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Полунин Сергей



18.02.2025 Госструктуры на 15% увеличили затраты на камеры наблюдения, роутеры и АТС 1
31.10.2024 Росстандарт утвердил национальный стандарт для систем автоматизированного управления учетными записями и правами доступа 1
02.10.2024 Android-устройства в России атаковали более 30 млн раз с начала года 1
28.08.2024 «Инфобез со вкусом» от «Газинформсервиса» покажет федеральное телевидение 3
17.05.2024 5 выпуск шоу «Инфобез со вкусом»: «безопасный» завтрак с «Аквариусом» 1
15.02.2024 «Инфобез со вкусом», выпуск №4: готовим идеальный СУП и эффективный коллектив 1
15.12.2023 «Газинформсервис» и «Индид» сняли новогодний выпуск шоу «Инфобез со вкусом» 1
30.11.2023 «Выстрелит» ли «Аврора»? 2
07.09.2023 «Инфобез со вкусом» – новое шоу от «Газинформсервис» 2

Публикаций - 9, упоминаний - 13

Полунин Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Газинформсервис - ГИС 280 8
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 432 4
Компания Индид - Indeed ID - Indeed Identity - Индид Компетенс Ай Ти 70 3
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 855 2
1IDM - Один АйДиЭм 4 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 931 1
InfoWatch - Инфовотч 1018 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 505 1
Крок - Croc 1777 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4910 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12736 1
T.Hunter 38 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 327 1
РТС-тендер - федеральная электронная торговая площадка 55 1
Unsplash 818 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 61 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 342 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27717 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66606 7
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10561 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25493 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19563 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11195 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13660 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11097 2
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 727 1
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 658 1
Кибербезопасность - Threat Hunting - Охота за угрозами 57 1
RDS - Remote Desktop Services - Технология поддержки сред удаленных рабочих столов 294 1
Кибербезопасность - UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 397 1
Кибербезопасность - Киберустойчивость - Cyber resilience 60 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1713 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3842 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7642 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1248 1
ГОСТ Р ИСО - Системы менеджмента качества 273 1
Google Android устройства-девайсы 725 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12698 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2223 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гаджеты кулинарные - Кухонные планшеты - Кухонные комбайны - Кухонная техника - Kitchen Gadgets - Cooking Gadgets - Kitchen Tablets 544 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6980 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12019 1
Cookies - Куки - Фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя 412 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12600 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 2239 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4795 1
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 652 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2948 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11432 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20732 1
Google YouTube - Видеохостинг 2760 5
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 834 4
Kaspersky MDR - Kaspersky Managed Detection and Response - KMDR 23 1
Kaspersky GReAT TinyCheck 30 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 156 1
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - МТС RED Security SOC 141 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 916 1
Google Android 14055 1
Иванов Валерий 8 5
Писарев Михаил 26 4
Попова Ольга 10 3
Прабарщук Анна 4 3
Закатов Константин 3 2
Кузнецов Игорь 14 1
Анисимов Михаил 15 1
Овчинников Дмитрий 18 1
Бедеров Игорь 57 1
Россия - РФ - Российская федерация 145225 6
Италия - Итальянская Республика 4358 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17117 1
Франция - Французская Республика 7860 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17470 1
Ближний Восток 2950 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14141 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2835 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51346 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2377 2
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1757 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14451 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9999 2
Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей 418 2
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1265 1
Киберучения 93 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 947 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10986 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5103 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48235 1
Всероссийская перепись населения 175 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8745 1
Cyber Media 5 5
Ведомости 1019 1
Gartner - Гартнер 3561 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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