky CyberSecurity Awareness 127 1
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 118 1
Apache Logging Project - Log4j 26 1
PureBasic - Язык программирования 2 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7129 1
NSO Group - Pegasus 93 1
Acer Predator 207 1
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 300 1
Apple FaceTime 175 1
Linux Lockdown - Функция безопасности 8 1
Мамба - Mamba - Единая служба знакомств и общения 131 1
VK RuStore - Рустор 359 1
VK Знакомства - Знакомства@Mail.Ru 24 1
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - Серенити сайбер секьюрити - Serenity Cyber Security 59 1
C/C++ - Язык программирования 769 1
Microsoft Visual Basic - Microsoft VBS - Microsoft VBScript - Microsoft Visual Basic Script Edition - Microsoft VBA - Microsoft Visual Basic for Applications - Язык программирования 292 1
Linux OS 10085 1
Канаев Евгений 7 2
Найденов Борис 2 2
Большаков Владимир 2 2
Головин Дмитрий 33 2
Мальцев Игорь 2 2
Мавлютов Альберт 4 2
Малярчук Юрий 8 2
Морозов Сергей 59 2
Терехов Александр 15 2
Козлов Михаил 174 2
Васильев Дмитрий 66 2
Осипов Олег 24 2
Варев Александр 16 2
Лиходедов Александр 2 2
Герман Андрей 24 2
Дурыгин Виктор 9 2
Тимофеев Илья 9 2
Горшков Дмитрий 10 2
Черныш Сергей 6 2
Грунтов Антон 8 2
Рылов Сергей 8 2
Андрианов Михаил 9 2
Панфилов Виталий 4 2
Подлеснов Владимир 2 2
Гаранин Дмитрий 2 2
Висленев Сергей 8 2
Деркач Вячеслав 2 2
Плетнев Олег 2 2
Нижников Михаил 2 2
Муха Николай 2 2
Соколов Дмитрий 67 1
Эфендиев Мурад 15 1
Колдышев Павел 1 1
Казарцев Кирилл 2 1
Топоровский Валерий 2 1
Поройков Петр 1 1
Афанасьев Олег 26 1
Полунин Сергей 9 1
Овчинников Дмитрий 18 1
Воробьев Павел 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 146414 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43606 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17575 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52340 2
Европа Восточная 3103 2
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1009 2
Япония 13327 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1054 1
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 558 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14175 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17231 1
Индонезия - Республика 968 1
Индия - Bharat 5489 1
Америка Латинская 1821 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1370 1
Бразилия - Федеративная Республика 2378 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48572 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51749 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29538 3
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация 633 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18840 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5831 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4938 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3585 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7700 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11072 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2431 2
Аренда 2451 1
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 809 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4714 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5145 1
Аудит - аудиторский услуги 2724 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2403 1
Инвестиции венчурные - Venture investments 2145 1
НКО - Некоммерческая организация 512 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6988 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 910 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1917 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Скрытый интернет 462 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8132 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1341 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1110 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8860 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8705 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 286 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3254 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2453 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 723 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16494 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3462 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1279 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6252 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2036 1
Ведомости 1043 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8169 2
Gartner - Гартнер 3565 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 696 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 537 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 350 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 951 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2042 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1348343, в очереди разбора - 762939.
Создано именных указателей - 171403.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Круглосуточный стресс: как уведомления от гаджетов влияют на психику

Умная гигиена: обзор зубной щетки Oclean X Ultra S с ИИ и технологией костной проводимости звука

Как узнать, кто звонил с незнакомого номера: лучшие приложения

Показать еще

Наука

Ученые заглянули внутрь протонов — там обнаружилась жуткая квантовая запутанность

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции
Показать еще