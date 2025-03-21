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Кузнецов Игорь
Кузнецов Игорь и организации, системы, технологии, персоны:
|Kaspersky - Лаборатория Касперского 4956 11
|Huawei 3974 2
|Ростелеком 9807 2
|Lazarus - Хакерская группировка - BlueNorOff - Andariel 71 2
|МГТС - Московская городская телефонная сеть 1582 2
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12920 2
|1С 8330 1
|Netris - Нетрис 53 1
|Hacking Team 13 1
|Apple Inc 12185 1
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4014 1
|The Citizen Lab 24 1
|Газинформсервис - ГИС 289 1
|T.Hunter 40 1
|Код Безопасности 631 1
|Google LLC 11872 1
|Цифра ГК 2449 1
|Microsoft Corporation 24723 1
|OpenAI 238 1
|Канаев Евгений 7 2
|Найденов Борис 2 2
|Большаков Владимир 2 2
|Головин Дмитрий 33 2
|Мальцев Игорь 2 2
|Мавлютов Альберт 4 2
|Малярчук Юрий 8 2
|Морозов Сергей 59 2
|Терехов Александр 15 2
|Козлов Михаил 174 2
|Васильев Дмитрий 66 2
|Осипов Олег 24 2
|Варев Александр 16 2
|Лиходедов Александр 2 2
|Герман Андрей 24 2
|Дурыгин Виктор 9 2
|Тимофеев Илья 9 2
|Горшков Дмитрий 10 2
|Черныш Сергей 6 2
|Грунтов Антон 8 2
|Рылов Сергей 8 2
|Андрианов Михаил 9 2
|Панфилов Виталий 4 2
|Подлеснов Владимир 2 2
|Гаранин Дмитрий 2 2
|Висленев Сергей 8 2
|Деркач Вячеслав 2 2
|Плетнев Олег 2 2
|Нижников Михаил 2 2
|Муха Николай 2 2
|Соколов Дмитрий 67 1
|Эфендиев Мурад 15 1
|Колдышев Павел 1 1
|Казарцев Кирилл 2 1
|Топоровский Валерий 2 1
|Поройков Петр 1 1
|Афанасьев Олег 26 1
|Полунин Сергей 9 1
|Овчинников Дмитрий 18 1
|Воробьев Павел 4 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8169 2
|Gartner - Гартнер 3565 1
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 696 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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