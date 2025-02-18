Полунин Сергей
Полунин Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Иванов Валерий 8 5
|Писарев Михаил 26 4
|Попова Ольга 10 3
|Прабарщук Анна 4 3
|Закатов Константин 3 2
|Кузнецов Игорь 14 1
|Анисимов Михаил 15 1
|Овчинников Дмитрий 18 1
|Бедеров Игорь 57 1
|Cyber Media 5 5
|Ведомости 1019 1
|Gartner - Гартнер 3561 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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